Пролукашенківський телеграм-канал опублікував відео допиту дівчини Протасевича Сапеги. ВIДЕО
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На відео дівчина зізнається, що є редактором телеграм-каналу "Чорна книга Білорусі", в якому публікують особисті дані співробітників правоохоронних органів.
Коротке відео опубліковано каналом "Желтые сливы", який підтримує диктатора Олександра Лукашенка, інформує Цензор.НЕТ.
У 26-секундному ролику дівчина представляється і зізнається, що справді є редактором каналу "Чорна книга Білорусі".
"Я, Сапега Софія Андріївна 1998 року народження, громадянка Російської Федерації, проживаю на території Литви у Вільнюсі. 23.05.2021 року летіла в одному літаку з Романом Протасевичем. Також є редактором Telegram-каналу "Чорна книга Білорусі", яка публікує особисту інформацію про співробітників внутрішніх справ", - сказала Сапега.
Телеграм-канал "Чорна книга Білорусі" визнаний у Білорусі екстремістським.
Мати дівчини і її знайомі з університету розповідали журналістам, що Софія не є активісткою і не займалася політикою.
Читайте на "Цензор.НЕТ": Режим Лукашенка перетворюється на міжнародну загрозу. Лише занепокоєння з боку Європи буде недостатньо, - Bloomberg про затримання Протасевича
Нагадаємо, 23 травня в Мінську було екстрено посаджено літак компанії Ryanair, який виконував рейс Афіни-Вільнюс, нібито через закладену на борту бомбу. Вибухового пристрою не знайшли. Серед пасажирів був опозиційний блогер, засновник телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич. Його затримали білоруські силовики.
У ЄС закликали Білорусь відпустити пасажирів рейсу з Афін до Вільнюса, включно з Протасевичем, інакше загрожують наслідки. Мінськ відправив літак ввечері 23 травня. У ньому не полетіли двоє громадян Білорусі і четверо росіян. За даними білоруської опозиції, затримано дівчину Протасевича.
В авіакомпанії Ryanair заявили, що про загрозу на борту повідомили диспетчери з Білорусі, вони ж дали вказівку перенаправити літак в аеропорт Мінська.
За даними FlightRadar, пілоти до останнього тягнули до Вільнюса, але їм довелося повернути назад під загрозою винищувача.
У зв'язку з цим інцидентом з 26 травня Україна припиняє авіасполучення з Білоруссю.
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Все понял Полиграф?
Уверен: с десяток таких галушок уже настучали админу,и требуют удалить.
І, взагалі, за що там арештовувати? Тим більше, що ця Софія не є громадянкою Білорусі.
Тож нехай вигрібає тепер
Террористы вобще любят свою правоту доказывать видосиками с признающимися под дулом пистолета жертвами.
Эффект будет двойной: во первых это ударит по усатой твари, во вторых ***** задумается о том, что его п-ц, возможно не так уж и далеко.
- Ребята, извините, ни у кого нет пустой бутылки?
З іншого кутка:
- А ещё лучше, полиэтиленового пакета?...
Ребятам показали их расстрельные статьи, но в обмен на признание пообещали большой срок. Ребята понимают, что Лука не вечен и из тюрьмы хоть когда-то, но выйти возможно, а из могилы нет.
Её также под угрозой пыток и применения насилия заставили сознаться в том, чего она совершенно точно не совершала - ведении Telegram-канала Чёрная книга Беларуси"
2)Тиск на Луку... Цього недостатньо. Потрібно тиснути на фюрерка Путіна. Бо та шваль навколо Луки знає - що б вони не скоїли в Бєларусі, який би санкціонований Лукою злочин не вчинили - вони завжди зможуть втекти до Росії, і там продовжувати заробляти криваві **********, як той же "Беркут".