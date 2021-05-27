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Російська влада не дала дозвіл на зміну повітряного коридору в обхід Білорусі літаку Air France рейсу Париж-Москва. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Суспільство За кордоном

Французька авіакомпанія Air France скасувала рейс Париж-Москва, оскільки не отримала від авіаційної влади Росії дозвіл на зміну повітряного коридору.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, французькі пілоти намагалися отримати дозвіл через необхідність обльоту території Білорусі.

"У нас досі немає жодної інформації і немає дозволу увійти до повітряного простору Російської Федерації. Хвилин через 10 ми вам скажемо, якщо зможемо летіти сьогодні. Якщо ми не отримаємо дозвіл, нам доведеться, на жаль, скасувати сьогоднішній рейс і перенести його на завтра", - поінформував пілот пасажирів рейсу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Французька Air France і фінська Finnair призупинили польоти над Білоруссю

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+67
Русиш швайн. Что здесь ещё скажешь?
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27.05.2021 14:58
+48
Так и надо рашенских хамов учить. По другому они не понимают.
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27.05.2021 14:59
+46
закрывайте авиасообщение с тундряным рейхом !
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27.05.2021 15:29
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Кому надо, и пешком дойдет.
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27.05.2021 14:57 Відповісти
закрывайте авиасообщение с тундряным рейхом !
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27.05.2021 15:29 Відповісти
Російська влада не дала дозвіл на зміну повітряного коридору в обхід Білорусі літаку Air France рейсу Париж-Москва - Цензор.НЕТ 5039
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27.05.2021 16:57 Відповісти
Русиш швайн. Что здесь ещё скажешь?
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27.05.2021 14:58 Відповісти
Следующая стадия -- забор из "колючки" под напряжением.
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27.05.2021 15:00 Відповісти
Так и надо рашенских хамов учить. По другому они не понимают.
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27.05.2021 14:59 Відповісти
це вони мстять за учоряшній білоруський рейс, який перед Польщєю 7 кругів намотав а так і не отримав дозвіл від французів на посадку у Франції.
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27.05.2021 15:04 Відповісти
М-м-м-м. Вон оно чё. Барселона уже Франция. Совсем я от жизни отстал.
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27.05.2021 15:09 Відповісти
Як співав покійний Фреді Баррррр-селООООООООнааааааааа.... Російська влада не дала дозвіл на зміну повітряного коридору в обхід Білорусі літаку Air France рейсу Париж-Москва - Цензор.НЕТ 464
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27.05.2021 15:24 Відповісти
та нехай і не франція, у мене не йдется про Барселону. ти не окучив, що ти проправити міг: : "Літак "Белавіа не влетів на територію Польщі, оскільки повітряний простір для руху білоруських літаків заблокувала Франція". пофіг, куди воно летіло, головне, що фрагція так насолила, що захотілось насолити їй, а в ітозі насрали на голову своїм же узькомозглим хражданам.
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27.05.2021 15:34 Відповісти
Отстал. Франция не дала разрешение самолету пролёта над его территорией.
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27.05.2021 15:59 Відповісти
Предыдущий оратор утверждает о "посадке во Франции" самолёта Минск-Барселона. Я ничего не перепутал?
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27.05.2021 16:00 Відповісти
а тіпа для пасадкі не треба улітати у простір франції.
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27.05.2021 16:32 Відповісти
Я не писАл о пространстве Франции. Я писАл о самолёте Минск-Барселона который почему-то должен был совершить "посадку во Франции".
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27.05.2021 16:35 Відповісти
на пролёт воздушным пространством над Францией.
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27.05.2021 15:44 Відповісти
придется "братскую" россиюшку тоже забанить.
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27.05.2021 15:00 Відповісти
ммабуть рейсы в раху тоже ограничат Российские власти не дали разрешение на изменение воздушного коридора в обход Беларуси самолету Air France рейса Париж-Москва - Цензор.НЕТ 9280.изза пониженной рентабельности от кацапских понтов
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27.05.2021 15:01 Відповісти
Воно і правильно. Летіти через Білорусь - це все одно, що контейнеровозу пливти вздовж узбережжя Сомалі. Та й кацапам до Франції нема чого літати. У тому бурбуйському Парижу можна скрєпи погубити. 😊 Пілотам - респект!
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27.05.2021 15:01 Відповісти
РОСІЯ СВОЇХ НЕ ОБЛІТАЄ.
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27.05.2021 17:38 Відповісти
Тоді вона теж ПРОЛІТАЄ... Як фанера над Парижем... Російська влада не дала дозвіл на зміну повітряного коридору в обхід Білорусі літаку Air France рейсу Париж-Москва - Цензор.НЕТ 3420
