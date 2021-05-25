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війна (56444) Зміїний (149) Росія (47217) Чорне море (1354) ПВК "Вагнер" (1476)

"30 вагнерівців беруть під контроль острів, і Росія в ООН заявляє про "добровільний" перехід "народної республіки" на Зміїному до складу РФ", - експерти про можливу агресію в Чорному морі. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Політика України Суспільство Війна в Україні

Однією з головних загроз для України в Чорному морі називають можливу блокаду великих торгових портів кораблями російського флоту.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода, сил і засобів для подібної операції у російських окупантів у регіоні достатньо. Необхідні умови вже створені. І в разі реалізації такого сценарію удар по економіці країни буде вкрай болючим. Чотири з п'яти найбільших українських морських портів працюють через Чорне море. Це три порти так званої "великої Одеси" - Чорноморський, Південний і Одеський, а також Миколаївський. Тільки Південний в 2020 році обробив понад шістдесят мільйонів тонн вантажів. Загалом же через морські порти України проходить понад половину всього українського експорту.

Після окупації Росією Криму для безпечного проходу комерційних суден в українські порти Чорного моря залишилася 50-кілометрова смуга між островом Зміїний і буровою установкою "Таврида". Платформа з 2014 року також знаходиться під контролем Росії.

І в разі захоплення острова Зміїний в Чорному морі росіяни можуть взагалі перекрити доступ до портів. На думку колишнього заступника штабу ВМС України Андрія Риженка, така операція не вимагає значних сил.

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"На швидкохідних катерах типу їхнього "Раптора" висаджується група "Вагнера", 30 осіб. Беруть під контроль острів. Через дві години представник Росії в ООН доводить до відома шановної аудиторії листи голови місцевої ради острова Зміїний, що вони хочуть приєднатися до РФ. А Росія каже - все, вони під нашим контролем. У них там "народна республіка" якась Зміїна і так далі", - моделює можливий розвиток подій Риженко.

Протистояти подібній операції окупантів України буде дуже складно. Острів Зміїний демілітаризували ще на початку 2000-х. Зараз тут служать тільки прикордонники. Ускладнюється оборона також розташуванням території на значній відстані від українських портів.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+42
Штурханіть Зеленського. Бо спить і нічого не бачить.
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25.05.2021 10:58
+30
Сдайте его в аренду НАТО лет на сто... на базирование маломерных судов береговой охраны...
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25.05.2021 11:09
+25
А если бы у нас сейчас был не Зеля и у нас стояли бы на страже хоть 5 дивизионов Нептунов, то мы бы и не рассуждали о такой возможности.
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25.05.2021 11:01
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Сама велика загроза для України - це "зелена влада". Потихому здали два моря кацапам. Як там справа Порошенко по проходу наших катерів через нашу протоку? Порушили справу, як бажали кацапи, а рішення міжнародного трибуналу викинули на смітник? Що здавати будете Одесу, щоб не провокувати кацапів, так Зеля?
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25.05.2021 16:33 Відповісти
Противостоять подобной операции оккупантов Украине будет очень сложно.

заминировать абсолюно все там и при невозможности еффективной обороны подорвать или нанести удар артилерией прямо по острову. Были бы яйца
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25.05.2021 20:56 Відповісти
про що вони говорять? Яка доба на реагування? Та навіть срана моторка туди за пару годин дійде! Бойовий катер легко.
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25.05.2021 21:09 Відповісти
Що таке зараз Україна і чи до острова Зміїного в Київі? Море і береги Україні майже не має чим охороняти і протидіяти знахабнілій росії. За два роки втрачені всі можливості по обороні і контролю і цього острівка. Там прикордонники- смертники,але вони просто здадуться, коли буде серйозна загроза. Та і самому главкокормчому мабуть і невідома суть справи,так як його офіс - зміїне вороже кубло. Росія все одно вже має план блокади півдня України,але заважають американці.
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26.05.2021 00:00 Відповісти
ыхспэрды-самообученцы...
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26.05.2021 07:11 Відповісти
Ну це не при цій владі і не при цьому головнокомандуючому. Ахметов в шестьорках у російської мафії ходить, а Вові хіба в ванні корабликами гратися й пасочки в пісочниці з грязюки ліпити.
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26.05.2021 09:45 Відповісти
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