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У Києві патрульні рятували літнього чоловіка, що стояв на карнизі балкону на 12 поверсі. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Події

У Києві патрульні поліцейські рятували літнього чоловіка, який стояв на карнизі 12 поверху.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу патрульної поліції Києва.

25 травня патрульні отримали виклик, що чоловіка виліз за балкон 12-го поверху будинку на вулиці Ревуцького. Час від часу він переставав триматися руками, а утримував його під падіння тільки хиткий карниз.

Екіпажі, які прибули на місце, спробували зайти в помешкання, але двері їм ніхто не відчинив, тож вони викликали на місце рятувальників.

Патрульні Дмитро Гром та Валерій Бебко з дозволу сусідів, що проживають поверхом нижче, спробували налагодити з чоловіком діалог та допомогти йому. Їхні колеги дочекалися рятувальників, які зрізали одні двері в помешкання, тоді патрульні Ярослав Колесник та Олександр Лисенко вибили другі двері та разом з рятувальниками затягли чоловіка у квартиру.

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Пояснити свою поведінку літній чоловік не зміг. Патрульні викликали йому медиків та зв'язалися з родичами.

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Топ коментарі
+6
Что за странные у тебя предположения,козёл?😟
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26.05.2021 07:56
+5
Валяться под домом в луже крови с мозгами не очень достойно выглядит.
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26.05.2021 06:39
+3
Счёт за коммуналку увидел, с "покращеннями". У Києві патрульні рятували літнього чоловіка, що стояв на карнизі балкону на 12 поверсі - Цензор.НЕТ 7232
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26.05.2021 10:15
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26.05.2021 02:44 Відповісти
Счёт за коммуналку увидел, с "покращеннями". У Києві патрульні рятували літнього чоловіка, що стояв на карнизі балкону на 12 поверсі - Цензор.НЕТ 7232
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26.05.2021 10:15 Відповісти
Соціальна служба недопрацювала! Потрібно моніторити всіх пенсіонерів, ходити до них додому і допомагати, як це робиться в цивілізованих країнах, де держава оплачує догляд за пенсіонерами! Це додаткові робочі місця і европейський рівень піклування про громадян похилого віку!
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26.05.2021 13:13 Відповісти
Согласен, сначала вводить феназепам, а потом вручать платёжку У Києві патрульні рятували літнього чоловіка, що стояв на карнизі балкону на 12 поверсі - Цензор.НЕТ 5278
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26.05.2021 13:21 Відповісти
коментар відмічено як спам
и кому нада такая помощь?! одну дверь спилили другую выбили! добавили проблем семье а может он банкрот? так дайте же человеку достойно Уйти!!! терше будете его как крысу искать по подвалам где он втихаря удавится...
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26.05.2021 05:24 Відповісти
Валяться под домом в луже крови с мозгами не очень достойно выглядит.
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26.05.2021 06:39 Відповісти
коментар відмічено як спам
это быстро уберут а вот вонять на весь подъезд в течении недели и шоб твои дети нюхали эту вонь лучше? да ты Садо Мазо!!!
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26.05.2021 07:25 Відповісти
Что за странные у тебя предположения,козёл?😟
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26.05.2021 07:56 Відповісти
К психологу не пробовали?
Надеюсь, не в спасателях работаете?
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26.05.2021 09:47 Відповісти
Деменция....
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26.05.2021 11:26 Відповісти
Доброго раночку😃
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26.05.2021 05:55 Відповісти
В Киеве патрульные спасали пожилого мужчину, стоявшего на карнизе балкона на 12 этаже - Цензор.НЕТ 4624
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26.05.2021 06:27 Відповісти
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26.05.2021 06:30 Відповісти
И к чему такая новость ?
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26.05.2021 07:40 Відповісти
Конец эпохи бедности!
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26.05.2021 08:25 Відповісти
Слышно же по голосу, что дед был в неадеквате, не важно по какой причине. Люди, вы уже чаще нелюди - что за больные комментарии?
Ребята молодцы, что сделали свою работу и хорошо сделали, вам нужно, чтобы они ещё полы помыли?
У деда, скорее всего, какой-нибудь Альцгеймер или ещё что - старость... но это ещё не повод смотреть и ждать смерти деда, он тоже человек и, может, пятёрку лет назад строчил комменты на Цензоре;
Деду психологического здоровья и «если смерти, то мгновенной».
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26.05.2021 09:54 Відповісти
Деменция, родичи закрыли его ибо на работу надо и так далее - на клиники и спец центры как в ЕС денег нет .... Вот дед вышел через балкон погулять.... Хуже Африки скатились....Далі буде....
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26.05.2021 11:28 Відповісти
У семьи как видно по колготкам, полно детей и мало денег.
А теперь ставить новую дверь
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26.05.2021 12:45 Відповісти
К сожалению, да.
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26.05.2021 15:05 Відповісти
***
звонок в МЧС
- там дед стоит на карнизе...может рухнуть в любую минуту...
- простите, но мы в последнее время выезжаем исключительно на пожары...
- я вас понял.. дайте мне 5 мин...
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26.05.2021 11:04 Відповісти
На тему суїцидників:

Мужик с мрачным видом заходит в магазин:
- Дайте мне веревку и мыло...
Продавщица:
- Вешаться, что ли, собрался?
Мужик (с максимальным сарказмом):
- Нет, блин, щас помоюсь - и в горы!..
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26.05.2021 17:10 Відповісти
Да, не ті вже Казанови...... У Києві патрульні рятували літнього чоловіка, що стояв на карнизі балкону на 12 поверсі - Цензор.НЕТ 8184
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26.05.2021 12:06 Відповісти
Наслідки економічної політики зеленського
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26.05.2021 12:57 Відповісти
Считаю, патрульным за такое , нужно дать Героя Украины. А деду дать 10 лет строгого режима. Не ну а шо ? Захотел, умереть , негодяй, так страну мог бы подставить.
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26.05.2021 16:06 Відповісти
...черт знает. Может решил счеты свести с жизнью да в итоге не решился все таки прыгнуть. А назад залезть не смог сам. Возраст все таки. Устал. Так и стоял там. Патрульные молодцы. Ну а дверь...то такое. Да, расходы...но по сути - это мелочи. Замок там новый поставить всего лишь надо...
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27.05.2021 00:05 Відповісти
получил пенсию и увидел счет за коммуналку
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27.05.2021 09:05 Відповісти
 
 