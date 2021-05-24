Звідки взялася "труба Медведчука?" - нове розслідування Bihus.Info. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Політика України
Журналісти проєкту опублікували другу частину "прослуховування" телефонних переговорів глави політради партії ОПЗЖ Віктора Медведчука, якого підозрюють у державній зраді.
Розслідування опубліковано на каналі Bihus.Info в YouTube, інформує Цензор.НЕТ. Воно розкриває історію отримання Медведчуком української частини нафтопроводу "Самара - Західний напрямок", причетність до якої Медведчук не раз заперечував.
Цей нафтопровід було побудовано за часів СРСР, а з набуттям Україною незалежності - націоналізовано. У 90-ті роки труба стала частиною російської корпорації "Транснефть". З 2011-го українські суди скасовують передачу труби РФ і повертають її у власність України, але в 2015-му році труба опиняється у власності зареєстрованого в Швейцарії ТОВ "ПрикарпатЗахідтранс", пов'язаного з Медведчуком.
Перший запис про "трубу" з тих, які є в Bihus.Info, датовано лютим 2015 року. Голос, схожий на Медведчука, говорить про цей нафтопровід ймовірно з головою тієї ж "Транснафти", у якої трубу майже відібрали - Миколою Токарєвим. Медведчук каже, що питання "труби" "контролює особисто він". Хто "він", не уточнюється. Наступного дня, 26 лютого 2015 року, Медведчук знову розмовляє з Токарєвим і анонсує візит до Москви щодо "труби": "Я обов'язково зайду, ми там поговоримо, тому що я вчора знову там зустрічався з головним нашим, так. Ну. Там вже є конкретика певна", - говорить він.
17 березня 2015 року Вищий господарський суд підтверджує, що "труба" належить Україні. Але вже наступного дня (18 березня) Медведчук каже Токарєву, що це не остаточне рішення, і просить того подати оскарження. І ще кілька разів у розмовах розповідає очільнику "Транснафти", що "труба" повернеться в російську власність.
У квітні 2015 Медведчук запевняє Токарєва, що Верховний Суд поверне справу назад до суду першої інстанції, так і відбувається.
Журналісти Bihus.Info припускають, що "головним", якого в розмовах не раз згадує Медведчук, може бути тодішній президент України Петро Порошенко.
Головний редактор порталу "Наші гроші" Юрій Ніколов із посиланням на учасників ринку розповів журналістам, що Росія, яка знову стала володаркою "труби", нібито планувала передати її в обмін на якийсь завод в окупованому Севастополі.
Можливо, йшлося про Севастопольський морський завод, що належав структурам Порошенка. Розмова про "завод в обмін на трубу" в червні 2015 року відбувся між Медведчуком і заступником глави адміністрації президента Росії Дмитром Козаком, стверджують журналісти Bihus.Info.
Крім цього, за даними журналістів, є ще один епізод ймовірного сприяння тодішньої української влади Медведчуку. Після передачі "труби" швейцарській компанії в ній залишався дизель незадовільної якості, придатний для танків. У 2016 році цей дизель купило Міністерство оборони. Це позбавило трубопровід від старого дизеля, і в нього стало можливим закачати новий, про що Медведчук повідомив Токарєву в червні 2016-го року.
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Третьего не дано.
тет по конституции..... а шо у нас с зюзенькой..... ??? а с зюзенькой у нас ой..... причём везде
возможно ли что пэтя участвовал в схеме прихватизации трубы ??? напрямую врядли но не
знать об этом ну никак не мог так же как и не мог не знать про бенины дела с выводом по ито
гам 5.5лярдов вечнойзелени..... как в этом разобраться ??? а никак если на первом месте сто
ят персоналии а не интересы государства которые по тихому херялись при пэте и уж совсем
внаглую херятся бубочками........
А тут новую "правду" подбрасывают те же авторы.
Возникают вопросы: экспертиза пленок? откуда пленки (от ФСБ или от родственника бигуса из ГРУ)?КТО прислал эти пленки фигусенку? что зебил пообещал кацапам за эти и др. пленки? ГДЕ ОТКРЫТЫЕ дела СБУ, ДБР, прокуратура по этим пленкам и ВСЕМ ДРУГИМ, ранее звучавшим---где экспертные высновки? Или это чтобы очередной накидать говно на вентилятор? Ложки найдутся , но осадочек останется...Тупо, банально, но для лохов годится)))
Формально Севморзавод национализирован паРашей, но можно отдать деньгами...
Тем противнее слушать вой платных ботов Барыги: "Пеця хароший!!!"
И очень страшно сознавать, что на смену Цукерке пришел еще худший Зебил.
И сейчас начали активно пиарить Сеню КуляВлоб.
Все одной крови.
Украинцев просят не беспокоить.
Это точно наша страна?