Проєкт "Без цензури": Путін переграв Байдена? Все про зняті санкції проти Північного потоку-2 і саміт НАТО без України. ВIДЕО
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Чи справді ми почали втрачати підтримку західних партнерів? Граємо на випередження російських пропагандистів і пояснюємо, що ж відбувається.
Богдан Буткевич аналізує для Цензор.НЕТ дві важливі події: по-перше, Україну не запросили на саміт НАТО, по-друге, президент США Джо Байден заявив, що його адміністрація вирішила скасувати санкції щодо газопроводу "Північний потік-2", оскільки проєкт майже закінчений, а санкції зашкодять відносинам із європейськими союзниками.
Минулого тижня Державний департамент заявив, що російська компанія, яка стоїть за трубопроводом, Nord Stream 2 AG, та її німецький генеральний директор Маттіас Варніґ, наближений до президента Росії Володимира Путіна, займаються діяльністю, яка є підсанкційною. Але адміністрація Байдена відмовилася від санкцій, оскільки це відповідало національним інтересам США.
Тож саме час розібратися, чи справді Путін когось там переграв і що нам усім із цього?
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Будь ласка, зачекайте...
Просто для администрации Байдена отношения с Россией важнее безопасности Украины .С Украины семья Байден больше ничего не может поиметь- Буризма "кончилась", Порошенко не у власти.
А теперь все хором начинайте повторять мантру: Трамп плохой, Трамп плохой, Трамп русский агкнт, Байден хороший, Байден хороший...
отношения с твоей Рашкой уже вообще НИ ДЛЯ КОГО НЕ ВАЖНЫ.
Даже африканские племена посылают вас "по матери".
перечисли ,шо вы можете дать америке,чего не дадут другие
Смайлики не ставлю, потому как смеяться тут не чему.
можешь со смайликами или без
отменить санкции против управляющей компании,а не против строителей.
а это отнюдь не раха.
https://www.youtube.com/watch?v=pTNg9jB7GLs
кто ты такой,шоб тебе чего то сдавать?
Будет государство общего пользования... -- я об этом тут уже печатал с месяц тому -- оснований считать, что я ошибаюсь, Украина не даёт.
Зразок інформаційної маніпуляції(здається,пан Братущак в цих справах спец...Де він подівся ?) Чи є сенс після такого заголовку слухати "аналітику" ?
А реформа так - провалилася , але не сама по собі . Її провалили . Хто це - зробив разом , я розповідати вже й не хочу . Набридло .
Трамп поганий, Трамп поганий, Байден наш, байден наш...
Мантра зомбi.
Забув, як вiн сидiв в президентському крiслi пiд прапором Украiни, а ваш князьки заглядали йому до роту? Обама тодi був вашим найкращим друзякою)))))))
А так таки Трамп поганий, трамп поганий...
А лайно- то це ти та такi, як ти, ти вже вибачай.
А обожнюване тобою лайно - трамп тобто , нехай би менше язиком ляпав , можливо в Україні до нього ставилися б менш презирливо . Усьок , Паша дальнобой .
Ти б поцiкавився, нерозумний
И вы прекрасно знаете почему.
Думать надо было, когда за ЗЕ голосовали. А теперь уже поздно.
А Байдену действительно пох за кого голосовали. Ему не пох с кем после этого работать. Работмть с беспринципными и не надежными ЗЕублюдками, сотрудичающими с врагом ему видимо не особо.
Билкен приехал и после ознакомления с ситуацией вручил ЗЕ черную метку.