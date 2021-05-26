УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
15748 відвідувачів онлайн
Новини Відео СуспільствоЗа кордоном
14 479 122
Білорусь (5970) Євробачення (513) Лукашенко (2309)

"Ми повинні відгородитися "залізною" завісою від бестіарію збоченців і особин у стрінгах. Нехай краще у нас буде диктатура", - пропагандист Азарьонок про Євробачення. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Суспільство За кордоном

Лукашенківський пропагандист Григорій Азарьонок назвав пісенний конкурс "Євробачення" "бестіарієм збоченців" і заявив, що від такого "прогресу" Білорусі краще відгородитися "залізною" завісою.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це Азарьонок розповів у своїй авторській передачі на білоруському ТБ.

"Сучасний світ демократії і прогресу успішно прогресує в бік повного маразму, божевільних збочень, особин у стрінгах і знищення всього людського в людині. Від цього прогресу ми повинні відгородитися "залізною" завісою. Нехай краще у нас буде диктатура. Світ потоне в цій безодні, а Білорусь залишиться островом свободи", - заявив Азарьонок.

Нагадаємо, що Білорусь усунули від участі в конкурсі, а білоруська влада у відповідь відмовилися показувати його на телебаченні.

Автор: Анастасія Потіха
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+40
внебрачный сын Киселева ? "Мы должны отгородиться "железным" занавесом от бестиария извращенцев и особей в стрингах. Пусть лучше у нас будет диктатура", - пропагандист Азаренок о Евровидении - Цензор.НЕТ 8285
показати весь коментар
26.05.2021 10:51
+39
"Мы должны отгородиться "железным" занавесом от бестиария извращенцев и особей в стрингах. Пусть лучше у нас будет диктатура", - пропагандист Азаренок о "Евровидении" - Цензор.НЕТ 9477

... "Мы должны отгородиться "железным" занавесом от бестиария извращенцев и особей в стрингах. Пусть лучше у нас будет диктатура", - пропагандист Азаренок о "Евровидении" - Цензор.НЕТ 4954...
показати весь коментар
26.05.2021 10:50
+30
За звичай, такі персонажі і є самими схибленими збочинцями.
показати весь коментар
26.05.2021 10:53
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
"диктатура" и "остров свободы" - это вообще как? Это же противоречит нормам логики. Загляните в словарь русского языка , там есть статьи "свобода" и "диктатура" . Это антонимы.
показати весь коментар
26.05.2021 12:38 Відповісти
Острівець свободи як Куба ? )))
показати весь коментар
26.05.2021 12:53 Відповісти
Якийсь недоумок цей пропогандон.Бестіарій-це гладіатор який виступав на арені проти звірів,також це може бути книга про тварин.Неук, одним словом.Бажаючи диктатури чому він розраховує,що його не посадять,чи знищать.
показати весь коментар
26.05.2021 13:56 Відповісти
Что характерно- русский человек может быть никчемным опустившимся алкашом, но гордиться тем, что он не *******, как единственным, но самым главным своим плюсом. Он может ничем не интересоваться, ни в чем не участвовать и быть полным *******, но на призыв бить *******ов он откликнется даже среди ночи, ибо это единственное, в чем он разбирается хорошо и оно четко противоречит его лагерно-понятийному пониманю нормального мироустройства.
показати весь коментар
26.05.2021 14:07 Відповісти
Украду. Хорошо сказал.
показати весь коментар
26.05.2021 16:16 Відповісти
Ну насчет "лагерно-понятийному" я бы поспорил. У них там- "гаремы", "петухи" всякие...
Короче, любят они побаловаться этим делом с представителями своего пола.
показати весь коментар
26.05.2021 18:28 Відповісти
А шмотки на нем из картоплестана? А машина у него - трактор? И рожу он отъел на картофельной диете!
показати весь коментар
26.05.2021 15:02 Відповісти
Очередная бородатая проститутка.
показати весь коментар
26.05.2021 15:06 Відповісти
Угум. А мир также может отгородиться от Белазов. Об этом оно подумало?
показати весь коментар
26.05.2021 15:11 Відповісти
Ще одна країна духовних скреп з'явилась...
показати весь коментар
26.05.2021 16:21 Відповісти
В рай, сукины дети, все в рай!
показати весь коментар
26.05.2021 16:23 Відповісти
*****,в плохом смысле.
показати весь коментар
26.05.2021 18:11 Відповісти
младшенкий азеренок мочит коней...проклятущий госдеп...а зп в проклятущих долларах получает....вот бидося))))мочит он конечно лютый трешак
показати весь коментар
26.05.2021 18:43 Відповісти
Ватные ****** всегда против цивилизованной конкуренции,хозяин партнер не сомневаюсь поменяет на более ухоженную.Заработок потеряешь.
показати весь коментар
26.05.2021 21:29 Відповісти
"Пусть лучше у нас будет диктатура.......а Беларусь останется островом свободы"

Он сам то понял что сморозил...хотя они уже и не соображают там особо.
показати весь коментар
26.05.2021 21:51 Відповісти
всё просто диктат свободы..... но за разъяснениями к афтору.....
показати весь коментар
27.05.2021 06:56 Відповісти
Серйозно? А куди ти мудаче, Азарьонок звалищ засмагати цього літа? Чи не у ЄС?
показати весь коментар
26.05.2021 23:09 Відповісти
ДА !!! ЛУЧШЕ СОЛДАТАМ В БЕЛАРУСИ СИДЕТЬ ПОДОМАМ !!! И НА СЛУЖБЕ ОСТАНУТСЯ И НЕКОТОРЫЕ В ЗВАНИИ ПОДНИМУТСЯ !)
показати весь коментар
27.05.2021 05:50 Відповісти
да бестиарий да извращенцы ну а тот кто этого боится кто..... ??? такой же только потенциаль
ный..........
показати весь коментар
27.05.2021 06:54 Відповісти
ну вибір насправді дуже простий: або ГУЛАГ зі "збоченцями і особинами у стрінгах" або вільний світ зі "збоченцями і особинами у стрінгах".
показати весь коментар
27.05.2021 09:41 Відповісти
лукашило, оно такое, старой закалки мастодонт, любит засцаные панталоны и шапки меж ног.
показати весь коментар
27.05.2021 10:56 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 