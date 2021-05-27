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Білорусь (5971) Качура (167)

"Думка про те, що я не зможу купувати улюблену білоруську згущенку, приводить мене в жах", - "Слуга народу" Качура про відносини з Білоруссю. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Політика України

Народний депутат з фракції "Слуга народу" Олександр Качура вважає, що Україні потрібно визначитися у відносинах з Білоруссю, але при цьому враховувати можливість співпраці.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він сказав в ефірі програми "Ток-шоу №1" на каналі "Україна 24". Крім того, нардеп висловив жаль, що не зможе купувати білоруські продукти.

"Думка про те, що я не зможу купувати улюблену білоруську згущенку, приводить мене в жах. Мені здається, що потрібно визначатися в ідеологічному форматі, "з ким ми біжимо", це як в школі визначаєшся, в якій банді перебуватимеш. Або ти в "банді" з Російською Федерацією і Білоруссю, або ти себе зараховуєш до європейської ком'юніті. Якщо у нас задекларована на рівні Конституції інтеграція в НАТО і ЄС, зрозуміло, що ми повинні підтримувати ту позицію, яку озвучують європейські партнери", - сказав нардеп.

Проте Качура вважає, що співпраця з Білоруссю може тривати, зокрема, з медичної лінії.

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"Потрібно знаходити компроміс, але те, з чим не можна його знаходити - це з совістю. Потрібно нашій державі знайти механізм, при якому будуть збережені людські життя, тому що ті унікальні операції, які проводять у Білорусі, в Україні зробити не можна. Якщо ми проводимо санкційну політику, потрібно знайти механізм, при якому в даному випадку якась співпраця залишиться", - сказав Качура.

Нагадаємо, раніше в ефірі програми "Сьогодні День" посол України в Білорусі Ігор Кизим розповів, яким чином можна допомогти українським хворим, які залишаються в Білорусі, дістатися на Батьківщину.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+53
Конечно в банде, потому что зеле близки ценности руцкого мирка ...
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27.05.2021 12:59
+45
Как вам Зебилятки?))) Ваши слуги еще не определились в банде мы с Путлером и Лукой или нет. Хм, че это нас на саммиты НАТО перестали звать прям странно
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27.05.2021 13:04
+34
Ти в зеленій банді. Адназначна.
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27.05.2021 13:02
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а де цей придурок ховає свої гроші ?
у бацькі ? чи в Швейцарії або Кіпрі ?
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27.05.2021 14:14 Відповісти
Это просто ****** (извините, другого слова просто нет)! Понабирали каких-то дегенератов!
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27.05.2021 14:14 Відповісти
Как по мне так сгущёнка Первомайского молочно-консервного завода ничуть не хуже. Купуй українське!!!
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27.05.2021 14:20 Відповісти
проблема - замов, тобі привезуть.
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27.05.2021 14:26 Відповісти
А Кучеру не приходила в голову простая мысль: А почему белорусская сгущенка любимая, а украинская не любимая?
Может быть потому, что никто не контролирует качество продукции украинских производителей?
Может быть потому, что благодаря полной анархии и коррупции в агросекторе, поголовье КРС сократилось в 10 (в 10, Карл!) раз и молока просто нет? И сгущенное молоко в Украине делают из всего чего угодно, только вот молока там нет.

Может быть потому, что маленькие производства, которые делают качественную продукцию, просто не могут попасть на полку в магазины? Т.к. розничных монополистов (типа АТБ, Сильпо и пр.) не заботит качество продукции, а заботит только моржа и оборот.

Белорусская сгущенка ему любимая. Сцуки вы, а не народные депутаты!
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27.05.2021 14:26 Відповісти
Українське згущене молоко у 100 разів краще ніж белоруське "Думка про те, що я не зможу купувати улюблену білоруську згущенку, приводить мене в жах", - "Слуга народу" Качура про відносини з Білоруссю - Цензор.НЕТ 146
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27.05.2021 14:27 Відповісти
він сам для украінців ходячий жах
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27.05.2021 14:27 Відповісти
Ичня делает нехуже Белоруси сгущенку!
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27.05.2021 14:29 Відповісти
а чичня ще краще
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27.05.2021 17:57 Відповісти
ЗЕленые "слуги народа" за банку белорусской сгущенки да за кило белорусского печенья и маму родную продадут, не то, что Украину... для них какаяразница как называется страна в которой ты живешь, главное, чтобы всегда можно было жрать белорусскую сгущенку... и заглядывать в очко кремлевскому ху@лу
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27.05.2021 14:34 Відповісти
Что ни слуга то какой то клинический идиот
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27.05.2021 14:35 Відповісти
Лет десять назад приобрел белорусскую сметану, после этого к белорусским молокопродуктам не приближаюсь.
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27.05.2021 14:40 Відповісти
Украинцы много лет игнорируют факт торговли с агрессором, на полшишки открывая глаза когда им удобно, например на импорт электроэнергии. Зато Беларусь теперь им мешает жить что кушать не могут. Лицемеры.

