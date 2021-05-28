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закон (923) олігарх (511) Венедіктова (626)

Закон про деолігархізацію ще не бачила, але він потрібен для правильного вектора розвитку держави, - Венедіктова. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Політика України

Україні необхідний закон про деолігархізацію, оскільки сплетіння великого бізнесу і політики впливає на вектор розвитку держави.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, таку думку висловила генеральний прокурор Ірина Венедіктова.

"Я ще не бачила проєкту закону, тому не можу коментувати, що безпосередньо в ньому. Але я вважаю, що з точки зору побудови держави з деолігархізованою системою такий закон потрібен", - сказала Венедіктова в ефірі програми "Хард" із Наталією Влащенко на каналі "Україна24" в четвер увечері.

"Треба розуміти, що коли йдеться про певні природні монополії, про великий бізнес, тісно сплетений з політикою, - це процеси, які значно впливають на вектор розвитку держави (...) Нам треба відокремлювати великий бізнес від політики", - додала генпрокурор.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Раді ще немає фінального тексту законопроєкту про олігархів, - Разумков

Як повідомлялося, президент України Володимир Зеленський на своїй пресконференції 20 травня поінформував, що підготовка законопроєкту про деолігархізацію вже практично завершена, і документ з'явиться протягом тижня із 24 по 28 травня.

27 травня голова парламенту Дмитро Разумков повідомив, що президент України ще не подав до Верховної Ради остаточний текст законопроєкту про деолігархізацію.

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Топ коментарі
+16
Думаю Зе его тоже не читал. А какая разница? Главное шо его читал вице-презедент Андрей Елдак позывной Козыр Закон о деолигархизации еще не видела, но он нужен для правильного вектора развития государства, - Венедиктова - Цензор.НЕТ 4542
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28.05.2021 08:59
+14
"Патамуша я очко государево". Венедиктова.

Закон-то нужен, но не в исполнении слуг олигархов.
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28.05.2021 08:52
+12
Не читала,но одобряю. Закон о деолигархизации еще не видела, но он нужен для правильного вектора развития государства, - Венедиктова - Цензор.НЕТ 8630
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28.05.2021 08:53
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"Патамуша я очко государево". Венедиктова.

Закон-то нужен, но не в исполнении слуг олигархов.
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28.05.2021 08:52 Відповісти
і при тому "харошое ачко" Закон про деолігархізацію ще не бачила, але він потрібен для правильного вектора розвитку держави, - Венедіктова - Цензор.НЕТ 5395
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28.05.2021 09:31 Відповісти
Не читала,но одобряю. Закон о деолигархизации еще не видела, но он нужен для правильного вектора развития государства, - Венедиктова - Цензор.НЕТ 8630
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28.05.2021 08:53 Відповісти
Думаю Зе его тоже не читал. А какая разница? Главное шо его читал вице-презедент Андрей Елдак позывной Козыр Закон о деолигархизации еще не видела, но он нужен для правильного вектора развития государства, - Венедиктова - Цензор.НЕТ 4542
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28.05.2021 08:59 Відповісти
Олігарх - особа, належна до олігархії.
Олігархі́я (грец. ὀλιγαρχία(oligarchia), від дав.-гр. ὀλίγον(oligon) «небагато», та дав.-гр. ἀρχή(arche) «влада» - влада небагатьох) - політичний режим, у якому влада (політична, економічна та ін.) належить невеликій, закритій та тісно згуртованій групі осіб; група людей, які одночасно є і власниками засобів виробництва, і можновладцями. Таку групу інколи називають - олігархат.

Коло замкнулось.
Зеля ОЛІГАРХАТ і очолює.

З політологічної точки зору олігархи - це можновладці, які використовують монополізовані ними сектори економіки для зосередження у своїх руках політичної влади, а політичну владу - для збільшення власних капіталів.

