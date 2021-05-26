"Без цензури" в прямому ефірі: Байден vs Путін: страшно? Уроки Білорусі. "НАШ" топить за Луку. Острів Зміїний. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦIЯ

Богдан Буткевич і Марина Данилюк-Ярмолаєва у свіжому випуску "Без цензури" в прямому ефірі розберуть по кісточках найактуальніші політичні події.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

У нинішньому стрімі:

🧨 Байден vs Путін: страшно?

Президенти США Джо Байден і Росії Володимир Путін домовилися зустрітися 16 червня в Женеві. Як зазначили в Білому домі, "Лідери обговорять весь спектр нагальних питань, оскільки ми прагнемо відновити передбачуваність і стабільність у відносинах між США і Росією". Чого можна очікувати? А на що, навпаки, не варто сподіватися?

🧨 Уроки Білорусі

Чому кейс Протасевича і його дівчини ще раз доводить, що Революція Гідності відбулася не дарма? І як затримання опозиційного білоруського журналіста переконує нас, що "вагнерівська" спецоперація існувала?

🧨 "НАШ" топить за Луку

Як мураєвсько-новинський "НАШ" відбілює "президента" Олександра Лукашенко, який захопив владу в Білорусі, і чому це не ок?

🧨 Що загрожує о. Зміїному?

На думку колишнього заступника начальника штабу ВМС України Андрія Риженка, Росія може перекрити доступ до українських портів, захопивши невеликий острів Зміїний у Чорному морі.

Острів Зміїний міститься в Чорному морі, належить Україні і визначає її територіальні води.

Зміїний демілітаризували ще на початку 2000-х років. Зараз там служать тільки прикордонники. Оборона ускладнюється також розташуванням території на значній відстані від українських портів.

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