"Думка про те, що я не зможу купувати улюблену білоруську згущенку, приводить мене в жах", - "Слуга народу" Качура про відносини з Білоруссю - Цензор.НЕТ 5144
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27.05.2021 14:42 Відповісти
Ага, аж 8% товарообороту))))
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27.05.2021 17:54 Відповісти
ты ещё скабееву с киселёвым сюда выложи ...
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27.05.2021 23:13 Відповісти
банда зелёной спущёнки "Думка про те, що я не зможу купувати улюблену білоруську згущенку, приводить мене в жах", - "Слуга народу" Качура про відносини з Білоруссю - Цензор.НЕТ 4391
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27.05.2021 14:43 Відповісти
Батьківщину продасть за згущене молоко.Тьфу!
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27.05.2021 14:48 Відповісти
кому він чеше....- вже давно вся "білоруська" молочка робиться на українських мкк...
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27.05.2021 14:48 Відповісти
ЕЩЕ ОДНА КРЫСА ВЫЛЕЗЛА !)
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27.05.2021 14:53 Відповісти
Неоднозначно отношусь к Лизе Богуцкой. Но тут соглашусь с ней, что тупой ботинок Качура.
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27.05.2021 15:08 Відповісти
Потрібно своє українське купляти і підтримувати свого виробника а не бульбашенка який нас грязюкою поливає
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27.05.2021 15:11 Відповісти
Тим більш що наше згущене молоко , за смаком зараз нічим не гірше за білоруське . Років 10 тому дійсно , молочка Білорусі була якісніша "Думка про те, що я не зможу купувати улюблену білоруську згущенку, приводить мене в жах", - "Слуга народу" Качура про відносини з Білоруссю - Цензор.НЕТ 1093 ..

