Завод "Комунар" горів у Харкові (оновлено). ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Пожежа почалася з рулонів тканини. Зараз вогонь гасять 60 пожежників. Вдалося врятувати одну людину.

Про це повідомляє Головне управління ДСНС в Харківській області, інформує Цензор.НЕТ.

"Пожежа на 4-му поверсі. Площа понад 150 кв.м. Горять тканини в рулонах. На місці події працює 8 автоцистерн, 3 автодрабини, 4 допоміжні одиниці техніки та 60 рятувальників ДСНС", - сказано в повідомленні.

Про пожежу стало відомо о 16:47, о 18:15 її вдалося локалізувати. Врятовано 1 людину.

О 20:23 пожежу вдалося ліквідувати, жертв і постраждалих немає.

















