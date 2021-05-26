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У Києві під посольством РФ в ході акції в пам'ять загиблих на Донбасі воїнів спалили "Кремль". ВІДЕО+ФОТОрепортаж

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Сьогодні, 26 травня, під посольством РФ у Києві відбулася акція "Тризна за загиблими на російсько-українській війні".

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ із місця подій.

Відео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Серед організаторів акції: "У.С.І.", "Українські сили самооборони", ГО "Вартові України", ГО "Хайтарма Крим" і Штаб батальйонів УНСО. Акція пройшла до річниці початку боїв за Донецький аеропорт.

"Ми хочемо нагадати всім, що російсько-українська війна триває. І ворог повинен пам'ятати, що ми, вшановуючи своїх героїв, готові битися і в подальшому за свою землю", - заявили організатори акції.

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В ході акції учасники спалили і розтоптали паперовий макет Кремля.

Також вони вивісили на паркані посольства РФ інсталяцію # можемповторить.

У Києві під посольством РФ в ході акції в память загиблих на Донбасі воїнів спалили Кремль 01
У Києві під посольством РФ в ході акції в память загиблих на Донбасі воїнів спалили Кремль 02
У Києві під посольством РФ в ході акції в память загиблих на Донбасі воїнів спалили Кремль 03
У Києві під посольством РФ в ході акції в память загиблих на Донбасі воїнів спалили Кремль 04
У Києві під посольством РФ в ході акції в память загиблих на Донбасі воїнів спалили Кремль 05
У Києві під посольством РФ в ході акції в память загиблих на Донбасі воїнів спалили Кремль 06
У Києві під посольством РФ в ході акції в память загиблих на Донбасі воїнів спалили Кремль 07
У Києві під посольством РФ в ході акції в память загиблих на Донбасі воїнів спалили Кремль 08
У Києві під посольством РФ в ході акції в память загиблих на Донбасі воїнів спалили Кремль 09
У Києві під посольством РФ в ході акції в память загиблих на Донбасі воїнів спалили Кремль 10
У Києві під посольством РФ в ході акції в память загиблих на Донбасі воїнів спалили Кремль 11
У Києві під посольством РФ в ході акції в память загиблих на Донбасі воїнів спалили Кремль 12
У Києві під посольством РФ в ході акції в память загиблих на Донбасі воїнів спалили Кремль 13
У Києві під посольством РФ в ході акції в память загиблих на Донбасі воїнів спалили Кремль 14
У Києві під посольством РФ в ході акції в память загиблих на Донбасі воїнів спалили Кремль 15
У Києві під посольством РФ в ході акції в память загиблих на Донбасі воїнів спалили Кремль 16
У Києві під посольством РФ в ході акції в память загиблих на Донбасі воїнів спалили Кремль 17
У Києві під посольством РФ в ході акції в память загиблих на Донбасі воїнів спалили Кремль 18
У Києві під посольством РФ в ході акції в память загиблих на Донбасі воїнів спалили Кремль 19
У Києві під посольством РФ в ході акції в память загиблих на Донбасі воїнів спалили Кремль 20
У Києві під посольством РФ в ході акції в память загиблих на Донбасі воїнів спалили Кремль 21
У Києві під посольством РФ в ході акції в память загиблих на Донбасі воїнів спалили Кремль 22
У Києві під посольством РФ в ході акції в память загиблих на Донбасі воїнів спалили Кремль 23
У Києві під посольством РФ в ході акції в память загиблих на Донбасі воїнів спалили Кремль 24
У Києві під посольством РФ в ході акції в память загиблих на Донбасі воїнів спалили Кремль 25
У Києві під посольством РФ в ході акції в память загиблих на Донбасі воїнів спалили Кремль 26
У Києві під посольством РФ в ході акції в память загиблих на Донбасі воїнів спалили Кремль 27

Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+22
красавчики!
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26.05.2021 16:09
+13
Слава Україні! смерть пєдірації!!!!
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26.05.2021 16:18
+8
Креативно. Молодці!
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26.05.2021 16:13
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красавчики!
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26.05.2021 16:09 Відповісти
Слава Україні! смерть пєдірації!!!!
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26.05.2021 16:18 Відповісти
Вангую сегодня *********-сливной бачок будет биться в припадке от этой акции, на параша-тв ! )
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26.05.2021 16:09 Відповісти
Креативно. Молодці!
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26.05.2021 16:13 Відповісти
нескінченно можна спостерігати, як тече вода, як горить кремль і як путєна везуть на лафеті...
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26.05.2021 16:20 Відповісти
Молодцы, но необходимо было сделать макет Кремля крупнее, чтобы полыхало, так полыхало.
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26.05.2021 16:26 Відповісти
Всё хорошо в меру. Это просто символ. А картонные рейхтаги пусть олени штурмуют.
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26.05.2021 17:00 Відповісти
Погані з вас хлопці вийшли палії Москви.
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26.05.2021 17:49 Відповісти
Рівно 446 років тому - 24 травня 1571 року - військо кримського хана Девлет-Гірея знищило Москву.

У Києві під посольством РФ в ході акції в пам'ять загиблих на Донбасі воїнів спалили "Кремль" - Цензор.НЕТ 7535
Навесні 1571 року кримський хан Девлет-Гірей, зібравши велике військо, що налічувало за різними оцінкам від 40 до 120 тисяч осіб, вирушив у похід на Московію.
Кримські татари успішно форсували Угру, обійшли укріплення на Оці і вдарили у фланг московського війська.
Московські ратники, не витримавши удару, в паніці відступили, відкривши Девлет-Гірею дорогу на Москву. Сам Іван Грозний, дізнавшись, що противник уже за кілька верств від його розташування, змушений був утікати на північ.До 23 травня військо Девлет-Гірея підступило до Москви. Все, що встигли московити - це зайняти оборону в передмістях Москви. Івана Грозного в столиці не було.

Сильний вітер розкидав вогонь по місту, в результаті чого пожежа охопила всю Москву. У місті вибухали льохи, обвалилася частина стін фортеці. Пожежа проникла в Кремль, в Грановитій палаті полускали залізні прути, повністю згорів і Опричний двір з палацом царя, де розплавилися навіть дзвони.

Через три години пожежі Москва практично вигоріла дотла. Наступного дня Девлет-Гірей, маючи трофеї і полонених, пішов назад, по шляху знищивши Каширу і розоривши рязанські землі. Розгромлене московське військо було не в змозі його переслідувати.
********* писали, що тільки прибирання трупів москвичів і біженців, які загинули в столиці 24 травня 1571, тривало два місяці. При відновленні, місто довелося заселяти людьми, яких переселяли з інших міст.https://www.mfaua.org/uk/publications/iak-krymski-tatary-spalyly-moskvu?fbclid=IwAR1C7tImF4Bs_RtaV5koM5IKGrVEdl4qXb1q8LY_Jx_MiqE9f94huuVHD9c
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26.05.2021 17:51 Відповісти
дипам-************ надо круглосуточный проектор по фасаду включить-про обдроченцев и заблудившихся набутылочных витязьов.
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26.05.2021 18:11 Відповісти
можна б було і шашлик пожарити на мангалі "Кремль" із русскоговорящіх младєнцєв.
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26.05.2021 19:13 Відповісти
Не знаю , що вони пили ...
Але на закуску у них - долма - явно кримські татари постаралися У Києві під посольством РФ в ході акції в пам'ять загиблих на Донбасі воїнів спалили "Кремль" - Цензор.НЕТ 4269
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26.05.2021 19:22 Відповісти
 
 