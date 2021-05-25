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"Це диверсія! Хтось скачав фільм про українських героїв, перейменувавши його на "Ополченочку"", - в окупованому Севастополі зірвався показ картини бойовиків "ЛНР". ВIДЕО

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В окупованому Севастополі під час кінофестивалю "Золотий витязь" стався зрив показу фільму "Ополченочка" угруповання "ЛНР".

Про це повідомив бойовик "ЛНР" Роман Разум, який був присутній на показі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Крим.Реалії.

На відео, опублікованому в YouTube, видно, що фільм "Ополченочка" не змогли запустити в севастопольському кінотеатрі "Москва", після чого Разум заявив, що це "диверсія". Він стверджує, що "замість фільму "ЛНР" демонстрували картину про героїв АТО". При цьому Разум не вказав назву українського фільму. Показ "Ополченочки" так і не відбувся.

Разум так само поскаржився, що організатори фестивалю не оплатили проїзд з Луганська і проживання в Севастополі. Також він висловив невдоволення, що фестиваль не взяв "Ополченочку" в конкурсну програму.

Дивіться також: "Зірка" російського блокбастеру про війну на Донбасі "Ополченочка" перейшла на бік України, - Цаплієнко. ВІДЕО+ФОТО

Організатори кінофестивалю повідомили у Facebook, що фільм "Ополченочка" буде показаний 25 травня в севастопольському кінотеатрі "Моряк". Причини зриву показу в "Москві" не вказані.

Фільм "Ополченочка" зняла кінокомпанія "Лугафільм" за участю "міністерств і народної міліції ЛНР". Його прем'єра відбулася в травні 2019 року.

