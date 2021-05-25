В Одесі на хабарі в 50 тис. грн затримали директора комунального підприємства міськради. ВIДЕО
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За неправомірну вигоду в розмірі 50 тис. грн директор комунального підприємства Одеської міської ради обіцяв підписати договір і передати в оренду приміщення площею 200 м кв.
Про це повідомляє Департамент стратегічних розслідувань Нацполіції, передає Цензор.НЕТ.
"Викрили діяльність комунальника оперативники управління стратегічних розслідувань в Одеській області з колегами-правоохоронцями. Учора, 24 травня, посадовця затримали у порядку статті 208 КПК України, а з місця події вилучили усю суму коштів", - йдеться в повідомленні.
Вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру за ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України та обрання запобіжного заходу.
Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють слідчі відділу поліції №2 Одеського районного управління поліції №1 за процесуального керівництва Одеської обласної прокуратури.
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