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27.05.2021 18:16 Відповісти
не у барселони, він не покинув повітря білорусі, він вдома їх наматував, аж 7 кіл.
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27.05.2021 15:07 Відповісти
А в поляків є якась злітна смуга, поряд з кордоном Біларусі???
Висаджувати лаптєвстанців там, а далі хай пішки...
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27.05.2021 15:03 Відповісти
хаха, тобто свої люди - не люди, головне, що аєр франс на бабло попав. ну парашка у своєму репертуарі.
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27.05.2021 15:06 Відповісти
Це ж чудово. Залізна завіса відроджується.
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27.05.2021 15:11 Відповісти
З нашим керівництвом, ще не зрозуміло по яку сторону ми опинимось
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28.05.2021 09:22 Відповісти
то что белавия не вылетела там обстоятельства непреодолимой силы. а вот у французов прокол придётся за отель платить, кормить, поить и плюс каждому по 350 евро. а пассажиры полетят другими авиакомпаниями и оплатит это аир франс. ну и кто кому в карман нагадил?
батьки то плевать. бульбу он уже посадил. ждёт осени.
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27.05.2021 15:15 Відповісти
так рейс відмінено не із-за авіакомпані, авіакомпанія усе предоставила, підуть і куплять собі нові білети на інші рейси. за вибрики своєї країни нехай самі кацапи і платять.
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27.05.2021 15:37 Відповісти
Авиакомпания просто вернет деньги за билеты, остальное - не ее вина, так что кацапам придется самим бегать и на остатки от пропитых в Париже евро покупать себе коморки в хостелах.
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27.05.2021 15:42 Відповісти
не беспокойтесь, просовья, в любом случае заплатят жители росии
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27.05.2021 15:42 Відповісти
350 євро це для мокшан середня зарплата вчителя, для французів пшик, а так да, донька Піськова на лижах поїде.
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27.05.2021 15:46 Відповісти
от чувырло!
Это же платятся деньги за коридор пролёта...
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27.05.2021 15:15 Відповісти
У кого еще есть сомнения в том что за этими событиями с самолетом видны кацапские хари, страны полнейшей питарастии, трусов и убийц????!
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27.05.2021 15:18 Відповісти
да, йухло спалився конкретно )))
Ну нічого, треба ж якось розворушити сонних європейців
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28.05.2021 09:26 Відповісти
На завтра ... Російська влада не дала дозвіл на зміну повітряного коридору в обхід Білорусі літаку Air France рейсу Париж-Москва - Цензор.НЕТ 4208
А завтра дадут?
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27.05.2021 15:23 Відповісти
как вчера младшее ***** гордилося, шо старшее ***** перед ним извинялось )))) и вот уже сегодня, новости от унитазного ёршика "по словам писькова, это просто была фигура речи и российский президент не извинялся, а информировал белорусского коллегу" )))) новый голохвостый - "фигура тела, фигура речи,..." )))
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27.05.2021 15:23 Відповісти
Расийа - матушка ... забери рабов дАмой ))))))))))
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27.05.2021 15:30 Відповісти
В статье скромно умалчивается о том, сколько на рейс зарегистрировалось европейцев, а сколько кацапов, прилетевших "увидеть Париж и умереть". Очередной выстрел мордора себе в ногу.
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27.05.2021 15:32 Відповісти
Скоріше всього - ти правий - пасажири - поголовно москалі Російська влада не дала дозвіл на зміну повітряного коридору в обхід Білорусі літаку Air France рейсу Париж-Москва - Цензор.НЕТ 3026
Та і пілоти це знають - оголошення по російськи зробили Російська влада не дала дозвіл на зміну повітряного коридору в обхід Білорусі літаку Air France рейсу Париж-Москва - Цензор.НЕТ 4219
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27.05.2021 15:40 Відповісти
Это верно. Вряд-ли европейцы толпами жаждут полюбоваться на засушенное тельце вождя мирового пролетариата.
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27.05.2021 15:40 Відповісти
Как то пофиг, зачем вообще в масковию летать, пешком, исключительно пешком
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27.05.2021 15:33 Відповісти
Хитрожо...я Рашка надеялась, что если она не разрешит менять маршрут, то французы сдадутся и полетят через Белоруську.
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27.05.2021 15:35 Відповісти
Судя по последним 10 годам кацапского быкования, недолго осталось до полного запрета полетов в мордор. Самоизоляция, железный занавес с Западом и дружба в засос с китайскими братьями - светлое будущее мордора.
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27.05.2021 15:36 Відповісти
недолго осталось до полного запрета полетов в мордор. Самоизоляция, железный занавес с Западом
После запрета быки (кацапские) закрывают исключительно для авиакомпаний ЕС воздушные коридоры. Всё сообщение ЕС - Китай, Япония и другие. ведётся исключительно через Северный полюс или высоко цивилизованные страны Иран, Афганистан, Бирма. Весь трафик китайских авиакомпаний идёт на прямую через Россию.

