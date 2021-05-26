"Чекати більше нічого - терор потрібно зупинити раз і назавжди", - білоруська опозиція оголосила про підготовку до нової активної фази протесту. ВIДЕО
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Офіс Світлани Тіхановської, Координаційна Рада, Народне Антикризове Управління, штаб Цепкала, Bypol та інші демократичні сили виступили зі спільною заявою. У ній ідеться, що внаслідок бездумних дій нелегітимного режиму Білорусь перетворилася на "чорну пляму" на світовій мапі.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал NEXTA.
"Режим на межі тотальної ізоляції - як ніколи раніше. Європейський Союз, США, Велика Британія, Японія, Канада та інші країни вже діють і роблять усе можливе, щоб допомогти нам, білорусам. І ми самі, білоруси, маємо зробити все можливе, щоб звільнити політичних в'язнів, припинити насильство і провести чесні вибори. Ми мусимо діяти - вікно можливостей відкрите. Чекати більше нічого - терор потрібно зупинити раз і назавжди. Ми починаємо готуватися до нової активної фази протесту", - зазначено в заяві.
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Нагадаємо, 23 травня в Мінську було екстрено посаджено літак компанії Ryanair, який виконував рейс Афіни-Вільнюс, нібито через закладену на борту бомбу. Вибухового пристрою не знайшли. Серед пасажирів був опозиційний блогер, засновник телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич. Його затримали білоруські силовики.
У ЄС закликали Білорусь відпустити пасажирів рейсу з Афін до Вільнюса, включно з Протасевичем, інакше загрожують наслідки. Мінськ відправив літак ввечері 23 травня. У ньому не полетіли двоє громадян Білорусі і четверо росіян. За даними білоруської опозиції, затримано дівчину Протасевича.
В авіакомпанії Ryanair заявили, що про загрозу на борту повідомили диспетчери з Білорусі, вони ж дали вказівку перенаправити літак в аеропорт Мінська.
За даними FlightRadar, пілоти до останнього тягнули до Вільнюса, але їм довелося повернути назад під загрозою винищувача.
У зв'язку з цим інцидентом з 26 травня Україна припиняє авіасполучення з Білоруссю.
Будь ласка, зачекайте...
Надо было для полного комплекта, что-бы протестующие кроме цветов для полиции еще и жопы им поцеловали. Не доросли люди в Беларуси до демократии. Им стоять на коленях привычнее, как и в кацапии.
Могу дать.
В результате этого свержения диктатора - диктатор со всеми своими приспешниками проживает жизнь праздного миллионера в полном шоколаде, а "победители" с первого же дня своей "победы" и на неопределённый срок оказались в полном дерьме. Вместе со всей страной.
Янукович - шлепер: помарадёрил и слился, а вся кровососущая ментовско-прокурорско-сбушно-таможенноналоговая нечисть как была, так и осталась. И не даст она, вместе с реальными хозяевами этой несчастной страны - олигархами, никогда ей подняться. Потому, что им и так хорошо, а народ Украины для них скот и корм. Да и достоин этого - дрочат, как долб..бы на постановочные фото.
- Ребята, извините, ни у кого нет пустой бутылки?
З іншого кутка:
- А ещё лучше, полиэтиленового пакета?...
Спадок такий отримати. Колгоспну монархію продовжити..
Да надо будет - положит сотню другую тысяч граждан, а остальные - разбегутся по домам (чтоб не стать частью следующей сотни тысяч), и реакция мирового сообщества только вынудит его стать ближе с РФ.
І не факт, що фуйло не введе війська.
Тепер просто будуть стріляти і чавити танками.
Она конечно котлетница, но не настолько дура, чтобы вместо комфортной "борьбы" издалека лезть под пули и дубинки.
Им бы свистульки и шарики не забыть. Без свистулек и шариков Луку не победить.
Мазохисты какие-то
"Сябри" надіялися, що прийдуть гіпотетичні "дяді" з-за кордону, звалять Луку і зроблять їм революцію... Питання - а де такі дурні "дяді" водяться і чи воно їм "патрєбне"? Українці, відвойовували свободу, проливаючи свою кров на Майдані, на Донбасі, а білорусам своєї крові "жалька"... Зараз, коли я чую про "липку кров жовтого кольору в штанях", з анекдоту про євреїв, думаю - не той народ персонажем цього анекдоту зробили...
Та, найголовніше - рабська психологія навіть не зрушилася з мізків населення, подавляюча більшість не чують себе окремою (від "русскага міра") нацією, не знають власної мови, історії.
Ціханоуская з-за кордону кличе "на бій кривавий", через свою обмеженість навіть не усвідомлюючи, що це авантюра (акція, не підкріплена ні силами, ні засобами, ні волею народу). Недарма Лукашенка назвав її "дурілкою картонною"... Саме така, доречі, "апазіція" кольхозенфюреру і потрібна...
Или вы готовы были пойти дальше, пролить, как мы кровь и свергнуть своего убийцу, тирана и диктатора Лукашенко и сбросить рабские оковы и двигаться к демократии и свободе или вы забздели и решили ходить мирными колоннами и молчаливо смотреть как мусора пакуют ваших граждан. Вы выбрали второе и дали возможность Лукашенко перегруппироваться и собрать силы для реванша.
Теперь поздно, он снова консолидировал всю власть и все силовики и армия снова под его контролем. Теперь сидите как мыши по норам.
Без крови Лукашенко власть никогда не отдаст, если вы готовы к бойне - тогда начинайте.
Мдааа.......и это родина Михаила Жизневского! Мне прям не верится, но это факт!
Інакше ніяк . Не вдастся здолати прихвостня терориста і вбивці , не засуджуючи самого терориста і вбивцю .
Це ж так просто : путін - х у й л о , Крим - Україна ,
Слава Героям !!! Живе Білорусь
Оденем белые носки по средам, и белые презики по пятницам?