п.с. Таке я чую від багатьох господинь .
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27.05.2021 15:32 Відповісти
Люблю ябатьковскую сгущенку - еще одна зешевченковская консерва вскрылась.
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27.05.2021 15:17 Відповісти
Вали звідси, гнидo
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27.05.2021 15:18 Відповісти
Насмішило свиняче рило ! Та артикулює на певний прошарок гамадрил який і своєї згущенки не куштувало.
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27.05.2021 15:25 Відповісти
построй завод лучше( только не плач что нет денег
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27.05.2021 15:29 Відповісти
Ще одна сепарська паскуда ",слуги" очистіть свою так звану партію від агентів кремля.
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27.05.2021 15:31 Відповісти
****.
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27.05.2021 15:32 Відповісти
поменьше сгущенку жри, меньше сосуды засрутся...
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27.05.2021 15:34 Відповісти
І попа не злипнеться.
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27.05.2021 17:49 Відповісти
"Думка про те, що я не зможу купувати улюблену білоруську згущенку, приводить мене в жах", - "Слуга народу" Качура про відносини з Білоруссю - Цензор.НЕТ 8450
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27.05.2021 15:34 Відповісти
в нагрузку к сгущенке
"Думка про те, що я не зможу купувати улюблену білоруську згущенку, приводить мене в жах", - "Слуга народу" Качура про відносини з Білоруссю - Цензор.НЕТ 8675
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27.05.2021 15:35 Відповісти
"Думка про те, що я не зможу купувати улюблену білоруську згущенку, приводить мене в жах", - "Слуга народу" Качура про відносини з Білоруссю - Цензор.НЕТ 8524
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27.05.2021 15:36 Відповісти
2.20 -колбаса для жертв царизма
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27.05.2021 15:38 Відповісти
"Думка про те, що я не зможу купувати улюблену білоруську згущенку, приводить мене в жах", - "Слуга народу" Качура про відносини з Білоруссю - Цензор.НЕТ 466
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27.05.2021 15:39 Відповісти
"Думка про те, що я не зможу купувати улюблену білоруську згущенку, приводить мене в жах", - "Слуга народу" Качура про відносини з Білоруссю - Цензор.НЕТ 8962
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27.05.2021 15:42 Відповісти
Спички
"Думка про те, що я не зможу купувати улюблену білоруську згущенку, приводить мене в жах", - "Слуга народу" Качура про відносини з Білоруссю - Цензор.НЕТ 7449
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27.05.2021 15:45 Відповісти
"Думка про те, що я не зможу купувати улюблену білоруську згущенку, приводить мене в жах", - "Слуга народу" Качура про відносини з Білоруссю - Цензор.НЕТ 9364
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27.05.2021 15:46 Відповісти
"Думка про те, що я не зможу купувати улюблену білоруську згущенку, приводить мене в жах", - "Слуга народу" Качура про відносини з Білоруссю - Цензор.НЕТ 2502Калбаса лівєрная
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27.05.2021 16:00 Відповісти
ХВУ
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27.05.2021 16:04 Відповісти
а давились же люди в очередях за ливерными отбросами, когда "выкидывали " этот булшит для 1.5- максимум 2-х часов продажи... (40 коп-1 кг), бо ничего другого на прилавке не было.
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27.05.2021 16:08 Відповісти
помницца, были "наборы" - 2 банки кильки и к ним в обязательном порядке банка морской капусты. Капуста стремная и по вкусу, и по внешнему виду. Банку даже не открывали - сразу в мусорное ведро.
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27.05.2021 16:51 Відповісти
..а типа килька окуеная была "Думка про те, що я не зможу купувати улюблену білоруську згущенку, приводить мене в жах", - "Слуга народу" Качура про відносини з Білоруссю - Цензор.НЕТ 9976
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27.05.2021 18:02 Відповісти
"Думка про те, що я не зможу купувати улюблену білоруську згущенку, приводить мене в жах", - "Слуга народу" Качура про відносини з Білоруссю - Цензор.НЕТ 423
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27.05.2021 21:54 Відповісти
Давав попробувати котові, відмовився їсти.
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27.05.2021 17:51 Відповісти
зебики, пейте пиво пенное, будет морда здоровенная
"Думка про те, що я не зможу купувати улюблену білоруську згущенку, приводить мене в жах", - "Слуга народу" Качура про відносини з Білоруссю - Цензор.НЕТ 1329
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27.05.2021 15:53 Відповісти
І пісяти будете криво.
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27.05.2021 17:52 Відповісти
Их набирали как в "Путешествие Гулливера"?
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27.05.2021 15:53 Відповісти
С ичнянским сгущенным молоком ничего не сравнится. Млять,какие ж вы дэбилы,качуры.
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27.05.2021 15:59 Відповісти
"Если человек идиот,то это надолго." (с)
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27.05.2021 16:29 Відповісти
Слухи о высоком качестве беларусских товаров сильно преувеличены...
Продукты дерьмо....промтовары в сравнении с чистым китаем...китай лучше..
Тем более что собрано все что типа белорусское собрано в Китае...ну или из китайских комплектуюших не самого высокого качаства..
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27.05.2021 16:45 Відповісти
Миф о "высоком качестве товаров с Беларуси" запустили кацапы, так как ихние еще хуже.
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27.05.2021 16:53 Відповісти
В Білорусі майже все виробництво належить кацапським олігархам.Якщо в нас є вибір,це товар дешевого,середнього,дорогого сегменту,плюс найрізноманітніший асортимент.То в білорусів вибір і цінова категорія дуже обмежена.
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28.05.2021 12:57 Відповісти
