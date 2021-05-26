Артилерійські підрозділи ОС тренувалися в районі адмінмежі з Кримом протидіяти морському десанту, - Наєв. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Політика України
Артилерійські підрозділи, що виконують бойові завдання неподалік адміністративної межі з тимчасово окупованою територією Автономної Республіки Крим, відпрацювали завдання з протидії морському десанту.
За словами командувача Об'єднаних сил Збройних Сил України генерал-лейтенанта Сергія Наєва, мета тренування бойових розрахунків гаубиць "МСТА-Б" полягала в підтриманні високого рівня навченості особового складу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Службу зі зв'язків із громадськістю Командування Об'єднаних сил ЗС України.
- Воїни-артилеристи тренувалися діяти за умов використання противником високоточних засобів ураження, відточували вміння маскування техніки та озброєння, орієнтування на місцевості, а також своєчасного висування на вогневі позиції, - наголосив командувач.
Водночас підрозділ артилерійської розвідки здійснював запуски штатних безпілотних літальних апаратів, пошук та виявлення цілей, а також надавав визначені координати вогневим розрахункам.
- Особлива увага у ході навчань приділялася питанням зміни вогневих позицій з подальшою готовністю до ведення бойової стрільби по визначених цілях, - зазначив генерал-лейтенант Сергій Наєв.
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СТАВИТЬ В РЯД ОРУДИЯ - ЭТО ЧИСТОЙ ВОДЫ ДИВЕРСИЯ. Позиция уничтожается с одного захода штурмовика... Хосспадя, воЕны, мля...
дружище Битнер! Особенно в таком деле."©
(начальник IV управления "Гестапо" Главного
управления имперской безопасности РСХА
Третьго Рейха группенфюрер СС Г.Мюллер
о кровных родственных связях,
к/ф "17 мгновений весны", 10-я серия)
А генералиссимус Наев через своего ро́дного братэллу-чиновника оккупационной администрации Крыма случайно не тренируется состоять на связи ФСБ РФ или Г(Р)У МО РФ, или и там, и там одновременно? Интересно, в каком статусе Наев чувствует себя более комфортно: "агент" или "лицо оперативного контакта"? А может уже дорос до "резидента"? Да и "содержателем явочной квартиры" деньжат подкалымить было бы не лишнее. Или может кто-то надеется, что Наев - манкурт родства не помнящий? А может в ФСБ РФ или Г(Р)У МО РФ сидят такие остолопы, что расточительно пренебрегут столь шикарным оперативным ресурсом?
Гидко було, але прочитав, адже, зазвичай, ви писали по ділу.
Для вас ворог той, хто має відмінну від вашої думку?
А так с такой обороной аля-20 века...РФ легко снесет всю ВСУ технику и накроет со своих подводных лодок.. пустить пару ракет и пидц..
Я так розумію, що Ігор би вишикував би нашіх хлопців лавами та маршем, "коробкою", пішов би звільняти Донецьк. Таких "командирів" треба ще до бойових дій чи розстрілювати чи у штрафбатах як камикадзе використовувати, хоч якась користь була б ))
а набутылочные ватоцефалы с нас угорают.а они тут есть.
Маніпулювання суспільно значущою інформацією з метою підриву довіри до державних інституцій Украіни.Распространеніе завідомо неправдивої інформації з метою підриву довіри до державних інституцій України - це якраз те, чим Ви займаєтеся. Закінчуючи діалог з Вами зрозумів, що відпповіді про шановну і поважну людину, яка зробили для України більше за всіх не буде. На Ваш погляд це є новінський,- "**** православна", медведчук - "гнида московська", Смешко- що на дачі СБУ травили Ющенко, Шарій - брехло і малорос як і бігусьонок, Дівуля - вона вже була і нічого крім розвалу не було, чи новейший малорос із молодих регіоналів Разумков? Всі вони дуже багато говорили і нічогісінько не зробили для держави.
А знає пан, що із фонду "Рошен" була придбана ППО Києва, що закуплені ******* снайперські гвинтівки, що на армію і економіну "мародер" Порошенко віддав мільярд 700 мільйонів гривень? Хто ще таке вчинив???? А коли молода і воровита команді розікрала стратегічні запаси масок і костюмів, то фонд Порошенко придбав маски, кростюми, ШВЛ, сисневі апарати і спасав нарід.....
-Предствьте себе, что тут лежит ящик с боеприпасами. Представили?
-А теперь представьте себе, что вы заряжаете снаряд Представили?
-А теперь представьте, что вы стреляете и поражаете мишень. Представили?
- А теперь представьте себе, что враг пытается подавить расчет контрогнем. Представили?
Вот и вся боеготовность ....
Действия в условиях угрозы применения ВТО? Так я командующего ОС ВСУ расстрою до невозможности: товарищ дорогой, в условиях угрозы применения высокоточного оружия дистанция между машинами на марше должна быть 100-150 метров. Но никак не 25.... Вообще-то нормальной дистанцией в колонне и в мирное ("в мирное, Карл") время является дистанция равная скорости движения (идет колонна 30 км/ч, значит 30 метров между машинами). Но на видео и этого нет: длина автомобиля с Мстой чуть больше 20 метров. Подразделение держит приблизительно такую дистанцию...
Вы уже или покатушки снимайте (тогда так и говорите: "Катались, радовали начальственный глаз молодцеватым видом"), или тренируйтесь уже...
та ліпше не показувать