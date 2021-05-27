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Проєкт "Без цензури": Путін переграв Байдена? Все про зняті санкції проти Північного потоку-2 і саміт НАТО без України. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Політика України

Чи справді ми почали втрачати підтримку західних партнерів? Граємо на випередження російських пропагандистів і пояснюємо, що ж відбувається.

Богдан Буткевич аналізує для Цензор.НЕТ  дві важливі події: по-перше, Україну не запросили на саміт НАТО, по-друге, президент США Джо Байден заявив, що його адміністрація вирішила скасувати санкції щодо газопроводу "Північний потік-2", оскільки проєкт майже закінчений, а санкції зашкодять відносинам із європейськими союзниками.

Минулого тижня Державний департамент заявив, що російська компанія, яка стоїть за трубопроводом, Nord Stream 2 AG, та її німецький генеральний директор Маттіас Варніґ, наближений до президента Росії Володимира Путіна, займаються діяльністю, яка є підсанкційною. Але адміністрація Байдена відмовилася від санкцій, оскільки це відповідало національним інтересам США.

Тож саме час розібратися, чи справді Путін когось там переграв і що нам усім із цього?

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Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+9
новая методичка, ватник?
отношения с твоей Рашкой уже вообще НИ ДЛЯ КОГО НЕ ВАЖНЫ.
Даже африканские племена посылают вас "по матери".
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27.05.2021 16:07
+7
Если ***** переиграл самого Байдена, то представьте, что он сделал (сделает) с нашим зебилом Проєкт "Без цензури": Путін переграв Байдена? Все про зняті санкції проти Північного потоку-2 і саміт НАТО без України - Цензор.НЕТ 4854
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27.05.2021 16:03
+7
Никто никого не "переиграл".
Просто для администрации Байдена отношения с Россией важнее безопасности Украины .С Украины семья Байден больше ничего не может поиметь- Буризма "кончилась", Порошенко не у власти.
А теперь все хором начинайте повторять мантру: Трамп плохой, Трамп плохой, Трамп русский агкнт, Байден хороший, Байден хороший...
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27.05.2021 16:04
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Если ***** переиграл самого Байдена, то представьте, что он сделал (сделает) с нашим зебилом Проєкт "Без цензури": Путін переграв Байдена? Все про зняті санкції проти Північного потоку-2 і саміт НАТО без України - Цензор.НЕТ 4854
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27.05.2021 16:03 Відповісти
. Нет дурака хуже, чем старый дурак. Джон Лайли (XVI в.​). Наш дает фору *****. Обоє рябоє!
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27.05.2021 16:10 Відповісти
Зеля только в "поддавки" умеет, так что не известно кто бы выиграл.
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27.05.2021 16:30 Відповісти
Для этого, сперва надо представить себе, что Зеля играет за Украину...
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27.05.2021 16:35 Відповісти
Никто никого не "переиграл".
Просто для администрации Байдена отношения с Россией важнее безопасности Украины .С Украины семья Байден больше ничего не может поиметь- Буризма "кончилась", Порошенко не у власти.
А теперь все хором начинайте повторять мантру: Трамп плохой, Трамп плохой, Трамп русский агкнт, Байден хороший, Байден хороший...
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27.05.2021 16:04 Відповісти
новая методичка, ватник?
отношения с твоей Рашкой уже вообще НИ ДЛЯ КОГО НЕ ВАЖНЫ.
Даже африканские племена посылают вас "по матери".
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27.05.2021 16:07 Відповісти
а в чем прибыль США от взаимоотношений с рахой?Проєкт "Без цензури": Путін переграв Байдена? Все про зняті санкції проти Північного потоку-2 і саміт НАТО без України - Цензор.НЕТ 1326
перечисли ,шо вы можете дать америке,чего не дадут другие
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27.05.2021 16:29 Відповісти
Циферки на банковских счетах друзей парашки. Много циферек с большим количеством ноликов. Проєкт "Без цензури": Путін переграв Байдена? Все про зняті санкції проти Північного потоку-2 і саміт НАТО без України - Цензор.НЕТ 522
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28.05.2021 01:02 Відповісти
а за это нехай кацапские пенсионеры переживают Проєкт "Без цензури": Путін переграв Байдена? Все про зняті санкції проти Північного потоку-2 і саміт НАТО без України - Цензор.НЕТ 9957.или это они и переживают тут,на цензоре?
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28.05.2021 08:44 Відповісти
Когда друзья парашка начнут санкции снимать не переживай, пусть это, как ты говоришь, кацапских пенсов беспокоит.
Смайлики не ставлю, потому как смеяться тут не чему.
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28.05.2021 22:35 Відповісти
вот когда начнут снимать-тогда и расскажешь...
можешь со смайликами или без