Подерживаю.+++
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27.05.2021 17:12 Відповісти
Передайте кто-нибудь этой Качуре, шо сгущёнка вредна для здоровья!
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27.05.2021 17:08 Відповісти
Вас, дебилы проголосовавшие за эту плесень, не приводит в ужас то, что в Беларуси режим убивает людей только за то, что они имеют свою точку зрения, отличную от режимной. А ведь этот гондон является глашатаем ваших чаяний и надежд. Вам, 73% дебилы лишь бы во рту было сладко да в конуре вашей тепло.
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27.05.2021 17:13 Відповісти
Сгущенка это "премиум" продукт из того времени, когда нихрена не было, и самой сгущенки. Совкодрочеры ночами зубами банки открывают и ласуют. Ну что ты с них возьмёшь ограничены мозгами. Вот креветки белорусские, тут да, жаль, что не будет)
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27.05.2021 17:20 Відповісти
А коби тебе розірвало!
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27.05.2021 17:23 Відповісти
"СН"- партія моральних уродів.
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27.05.2021 17:30 Відповісти
за сотрудничество с фашистким бульбафюрером надо отстреливать
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27.05.2021 17:54 Відповісти
мля депутатик ты малолетний, ты в раду работать пришёл или сгущенку жрать??? дети с большими имяух ! мля.....
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27.05.2021 19:02 Відповісти
Збіговисько виродків.
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27.05.2021 19:52 Відповісти
Дайте зебилу на рот спущенки, а то бедолага мучается.
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27.05.2021 19:55 Відповісти
А ты на спущенку переходи защеканка
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27.05.2021 20:01 Відповісти
ЛАПУ пусть сосёт.
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27.05.2021 20:23 Відповісти
ПоЦтріот однако... "Думка про те, що я не зможу купувати улюблену білоруську згущенку, приводить мене в жах", - "Слуга народу" Качура про відносини з Білоруссю - Цензор.НЕТ 1740...
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27.05.2021 20:35 Відповісти
а вона йому нащо потрібна? щоб ... змащувати? іншого призначення, для "білоруської згущонкі" не бачу
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27.05.2021 20:43 Відповісти
"Думка про те, що я не зможу купувати улюблену білоруську згущенку, приводить мене в жах", - "Слуга народу" Качура про відносини з Білоруссю - Цензор.НЕТ 3708
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27.05.2021 22:35 Відповісти
верно всё сказал. а про сгущёнку постебался.
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27.05.2021 22:57 Відповісти
А меня приводит в ужас мысль о том, что в Раде сидят тупые зебилы и решают судьбу украинского народа. Беда!
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27.05.2021 23:10 Відповісти
Доля українського народу залежить і від сусідів. Білорусь -- дружня країна, але якщо вороже до неї ставитись на догоду заходу і 5-10% білорусів, цькувати законного президента, і разом заганяти Білорусь в Росію -- ми будемо мати на білоруському кордоні вже російські гради -- з трьох сторін, а чи НАТО нам поможе, це ще питання.
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06.08.2021 08:44 Відповісти
Від однієї думки, що в цій країні є такі довбойоби# як цей Качмура і Зеленський#, Аваков# і інша *****# мене просто розриває....Як Ви тупі свині проголосували за цю шваль...
P.S.......Ви також *****#.....Тупе Зебидло
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27.05.2021 23:33 Відповісти
Похоже этот ... нехороший человек хочет и рыбку сьесть и ... не подавиться. Он как бы по конституции за НАТО и ЕС но в душе и в Таежный союз не против. Чудны дела твои ВР.
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27.05.2021 23:36 Відповісти
Гнать с Украины всраным веником, если родная земля дерьмом завоняла. Ему прежде всего нужно определится, с кем он? И это выражение ( в какой банде будешь состоять) .
Он что, в девяностых завис? Ужас, какую мразь избрали мы в правительство! Зеленский - раскрой свои глаза и очнись, пока не поздно!Источник: https://censor.net/ru/v3267785
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27.05.2021 23:46 Відповісти
Странный качура! Наша николаевская сгущенка намного лучше белорусской...
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28.05.2021 00:23 Відповісти
Он шутит или он придурок?
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28.05.2021 00:51 Відповісти
Фэйс зато не треснет, похудеешь
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28.05.2021 01:08 Відповісти
беларуская сгущенка делается в основном в Рогачевском районе. посмотрите по карте -там район ярко-розового цвета , зараженній радионуклидами, а рядом гомельский район - красного цвета!!!
кушай Качура, зараженную радиацией сгущенку!! и вообще сельхозпродукты беларуси весьма опасные. У знакомой в Беларуси из Гомельской области умерли оба родителя от рака, и сама она скоро туда же потопает.
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28.05.2021 01:40 Відповісти
Мысль о том, что качура депутат приводит меня в ужас.
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28.05.2021 08:13 Відповісти
Очередной идиот
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28.05.2021 09:32 Відповісти
а мене приводить в жах, що я не можу купити самоє вкусноє в мірє совєтскоє морженноє і жигульовскоє піво "Думка про те, що я не зможу купувати улюблену білоруську згущенку, приводить мене в жах", - "Слуга народу" Качура про відносини з Білоруссю - Цензор.НЕТ 6599
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28.05.2021 09:55 Відповісти
Блин! Не партия, а сбор блатных и нищих! Одним словом, шобла какая-то!
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28.05.2021 10:47 Відповісти
Вся партия бракованнвя
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28.05.2021 10:49 Відповісти
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