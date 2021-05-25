Обвинувальний акт щодо нардепа-кнопкодава Поляка направлено до суду, - ДБР. ВIДЕО

Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань з процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора завершено досудове розслідування щодо чинного народного депутата України.

Як повідомили Цензор.НЕТ у пресслужбі ДБР, встановлено, що 21 лютого 2020 р. під час розгляду поправок до законопроєкту в сесійній залі парламенту депутат тричі проголосував на підтримку поправок замість відсутнього колеги.

25 травня 2021 року обвинувальний акт із зазначеного народному депутату направлено до суду.

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Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу від трьох тисяч до п'яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Пресслужба ДБР не вказала імені депутата, але як відомо, 12 лютого поточного року Офіс генпрокурора повідомив про підозру в кнопкодавстві народному депутату від групи "Довіра" Владіславу Поляку.

Зазначимо, що Поляк обраний до Верховної Ради IX скликання по виборчому округу №73 (Закарпатська область). Він брав участь у виборах як безпартійний самовисуванець. З початку каденції і до 20 грудня 2019 року входив до депутатської групи "За майбутнє", в червні 2020 го - увійшов до групи "Довіра".

Поляк входить до комітету з організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування.

Згідно з декларацією за 2019 р., депутату і його дружині належить 20 земельних ділянок і житловий будинок на Закарпатті. Він також задекларував зброю вартістю 143 тисяч гривень, апарат для безопераційного ліфтингу шкіри (1340562 грн), понад 20 спортивних тренажерів.

Нагадаємо, закон про кримінальну відповідальність за неособисте голосування набув чинності 16 січня 2020 року. Згідно з документом, за порушення передбачений штраф від 3 до 5 тисяч неоподатковуваних мінімумів.

За даними руху "Чесно", Поляк щонайменше три рази "кнопкодавив" під час пленарного засідання 21 лютого 2020 року.

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12 лютого 2021 року генпрокурор Ірина Венедіктова розмістила в Facebook пост про оголошення підозри депутату, однак не назвала його прізвище. Як зазначається, підозрюваний депутат неодноразово "кнопкодавів" при розгляді поправок до законопроєкту про обіг земель сільськогосподарського призначення.

За словами Венедіктової, на 11 лютого він був викликаний в ОГПУ для вручення підозри, проте не з'явився без пояснення причин. Тому підозру було відправлено в апарат Верховної Ради, за місцем проживання парламентарія, на його електронну пошту і на інші відомі стороні звинувачення засоби зв'язку.