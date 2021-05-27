Лавров про перенесення ТКГ з Мінська: Не Кравчуку вирішувати, як буде далі працювати контактна група. ВIДЕО
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Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров відреагував на слова глави української делегації в Тристоронній контактній групі Леоніда Кравчука про перенесення переговорів щодо Донбасу з Мінська.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "РИА Новости".
"Я б не плутав сюжети (ситуацію із затриманням Протасевича і врегулювання на Донбасі. - Ред.), якщо українська сторона, звичайно, не хоче знайти привід, щоб ухилитися остаточно від виконання своїх обов'язків. Сподіваюся, що як мінімум Франція і Німеччина як співавтори мінських домовленостей не дозволять зробити цього", - сказав глава МЗС РФ.
"Що стосується заяви пана Кравчука, в принципі, він, звичайно, глава делегації, але не йому вирішувати, як буде далі працювати контактна група. Контактна група створена в контексті пакету документів, який був схвалений на саміті в Мінську в лютому 2015 року та потім затверджений резолюцією РБ ООН", - додав Лавров.
Нагадаємо, раніше Кравчук запропонував перенести переговорний майданчик з Мінська.
За словами Кравчука, після затримання журналіста Романа Протасевича в Мінську переговори пщодо Донбасу варто перенести в нейтральну країну - Швейцарію або Фінляндію.
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никотина много кушал, однако....
Зачем Oleksandr Boiko обижаешь?
Минск это не саммит!!!!, ну может просто бульбашанская кофейная вечеринка.
Резолюция СБ ООН в принципе ни к чему не обязывает!!!!!, а только призывает.
И не Лавруха заложиписюнзаухо будет решать как будет дальше работать контактная группа.
Россия в 2021 году поставит в США последние двигатели РД-180
Вроде бы Алиев был доволен.
Внимание , знатоки, правильный ответ:
Напомним, что ведущие позиции - это Турчинов, Порошенко, Яценюк и Парубий.
Ох, какие жесткие радикалы.
иногда- каждый день читаю муйню про найвеличніших наших и думал что они необучаемые. но нет. они все прекрасно понимают и знают. это просто враги. добавить просто нечего. сумно
Беларусь, как оказалось - страна чудес, и лучше держаться подальше.