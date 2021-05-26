У Києві під посольством РФ в ході акції в пам'ять загиблих на Донбасі воїнів спалили "Кремль". ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Сьогодні, 26 травня, під посольством РФ у Києві відбулася акція "Тризна за загиблими на російсько-українській війні".

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ із місця подій.

Ваш браузер не підтримує HTML5-відео

Відео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Серед організаторів акції: "У.С.І.", "Українські сили самооборони", ГО "Вартові України", ГО "Хайтарма Крим" і Штаб батальйонів УНСО. Акція пройшла до річниці початку боїв за Донецький аеропорт.

"Ми хочемо нагадати всім, що російсько-українська війна триває. І ворог повинен пам'ятати, що ми, вшановуючи своїх героїв, готові битися і в подальшому за свою землю", - заявили організатори акції.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Необхідно бути готовими до появи в будь-який момент нового фронту вздовж українсько-білоруського кордону, - "слуга народу" Потураєв

В ході акції учасники спалили і розтоптали паперовий макет Кремля.

Також вони вивісили на паркані посольства РФ інсталяцію # можемповторить.























































Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