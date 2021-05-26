"Ми повинні відгородитися "залізною" завісою від бестіарію збоченців і особин у стрінгах. Нехай краще у нас буде диктатура", - пропагандист Азарьонок про Євробачення. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Суспільство За кордоном
Лукашенківський пропагандист Григорій Азарьонок назвав пісенний конкурс "Євробачення" "бестіарієм збоченців" і заявив, що від такого "прогресу" Білорусі краще відгородитися "залізною" завісою.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це Азарьонок розповів у своїй авторській передачі на білоруському ТБ.
"Сучасний світ демократії і прогресу успішно прогресує в бік повного маразму, божевільних збочень, особин у стрінгах і знищення всього людського в людині. Від цього прогресу ми повинні відгородитися "залізною" завісою. Нехай краще у нас буде диктатура. Світ потоне в цій безодні, а Білорусь залишиться островом свободи", - заявив Азарьонок.
Нагадаємо, що Білорусь усунули від участі в конкурсі, а білоруська влада у відповідь відмовилися показувати його на телебаченні.
Будь ласка, зачекайте...
Короче, любят они побаловаться этим делом с представителями своего пола.
Он сам то понял что сморозил...хотя они уже и не соображают там особо.
ный..........