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28.05.2021 23:17 Відповісти
Рассказываю. президент США Джо Байден заявил, что его администрация решила отменить санкции по газопроводу "Северный поток-2" Источник: https://censor.net/ru/v3267834
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28.05.2021 23:40 Відповісти
так бормочи всю информацию...а не кусочек Проєкт "Без цензури": Путін переграв Байдена? Все про зняті санкції проти Північного потоку-2 і саміт НАТО без України - Цензор.НЕТ 7666.
отменить санкции против управляющей компании,а не против строителей.
а это отнюдь не раха.
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29.05.2021 08:21 Відповісти
Да, и газ как-бы уже не российскй, если Европа за него заплатила, да и СП-2 не совсем российский, Германия частично профинансировала строительство (бизнес, причем тут Крым). Только не понятно почему тогда секта святого Петра (Алексеича) воет, что Зеля просрал санкции против СП-2.
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31.05.2021 19:54 Відповісти
ну видишь ли...рашка еще не докатилась до того,шоб газ скупался прямо на месторождениях Проєкт "Без цензури": Путін переграв Байдена? Все про зняті санкції проти Північного потоку-2 і саміт НАТО без України - Цензор.НЕТ 2704.но близка к этому...внимательно мониторь ситуацию
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31.05.2021 20:03 Відповісти
Зачем повторять вранье кацапской пропаганды?
Проєкт "Без цензури": Путін переграв Байдена? Все про зняті санкції проти Північного потоку-2 і саміт НАТО без України - Цензор.НЕТ 3529
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27.05.2021 16:05 Відповісти
А никто ни с кем и не играл . Все готовятся к развалу раши .
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27.05.2021 16:06 Відповісти
" Єрмак проти Байдена. Ми Вас попереджали... "
https://www.youtube.com/watch?v=pTNg9jB7GLs
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27.05.2021 16:10 Відповісти
дед-бидон и не играл -он просто сразу Украину сдал так для виду какое то время словами помусорил
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27.05.2021 16:12 Відповісти
кому сдал,лапоть?тебе шоле? Проєкт "Без цензури": Путін переграв Байдена? Все про зняті санкції проти Північного потоку-2 і саміт НАТО без України - Цензор.НЕТ 5097
кто ты такой,шоб тебе чего то сдавать?
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27.05.2021 16:31 Відповісти
Да причем здесь вообще Украина и Зеленский. У США свои интересы. И глупо утверждать что Госдеп принимает решения под влиянием увольнения Коболева, или неувольнения какого-то Татарова, о котором они скорее всего понятия не имеют.
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27.05.2021 16:35 Відповісти
Плюсую. Примерно о том же написал ниже.
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27.05.2021 16:40 Відповісти
Насчет «лучшей аналитики» это явный самолайк.) Очень много притянутых за уши причинно-следственных связей. Например, нет никакого сигнала от НАТО для Украины в том, что не пригласили на саммит Тут очевидна цель наоборот не отправлять никаких негативных сигналов рашке накануне встречи Байдена с убийцей. Равно как и отмена захода в Черное море ракетных эсминцев. Вместо которых стали заходить патрульные корабли береговой охраны и т.п. Суда с совершенно другим военным потенциалом и стратегическим значением. Путен безусловно х.йло, но аналитика твоя, Бодя, хромает.))
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27.05.2021 16:39 Відповісти
Украина сама за себя не борется, вот и никто за неё не борется... -- борятся за свои интересы в Украине.
Будет государство общего пользования... -- я об этом тут уже печатал с месяц тому -- оснований считать, что я ошибаюсь, Украина не даёт.
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27.05.2021 16:42 Відповісти
"зняті санкції".Річ в тому,що не можна зняти те,що не накладено.
Зразок інформаційної маніпуляції(здається,пан Братущак в цих справах спец...Де він подівся ?) Чи є сенс після такого заголовку слухати "аналітику" ?
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27.05.2021 16:46 Відповісти
Стало все ясно з Північним потоком-2. Тепер зрозуміло чому Байден знімає санкції. Різкі рішення прийняв сам шмаркля: Він знищив корпоративне управління "Нафтогазу" і вирішив заробляти на цій трубі. Там керують Єрмак і Вітренко. Коболєв і Зерцаль звідти звільнилися. Тепер запуск альтернативного варіанту трубі "Нафтогазу" цілком виправданий. Штати вирішили так: що якщо на трубі буде заробляти не держава Україна, а українські олігархи на чолі з Коломойським, то краще вже почнуть на ній заробляти західні бізнесмени. Я і раніше говорив, що Захід дивиться в Україні на реформу корпоративного управління державними підприємствами. Будемо вважати що ця реформа провалилася.
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27.05.2021 16:51 Відповісти
Проєкт "Без цензури": Путін переграв Байдена? Все про зняті санкції проти Північного потоку-2 і саміт НАТО без України - Цензор.НЕТ 8224 .Які санкції знімає Байден ? Хто сказав .? Коли ??

