"Без цензури" в прямому ефірі: Байден vs Путін: страшно? Уроки Білорусі. "НАШ" топить за Луку. Острів Зміїний. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦIЯ
Відео Цензор.НЕТ Політика України
Богдан Буткевич і Марина Данилюк-Ярмолаєва у свіжому випуску "Без цензури" в прямому ефірі розберуть по кісточках найактуальніші політичні події.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
У нинішньому стрімі:
🧨 Байден vs Путін: страшно?
Президенти США Джо Байден і Росії Володимир Путін домовилися зустрітися 16 червня в Женеві. Як зазначили в Білому домі, "Лідери обговорять весь спектр нагальних питань, оскільки ми прагнемо відновити передбачуваність і стабільність у відносинах між США і Росією". Чого можна очікувати? А на що, навпаки, не варто сподіватися?
🧨 Уроки Білорусі
Чому кейс Протасевича і його дівчини ще раз доводить, що Революція Гідності відбулася не дарма? І як затримання опозиційного білоруського журналіста переконує нас, що "вагнерівська" спецоперація існувала?
🧨 "НАШ" топить за Луку
Як мураєвсько-новинський "НАШ" відбілює "президента" Олександра Лукашенко, який захопив владу в Білорусі, і чому це не ок?
🧨 Що загрожує о. Зміїному?
На думку колишнього заступника начальника штабу ВМС України Андрія Риженка, Росія може перекрити доступ до українських портів, захопивши невеликий острів Зміїний у Чорному морі.
Острів Зміїний міститься в Чорному морі, належить Україні і визначає її територіальні води.
Зміїний демілітаризували ще на початку 2000-х років. Зараз там служать тільки прикордонники. Оборона ускладнюється також розташуванням території на значній відстані від українських портів.
Приєднуйтесь до стріму "Без цензури" в прямому ефірі!
Будь ласка, зачекайте...
Hon. Judge Dredd@Dredd_Director 6 ч
Рэспубліка Тэрорусь