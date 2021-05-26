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Активісти пікетували посольство РФ у Києві з вимогою розслідувати насильницькі зникнення в окупованому Криму. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

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26 травня під посольством РФ у Києві відбулася акція "Ходіння по колу". Це 58-ма щомісячна акція на підтримку жертв насильницьких зникнень в окупованому Росією Криму.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ з місця подій.

Відео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ.

Мета акції - не дати забути українському суспільству про жертви насильницьких зникнень в окупованому Криму. Активісти прийшли під посольство РФ в Києві з табличками з іменами зниклих в окупованому Криму громадян. Активісти ходили по колу, показуючи тим самим символічне замкнуте коло: акції протесту - мовчання РФ, і висловили надію на те, що його буде розірвано.

"Росія, звичайно, не зацікавлена ​​в ефективному розслідуванні справ про зникнення, адже саме окупаційна влада РФ в Криму причетна до цих злочинів. Тому, наші акції виглядають як ходіння по нескінченному колу: ми вимагаємо, РФ мовчить, РФ мовчить, ми - вимагаємо. Своїм перформансом ми покажемо, як би довго ми не ходили по цьому колу, ми все одно його розірвемо і дізнаємося правду про зниклих", - розповіли організатори акції.

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Нагадаємо, з 2014 року жертвами насильницьких зникнень в окупованому Криму стали 44 людини. Пізніше 19 з них вдалося знайти живими, трьох - знайшли в місцях несвободи, одного - екстрадували, шестеро були знайдені мертвими. Про долю 15 осіб досі нічого невідомо.

Активісти пікетували посольство РФ у Києві з вимогою розслідувати насильницькі зникнення в окупованому Криму 01
Активісти пікетували посольство РФ у Києві з вимогою розслідувати насильницькі зникнення в окупованому Криму 02
Активісти пікетували посольство РФ у Києві з вимогою розслідувати насильницькі зникнення в окупованому Криму 03
Активісти пікетували посольство РФ у Києві з вимогою розслідувати насильницькі зникнення в окупованому Криму 04
Активісти пікетували посольство РФ у Києві з вимогою розслідувати насильницькі зникнення в окупованому Криму 05
Активісти пікетували посольство РФ у Києві з вимогою розслідувати насильницькі зникнення в окупованому Криму 06
Активісти пікетували посольство РФ у Києві з вимогою розслідувати насильницькі зникнення в окупованому Криму 07
Активісти пікетували посольство РФ у Києві з вимогою розслідувати насильницькі зникнення в окупованому Криму 08
Активісти пікетували посольство РФ у Києві з вимогою розслідувати насильницькі зникнення в окупованому Криму 09
Активісти пікетували посольство РФ у Києві з вимогою розслідувати насильницькі зникнення в окупованому Криму 10
Активісти пікетували посольство РФ у Києві з вимогою розслідувати насильницькі зникнення в окупованому Криму 11
Активісти пікетували посольство РФ у Києві з вимогою розслідувати насильницькі зникнення в окупованому Криму 12
Активісти пікетували посольство РФ у Києві з вимогою розслідувати насильницькі зникнення в окупованому Криму 13
Активісти пікетували посольство РФ у Києві з вимогою розслідувати насильницькі зникнення в окупованому Криму 14

Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ.

Автор: Анастасія Потіха
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Наче і хороша ідея але звертатись з таким проханням до диктатора, що стрімко наближається до рівня Пол Пота - марна.
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26.05.2021 12:22 Відповісти
Посольство росии в Киеве .....7 лет войны и десятки убитых Героев....СЮР . Сметуны и атаманы диванные....рассказать про цветочки беларусам ничего не хотите? Позор ((
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26.05.2021 12:26 Відповісти
очередной диванный чегевара... Активісти пікетували посольство РФ у Києві з вимогою розслідувати насильницькі зникнення в окупованому Криму - Цензор.НЕТ 1015 а ну расскажь, что лично ты сделал, чтоб сковырнуть агрофюрера...патетичные посты за "десятки убитых героев" не в счет...
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26.05.2021 12:31 Відповісти
Ты статью дочитал хоть.....там об Украине и роССийском посольстве в Киеве.Про Беларусь ни слова.А ты сбежал от войны и вопросы ставишь не по теме даже.Ату.(
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26.05.2021 12:41 Відповісти
Молодцы!
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26.05.2021 13:13 Відповісти
 
 