А реформа так - провалилася , але не сама по собі . Її провалили . Хто це - зробив разом , я розповідати вже й не хочу . Набридло .
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27.05.2021 21:19 Відповісти
Их еще не наложили а уже снимают. Шеф -все пропало, гипс снимают, клиент уезжает....
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28.05.2021 06:54 Відповісти
а все кричали Байден Байден
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27.05.2021 17:15 Відповісти
Та невже????
Трамп поганий, Трамп поганий, Байден наш, байден наш...
Мантра зомбi.
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27.05.2021 19:56 Відповісти
Трамп гівно ,, а Байден ваш ,а не - наш . Проєкт "Без цензури": Путін переграв Байдена? Все про зняті санкції проти Північного потоку-2 і саміт НАТО без України - Цензор.НЕТ 8109 .
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27.05.2021 21:20 Відповісти
Та нi, Байден- ваш)))
Забув, як вiн сидiв в президентському крiслi пiд прапором Украiни, а ваш князьки заглядали йому до роту? Обама тодi був вашим найкращим друзякою)))))))
А так таки Трамп поганий, трамп поганий...
А лайно- то це ти та такi, як ти, ти вже вибачай.
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27.05.2021 21:50 Відповісти
Байдена обрали американці ,, альо , гараж, прийди до тями Проєкт "Без цензури": Путін переграв Байдена? Все про зняті санкції проти Північного потоку-2 і саміт НАТО без України - Цензор.НЕТ 4358 .!! Наш - Бубочка , мать його ,заново .. Хоча - хрєн рєдькі нє слаще Проєкт "Без цензури": Путін переграв Байдена? Все про зняті санкції проти Північного потоку-2 і саміт НАТО без України - Цензор.НЕТ 8362 ..

