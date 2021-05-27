"Окопна війна": "Якщо ми всі разом скажемо Путіну, куди йому йти, все у нас буде добре, дуже добре!" - воїн ЗСУ Віктор про боротьбу з окупантами. ВIДЕО
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Як звичайні хлопці, які займалися цивільним ремеслом, освоюють автомат і розуміють, що це їхнє покликання.
Про це і не тільки, дивіться сьогодні у рубриці "Окопна війна" на Цензор.НЕТ.
Віктор до війни працював зварювальником. Цікава професія, яка, крім того, грошова. Але в Україну приходить війна, і Віктор кардинально змінює свою професію - він стає військовим.
Як воно - змінити зварювальний апарат на автомат? Що змушує українських воїнів ризикувати своїм життям і коригувати вогонь наших військових перед самим носом у ворога?
І чому не можна "нецензурно" висловлюватися в нашій рубриці "Окопна війна"?
Будьте з нами і дізнавайтеся правду.
Топ коментарі
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+7 Яков 6e06a68f
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Будь ласка, зачекайте...
В разговорах с маленькими зелеными я это делал много раз...и в более откровенно понятной и упрощенно доступной форме. Но от этих разговоров ничего не поменялось, потому как это просто разговоры......НЕ БОЛЕЕ!!!
Розробники бренду Ukraine Now від Зеленського співпрацюють з Россією
Про це Banda Agency та SETTERS сповістили на своїх сторінках в Instagram.кому интересно статья http://rusjev.net/2021/05/27/rozrobniki-brendu-ukraine-now-vid-zelenskogo-spivpraczyuyut-z-rossiєyu/