Пролукашенківський телеграм-канал опублікував відео допиту дівчини Протасевича Сапеги. ВIДЕО

На відео дівчина зізнається, що є редактором телеграм-каналу "Чорна книга Білорусі", в якому публікують особисті дані співробітників правоохоронних органів.

Коротке відео опубліковано каналом "Желтые сливы", який підтримує диктатора Олександра Лукашенка, інформує Цензор.НЕТ.

У 26-секундному ролику дівчина представляється і зізнається, що справді є редактором каналу "Чорна книга Білорусі".

"Я, Сапега Софія Андріївна 1998 року народження, громадянка Російської Федерації, проживаю на території Литви у Вільнюсі. 23.05.2021 року летіла в одному літаку з Романом Протасевичем. Також є редактором Telegram-каналу "Чорна книга Білорусі", яка публікує особисту інформацію про співробітників внутрішніх справ", - сказала Сапега.

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Телеграм-канал "Чорна книга Білорусі" визнаний у Білорусі екстремістським.

Мати дівчини і її знайомі з університету розповідали журналістам, що Софія не є активісткою і не займалася політикою.

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Нагадаємо, 23 травня в Мінську було екстрено посаджено літак компанії Ryanair, який виконував рейс Афіни-Вільнюс, нібито через закладену на борту бомбу. Вибухового пристрою не знайшли. Серед пасажирів був опозиційний блогер, засновник телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич. Його затримали білоруські силовики.

У ЄС закликали Білорусь відпустити пасажирів рейсу з Афін до Вільнюса, включно з Протасевичем, інакше загрожують наслідки. Мінськ відправив літак ввечері 23 травня. У ньому не полетіли двоє громадян Білорусі і четверо росіян. За даними білоруської опозиції, затримано дівчину Протасевича.

В авіакомпанії Ryanair заявили, що про загрозу на борту повідомили диспетчери з Білорусі, вони ж дали вказівку перенаправити літак в аеропорт Мінська.

За даними FlightRadar, пілоти до останнього тягнули до Вільнюса, але їм довелося повернути назад під загрозою винищувача.

У зв'язку з цим інцидентом з 26 травня Україна припиняє авіасполучення з Білоруссю.