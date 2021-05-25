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Данилюк-Ярмолаєва (361) Шевченко Євген Слуга народу (73)

Проєкт "Без цензури": Криза проросійського руху в Україні, або Чому зелена вата програє. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Політика України

Оптимістичний випуск "Без цензури" від Марини Данилюк-Ярмолаєвої, де вона пояснює, як проросійські сили в Україні впали в кризу і чому не зможуть з неї вибратися.

А почнемо ми із того, що в Іллі Киви з'явився конкурент за руку і серце Віктора Медведчука. І це – фанат самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка. Євген Шевченко вже не приховує, як пробуватиме дружити з ОПЗЖ. Але не поспішайте перейматися, бо в цьому є свої плюси.

Чому ексчлен фракції "Слуга народу" Євген Шевченко ідеально підходить на роль проросійської опозиції в Україні? Як прихильники Кремля в Україні потрапили в кадрову кризу?

І головне: навіщо нам треба слабкі проросійські політики, якщо влада таки вирішила у контрольований проросійський рух в Україні?

Дивіться проєкт журналістських історій "Без цензури" спеціально для Цензор.НЕТ.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Проєкт "Без цензури": Що не сказав Зеленський на пресконференції-2021? ВIДЕО

Автор: Наталя Джума
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Це Дєрьмак в нас програє? )))

І ці люди ще зебіла клоуном називают
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25.05.2021 15:33 Відповісти
А она реально "проигрывает"?
Вон, Рейтинг утверждает, что у Зе-нарика рейтинг только РАСТЕТ - уже 30%+
Бигус во всю бабки отрабатывает - Порошенко топит и топит в клевете и лжи.
Проект "Без цензуры": Кризис пророссийского движения в Украине, или Почему зеленая вата проиграет - Цензор.НЕТ 3108
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25.05.2021 15:38 Відповісти
По начальной задумке, план максимум - это зэбилы преподносят х-йлу Украину на блюде, план минимум - устраивают хаос, в котором топят папередников и, вместе с ними, себя, и передают эстафету жопоблоку.
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25.05.2021 15:49 Відповісти
Там не только Бигус перо к клевете и лжи о Порошенко прикладывает, но и сама Ермолаева с Буткевичем и Соколенко к очернению Порошенко языки свои подсовывают.

Ну и сами они как аналитики ziro и, скорее всего, эта троица - проект по очернению Прошенко и опусканию его рейтинга у доверчивых граждан
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25.05.2021 17:09 Відповісти
німецький народ колись вірив гебельсу і рейтинги були високі також сталіну вірили вірте люди не балаболам а думайте
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25.05.2021 17:39 Відповісти
Німецький народ любить і поважає себе ,який народ любе і поважає український народ ?
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25.05.2021 23:36 Відповісти
 
 