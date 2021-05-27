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Російська влада не дала дозвіл на зміну повітряного коридору в обхід Білорусі літаку Air France рейсу Париж-Москва. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Суспільство За кордоном
Французька авіакомпанія Air France скасувала рейс Париж-Москва, оскільки не отримала від авіаційної влади Росії дозвіл на зміну повітряного коридору.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, французькі пілоти намагалися отримати дозвіл через необхідність обльоту території Білорусі.
"У нас досі немає жодної інформації і немає дозволу увійти до повітряного простору Російської Федерації. Хвилин через 10 ми вам скажемо, якщо зможемо летіти сьогодні. Якщо ми не отримаємо дозвіл, нам доведеться, на жаль, скасувати сьогоднішній рейс і перенести його на завтра", - поінформував пілот пасажирів рейсу.
Топ коментарі
+67 Garry Grant
показати весь коментар27.05.2021 14:58
+48 18c49ed2
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+46 Алекс Мышкевич
показати весь коментар27.05.2021 15:29
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Будь ласка, зачекайте...
Висаджувати лаптєвстанців там, а далі хай пішки...
батьки то плевать. бульбу он уже посадил. ждёт осени.
Это же платятся деньги за коридор пролёта...
Ну нічого, треба ж якось розворушити сонних європейців
А завтра дадут?
Та і пілоти це знають - оголошення по російськи зробили
После запрета быки (кацапские) закрывают исключительно для авиакомпаний ЕС воздушные коридоры. Всё сообщение ЕС - Китай, Япония и другие. ведётся исключительно через Северный полюс или высоко цивилизованные страны Иран, Афганистан, Бирма. Весь трафик китайских авиакомпаний идёт на прямую через Россию.
Люфтганза слёзно умоляет кацапа приоткрыть железный занавес.
Из Лондона в Пекин и Токио выполняют рейс 2 авиакомпании Бритиш Эёланд и Суньуйчай, одни летят маршрутом Лондон - Мадрид - Тегеран - Кабул - Пекин (цифры с потолка) 16 часов = 700 евро загрузка 60%. Другие Пекин - Москва - Лондон 10 часов = 450 евро загрузка 85%.
Что выберет простой обыватель?
- Так мы из Японии летим...
- Только. Через. Белоруссию!!