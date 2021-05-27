Для переговорів щодо Донбасу будуть шукати новий майданчик, оскільки в Мінськ не можна потрапити, - Кравчук. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Політика України
Мінськ не може бути майданчиком для переговорів щодо Донбасу, оскільки туди неможливо потрапити.
Як передає Цензор.НЕТ, про це в ефірі "Україна 24" заявив глава української делегації в ТКГ Леонід Кравчук.
За словами Кравчука, Білорусь стає сателітом Росії.
"Така ситуація в Білорусі може негативно вплинути на процеси, які відбуваються всередині України і на ситуацію на Донбасі. Ми уважно стежитимемо за ситуацією на кордонах не тільки з Росією, але і з Білоруссю", - зазначив глава української делегації в ТКГ.
"У нас не буде вже рейсів у Білорусь, ми не зможемо навіть туди потрапити. Таким чином, з огляду на ситуацію, що склалася, диктаторську поведінку, яку демонструє самопроголошений президент Білорусі Лукашенко, зрозуміло, що ми не можемо навіть розглядати питання про точку обговорення - мінський майданчик. Ми обов'язково будемо шукати новий майданчик", - додав він.
Кравчук зазначив, що Україна буде звертатися до всіх сторін переговорів з питанням про пошук нового місця, особливо - до ОБСЄ.
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PS Казахстан садит в тюрьму своих граждан, которые проявили себя в конфликте на востоке Украины, по статье "наемничество". Можешь поискать в инете стенания и жалобы "русскомирцев" о подлых казахах.
_Минск большой, из чего вы будете целиться?
Вип-дизель-поезд в северном направлении нельзя пользовать?
Все одно крім балачок нічого не виходить.
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