"Окопна війна": "Якщо ми всі разом скажемо Путіну, куди йому йти, все у нас буде добре, дуже добре!" - воїн ЗСУ Віктор про боротьбу з окупантами. ВIДЕО

Як звичайні хлопці, які займалися цивільним ремеслом, освоюють автомат і розуміють, що це їхнє покликання.

Про це і не тільки, дивіться сьогодні у рубриці "Окопна війна" на Цензор.НЕТ.

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Віктор до війни працював зварювальником. Цікава професія, яка, крім того, грошова. Але в Україну приходить війна, і Віктор кардинально змінює свою професію - він стає військовим.

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Як воно - змінити зварювальний апарат на автомат? Що змушує українських воїнів ризикувати своїм життям і коригувати вогонь наших військових перед самим носом у ворога?

І чому не можна "нецензурно" висловлюватися в нашій рубриці "Окопна війна"?

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