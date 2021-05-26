У Києві патрульні рятували літнього чоловіка, що стояв на карнизі балкону на 12 поверсі. ВIДЕО
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У Києві патрульні поліцейські рятували літнього чоловіка, який стояв на карнизі 12 поверху.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу патрульної поліції Києва.
25 травня патрульні отримали виклик, що чоловіка виліз за балкон 12-го поверху будинку на вулиці Ревуцького. Час від часу він переставав триматися руками, а утримував його під падіння тільки хиткий карниз.
Екіпажі, які прибули на місце, спробували зайти в помешкання, але двері їм ніхто не відчинив, тож вони викликали на місце рятувальників.
Патрульні Дмитро Гром та Валерій Бебко з дозволу сусідів, що проживають поверхом нижче, спробували налагодити з чоловіком діалог та допомогти йому. Їхні колеги дочекалися рятувальників, які зрізали одні двері в помешкання, тоді патрульні Ярослав Колесник та Олександр Лисенко вибили другі двері та разом з рятувальниками затягли чоловіка у квартиру.
Пояснити свою поведінку літній чоловік не зміг. Патрульні викликали йому медиків та зв'язалися з родичами.
Будь ласка, зачекайте...
Надеюсь, не в спасателях работаете?
Ребята молодцы, что сделали свою работу и хорошо сделали, вам нужно, чтобы они ещё полы помыли?
У деда, скорее всего, какой-нибудь Альцгеймер или ещё что - старость... но это ещё не повод смотреть и ждать смерти деда, он тоже человек и, может, пятёрку лет назад строчил комменты на Цензоре;
Деду психологического здоровья и «если смерти, то мгновенной».
А теперь ставить новую дверь
звонок в МЧС
- там дед стоит на карнизе...может рухнуть в любую минуту...
- простите, но мы в последнее время выезжаем исключительно на пожары...
- я вас понял.. дайте мне 5 мин...
Мужик с мрачным видом заходит в магазин:
- Дайте мне веревку и мыло...
Продавщица:
- Вешаться, что ли, собрался?
Мужик (с максимальным сарказмом):
- Нет, блин, щас помоюсь - и в горы!..