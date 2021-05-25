"Це диверсія! Хтось скачав фільм про українських героїв, перейменувавши його на "Ополченочку"", - в окупованому Севастополі зірвався показ картини бойовиків "ЛНР". ВIДЕО
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В окупованому Севастополі під час кінофестивалю "Золотий витязь" стався зрив показу фільму "Ополченочка" угруповання "ЛНР".
Про це повідомив бойовик "ЛНР" Роман Разум, який був присутній на показі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Крим.Реалії.
На відео, опублікованому в YouTube, видно, що фільм "Ополченочка" не змогли запустити в севастопольському кінотеатрі "Москва", після чого Разум заявив, що це "диверсія". Він стверджує, що "замість фільму "ЛНР" демонстрували картину про героїв АТО". При цьому Разум не вказав назву українського фільму. Показ "Ополченочки" так і не відбувся.
Разум так само поскаржився, що організатори фестивалю не оплатили проїзд з Луганська і проживання в Севастополі. Також він висловив невдоволення, що фестиваль не взяв "Ополченочку" в конкурсну програму.
Організатори кінофестивалю повідомили у Facebook, що фільм "Ополченочка" буде показаний 25 травня в севастопольському кінотеатрі "Моряк". Причини зриву показу в "Москві" не вказані.
Фільм "Ополченочка" зняла кінокомпанія "Лугафільм" за участю "міністерств і народної міліції ЛНР". Його прем'єра відбулася в травні 2019 року.
Експрокурорка анексованого Криму, нині депутатка Держдуми Росії Наталія Поклонська знялася у фільмі "Ополченочка" в ролі самої себе.
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Украина получила доказательства, подтверждающие преступления РФ и ее намерения дальнейшего вторжения на украинскую территорию.
"Украина получила прекрасного свидетеля для Гааги. Ее называли символом Новороссии! Кремль не пожалел денег, чтобы снять о ней первый полнометражный элэнэровский блокбастер - "Ополченочка"! Оккупанты упорно анонсируют премьеру "Ополченочкы" в день победы 9 мая. А тут такая подстава. Главная героиня "ленты" - сбежала с оккупированной территории! Несмотря на высокую военную должность, карьеру, деньги и почести - женщина решила перейти на сторону Украины"Источник: https://censor.net/ru/n3114681
На 3:33 - Сівоха )))
Рекомендую
Проверил, почему-то я тоже не могу смотреть его онлайн. Хотя этот фильм должны бесплатно крутить всем любителям русского мира по всем украинским телеканалам.
Знаю, что так смотреть фильмы нельзя, но у кацапов на торренте фильм есть http://kinozal.tv/details.php?id=1681553. А такие фильмы смотреть все же нужно. За сайт не ручаюсь, но вообще я оттуда часто фильмы качал.
НАТА,(ой) Антанта окоянная подплав на рейде затопила!
это цирк
все организовано
Ох і фантазери ))
Слава Україні! Героям Слава!