Для переговорів щодо Донбасу будуть шукати новий майданчик, оскільки в Мінськ не можна потрапити, - Кравчук. ВIДЕО

Мінськ не може бути майданчиком для переговорів щодо Донбасу, оскільки туди неможливо потрапити.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в ефірі "Україна 24" заявив глава української делегації в ТКГ Леонід Кравчук.

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За словами Кравчука, Білорусь стає сателітом Росії.

"Така ситуація в Білорусі може негативно вплинути на процеси, які відбуваються всередині України і на ситуацію на Донбасі. Ми уважно стежитимемо за ситуацією на кордонах не тільки з Росією, але і з Білоруссю", - зазначив глава української делегації в ТКГ.

"У нас не буде вже рейсів у Білорусь, ми не зможемо навіть туди потрапити. Таким чином, з огляду на ситуацію, що склалася, диктаторську поведінку, яку демонструє самопроголошений президент Білорусі Лукашенко, зрозуміло, що ми не можемо навіть розглядати питання про точку обговорення - мінський майданчик. Ми обов'язково будемо шукати новий майданчик", - додав він.

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Кравчук зазначив, що Україна буде звертатися до всіх сторін переговорів з питанням про пошук нового місця, особливо - до ОБСЄ.