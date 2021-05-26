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Тіло померлого в білоруській колонії активіста Ашурка віддали родині з забинтованою головою. Причиною смерті назвали зупинку серця. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Події За кордоном

Тіло померлого білоруського активіста Вітольда Ашурка, за словами друзів сім'ї, віддали з забинтованою головою - родичам раніше повідомили, що він помер від зупинки серця.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Новую газету.

У Ашурка була "забинтована голова від маківки до носа, видно тільки рот", - розповіла подруга сім'ї Ольга Биковська, яка їздила забирати тіло разом із братом померлого. Як уточнює видання, родичі вирішили не робити додаткових експертиз, тому що не довіряють можливим результатам і не хочуть затягувати похорон. Биковська також повідомила, що пошкодження були "дивними", але "які - незрозуміло, все під бинтами".

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"Коли видавали тіло, брату намагалися пояснити: "Ну, ви самі розумієте, випадково впустили, коли діставали з холодильника"", - заявила Биковська. Дружині померлого повідомили, що Вітольд Ашурок помер від зупинки серця. За її словами, серце у чоловіка було здорове.

Слідчий комітет Білорусі опублікував відео з моментом смерті Ашурка. У ролику є монтажні склейки: що відбувалося в ті моменти, коли камера не працювала, невідомо. Слідчі, посилаючись на відеозапис, стверджують, що напередодні смерті чоловік впав і вдарився обличчям.

"У зв'язку з погіршенням самопочуття було вжито заходи із надання медичної допомоги. За словами співробітників колонії засуджений, розбивши голову, скарг на стан здоров'я не висловлював, відмовився від допомоги і госпіталізації", - заявили в СК Білорусі.

