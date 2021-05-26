УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
8322 відвідувача онлайн
Новини Відео СуспільствоЗдоров'я Коронавірус і карантин
1 368 7
вакцина (3528) карантин (16095) паспорт (876) Денис Шмигаль (2707) COVID-19 (18064) коронавірус (16711)

Запуск українських цифрових сертифікатів про вакцинацію заплановано на початок липня, - Шмигаль. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Суспільство Здоров'я

Українські цифрові сертифікати вакцинації діятимуть у всій Європі.

Про це сьогодні, відкриваючи засідання Кабміну, заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ.

"ЄС перебуває фактично на фінальній стадії узгодження таких паспортів. Їхня наявність буде умовою для подорожей Європою. Україна діє синхронізовано з Європою, а тому запуск наших цифрових сертифікатів заплановано на початок липня. Ми встигаємо, і ці сертифікати діятимуть у Європі", - уточнив він.

Також читайте: Україна і ЄС досягли політичної домовленості про взаємне визнання "паспортів вакцинації", - Шмигаль

Автор: Наталя Джума
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вы заметили, что этой зимой ни один человек не заболел СТРАШНЫМ штаммом нового вируса гриппа ))))
показати весь коментар
26.05.2021 13:12 Відповісти
Да и гонорея пошла на спад Запуск українських цифрових сертифікатів про вакцинацію заплановано на початок липня, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 1450
показати весь коментар
26.05.2021 13:35 Відповісти
За сколько можно это купить?
показати весь коментар
26.05.2021 13:24 Відповісти
Саму бумажку - за бесценок, а вот запись в реесре... Наверно дешевле купить докторскую диссертацию (Кива подтвердит)
показати весь коментар
26.05.2021 13:33 Відповісти
вони на своїй "цифрі" зовсім іпанулись.. невже в европах будемо "дією" їхнім прикордонникам тикать...
показати весь коментар
26.05.2021 13:46 Відповісти
Забыл Шмыгаль уточнить, что сертификаты вакцинации, будут выдаваться только на сертифицированные в ЕС вакцины.
...мелочь, но "осадочек остался"...
показати весь коментар
26.05.2021 19:37 Відповісти
 
 