У Києві під посольством РФ в ході акції в пам'ять загиблих на Донбасі воїнів спалили "Кремль". ВІДЕО+ФОТОрепортаж
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Сьогодні, 26 травня, під посольством РФ у Києві відбулася акція "Тризна за загиблими на російсько-українській війні".
Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ із місця подій.
Відео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ
Серед організаторів акції: "У.С.І.", "Українські сили самооборони", ГО "Вартові України", ГО "Хайтарма Крим" і Штаб батальйонів УНСО. Акція пройшла до річниці початку боїв за Донецький аеропорт.
"Ми хочемо нагадати всім, що російсько-українська війна триває. І ворог повинен пам'ятати, що ми, вшановуючи своїх героїв, готові битися і в подальшому за свою землю", - заявили організатори акції.
В ході акції учасники спалили і розтоптали паперовий макет Кремля.
Також вони вивісили на паркані посольства РФ інсталяцію # можемповторить.
Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Навесні 1571 року кримський хан Девлет-Гірей, зібравши велике військо, що налічувало за різними оцінкам від 40 до 120 тисяч осіб, вирушив у похід на Московію.
Кримські татари успішно форсували Угру, обійшли укріплення на Оці і вдарили у фланг московського війська.
Московські ратники, не витримавши удару, в паніці відступили, відкривши Девлет-Гірею дорогу на Москву. Сам Іван Грозний, дізнавшись, що противник уже за кілька верств від його розташування, змушений був утікати на північ.До 23 травня військо Девлет-Гірея підступило до Москви. Все, що встигли московити - це зайняти оборону в передмістях Москви. Івана Грозного в столиці не було.
Сильний вітер розкидав вогонь по місту, в результаті чого пожежа охопила всю Москву. У місті вибухали льохи, обвалилася частина стін фортеці. Пожежа проникла в Кремль, в Грановитій палаті полускали залізні прути, повністю згорів і Опричний двір з палацом царя, де розплавилися навіть дзвони.
Через три години пожежі Москва практично вигоріла дотла. Наступного дня Девлет-Гірей, маючи трофеї і полонених, пішов назад, по шляху знищивши Каширу і розоривши рязанські землі. Розгромлене московське військо було не в змозі його переслідувати.
********* писали, що тільки прибирання трупів москвичів і біженців, які загинули в столиці 24 травня 1571, тривало два місяці. При відновленні, місто довелося заселяти людьми, яких переселяли з інших міст.https://www.mfaua.org/uk/publications/iak-krymski-tatary-spalyly-moskvu?fbclid=IwAR1C7tImF4Bs_RtaV5koM5IKGrVEdl4qXb1q8LY_Jx_MiqE9f94huuVHD9c
Але на закуску у них - долма - явно кримські татари постаралися