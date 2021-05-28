Необхідно скорочувати взаємодію з Білоруссю у військово-технічній сфері, - Кулеба. ВIДЕО

У МЗС України вважають за доцільне скорочення співпраці з Білоруссю у військово-технічній сфері.

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в ефірі 1+1, інформує Цензор.НЕТ.

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"Я теж не розумію, чому МАЗи, а не КрАЗи. Безумовно, ми повинні довіряти національному виробнику. І повинні поступово звужувати простір для взаємодії у військово-технічній сфері, тому що ми не знаємо, що буде з білоруської сторони під контролем росіян закладатися в техніку, яку поставлятимукть до нас. Це дуже важливий момент, і ми зараз приділяємо йому увагу", - сказав Кулеба.