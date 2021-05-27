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Для переговорів щодо Донбасу будуть шукати новий майданчик, оскільки в Мінськ не можна потрапити, - Кравчук. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Політика України

Мінськ не може бути майданчиком для переговорів щодо Донбасу, оскільки туди неможливо потрапити.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в ефірі "Україна 24" заявив глава української делегації в ТКГ Леонід Кравчук.

За словами Кравчука, Білорусь стає сателітом Росії.

"Така ситуація в Білорусі може негативно вплинути на процеси, які відбуваються всередині України і на ситуацію на Донбасі. Ми уважно стежитимемо за ситуацією на кордонах не тільки з Росією, але і з Білоруссю", - зазначив глава української делегації в ТКГ.

"У нас не буде вже рейсів у Білорусь, ми не зможемо навіть туди потрапити. Таким чином, з огляду на ситуацію, що склалася, диктаторську поведінку, яку демонструє самопроголошений президент Білорусі Лукашенко, зрозуміло, що ми не можемо навіть розглядати питання про точку обговорення - мінський майданчик. Ми обов'язково будемо шукати новий майданчик", - додав він.

Також читайте: Словаччина забороняє білоруським авіакомпаніям польоти над своїм повітряним простором, - глава МЗС Корчок

Кравчук зазначив, що Україна буде звертатися до всіх сторін переговорів з питанням про пошук нового місця, особливо - до ОБСЄ.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+11
Уже и проводница есть
Для переговорів щодо Донбасу будуть шукати новий майданчик, оскільки в Мінськ не можна потрапити, - Кравчук - Цензор.НЕТ 6281
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27.05.2021 10:29
+6
Для переговоров по Донбассу будут искать новую площадку, поскольку в Минск нельзя попасть, - Кравчук - Цензор.НЕТ 1031 Отличный троллинг.
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27.05.2021 10:18
+4
лучшей площадкой стала бы Гаага Для переговоров по Донбассу будут искать новую площадку, поскольку в Минск нельзя попасть, - Кравчук - Цензор.НЕТ 694
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27.05.2021 10:14
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На перекладных попадешь Для переговоров по Донбассу будут искать новую площадку, поскольку в Минск нельзя попасть, - Кравчук - Цензор.НЕТ 8744
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27.05.2021 10:14 Відповісти
А то привыкли на самолетах летать, поедешь на таврии или славуте, хоть песок свой струсишь кропаль Для переговоров по Донбассу будут искать новую площадку, поскольку в Минск нельзя попасть, - Кравчук - Цензор.НЕТ 7173
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27.05.2021 10:15 Відповісти
Это конечно не касаеться самой темы, но свое пролетарско-быдлячее привыкли летать на самолетах сюда приплетать не надо. Я вот например привык именно на самолетах. Не бизнес классом конечно. а эконом, но все же. И не на какой таврии трястись не собираюсь. А если у какого люмпена есть возможность только на таврии, то надо ему надо про себя думать, а не других поучать.
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27.05.2021 13:49 Відповісти
Через Оман или Мальдивы например.
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27.05.2021 10:16 Відповісти
Дело не в том чтобы попасть, а в том, что теперь Беларусь нельзя считать нейтральной территорией, да и проведение встреч на международном уровне, там нежелательно по причине легитимизации Лукашенко
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27.05.2021 11:13 Відповісти
"Нейтральную" площадку, на которую смогут попасть представители т.н. Лугандона, найти не такая уж и проблема. Можно например взять Казахстан
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27.05.2021 11:15 Відповісти
Чем тебе не так не угодил Казахстан, что ты ему проблем желаешь?
PS Казахстан садит в тюрьму своих граждан, которые проявили себя в конфликте на востоке Украины, по статье "наемничество". Можешь поискать в инете стенания и жалобы "русскомирцев" о подлых казахах.
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27.05.2021 12:26 Відповісти
лучшей площадкой стала бы Гаага Для переговоров по Донбассу будут искать новую площадку, поскольку в Минск нельзя попасть, - Кравчук - Цензор.НЕТ 694
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27.05.2021 10:14 Відповісти
Я бы предложил Нюрнберг. Символичнее как-то...
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27.05.2021 11:57 Відповісти
как вариант - тоже неплохо )
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27.05.2021 12:01 Відповісти
в Нюрнберге была только одна сторона. Нужно более широкое представительство.
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27.05.2021 21:00 Відповісти
и в полном составе от Украины, что бы никто не убежал.
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27.05.2021 20:59 Відповісти
Макарыч, тупик? Как долго вы ждали такую ситуацию.
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27.05.2021 10:15 Відповісти
Для переговоров по Донбассу будут искать новую площадку, поскольку в Минск нельзя попасть, - Кравчук - Цензор.НЕТ 1031 Отличный троллинг.
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27.05.2021 10:18 Відповісти
Попасть можно всегда,а вот выйти? p.s. Вход бесплатный,а выход платный
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27.05.2021 10:19 Відповісти
Ага, Кравчек, друг Мертведчука найдет, щассс. Кроме мацквы этот старый пирдун ничего не предложит.
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27.05.2021 10:21 Відповісти
"...поскольку в Минск нельзя попасть, - Кравчук"
_Минск большой, из чего вы будете целиться?
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27.05.2021 10:21 Відповісти
Теоретически одной термоядерной боеголовки для Минска достаточно. Понятное дело, что это не про Кравчука, но всё же, варианты есть.
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27.05.2021 12:28 Відповісти
На электросамокате доехать можно.
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27.05.2021 10:22 Відповісти
в Минск ВООБЩЕ НЕЛЬЗЯ как и в Северную Корею...
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27.05.2021 10:22 Відповісти
Гы-гы-гы.
Вип-дизель-поезд в северном направлении нельзя пользовать?
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27.05.2021 10:23 Відповісти
Уже и проводница есть
Для переговорів щодо Донбасу будуть шукати новий майданчик, оскільки в Мінськ не можна потрапити, - Кравчук - Цензор.НЕТ 6281
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27.05.2021 10:29 Відповісти
в зуме общайтесь - все равно это для близира
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27.05.2021 10:27 Відповісти
Єхайтє на лісапєтах, як прєзідєнт...
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27.05.2021 10:28 Відповісти
Нові смартфони з "тік-токами" та всякими меседжерами треба шукати або комп'ютери зі "скайпами".
Все одно крім балачок нічого не виходить.
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27.05.2021 10:29 Відповісти
Ох и трёкало.
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27.05.2021 10:37 Відповісти
є один варіант....

