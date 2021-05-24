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Звідки взялася "труба Медведчука?" - нове розслідування Bihus.Info. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Політика України

Журналісти проєкту опублікували другу частину "прослуховування" телефонних переговорів глави політради партії ОПЗЖ Віктора Медведчука, якого підозрюють у державній зраді.

Розслідування опубліковано на каналі Bihus.Info в YouTube, інформує Цензор.НЕТ. Воно розкриває історію отримання Медведчуком української частини нафтопроводу "Самара - Західний напрямок", причетність до якої Медведчук не раз заперечував.

Цей нафтопровід було побудовано за часів СРСР, а з набуттям Україною незалежності - націоналізовано. У 90-ті роки труба стала частиною російської корпорації "Транснефть". З 2011-го українські суди скасовують передачу труби РФ і повертають її у власність України, але в 2015-му році труба опиняється у власності зареєстрованого в Швейцарії ТОВ "ПрикарпатЗахідтранс", пов'язаного з Медведчуком.

Перший запис про "трубу" з тих, які є в Bihus.Info, датовано лютим 2015 року. Голос, схожий на Медведчука, говорить про цей нафтопровід ймовірно з головою тієї ж "Транснафти", у якої трубу майже відібрали - Миколою Токарєвим. Медведчук каже, що питання "труби" "контролює особисто він". Хто "він", не уточнюється. Наступного дня, 26 лютого 2015 року, Медведчук знову розмовляє з Токарєвим і анонсує візит до Москви щодо "труби": "Я обов'язково зайду, ми там поговоримо, тому що я вчора знову там зустрічався з головним нашим, так. Ну. Там вже є конкретика певна", - говорить він.

17 березня 2015 року Вищий господарський суд підтверджує, що "труба" належить Україні. Але вже наступного дня (18 березня) Медведчук каже Токарєву, що це не остаточне рішення, і просить того подати оскарження. І ще кілька разів у розмовах розповідає очільнику "Транснафти", що "труба" повернеться в російську власність.

Читайте на "Цензор.НЕТ": СБУ: Експерти вивчають оприлюднені журналістами "плівки Медведчука"

У квітні 2015 Медведчук запевняє Токарєва, що Верховний Суд поверне справу назад до суду першої інстанції, так і відбувається.

Журналісти Bihus.Info припускають, що "головним", якого в розмовах не раз згадує Медведчук, може бути тодішній президент України Петро Порошенко.

Головний редактор порталу "Наші гроші" Юрій Ніколов із посиланням на учасників ринку розповів журналістам, що Росія, яка знову стала володаркою "труби", нібито планувала передати її в обмін на якийсь завод в окупованому Севастополі.

Можливо, йшлося про Севастопольський морський завод, що належав структурам Порошенка. Розмова про "завод в обмін на трубу" в червні 2015 року відбувся між Медведчуком і заступником глави адміністрації президента Росії Дмитром Козаком, стверджують журналісти Bihus.Info.

Крім цього, за даними журналістів, є ще один епізод ймовірного сприяння тодішньої української влади Медведчуку. Після передачі "труби" швейцарській компанії в ній залишався дизель незадовільної якості, придатний для танків. У 2016 році цей дизель купило Міністерство оборони. Це позбавило трубопровід від старого дизеля, і в нього стало можливим закачати новий, про що Медведчук повідомив Токарєву в червні 2016-го року.

