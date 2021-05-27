"Думка про те, що я не зможу купувати улюблену білоруську згущенку, приводить мене в жах", - "Слуга народу" Качура про відносини з Білоруссю. ВIДЕО
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Народний депутат з фракції "Слуга народу" Олександр Качура вважає, що Україні потрібно визначитися у відносинах з Білоруссю, але при цьому враховувати можливість співпраці.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це він сказав в ефірі програми "Ток-шоу №1" на каналі "Україна 24". Крім того, нардеп висловив жаль, що не зможе купувати білоруські продукти.
"Думка про те, що я не зможу купувати улюблену білоруську згущенку, приводить мене в жах. Мені здається, що потрібно визначатися в ідеологічному форматі, "з ким ми біжимо", це як в школі визначаєшся, в якій банді перебуватимеш. Або ти в "банді" з Російською Федерацією і Білоруссю, або ти себе зараховуєш до європейської ком'юніті. Якщо у нас задекларована на рівні Конституції інтеграція в НАТО і ЄС, зрозуміло, що ми повинні підтримувати ту позицію, яку озвучують європейські партнери", - сказав нардеп.
Проте Качура вважає, що співпраця з Білоруссю може тривати, зокрема, з медичної лінії.
"Потрібно знаходити компроміс, але те, з чим не можна його знаходити - це з совістю. Потрібно нашій державі знайти механізм, при якому будуть збережені людські життя, тому що ті унікальні операції, які проводять у Білорусі, в Україні зробити не можна. Якщо ми проводимо санкційну політику, потрібно знайти механізм, при якому в даному випадку якась співпраця залишиться", - сказав Качура.
Нагадаємо, раніше в ефірі програми "Сьогодні День" посол України в Білорусі Ігор Кизим розповів, яким чином можна допомогти українським хворим, які залишаються в Білорусі, дістатися на Батьківщину.
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у бацькі ? чи в Швейцарії або Кіпрі ?
Может быть потому, что никто не контролирует качество продукции украинских производителей?
Может быть потому, что благодаря полной анархии и коррупции в агросекторе, поголовье КРС сократилось в 10 (в 10, Карл!) раз и молока просто нет? И сгущенное молоко в Украине делают из всего чего угодно, только вот молока там нет.
Может быть потому, что маленькие производства, которые делают качественную продукцию, просто не могут попасть на полку в магазины? Т.к. розничных монополистов (типа АТБ, Сильпо и пр.) не заботит качество продукции, а заботит только моржа и оборот.
Белорусская сгущенка ему любимая. Сцуки вы, а не народные депутаты!
п.с. Таке я чую від багатьох господинь .
Продукты дерьмо....промтовары в сравнении с чистым китаем...китай лучше..
Тем более что собрано все что типа белорусское собрано в Китае...ну или из китайских комплектуюших не самого высокого качаства..
P.S.......Ви також *****#.....Тупе Зебидло
Он что, в девяностых завис? Ужас, какую мразь избрали мы в правительство! Зеленский - раскрой свои глаза и очнись, пока не поздно!Источник: https://censor.net/ru/v3267785
кушай Качура, зараженную радиацией сгущенку!! и вообще сельхозпродукты беларуси весьма опасные. У знакомой в Беларуси из Гомельской области умерли оба родителя от рака, и сама она скоро туда же потопает.