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суд (8039) кнопкодавство (96) ДБР (2565) Поляк Владіслав (3)

Обвинувальний акт щодо нардепа-кнопкодава Поляка направлено до суду, - ДБР. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Політика України

Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань з процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора завершено досудове розслідування щодо чинного народного депутата України.

Як повідомили Цензор.НЕТ у пресслужбі ДБР, встановлено, що 21 лютого 2020 р. під час розгляду поправок до законопроєкту в сесійній залі парламенту депутат тричі проголосував на підтримку поправок замість відсутнього колеги.

25 травня 2021 року обвинувальний акт із зазначеного народному депутату направлено до суду.

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Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу від трьох тисяч до п'яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Пресслужба ДБР не вказала імені депутата, але як відомо, 12 лютого поточного року Офіс генпрокурора повідомив про підозру в кнопкодавстві народному депутату від групи "Довіра" Владіславу Поляку.

Зазначимо, що Поляк обраний до Верховної Ради IX скликання по виборчому округу №73 (Закарпатська область). Він брав участь у виборах як безпартійний самовисуванець. З початку каденції і до 20 грудня 2019 року входив до депутатської групи "За майбутнє", в червні 2020 го - увійшов до групи "Довіра".

Поляк входить до комітету з організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування.

Згідно з декларацією за 2019 р., депутату і його дружині належить 20 земельних ділянок і житловий будинок на Закарпатті. Він також задекларував зброю вартістю 143 тисяч гривень, апарат для безопераційного ліфтингу шкіри (1340562 грн), понад 20 спортивних тренажерів.

Нагадаємо, закон про кримінальну відповідальність за неособисте голосування набув чинності 16 січня 2020 року. Згідно з документом, за порушення передбачений штраф від 3 до 5 тисяч неоподатковуваних мінімумів.

За даними руху "Чесно", Поляк щонайменше три рази "кнопкодавив" під час пленарного засідання 21 лютого 2020 року.

12 лютого 2021 року генпрокурор Ірина Венедіктова розмістила в Facebook пост про оголошення підозри депутату, однак не назвала його прізвище. Як зазначається, підозрюваний депутат неодноразово "кнопкодавів" при розгляді поправок до законопроєкту про обіг земель сільськогосподарського призначення.

За словами Венедіктової, на 11 лютого він був викликаний в ОГПУ для вручення підозри, проте не з'явився без пояснення причин. Тому підозру було відправлено в апарат Верховної Ради, за місцем проживання парламентарія, на його електронну пошту і на інші відомі стороні звинувачення засоби зв'язку.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+3
Оце так так! Знайшли таки цапа відбувайла! Ну шо, поляк, готуй, 170 грн. Років через 5 тобі таки цей штраф вліплять, щоб знав! А то бач який шустрий!
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25.05.2021 14:30
+3
серьезный штраф. он теперь никогда кнопкодавить не будет.
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25.05.2021 14:46
+2
Так. Ещё раз. Следите за руками .Чувак получает за наши налоги зарплату, от 100 до 150тыс грн в среднем, с учётом доплат и премий. Это чмо зарыганое халтурит в открытую. Из наших налогов платит т.н. "штраф" в 51000грн и (ТАДААМ!) дальше остаётся на своём "рабочем месте".
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25.05.2021 18:23
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Оце так так! Знайшли таки цапа відбувайла! Ну шо, поляк, готуй, 170 грн. Років через 5 тобі таки цей штраф вліплять, щоб знав! А то бач який шустрий!
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25.05.2021 14:30 Відповісти
3000 * 17 = 51000
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25.05.2021 14:44 Відповісти
"...Согласно декларации за 2019, депутату и его жене принадлежит 20 земельных участков и жилой дом на Закарпатье. Он также задекларировал оружие стоимостью 143 тысяч гривен, аппарат для безоперационного лифтинга кожи (1340562 грн), более 20 спортивных тренажеров..."
раз не кнопочку нажал, получил на бедность, можно и небольшой налог в 51 тысячу заплатить.
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25.05.2021 14:48 Відповісти
Придется ему аппарат для безаперационного лифтинг а кожи в ломбард закладывать.
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25.05.2021 16:27 Відповісти
Слухайте, В Україні підозра в державній зраді - домашній арешт, корупціонерам - клітчаста ковдра, організаторам криміналу - санкції. А ви думаєте за натиснутий ґудзик буде "по всій строгості"?
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25.05.2021 19:30 Відповісти
Поляка в КПЗ !

Можете ему дать кнопку от дверного звонка - пусть сидит на наре и давит Обвинительный акт в отношении нардепа-кнопкодава Поляка направлен в суд, - ГБР - Цензор.НЕТ 1151
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25.05.2021 14:31 Відповісти
серьезный штраф. он теперь никогда кнопкодавить не будет.
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25.05.2021 14:46 Відповісти
А за кнопкодавство по "министру" шкарлету когда будет уголовное дело? и по самому этому "министру"-вору-плагиатору?
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25.05.2021 16:05 Відповісти
Придется ему аппарат для безаперационного лифтинг а кожи в ломбард закладывать.
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25.05.2021 16:28 Відповісти
давить кнопки в цирке тож надо умеючи, бережно, як инструментом клавиши рояля
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25.05.2021 17:51 Відповісти
проявите милосердие. Примените просьбу, высказанную большим другом гнусавого журналистом из СевКавТВ Галустяном - ПОНЯТЬ И ПРОСТИТЬ.
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25.05.2021 18:00 Відповісти
Так. Ещё раз. Следите за руками .Чувак получает за наши налоги зарплату, от 100 до 150тыс грн в среднем, с учётом доплат и премий. Это чмо зарыганое халтурит в открытую. Из наших налогов платит т.н. "штраф" в 51000грн и (ТАДААМ!) дальше остаётся на своём "рабочем месте".
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25.05.2021 18:23 Відповісти
Наберите мусоров немного посадим мразей и выродков
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25.05.2021 21:35 Відповісти
теперь заживем ! давно так нужно было ! Обвинувальний акт щодо нардепа-кнопкодава Поляка направлено до суду, - ДБР - Цензор.НЕТ 7210
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26.05.2021 01:19 Відповісти
 
 