За даними слідства, 21 травня співробітник колонії виявив Ашурка непритомним, реанімувати його медикам не вдалося.
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Топ коментарі
+33
фашистов Януковича украинцы в своём большинстве терпеть не захотели, фашистов Лукашеску и фашистов Путлера ихние народы вытерпят до конца
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26.05.2021 00:07
+26
Наскільки я счасливий що живу в Україні. Я можу нашого клоуна послати на хер і в принципі мені нічого не буде! В бульбостане не так там фашизм.
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26.05.2021 00:08
+18
" отказался от помощи и госпитализации Источник: https://censor.net/ru/v3267472
Верю, вот тут, особенно, верю
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26.05.2021 00:14
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фашистов Януковича украинцы в своём большинстве терпеть не захотели, фашистов Лукашеску и фашистов Путлера ихние народы вытерпят до конца
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26.05.2021 00:07 Відповісти
Нам было легче у нас была оппозиция ну хотя бы тот же кролик, Тягнибок, Кличко и многие другие и это не мало важно для поддержки , у них оппозиции как таковой мизер в процентном отношении, поддерживать и финансировать бастующий народ практически некому чистят не по детски,многих тупо в этих странах поубивали как Немцова и Политковскую и посадили как Навального ,изгнали и преследуют как Тихановскую , аналогично в северной Корее,Туркменистане, Таджикистане и подобных ,кроме того там в милиции в основном одни изверги и дегенераты
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26.05.2021 01:39 Відповісти
наш Кучма тоже к такому шел, у него был Гонгадзе и сменку он себе готовил в виде Януковоща, только с народом ему так не повезло как за поребриком, правда и народ в крайность ударился, когда того же Януковоща себе на шею посадил, а Витя сразу попытался этот народ обыдлячить как в Масквабаде - шансончик в массы, смотрящих на все узлы ... но снова с народом не повезло .... либо место такое
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26.05.2021 02:16 Відповісти
Оппозиция в Украине скорее сбоку примазалась к реально народному протесту. Если бы народ слушался лидеров оппозиции, то сейчас янукович сидел бы на троне, а лидеры оппозиции - кто в тюрьме, кто в бегах за границей, а кто и в теплом чиновничьем кресле.
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26.05.2021 07:09 Відповісти
Да у них там настоящее гестапо. Лукашеску дошёл до линий и уже далеко их перешёл. Возврата нет и теперь будет только фашистский ад с казнями, террором и тд. Нужно прекращать всякие контакты с режимом Лукашеску и Путлера.
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26.05.2021 10:37 Відповісти
Наскільки я счасливий що живу в Україні. Я можу нашого клоуна послати на хер і в принципі мені нічого не буде! В бульбостане не так там фашизм.
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26.05.2021 00:08 Відповісти
Сервера всё пишут Тіло померлого в білоруській колонії активіста Ашурка віддали родині з забинтованою головою. Причиною смерті назвали зупинку серця - Цензор.НЕТ 4863 Тіло померлого в білоруській колонії активіста Ашурка віддали родині з забинтованою головою. Причиною смерті назвали зупинку серця - Цензор.НЕТ 5824
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26.05.2021 00:15 Відповісти
Ну за що мене можуть притягнути до відповідальності? За те що Зе клоун ну так це правда!
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26.05.2021 00:25 Відповісти
там где правят режимы, человека могут уничтожить ни за что, просто так.
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26.05.2021 10:39 Відповісти
Не переймайся, дописувач під чужим прапором, це тимчасово, вже незабаром потерпілий блазень влаштує в Україні режим, гірший за лукашенківський. Бо, окрім знищення свобод буде тотальне зубожіння. Тіло померлого в білоруській колонії активіста Ашурка віддали родині з забинтованою головою. Причиною смерті назвали зупинку серця - Цензор.НЕТ 7393 Адже в нас , на додачу, є ненаситні олігархи , яких наркоман всіляко пестить.
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26.05.2021 08:27 Відповісти
Так само, як і барига, котрий за допомогою авакяна розправлявся з непокірними і гарненько домовлявся з олігархами накшталт мартвеччука та ін...!
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26.05.2021 09:27 Відповісти
Запитай про це в Антоненка, Стерненка, хлопців з балів Торнадо, Донбас, Лісника, Сашка Білого...
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26.05.2021 09:24 Відповісти
До речі, ви замітили, що лежаки прикуті до стінки, (у нас так робили на гаупвахті)
Вікон нема, охрана віддихати не дає, 3-4 дні от вам і результат, людина вирубується на ходу.
Методи роботи одинакові що у москалів, що у білорусів що у наших.
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26.05.2021 00:13 Відповісти
Это штрафной изолятор, а не общая хата. В украинских тюрьмах в ШИЗО нары тоже где в 6 утра, а где даже в 4 утра поднимаются к стене и запираются на замок аж до отбоя.
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26.05.2021 00:35 Відповісти
так и есть, но здесь 100% убиство, т.к. когда он впервые потерял сознание и ему перемотали голову, они так и не отстигнули нары, а как минимум обязаны его были отправить в медсанчасть, т.к. уставом запрещено в ШИЗО оставлять одного человека с явно выраженным плохим самочувствием.
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26.05.2021 10:40 Відповісти
" отказался от помощи и госпитализации Источник: https://censor.net/ru/v3267472
Верю, вот тут, особенно, верю
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26.05.2021 00:14 Відповісти
хуже фашистов.нелюди.
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26.05.2021 00:18 Відповісти
*...на кануне смерти упал и ударился лицом...* и так пять раз. Тогда конечно и умер---логичней некуда.
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26.05.2021 00:49 Відповісти
Все равно у нас все к тому же идет! Бабло выделяется на защиту власти от народа .
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26.05.2021 01:02 Відповісти
Как?
При единственном условии, что ты (ну, не ты - народ в массе) будет скулить "произошла чудовищная ошибка!!!"
Это мы пока законопослушные. А в случае чего... ну ты в курсе.
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26.05.2021 07:26 Відповісти
Да уже вроде случай чего.
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26.05.2021 10:24 Відповісти
Зря родственники не показали. Специалист влёгкую определит пожизненные повреждения от посмертных, типа уронили когда из холодильника доставали
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26.05.2021 02:06 Відповісти
"Так, на вопрос об отказе вводить санкции против компании-оператора Nord Stream 2 AG президент ответил: "Он был почти достроен к тому времени, когда я вступил в должность. Я думаю, что введение санкций сейчас было бы контрпродуктивным с точки зрения наших отношений с Европой".
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26.05.2021 03:46 Відповісти
КОГДА ЖЕ СЕМЬИ ЭТИХ КОРРУПЦИОНЕРОВ ВСЕ ОТРАВЯТ !!!???
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26.05.2021 04:46 Відповісти
видать ультразвук включали вот серце и останавливалось ..В рыфы вообше незаморачивались с Немцовым ,прям под стенами кремля завалили а комунальный транспорт сделал отход и прикрытие для киллера
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26.05.2021 06:31 Відповісти
В росії вже давно при владі фашисти , в Білорусі владу захопили терористи , прихвостні російських фашистів . Тож чого дивуватися ? Так , це людожерські , псячі режими , які вбивають людей . Як комуністичний , сталінський , гітлерівський чи північно- корейський людожерські режими . Яке щастя що Україна відірвалася від цих виродків і садистів , та повернулась до цивілізованого , вільного світу .
ДЯКУЮ ТОБІ БОЖЕ , ЩО Я НЕ МОСКАЛЬ .
СЛАВА НАЦІЇ !!! СЛАВА УКРАЇНІ !!!🍺😎👍🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦
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26.05.2021 06:43 Відповісти
Українці ви тепер розумієте наскільки важливо, на посаду Президента Країни вибирати тільки АДЕКВАТНИХ людей? Ви тепер розумієте, наскілки важливий ваш вибір, що від ВАШОГО ВИБОРУ залежить буде країна Північною Кореєю чи ні.
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26.05.2021 07:53 Відповісти
рашизм=тероризм
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26.05.2021 07:56 Відповісти
Якщо ви вибираєте поціновувачів совка то кінцева точка буде жорстка диктатура, доказано лукашенкой.
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26.05.2021 07:57 Відповісти
Как знакомо со времен мусоров при Яныке - "заключенный упал с высоты своего роста"...
Скоро подобное будет и при клоуне, спасибо зебилам. Тіло померлого в білоруській колонії активіста Ашурка віддали родині з забинтованою головою. Причиною смерті назвали зупинку серця - Цензор.НЕТ 6547
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26.05.2021 08:29 Відповісти
Це ж треба, офіційно закатували людину. Людожери.
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26.05.2021 08:59 Відповісти
Казнят и снимают это на камеру - простая акция устрашения для белорусов.
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26.05.2021 09:30 Відповісти
Тупая и бездарная ПОСТАНОВКА.
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26.05.2021 10:19 Відповісти
Тіло померлого в білоруській колонії активіста Ашурка віддали родині з забинтованою головою. Причиною смерті назвали зупинку серця - Цензор.НЕТ 5774
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26.05.2021 10:29 Відповісти
Нехай Господь прийме невинно убієнного...
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26.05.2021 11:23 Відповісти
Це все що відбувається - "обличчя диктатора". Ось чому важливий був Майдан в Україні. Сьогодні він теж потрібен, щоби не повторити долю трусливих або нерозумних білорусів.
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26.05.2021 12:33 Відповісти
 
 