Експрокурорка анексованого Криму, нині депутатка Держдуми Росії Наталія Поклонська знялася у фільмі "Ополченочка" в ролі самої себе.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+42
Вотета барышня и есть ополченочка?
"Это диверсия! Кто-то скачал фильм об украинских героях, переименовав его в "Ополченочку"", - в оккупированном Севастополе сорвался показ картины боевиков "ЛНР" - Цензор.НЕТ 6891
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25.05.2021 16:00
+35
"Це диверсія! Хтось скачав фільм про українських героїв, перейменувавши його на "Ополченочку"", - в окупованому Севастополі зірвався показ картини бойовиків "ЛНР" - Цензор.НЕТ 3276
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25.05.2021 16:39
+32
Ложичка из стакана с чаем в глаз попала. Забыла ложичка вынуть.
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25.05.2021 16:34
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ватные дегенераты )))
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25.05.2021 17:19 Відповісти
Это случайно не та ополченчка, что будучи главным героем пропагандонского фильма об Лугандоне, являлась украинским агентом а потом при удобном случае переехала в Украину?
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25.05.2021 17:43 Відповісти
"Звезда" российского блокбастера о войне на Донбассе "Ополченочка" перешла на сторону Украины, - Цаплиенко. ВИДЕО+ФОТО
Украина получила доказательства, подтверждающие преступления РФ и ее намерения дальнейшего вторжения на украинскую территорию.
"Украина получила прекрасного свидетеля для Гааги. Ее называли символом Новороссии! Кремль не пожалел денег, чтобы снять о ней первый полнометражный элэнэровский блокбастер - "Ополченочка"! Оккупанты упорно анонсируют премьеру "Ополченочкы" в день победы 9 мая. А тут такая подстава. Главная героиня "ленты" - сбежала с оккупированной территории! Несмотря на высокую военную должность, карьеру, деньги и почести - женщина решила перейти на сторону Украины"Источник: https://censor.net/ru/n3114681
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25.05.2021 17:50 Відповісти
Вона ще на прощання танки підірвала. Жалко, що без екіпажів, але й на тому дякую.
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26.05.2021 12:45 Відповісти
ну да. а они этот трешак смотрят. наверное, в глубине души тоже хотят назад к хунте
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25.05.2021 18:07 Відповісти
В этом Севастополе блин одни русофобы!
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25.05.2021 17:44 Відповісти
В зале одни старперы - совкодрочеры Даже там их "враг" достал.
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25.05.2021 17:45 Відповісти
Героям слава !!!!
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25.05.2021 17:52 Відповісти
А шо ж ты, падла, шокаешь?! Что заслужили, то и показывать начали.
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25.05.2021 17:49 Відповісти
Ганьба, одним словом Все, как всегда, у вас через жопу!
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25.05.2021 17:51 Відповісти
Та фігня це все... Мене інше питання турбує -- де ми їх усіх закопаємо ?...
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25.05.2021 17:54 Відповісти
пропоную в домнах запоріжсталі.
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25.05.2021 20:41 Відповісти
А на якість сталі це не вплине?
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26.05.2021 09:45 Відповісти
ні. як присадка в сталь не попаде...відійде в шлам. "Це диверсія! Хтось скачав фільм про українських героїв, перейменувавши його на "Ополченочку"", - в окупованому Севастополі зірвався показ картини бойовиків "ЛНР" - Цензор.НЕТ 3126
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26.05.2021 09:56 Відповісти
я одного не пойму - даже если бы им крутили опочленочку весь день до рвоты, их совсем не смущает, что прообраз главной героинихи сбежал из молодой республики к хунте и рассказал всю инфу, которую знал?
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25.05.2021 18:06 Відповісти
а им совсем не нужна правда..им нужен мифический образ хероини (сказки и легенды слагать))) и сопле-слезная драма желательно с хорошим концом (пардон)))) и красивыми актерами...
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26.05.2021 11:46 Відповісти
Не поняли? Это россиянская посконная рукожопость... Жополченочка...
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25.05.2021 18:26 Відповісти
Требо було "Кіборги" показати, про ДАП кацапам би зайшло "Це диверсія! Хтось скачав фільм про українських героїв, перейменувавши його на "Ополченочку"", - в окупованому Севастополі зірвався показ картини бойовиків "ЛНР" - Цензор.НЕТ 1963
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25.05.2021 18:39 Відповісти
Хороший фильм, но там про них (про кацапов) практически ничего нет. А вот "Донбасс" Сергея Лозницы на 100% про них.
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25.05.2021 21:15 Відповісти
Наші Котики треба було прокрутити )))
На 3:33 - Сівоха )))
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26.05.2021 09:34 Відповісти
К сожалению, не смотрел.
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26.05.2021 23:38 Відповісти
Подивись, один з найкращих наших фільмів разом з позивний Бандерас.
Рекомендую
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27.05.2021 07:49 Відповісти
Спасибо, обязательно гляну. Но это будет не скоро - сейчас реально нет времени.
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27.05.2021 21:35 Відповісти
Хотів подивитись мені видає, що відео недоступне у моєму регіоні, що за х.рня?
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26.05.2021 14:31 Відповісти