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Топ коментарі
+37
Бигус заявив, що плівки йому дало СБУ.
СБУ заявило, що перевірить плівки оприлюднені Бігусом.
Питання: хто з них бреше?
Або: чому вони не домовились ЩО брехати?
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24.05.2021 23:20
+30
Свинарчук уже не прокатывает. Пошли новые фейки на Пороха.
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24.05.2021 23:17
+28
Звідки взялася "труба Медведчука?" - нове розслідування Bihus.Info - Цензор.НЕТ 6023
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24.05.2021 23:36
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Сторінка 3 з 3
Как отреагируют сторонники Порошенко? А им хоть ссы в глаза, лишь бы на мове разговаривал и называл себя Бандерой. Янык чуть страну не продал, Порошенко - (во время войны! агрессору!) - стратегический нефтепровод ,который снабжал дизелем всю армию - бабки себе в карман, Вовочка решил распродать оставшееся имущество - всю землю. Охо-хо..., молчим и дальше.
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25.05.2021 11:53 Відповісти
Аметист, і знов ви неуважно дивились або не зрозуміли побаченого або банально намагаєтесь "ссы в глаза": цей трубопровід не " снабжал дизелем всю армию...".
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25.05.2021 11:59 Відповісти
І так!: путін-*****, Крим-Україна, Порошенко-найкращий президент України за всю новітню історію. Ось тепер, пшол нах, пололяцька копієчна курва.
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25.05.2021 14:31 Відповісти
Медведчук квіточки, ягодка риг Райнін - який мав доступ до всіх кабінетів на Банковій. Що вони понавстановлювавли яких хай-тек шпигунських штук.можна навіть не шукати - не знайдете й високочастотним сканером - краще просто покинути ту будівлю. Звідти й записи Деркача. Все в них є, навіть те що Петя бубнів сидячи на унітазі - лошара ватна.
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25.05.2021 12:43 Відповісти
Подоляк курва!
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25.05.2021 12:51 Відповісти
Прикольно читать коменты упоротых порохоботов))) Им уже в глаза ссыт сывочолый крыголам, а они всё про росу божью твердят))
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25.05.2021 12:51 Відповісти
Рюзьгє! Чому ти тут, курва?
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25.05.2021 12:52 Відповісти
«...да я карєнной кієвлянін і здесь па зову душііііі!»-***** 😂
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25.05.2021 12:53 Відповісти
"Главный наш" - это или Янукович или Зеленский!
Третьего не дано.
Звідки взялася "труба Медведчука?" - нове розслідування Bihus.Info - Цензор.НЕТ 3260
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25.05.2021 13:37 Відповісти
я не петебот но всё же - там была однозначная внешняя политика и именно это есть приори-
тет по конституции..... а шо у нас с зюзенькой..... ??? а с зюзенькой у нас ой..... причём везде
возможно ли что пэтя участвовал в схеме прихватизации трубы ??? напрямую врядли но не
знать об этом ну никак не мог так же как и не мог не знать про бенины дела с выводом по ито
гам 5.5лярдов вечнойзелени..... как в этом разобраться ??? а никак если на первом месте сто
ят персоналии а не интересы государства которые по тихому херялись при пэте и уж совсем
внаглую херятся бубочками........
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25.05.2021 14:50 Відповісти
Ничего нового. 30 лет одна и та же херня.
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25.05.2021 15:22 Відповісти
Капец! Как я и предполагал, порохолюбики так и не смогли посмотреть фильм Бигуса. Послушайте, вы же взрослые люди у многих семьи и дети! Нельзя не смотреть важнейшее видео только потому что вы не хотите разочаровываться в своем кумире! Есть какая-то грань, которая разделяет взрослого и разумного гражданина Украины и зомбированного российского дебила зомби. Вы же не россияне, не способные читать и смотреть "неправильные" вещи? Да, это требует мужества, узнать что ваш кумир жадный вор и предатель, но другого пути нет! Невозможно надеяться на успешную Украину если у лидеров не будет хотя бы политической ответственности за свои поступки! Вы же хотите, чтобы ваши дети жили лучше чем вы, причем в нашей стране? Найдите в себе мужество и посмотрите фильм, другого пути нет!
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25.05.2021 16:44 Відповісти
Не парьтесь, они здесь деньги зарабатывают, а Вы к их совести взываете.
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25.05.2021 17:22 Відповісти
Уже фильм про Свинарчуков был, оказалось из серии фантастики. Хотя Зефанаты поверили.