Для переговорів щодо Донбасу будуть шукати новий майданчик, оскільки в Мінськ не можна потрапити, - Кравчук - Цензор.НЕТ 482
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27.05.2021 10:44 Відповісти
Выжившая из ума коммунистическая мумия заправляет переговорами с врагом. Еще с Байдена смеются.
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27.05.2021 10:52 Відповісти
Та чого, потрапити туди можна, складніше вибратися.
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27.05.2021 11:07 Відповісти
старый лыс правильно, вовремя под суетился
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27.05.2021 11:10 Відповісти
Шел 8й год войны... И ищите площадку в такой стране, в которую обдроченцев просто не пустят физически.
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27.05.2021 11:16 Відповісти
Решилось само собой, давно пора валить было из гбэшного гадюшника!
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27.05.2021 11:26 Відповісти
А что решил или решает этот Минский процесс ? Ничего Всё как было так и остается Как гибли наши воины так и гибнут И будут гибнуть, увы, ибо этот процесс нужен не так Украине как * посредникам * Он придает им в статусе - решалы Хотя ничего не решается.. Рашка, вместе с Францией и Германией склонили Порошенко подписать .... Пороху деваться было некуда Вынужден был подписать Сейчас реалии другие , но рашка настаивает именно на том что было подписано Украиной ..раньше. Другой вариант для неё не преемлен. Надо нам искать выход из этой говорильни Даже после 50 лет этого Минска ничего не изменится.
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27.05.2021 11:59 Відповісти
типа вы раньше не знали... Вашингтон - вполне себе площадка....
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27.05.2021 12:07 Відповісти
Предлагаю - Мале!
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27.05.2021 12:09 Відповісти
Престарелое коммунистическое создание "попадало" бы в совок до здыху. А теперь проблема - где еще коммуняк не запретили.
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27.05.2021 12:09 Відповісти
не ну если ему сильно хочется есть давно проверенные схемы Для переговорів щодо Донбасу будуть шукати новий майданчик, оскільки в Мінськ не можна потрапити, - Кравчук - Цензор.НЕТ 1342
Для переговорів щодо Донбасу будуть шукати новий майданчик, оскільки в Мінськ не можна потрапити, - Кравчук - Цензор.НЕТ 8380
Для переговорів щодо Донбасу будуть шукати новий майданчик, оскільки в Мінськ не можна потрапити, - Кравчук - Цензор.НЕТ 6642 Для переговорів щодо Донбасу будуть шукати новий майданчик, оскільки в Мінськ не можна потрапити, - Кравчук - Цензор.НЕТ 4024
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27.05.2021 12:39 Відповісти
Пророческая Новая Площадка должна быть в городе Гаага, Нидерланды.
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27.05.2021 12:48 Відповісти
«Для переговоров по Донбассу будут искать новую .. площадку прокладку Для переговорів щодо Донбасу будуть шукати новий майданчик, оскільки в Мінськ не можна потрапити, - Кравчук - Цензор.НЕТ 7599
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27.05.2021 13:58 Відповісти
Какие преговоры по донбаССу? ДонбаСС уже давно гонит порожняк Для переговорів щодо Донбасу будуть шукати новий майданчик, оскільки в Мінськ не можна потрапити, - Кравчук - Цензор.НЕТ 5455 и там надо наводить конституционный порядок!
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27.05.2021 14:02 Відповісти
Оман ??? пуркуапа ???
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27.05.2021 14:26 Відповісти
ГААГА !!! И ГЛАВНОЕ СУД НЕ ДАЛЕКО !)
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27.05.2021 14:57 Відповісти
Вот здесь Кравчук молодец
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27.05.2021 22:18 Відповісти
 
 