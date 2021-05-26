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Данилюк-Ярмолаєва (361) Буткевич Богдан (432)

"Без цензури" в прямому ефірі: Байден vs Путін: страшно? Уроки Білорусі. "НАШ" топить за Луку. Острів Зміїний. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦIЯ

Відео Цензор.НЕТ Політика України

Богдан Буткевич і Марина Данилюк-Ярмолаєва у свіжому випуску "Без цензури" в прямому ефірі розберуть по кісточках найактуальніші політичні події.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

У нинішньому стрімі:

🧨 Байден vs Путін: страшно?

Президенти США Джо Байден і Росії Володимир Путін домовилися зустрітися 16 червня в Женеві. Як зазначили в Білому домі, "Лідери обговорять весь спектр нагальних питань, оскільки ми прагнемо відновити передбачуваність і стабільність у відносинах між США і Росією". Чого можна очікувати? А на що, навпаки, не варто сподіватися?

🧨 Уроки Білорусі

Чому кейс Протасевича і його дівчини ще раз доводить, що Революція Гідності відбулася не дарма? І як затримання опозиційного білоруського журналіста переконує нас, що "вагнерівська" спецоперація існувала?

🧨 "НАШ" топить за Луку

Як мураєвсько-новинський "НАШ" відбілює "президента" Олександра Лукашенко, який захопив владу в Білорусі, і чому це не ок?

🧨 Що загрожує о. Зміїному?

На думку колишнього заступника начальника штабу ВМС України Андрія Риженка, Росія може перекрити доступ до українських портів, захопивши невеликий острів Зміїний у Чорному морі.

Острів Зміїний міститься в Чорному морі, належить Україні і визначає її територіальні води.

Зміїний демілітаризували ще на початку 2000-х років. Зараз там служать тільки прикордонники. Оборона ускладнюється також розташуванням території на значній відстані від українських портів.

Приєднуйтесь до стріму "Без цензури" в прямому ефірі!
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Hon. Judge Dredd@Dredd_Director 6 ч

Рэспубліка Тэрорусь
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26.05.2021 21:05 Відповісти
Байден с Путиным договорились когда и где будут делить Украину.
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26.05.2021 21:13 Відповісти
Мавзолейный охламон жаждет тет-а-тет стать грибочком Отсосиновиком.... "Без цензури" в прямому ефірі: Байден vs Путін: страшно? Уроки Білорусі. "НАШ" топить за Луку. Острів Зміїний - Цензор.НЕТ 1016 Старина Джо станет для быдла с питерской"Без цензури" в прямому ефірі: Байден vs Путін: страшно? Уроки Білорусі. "НАШ" топить за Луку. Острів Зміїний - Цензор.НЕТ 1016помойки педагогом типа Антон Макаренко,жуй Вова..жуй...
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26.05.2021 21:19 Відповісти
"Без цензури" в прямому ефірі: Байден vs Путін: страшно? Уроки Білорусі. "НАШ" топить за Луку. Острів Зміїний - Цензор.НЕТ 7549 "Без цензури" в прямому ефірі: Байден vs Путін: страшно? Уроки Білорусі. "НАШ" топить за Луку. Острів Зміїний - Цензор.НЕТ 1569Лаптестанцы не забывайте...,СССр сдох отЬ Вяличия,..РАБссия сдохнеть от убогости мышления... "Без цензури" в прямому ефірі: Байден vs Путін: страшно? Уроки Білорусі. "НАШ" топить за Луку. Острів Зміїний - Цензор.НЕТ 5423
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26.05.2021 21:22 Відповісти
"Без цензури" в прямому ефірі: Байден vs Путін: страшно? Уроки Білорусі. "НАШ" топить за Луку. Острів Зміїний - Цензор.НЕТ 7827
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26.05.2021 22:43 Відповісти
Бжезинский мыслитель и стратег.... И мысль эта его серьезная... Но тогда, что же вы хотите от России? И Путину даже не нужно будет зубы никому выбивать.... Об Россию они их сами обламают. И с эти ничего не поделаешь. Вот такая она Раша....
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27.05.2021 06:39 Відповісти
Чё, Вован, на Брайтон Бич можно и порассуждать?
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27.05.2021 10:41 Відповісти
знаешь, офицеры Наполеона в ужасе писали домой шо во Франции свиньи лучше живут чем быдлота на парашке. ну и че - что-то поменялось? посмотри напр. на тюрьмы Норвегии, совок. хотя вате хоть ссы в глаза...
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03.06.2021 16:53 Відповісти
 
 