А тут новую "правду" подбрасывают те же авторы.
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25.05.2021 19:14 Відповісти
Так просто посмотрите, это не больно...
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25.05.2021 20:10 Відповісти
зелебобик, я посмотрела этот бред---там НИ СЛОВА о Порохе, 5 мин разговоров петушащейся шестерки мертвечука . набивающего себе цену , остальное время ---ДОМЫСЛЫ и ИНТЕРПРЕТАЦИИ журнашлюшек, действуют на эмоции( если не включать мозги) в стиле ********** и киселя---как раз для зеленого зомбилохтората.
Возникают вопросы: экспертиза пленок? откуда пленки (от ФСБ или от родственника бигуса из ГРУ)?КТО прислал эти пленки фигусенку? что зебил пообещал кацапам за эти и др. пленки? ГДЕ ОТКРЫТЫЕ дела СБУ, ДБР, прокуратура по этим пленкам и ВСЕМ ДРУГИМ, ранее звучавшим---где экспертные высновки? Или это чтобы очередной накидать говно на вентилятор? Ложки найдутся , но осадочек останется...Тупо, банально, но для лохов годится)))
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27.05.2021 00:28 Відповісти
Опять Бигус дрыстать начал. Пришла предоплата?
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25.05.2021 19:42 Відповісти
Темник від ОП, в школу не ходить. Як же вони дістали зі своїми відосіками, нудно але продовжують.
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25.05.2021 20:17 Відповісти
Что мешает пороху, **** пойти в суд и там устроить публичный процесс с опровержениями, потянуть туда медведчука и других ******. **** че вы стонете, порох не порох не приделах, может пора чтобы эти ****** в вышивках начали отвечать за свои выходки. А то у нас вышиваночку одел, Шевченко Т.Г. в сраку поцілував и все самый крутой патриот, а опасля с остервенением грабят страну! Прийдет время и про зедибила узнаем ооочень много!!!
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25.05.2021 21:45 Відповісти
В начале бигус рассказывает о трубе, которая была национализирована после распада Союза. Но уже на 9 минуте от его журналиста мы узнаем, что труба оставалась у русских и первая попытка ее национализации произошла спустя 21 год после распада СССР в 2011 году. Впрочем, после решения Ровенского суда он был опротестован, и труба все равно оставалась не у украинцев. До 2014 года, когда произошел Евромайдан, россияне продолжали владеть трубопроводом. После прихода Порошенко было 4 решения СНБО о необходимости национализации. 6 мая 2015 СНБО даже постановил определить государственный орган исполнительной власти, который будет управлять «трубой». Порошенко ввел это решение СНБО своим Указом в действие. Но об этом вам не расскажет Бигус - это же выпадает из любовно выстроенной им картины очередной «зрады».
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25.05.2021 22:43 Відповісти
а ты не местный, не в курсе? эта труба с 1993 года в собственности кацапья (спасибо Кравчуку!), переоформлялась с юрика на физиков, в том числе на мертвечука---юридически не подкопаешься. Суды по ней длятся десятилетия.
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26.05.2021 01:09 Відповісти
Не надо тут втюхивать соевую методичку. Труба с 1993 года была в управлении кацапья, а с 2015 год стала государственной собственностью. Но каким то чудом в том же 2015 году, районный суд по сути отменяет решение Верховного суда и дальше никто не подает аппеляций и труба оказывается у кума Пуйла. Так что без содействия банды соевых мародеров тут ни как не обошлось.
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26.05.2021 01:37 Відповісти
Когда я вижу выражения по типу соевые мародеры, то тупой бот , сие накропавший, тут же идет в спам)))
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26.05.2021 02:01 Відповісти
И "шо" ж произошло порохоботик? СНБО высший орган и если б санкции были то ПеПо с Кацем не смогли бы продавать подобным Вам лохам СОВМЕСТНО рашинский дизилек. Ваш ПеПо уродливое чиновничье произведение. И нынешний "булавист" произведение ПеПо,вернее он так себя обозначил что проголосовали за человека БЕЗ команды. Ну тут нарид отличился в очередной раз. Он спокойно воспринимает "панамские" офшоры ВСЕХ власных тварей,дворцы их шестерок,НАГЛОЕ воровство миллиардов. И половина тут -правда или нет? Да ПЕПО ЧИНОВНИК откуда миллиарды долларов ,не плюсуется? Ну как все в Украине,рядом,ежедневно. Дворцы в миллионы долларов ,по тысяче квадратов у чинуш с зарплатой 15-35тыс гр.,не не плюсуется? Ну правильно,оно надо самому по человечески жить и СПРАШИВАТЬ и ТРЕБОВАТЬ ответа ? Легче ,как рабы кацапские, обсуждать"вождей". Это вожди? Это мрази ,у них НА ЛБУ написано это.
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26.05.2021 06:08 Відповісти
Быдлобот отдыхает в спаме)))
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27.05.2021 00:31 Відповісти
пропоную вказувати власника сайту ,який видав інфу.чий цей бігус?
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25.05.2021 23:09 Відповісти
В данном случае - ни на секунду не сомневаюсь - Бигус прав.
Формально Севморзавод национализирован паРашей, но можно отдать деньгами...
Тем противнее слушать вой платных ботов Барыги: "Пеця хароший!!!"
И очень страшно сознавать, что на смену Цукерке пришел еще худший Зебил.
И сейчас начали активно пиарить Сеню КуляВлоб.
Все одной крови.
Украинцев просят не беспокоить.
Это точно наша страна?
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26.05.2021 06:33 Відповісти
Звідки взялася "труба Медведчука?" - нове розслідування Bihus.Info - Цензор.НЕТ 6780

Звідки взялася "труба Медведчука?" - нове розслідування Bihus.Info - Цензор.НЕТ 9743
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26.05.2021 07:05 Відповісти
бигус такой же журналист, как кива ученый!
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26.05.2021 07:07 Відповісти
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