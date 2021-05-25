Проєкт "Без цензури": Криза проросійського руху в Україні, або Чому зелена вата програє. ВIДЕО

Оптимістичний випуск "Без цензури" від Марини Данилюк-Ярмолаєвої, де вона пояснює, як проросійські сили в Україні впали в кризу і чому не зможуть з неї вибратися.

А почнемо ми із того, що в Іллі Киви з'явився конкурент за руку і серце Віктора Медведчука. І це – фанат самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка. Євген Шевченко вже не приховує, як пробуватиме дружити з ОПЗЖ. Але не поспішайте перейматися, бо в цьому є свої плюси.

Чому ексчлен фракції "Слуга народу" Євген Шевченко ідеально підходить на роль проросійської опозиції в Україні? Як прихильники Кремля в Україні потрапили в кадрову кризу?

І головне: навіщо нам треба слабкі проросійські політики, якщо влада таки вирішила у контрольований проросійський рух в Україні?

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