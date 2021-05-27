"Світлофори вимкнули. На Слобожанському затор аж до Калинової. Скрізь мусора. На людей - похер", - житель Дніпра оцінив ефект від візиту прем'єр-міністра Шмигаля. ВIДЕО

Приїзд до Дніпра глави уряду Дениса Шмигаля та членів Кабміну паралізував рух транспорту в місті.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пишуть у соцмережах жителі Дніпра і публікують відео із заторів.

"У Дніпрі на Слобожанському вимкнули світлофори. Затор аж до Калинової. Хтось приїжджає в місто. Скрізь стоять мусора, а на людей - похер", - каже житель Дніпра на одному із записів.

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