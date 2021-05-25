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В Одесі на хабарі в 50 тис. грн затримали директора комунального підприємства міськради. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Політика України

За неправомірну вигоду в розмірі 50 тис. грн директор комунального підприємства Одеської міської ради обіцяв підписати договір і передати в оренду приміщення площею 200 м кв.

Про це повідомляє Департамент стратегічних розслідувань Нацполіції, передає Цензор.НЕТ.

"Викрили діяльність комунальника оперативники управління стратегічних розслідувань в Одеській області з колегами-правоохоронцями. Учора, 24 травня, посадовця затримали у порядку статті 208 КПК України, а з місця події вилучили усю суму коштів", - йдеться в повідомленні.

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Вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру за ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України та обрання запобіжного заходу.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють слідчі відділу поліції №2 Одеського районного управління поліції №1 за процесуального керівництва Одеської обласної прокуратури.

В Одесі на хабарі в 50 тис. грн затримали директора комунального підприємства міськради 01

Автор: Анастасія Потіха
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25.05.2021 13:21 Відповісти
Всего его один день .
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25.05.2021 13:26 Відповісти
Знову тюльку ловлять. ну потрібно ж хоча б якийсь результат показувати у непосльній боротьбі с расхітітелями государственного імущества.... А що там наше *****, антикорупційна прокуратура, антикорупційний суд? Щось взагалі ніяких новин від них вже рік чи більше. Хлопці сидять грошики не малі з бюджету капають, а їх ніби то і не було ніколи.
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25.05.2021 13:27 Відповісти
Вы просто не в курсе сколько эта тюлька стягивает бабла с предпринимателей по всему городу,особенно в курортный сезон.Во сколько вам обойдётся аренда вами же обустроенной летней площадки возле вашего бара или кафе,а возле моря вообще "гайки".
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25.05.2021 13:53 Відповісти
Це я знаю. А скільки стягує не тлька? Повторюся. А що там наше *****, антикорупційна прокуратура, антикорупційний суд? Щось взагалі ніяких новин від них вже рік чи більше. Хлопці сидять грошики не малі з бюджету капають, а їх ніби то і не було ніколи.
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25.05.2021 13:57 Відповісти
а їх ніби то і не було ніколи.

ююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююю


Что построили,то и получаем.
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25.05.2021 13:59 Відповісти
Пусть не забудут извиниться, когда будут отпускать...
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25.05.2021 13:36 Відповісти
 
 