Люфтганза слёзно умоляет кацапа приоткрыть железный занавес.
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27.05.2021 16:31 Відповісти
Капєц, які відомі і важливі китайські авіакомпанії для європейців))))
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27.05.2021 16:52 Відповісти
важливі китайські авіакомпанії для європейців
Из Лондона в Пекин и Токио выполняют рейс 2 авиакомпании Бритиш Эёланд и Суньуйчай, одни летят маршрутом Лондон - Мадрид - Тегеран - Кабул - Пекин (цифры с потолка) 16 часов = 700 евро загрузка 60%. Другие Пекин - Москва - Лондон 10 часов = 450 евро загрузка 85%.
Что выберет простой обыватель?
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27.05.2021 17:21 Відповісти
В СССРе это уже было. Тогда для кацапов тоже все полеты в цивилизованные страны закроют. Даже чартеры. Европейцы и японцы будут облетать через Аляску или Казахстан.
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27.05.2021 19:18 Відповісти
Нужно смотреть, к чему придут в пределе. А в пределе - объем кацапской экономики меньше, чем объем экономики отдельно взятого штата США - Калифорнии. Вот и посчитай, кто усохнет, а кто - сдохнет.
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27.05.2021 19:39 Відповісти
В ответ на это для кацапов закрываю весь ЕС, Великобританию, США и Канаду. А теперь посчитай, сколько потеряет мордор при невозможности быстро добраться или выбраться из этих стран. Потери от отстутствия туристов будут, но доля кацапов в турбизнесе ЕС, а тем более США - мизерна.
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27.05.2021 19:37 Відповісти
Ну навіщо ж Ви ображаєте китайців дружбанством із козлорилими?Не забувайте: китайці-наші завтрашні сусіди! А для мордорів найкращчими друзями є гамадрили.Ото й нехайіз ними водять дружбу "в засос",для них те - саме теє.
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27.05.2021 17:46 Відповісти
При ***** все закончиться войной Російська влада не дала дозвіл на зміну повітряного коридору в обхід Білорусі літаку Air France рейсу Париж-Москва - Цензор.НЕТ 1537
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27.05.2021 15:38 Відповісти
Не закінчиться, бо воно ***** і ссикло.
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27.05.2021 15:48 Відповісти
хіба холодною...
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27.05.2021 16:31 Відповісти
назло врагам сожгут родную хату....казламордьіе ****....
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27.05.2021 16:35 Відповісти
"Российские власти не дали разрешение на изменение воздушного коридора в обход Беларуси самолету Air France рейса Париж-Москва." - было бы удивительно если дали разрешение
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27.05.2021 16:43 Відповісти
- Москва принимает только рейсы через Белоруссию
- Так мы из Японии летим...
- Только. Через. Белоруссию!!
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27.05.2021 16:56 Відповісти
Хай русня дома в мацкве тусуется
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27.05.2021 16:58 Відповісти
это очередная бомбежка Воронежа)) не секрет что этим рейсом пользуются в основном кацапы, летающие в Париж. Теперь полетят на перекладных. Интересно, как часто летает из Парижа доченька Писькова домой к папаше?))
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27.05.2021 18:21 Відповісти
Надо в ответ запрещать лететь российским самолетам по территории ЕС, если они летят через Беларусь.
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27.05.2021 18:21 Відповісти
треба для початку нам закрити свій повітряний простір
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28.05.2021 09:29 Відповісти
ну и хр-н с ними. Не думаю что французы, парижане с огромным желанием и рвением хотели посетить неонацистскую Рашу. А те кто из РФ поехали в Париж., а назад не пускают,. ну что ж пешком господа.. пешком. Можно правда использовать велосипед ( полезно для здоровья)
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27.05.2021 18:21 Відповісти
чего-то депардье тут вспомнился...
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27.05.2021 21:58 Відповісти
Можна в москальском посольстве с черного входа стыреный велик купить. Російська влада не дала дозвіл на зміну повітряного коридору в обхід Білорусі літаку Air France рейсу Париж-Москва - Цензор.НЕТ 8154
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28.05.2021 07:28 Відповісти
на москву, только через бородино можно дойти!)))
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27.05.2021 18:44 Відповісти
так, для повноти картини потрібно також заборонити польоти і до, і з цієї країни мутанта-пЄтуха!
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28.05.2021 07:15 Відповісти
Чечено-кремлівська мафія завжди є бєспрєдєльщіки......розміють тільки коли їх беруть за горлянку,в іншому випадку ,вони були ,є і будуть-вороги людства,шкідники,паразити всьому світові.
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28.05.2021 07:30 Відповісти
так надо и в рашу перестать летать. тю. масквабад уже намекает на самоизоляцию и явно и не явно - а его никто не поймет.
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28.05.2021 08:55 Відповісти
 
 