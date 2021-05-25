"Це шість наших російських губерній. Час повернути цю землю. Більшість людей, що живуть у Білорусі, зустрінуть це рішення з радістю", - пропагандист Кремля Красовський. ВIДЕО

Пропагандист Кремля Антон Красовський відкрито закликає до окупації Білорусі на російському державному каналі Russia Today.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, Красовський заявив, що в Білорусі живуть "наші люди", і більшість з них з радістю поставиться до повернення "шести губерній" до складу Росії.

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