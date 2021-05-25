"Це шість наших російських губерній. Час повернути цю землю. Більшість людей, що живуть у Білорусі, зустрінуть це рішення з радістю", - пропагандист Кремля Красовський. ВIДЕО
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Пропагандист Кремля Антон Красовський відкрито закликає до окупації Білорусі на російському державному каналі Russia Today.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, Красовський заявив, що в Білорусі живуть "наші люди", і більшість з них з радістю поставиться до повернення "шести губерній" до складу Росії.
Топ коментарі
+77 ьля
показати весь коментар25.05.2021 11:44
+59 Александр Иовица 4c66a33e
показати весь коментар25.05.2021 11:48
+56 Яр Холодний
показати весь коментар25.05.2021 11:50
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******** ничего не учит история. Снова возомнили себя вяликими, ага. Победу во второй мировой получили именно АНИ. При этом "забыли" про 1150 подводных лодок, 750 сверхдальних бомбардировщиков которые могли запросто бомбить Урал, забыли про Африку, войну в океане, забыли ГДЕ воевали в большинстве все люфтвафе.
Немцы со всем своим военным, научным потенциалом НЕ могли в принципе выдержать войну с США и Англией. Куда дремучей ******** тягаться ? Все что у них есть - наработки совка и модернизации совка.
Ну и очень кратко о "военой мощи". количество авианосцев - НОЛЬ. То что было - глубокий савицкий саюз