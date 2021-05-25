Завод "Комунар" горів у Харкові (оновлено). ВІДЕО+ФОТОрепортаж
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Пожежа почалася з рулонів тканини. Зараз вогонь гасять 60 пожежників. Вдалося врятувати одну людину.
Про це повідомляє Головне управління ДСНС в Харківській області, інформує Цензор.НЕТ.
"Пожежа на 4-му поверсі. Площа понад 150 кв.м. Горять тканини в рулонах. На місці події працює 8 автоцистерн, 3 автодрабини, 4 допоміжні одиниці техніки та 60 рятувальників ДСНС", - сказано в повідомленні.
Про пожежу стало відомо о 16:47, о 18:15 її вдалося локалізувати. Врятовано 1 людину.
О 20:23 пожежу вдалося ліквідувати, жертв і постраждалих немає.
Топ коментарі
+30 Володимир Мик
показати весь коментар25.05.2021 19:55
+21 SANDY
показати весь коментар25.05.2021 19:55
+12 Garry Grant
показати весь коментар25.05.2021 19:57
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Будь ласка, зачекайте...
По видео видно какое это "передовое космическое предприятие"! Пусть горит эта комуняка!!!
Пока не дали.
На территории предприятия в этом году должен заработать индустриальный парк.
Об этом сообщил генеральный директор ГНПП "Объединение "Коммунар" Анатолий Яременко в программе "Информационный вечер" на телеканале Simon.
"Почему возникла идея создания этого индустриального парка. На предприятии есть определенное количество незадействованных мощностей. Полное наличие инфраструктуры, нормальное расположение по логистике для доставки товара, подъезда грузового автотранспорта и незадействованные площади. На предприятии сохранены все необходимые технологии для того, чтобы считать его по праву заводом. Мы имеем свою гальванику, имеем свою малярку - порошковую и мокрую, мы имеем свое литейное производство - как металла, так и пластмассы. То есть зона задействования нашего предприятия остается широкой. Все, что необходимо для того, чтобы продукция выходила с нашего предприятия, мы делаем у себя. Полностью - от заготовки до готового изделия. Поэтому готовы работать и с другими людьми, другими организациями, которые будут к нам приходить", - сообщил Анатолий Яременко.
Он отметил, что запуск индустриального парка предполагает создание 5000 рабочих мест. "Это то, что обязательно получится", - сказал гендиректор "Коммунара".
Создание парка предполагает освобождение его участников от части налоговой нагрузки. Такую возможность дает законодательство Украины о государственно-частном партнерстве - пояснил юрист, депутат Харьковского облсовета Сергей Гладкоскок.
"Это достаточно интересный закон. Там прописано освобождение от земельного налога. А самая большая проблема наших предприятий в городе Харькове, которая тянет большую налоговую нагрузку, - это земельный налог. Кроме того, индустриальный парк предполагает освобождение от таможенного сбора - на ввоз оборудования. То есть если иностранный инвестор хочет работать в нашем индустриальном парке, государство дает ему льготу на ввоз необходимого оборудования", - пояснил Гладкоскок.
На данный момент индустриальный парк - в стадии оформления документации. Концепцию уже разработали, оформили и согласовали с местными органами власти и Государственным космическим агентством. Авторы идеи уверены, что начало работы парка - ближайшая перспектива.
"У нас стоит задача, чтобы этот парк заработал в этом году", - подчеркнул Анатолий Яременко. - https://www.objectiv.tv/objectively/2021/03/06/na-harkovskom-zavode-kommunar-sozdadut-5000-novyh-rabochih-mest/
"Коммунар" освоил производство систем управления вооружением танков, которые до того производились на обанкротившемся Харьковском заводе электроаппаратуры (тоже входил в состав НКАУ).
Firefly Aerospace (ранее - Firefly Space Systems) - частная аэрокосмическая компания со штаб-квартирой в Остине (Техас, США), которая разрабатывает легкие ракеты-носители для запуска малых спутников.
Представители частного инвестиционного фонда "Ноосфера" компаний Firefly Aerospace и SETS 29 июля посетили ГНПП "Объединение "Коммунар" (Харьков). Об этом сообщили на заводе. Гости побывали в цехах, ознакомились с видами продукции и мощностями предприятия. Состоялось техническое совещание. Во время этой деловой встречи намечены шаги по сотрудничеству между предприятиями.
https://www.sq.com.ua/rus/news/novosti/31.07.2020/harkovskiy_zavod_komunar_porazil_chastnyh_nvestorov
Завчасно переіменувати завод треба було.
было кино про нее Путевка в жизнь
моя бабушка была там коммунаркой у Макаренко
Але вже неодноразово з мови зняли...
Какой-такой Коммунар? Он уже пять лет Басмач должен быть.
Коммунар - участник Парижской коммуны.
Коммунар - боец частей особого назначения (1917-1925).
Коммунар - участник Коммунарского движения.
Коммунар - член коммуны.
шукайте сліди копит !