Вы про "Донбасс"? Не знаю. Фильм классный, хотя далеко не каждому зайдет. Такое впечатление, что реально в Лугандоне снимали. Лучше гнилое нутро отдельных представителей русского мира просто нельзя показать (говорю как человек, который более 30 лет прожил там). Кстати, кацапы на этот фильм "ответку" делали, которую тоже как-то так назвали (почему и указал режисера).
Проверил, почему-то я тоже не могу смотреть его онлайн. Хотя этот фильм должны бесплатно крутить всем любителям русского мира по всем украинским телеканалам.
Знаю, что так смотреть фильмы нельзя, но у кацапов на торренте фильм есть http://kinozal.tv/details.php?id=1681553. А такие фильмы смотреть все же нужно. За сайт не ручаюсь, но вообще я оттуда часто фильмы качал.
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27.05.2021 00:01 Відповісти
при любом и первом же шухере - все славно утоплено!
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25.05.2021 18:53 Відповісти
те еще якуты морячки...
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25.05.2021 18:55 Відповісти
"...и люди пришли...не просто ж там дети...посмотреть...пива попить...""Це диверсія! Хтось скачав фільм про українських героїв, перейменувавши його на "Ополченочку"", - в окупованому Севастополі зірвався показ картини бойовиків "ЛНР" - Цензор.НЕТ 7995 1:34
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25.05.2021 18:56 Відповісти
я в основном увидел бабушек из атрядаф путена. "Це диверсія! Хтось скачав фільм про українських героїв, перейменувавши його на "Ополченочку"", - в окупованому Севастополі зірвався показ картини бойовиків "ЛНР" - Цензор.НЕТ 4953
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26.05.2021 09:57 Відповісти
шо бы враги в северную бухту не зашли - непременнно надо самоутопится! - как диды - в етом вся кацапия.....
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25.05.2021 18:59 Відповісти
недавно кстати прочитал, что массовое затопление было не одно! в период интервенции НАТА, (ой) Антанта окоянная подплав на рейде затопила! "Це диверсія! Хтось скачав фільм про українських героїв, перейменувавши його на "Ополченочку"", - в окупованому Севастополі зірвався показ картини бойовиків "ЛНР" - Цензор.НЕТ 6560
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26.05.2021 10:01 Відповісти
Ой как не удобно вышло ))))) Хахахаха)))
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25.05.2021 19:42 Відповісти
Опочленочку не показали ? Вот горе то . Маструбируйте на портрет вошдя .
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25.05.2021 20:41 Відповісти
Ум не смог показать полчленочку..😭
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25.05.2021 21:24 Відповісти
вмешался Высший разум...и просто разум отказался понимать прозу жизни )))
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26.05.2021 11:48 Відповісти
Лучшие бы их всех траванули газом(новичком).
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25.05.2021 21:36 Відповісти
Норд Ост? да Вы театрал! "Це диверсія! Хтось скачав фільм про українських героїв, перейменувавши його на "Ополченочку"", - в окупованому Севастополі зірвався показ картини бойовиків "ЛНР" - Цензор.НЕТ 5799
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26.05.2021 10:02 Відповісти
Нехрен с ними сюсюкаться.Газ,рефрижератор,морг,лопата....
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26.05.2021 20:40 Відповісти
Посмотрите фильм БЕСЛАВНЫЕ УБЛЮДКИ .Квентин Тарантино.))))
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25.05.2021 21:37 Відповісти
Дебилы прошитые !!!!!
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25.05.2021 22:25 Відповісти
"Не просто дети прийшли пиво попить"
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25.05.2021 23:26 Відповісти
что то пованивает
это цирк
все организовано
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25.05.2021 23:53 Відповісти
ну канешна такое нельзя показывать, изначально фильм назывался "Фпопучленочка" и многим совкодрочерам Севастополя он может расшатать скрепы
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26.05.2021 00:37 Відповісти
Вспомнился анекдот про партизан, которые через 50 лет после войны, пускали под откос поезда. Дурдом размером в рашу.
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26.05.2021 00:50 Відповісти
Унтерменьший скот из банановой Луганды решил повозмущаца, это тебе не толерасты соплежуи с Украины где ты можешь возмущаца даже во время войны, а там НКВДешники тебя быстро полонием напоят...
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26.05.2021 09:23 Відповісти
Що там за разум? Разумков може?
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26.05.2021 09:24 Відповісти
Ніхто не йде на фпопучлєночку - вирішили підігріти цікавість....
Ох і фантазери ))
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26.05.2021 09:38 Відповісти
Слава Героям Украины!
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26.05.2021 10:02 Відповісти
Каратели апалчленочку распяли без трусиков у входа в кинотеатр.
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26.05.2021 11:04 Відповісти
Як це "якихось українських героїів"? Українські герої і є герої, а ви московські гниди і поліції.
Слава Україні! Героям Слава!
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26.05.2021 13:12 Відповісти
Впопучленочка...
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26.05.2021 13:46 Відповісти
прям до слез...
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26.05.2021 14:21 Відповісти
Треба було німецький фільм запустити. Набагато ближче до реальних пригод попочленки.
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26.05.2021 14:23 Відповісти
Очечко у полковника жим жим,за это и в подвал загреметь можно или бежать как можно быстрей за "ветерком"
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26.05.2021 15:30 Відповісти
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