А обожнюване тобою лайно - трамп тобто , нехай би менше язиком ляпав , можливо в Україні до нього ставилися б менш презирливо . Усьок , Паша дальнобой .
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27.05.2021 22:01 Відповісти
Ну шо тут скажешь? В вопросе "Северного Потока-2" Украина пролетела как пропеллер, нахлобученный на "кукурузу" доблестных пилотов "Крыжопольских Авиалиний".
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27.05.2021 17:39 Відповісти
Байден будет делать все, что ему прикажет Зеленский. Старый дурочек реально понимает, что его яйца находятся в тисках украинского правосудия. (шутка)
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27.05.2021 19:24 Відповісти
Які такі дєлішки , узнать мона . ?? Проєкт "Без цензури": Путін переграв Байдена? Все про зняті санкції проти Північного потоку-2 і саміт НАТО без України - Цензор.НЕТ 9854 .
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27.05.2021 21:22 Відповісти
Та десятина в Буризмi.
Ти б поцiкавився, нерозумний
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27.05.2021 21:52 Відповісти
І шо далі .? Та хоч і двадцятина . Кримінал в цьому ДЕ Проєкт "Без цензури": Путін переграв Байдена? Все про зняті санкції проти Північного потоку-2 і саміт НАТО без України - Цензор.НЕТ 2728 .. ??? Приснилось ?
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27.05.2021 22:03 Відповісти
Зрадофілам для справки - раніше введених санкцій ніхто не знімав , Білий дім лише відмовився від накладення нових. І лише проти европейських компаній . Проєкт "Без цензури": Путін переграв Байдена? Все про зняті санкції проти Північного потоку-2 і саміт НАТО без України - Цензор.НЕТ 6177 . Кацапи в той список не входять .
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27.05.2021 21:31 Відповісти
Ага. А газ при пересечении границы росии станет европейсеким газом, а нефтедоллары при попадании в банки рашки останутся американскими долларами. Проєкт "Без цензури": Путін переграв Байдена? Все про зняті санкції проти Північного потоку-2 і саміт НАТО без України - Цензор.НЕТ 5773
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28.05.2021 00:59 Відповісти
Обайден - мразь и вместе с путлером в ответе за начинающуюся Третью Всемирную.
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27.05.2021 23:04 Відповісти
Давайте посмотрим на СП-2 с другой стороны. СП-2 позволит увеличить прокачку газа в Европу в 2 раза (поверим на минутку заявлениям что СП-2, чисто коммерческий проект и никакой политики тут нет), а зачем им столько? Байден объявил крестовый поход против глобального потепления, заблокировал разработку новых нефте-газовых месторождений, вернул США, в Парижское соглашение, по которму обязуются уменьшить выбросы в 2 раза, но почему-то не заметил, что Европа собирается увеличить потребление углеворородов в 2 раза. Наверно в этом какой-то интерес для граждан США, платить за бензин дороже, но я не могу понять какой.
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28.05.2021 00:55 Відповісти
Демы - агенты Ротшильдов. Они работают на разрушение американской государственности.
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28.05.2021 05:12 Відповісти
Да вы стали терять поддержку западных партнеров.

И вы прекрасно знаете почему.

Думать надо было, когда за ЗЕ голосовали. А теперь уже поздно.
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28.05.2021 02:28 Відповісти
Да Байдену по""ух за кого проголосовали .Но если ты из секты "Святого Петра " твои аргументы хоть и несправедливы ,но для соевых это как бальзам на рану .
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28.05.2021 14:09 Відповісти
Никто не станет бороться за импотентов, которые сами не хотят бороться.

А Байдену действительно пох за кого голосовали. Ему не пох с кем после этого работать. Работмть с беспринципными и не надежными ЗЕублюдками, сотрудичающими с врагом ему видимо не особо.

Билкен приехал и после ознакомления с ситуацией вручил ЗЕ черную метку.
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28.05.2021 15:08 Відповісти
Да никто никого не переиграл ! Просто эта администрация полностью профнепригодна. Их действия внутри страны нельзя расценивать иначе как госизмену: открыли южную границу для всяго сброда, который попёр сотнями тысяч; целенаправленно деморализуют полицию, принимая в Б.Д. родню замоченного копом наркоши; платят многомиллионный выкуп каким-то хакерам, остановившим нефтепровод. И во главе всего этого цирка - старый дед, у которого язык заплетается.
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28.05.2021 04:57 Відповісти
 
 