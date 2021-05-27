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"Світлофори вимкнули. На Слобожанському затор аж до Калинової. Скрізь мусора. На людей - похер", - житель Дніпра оцінив ефект від візиту прем'єр-міністра Шмигаля. ВIДЕО
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Приїзд до Дніпра глави уряду Дениса Шмигаля та членів Кабміну паралізував рух транспорту в місті.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пишуть у соцмережах жителі Дніпра і публікують відео із заторів.
"У Дніпрі на Слобожанському вимкнули світлофори. Затор аж до Калинової. Хтось приїжджає в місто. Скрізь стоять мусора, а на людей - похер", - каже житель Дніпра на одному із записів.
Топ коментарі
+45 Garry Grant
показати весь коментар27.05.2021 12:19
+44 A San
показати весь коментар27.05.2021 12:15
+23 Старый зольдат
показати весь коментар27.05.2021 12:56
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Будь ласка, зачекайте...
Кортеж положен Президенту и воде как спикеру (поскольку у нас парламентское государство).
Но идиоты проголосовали за Голобородька, думая, что он будет кататься на велосипедах, но в результате кортежи выросли и ими стали пользоваться все приближенные к самому голобородьку
Але 73/43%зебіли цього не помічають
https://www.google.com/maps/@48.5079791,35.1042766,13z/data=!5m1!1e1
"За інформацією джерел в МОЗ, Степанов вже покинув територію України, але, навіть ударившись в біга, колишній міністр продовжує інтригувати. Степанов веде кампанію проти нових заступників Віктора Ляшко", - сказано в каналі.
Також наголошується, що піар-менеджер Степанова Вадим Арістов через ЗМІ "намагається на старті дискредитувати нових заступників міністра, щоб Степанову в майбутньому було простіше пояснить появу компрометуючих його фактів".
Співрозмовники каналу в парламенті повідомляють, що ні "Батьківщина" в Раді, ні "Опозиційна платформа - За життя" підтримувати екс-міністра не збираються.
Или:тсссс, едут небожители
За настоящими пробками вел кам ту Киев. Каждый день жесткач, независимо от светофоров и Шмыгалей..
Кортежі - наХ...!
Палаци в Кончі - дітям!
А от з "МВФ - наХ..!" в нього все вийшло...
Але ж всього 2 роки пройшло... Дайте йому ще 100 днів!
Самолеты на..
Кортежи на..
Дачи на..
Самокат наше все..
Велосипед еще лучше...
Хавайте скоты...не обляпайтесь..
Насолоджуйтесь покращенням)
....
Дерьмо плывет!