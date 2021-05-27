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"Окопна війна": "Якщо ми всі разом скажемо Путіну, куди йому йти, все у нас буде добре, дуже добре!" - воїн ЗСУ Віктор про боротьбу з окупантами. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Суспільство

Як звичайні хлопці, які займалися цивільним ремеслом, освоюють автомат і розуміють, що це їхнє покликання.

Про це і не тільки, дивіться сьогодні у рубриці "Окопна війна" на Цензор.НЕТ.

Віктор до війни працював зварювальником. Цікава професія, яка, крім того, грошова. Але в Україну приходить війна, і Віктор кардинально змінює свою професію - він стає військовим.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Окопна війна": "Я не можу насолоджуватися мирним життям, поки в нашій країні війна" - доброволець Тарас Бобанич. ВIДЕО

Як воно - змінити зварювальний апарат на автомат? Що змушує українських воїнів ризикувати своїм життям і коригувати вогонь наших військових перед самим носом у ворога?

І чому не можна "нецензурно" висловлюватися в нашій рубриці "Окопна війна"?

Будьте з нами і дізнавайтеся правду.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+9
"Окопна війна": "Якщо ми всі разом скажемо Путіну, куди йому йти, все у нас буде добре, дуже добре!" - воїн ЗСУ Віктор про боротьбу з окупантами - Цензор.НЕТ 868
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27.05.2021 12:38
+7
Вітя молодець! Бережи, Боже ,тебе і всіх українських воїнів .
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27.05.2021 12:52
+4
ЗЕ ************. Не знав?
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27.05.2021 12:42
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Если вы...все вместе!!..скажете дружно Пукину, куда ему идти...., то это вы все лишь укажете ему направление, .....НЕ БОЛЕЕ!
В разговорах с маленькими зелеными я это делал много раз...и в более откровенно понятной и упрощенно доступной форме. Но от этих разговоров ничего не поменялось, потому как это просто разговоры......НЕ БОЛЕЕ!!!
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27.05.2021 12:33 Відповісти
Короче: Пукин, ты иди, и не просто иди, а иди ты на...
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27.05.2021 12:34 Відповісти
"Окопна війна": "Якщо ми всі разом скажемо Путіну, куди йому йти, все у нас буде добре, дуже добре!" - воїн ЗСУ Віктор про боротьбу з окупантами - Цензор.НЕТ 868
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27.05.2021 12:38 Відповісти
Это вы та воины думаете. А вот другие думают иначе

Розробники бренду Ukraine Now від Зеленського співпрацюють з Россією

Про це Banda Agency та SETTERS сповістили на своїх сторінках в Instagram.кому интересно статья http://rusjev.net/2021/05/27/rozrobniki-brendu-ukraine-now-vid-zelenskogo-spivpraczyuyut-z-rossiєyu/
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27.05.2021 12:38 Відповісти
ЗЕ ************. Не знав?
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27.05.2021 12:42 Відповісти
У нього і на виборах були, виключно, мацковські політехнологи. Нічого. Наріду це не завадило.
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27.05.2021 12:46 Відповісти
"Окопна війна": "Якщо ми всі разом скажемо Путіну, куди йому йти, все у нас буде добре, дуже добре!" - воїн ЗСУ Віктор про боротьбу з окупантами - Цензор.НЕТ 1127
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27.05.2021 12:48 Відповісти
Вітя молодець! Бережи, Боже ,тебе і всіх українських воїнів .
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27.05.2021 12:52 Відповісти
Тема намного глубже , она глобальна, люди разобщены, находятся в крайней степени отделенности. Миром правит мизерная кучка хищников, у них в руках 95% ресурсов, богатств Мира. Тысячелетиями они умело правят большинством, манипулируя их сознанием, моделируя восприятие действительности большинства в своих интересах. Раньше для этого, в основном, использовалась религия, сейчас СМИ. Разделяй и властвуй. Все старо как мир. И основная вина в этой ситуации лежит как раз на большинстве, потому как оно согласилось со своей ролью, и столетиями прибывает в полусонном состоянии ведомых. Очень удобно оправдывать свое бездействие "непреодолимыми обстоятельствами", находится в роли униженных и оскорбленных "агнцев", тешить себя сказкой про мнимое блаженство где то там... А никакого "там" не существует, Мир един в принципах своего строения, и каждый сам лично виноват в своих бедах.
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27.05.2021 13:01 Відповісти
Я дорослий дядько,і надивився на різноманітних мудоклоунів,падло коли?,і **** за "чтьтто",і ми знаємо,що ******* таки буде у вишиваньці!
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27.05.2021 13:01 Відповісти
Воин прав. Из-за деятельности про-российски настроенных олигархов, корупционеров и ментов, пока в стране нет единства. Но это ПОКА...
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27.05.2021 13:38 Відповісти
Да ваша власть здает на убой роССии тех кто пришел защищать и умиреть за украину.....позор вам.
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27.05.2021 20:21 Відповісти
 
 