А тепер - хто використовує монополізовані галузі економіки?
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28.05.2021 09:41 Відповісти
2 лядра гривен, как хотеч зебоб сделать порог для определения олигарха это по нынешнему курсу все 75 миллионов баксов. Думаю зебил теперь тоже олигарх, бо за эти 2 года украл в десятки раз больше
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28.05.2021 09:51 Відповісти
зепоци путають "підприємців" і "олігархів".
Скоро всі "президенти" стануть "олігархами" Закон про деолігархізацію ще не бачила, але він потрібен для правильного вектора розвитку держави, - Венедіктова - Цензор.НЕТ 6088
«Всі ми президенти» - це ляпнув Зеленський. Закон про деолігархізацію ще не бачила, але він потрібен для правильного вектора розвитку держави, - Венедіктова - Цензор.НЕТ 5205
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28.05.2021 10:05 Відповісти
"Маладая *******" совків. "Яким би дИбілкуватим не був закон, якого я не читала, та керівництву видніше. Слава велічайшему!"
Майбутнього, за патріотичної в лади, у пліснявих немає, від слова "зовсім". Тому вони рогами і ракотицями будуть підтримувати ВАЗеленського. Бо це єдиний шанс залишитися при владі, баблі і на волі.
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28.05.2021 10:07 Відповісти
что-то она раскукарекалась в последнее время. кресло горит?
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28.05.2021 08:55 Відповісти
ага - пчелы против меда.....- а хто буде стригти "баранів" та доїти "корову"....
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28.05.2021 08:59 Відповісти
Хаха, не читала но очень нужный закон.))
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28.05.2021 09:01 Відповісти
її також не знаю, але знаю, що воно "очко государеве", яке нахер кому потрібне. Закон про деолігархізацію ще не бачила, але він потрібен для правильного вектора розвитку держави, - Венедіктова - Цензор.НЕТ 3938
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28.05.2021 09:34 Відповісти
Две ватные шмары перетерли за жизнь.)
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28.05.2021 09:01 Відповісти
А что оно сказало важного: вода-мокрая, солнце-светит, говно-воняет................
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28.05.2021 09:04 Відповісти
Украина должна знать своих "героев" Ринат Ахметов, Петр Порошенко, Дмитрий Фирташ, Игорь Коломойский, Виктор Пинчук, Сергей Левочкин, Виктор Медведчук, Вадим Новинский, Юрий Косюк, Олег Бахматюк, Константин Жеваго, супруги Гереги.
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28.05.2021 09:05 Відповісти
это ты так думаешь. буба должен так извратиться. чтобы там только порошенко остался. иначе заругают
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28.05.2021 09:12 Відповісти
Это и есть власть в Украине, а остальные представители власти обычные нанятые менеджеры, они исправно обслуживают своих хозяев и пускают пыль в глаза крепостному украинскому народу. Закон про деолігархізацію ще не бачила, але він потрібен для правильного вектора розвитку держави, - Венедіктова - Цензор.НЕТ 6737
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28.05.2021 09:14 Відповісти
Ну, да! І заплатять тобі тільки за «Порошенко».
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28.05.2021 12:50 Відповісти
Активи Пороха єто пара процентов от огромних заводов ахметки и бени.
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29.05.2021 12:42 Відповісти
Офшоренко ВОР
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29.05.2021 15:11 Відповісти
И зебилам постоянно в штани срет! Доколе?!
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29.05.2021 15:25 Відповісти
Каратель, ты истина в последней инстанции ?
По какому праву ты составляешь списки кому зя, кому низзя? Кто тебя или кого- либо наделил таким правом?
Вроде как у нас еще Конституция не отменена? Суды не отменены
Или уже будут "тройки" как при Сталине, которые и будут решать кого расстрелять без суда и следствия?
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29.05.2021 14:34 Відповісти
А ты считаешь что эта банда не олигархи?
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29.05.2021 15:09 Відповісти
В Украине появилось четкое определение понятия "олигарх", а также прописаны методы борьбы с ними.
Кто может считаться "олигархом" и какие запреты для них подготовили в правительстве

Согласно тексту проекта закона «Об олигархах», Министерство юстиции сформулировало свое определение, в котором говорится, что "олигархом" может являться человек:
1) Принимает участие в политической жизни.
2) Имеет значительное влияние на средства массовой информации.
Подразумевается, что гражданин занимает высокую должность в госаппарате (от президента до руководителя любого центрального органа исполнительной власти), связан с высокопоставленными чиновниками, финансирует или непосредственно руководид партией или просто имеет контроль над СМИ, которые «распространяют информацию политического характера».
3) Осуществляет контроль значительной по объему хозяйственной деятельностью.
К таким относятся лица, которые являются конечными бенефициарами естественных монополий, монополисты (50% в течение года подряд) товарных рынков или просто владельцы или бенефициары активов стоимостью более миллиона прожиточных минимумов (сейчас это 2,27 млрд грн, или 84 млн долл.).
Решение о признании лица олигархом принимают в СНБО на основании представления КМУ, члена СНБО, НБУ, СБУ или Антимонопольного комитета Украины и вступает в силу со дня официального опубликования соответствующего указа президента и обязательное для исполнения.
Официально признанного олигарха включать в «Реестр лиц, имеющих значительную экономическую и политическую вес в общественной жизни (олигархов)».
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28.05.2021 09:16 Відповісти
Правовые последствия попадания в Реестр процитируем дословно:
Лицам, которые включены в реестр, запрещается:
1) осуществлять взносы (прямо или опосредованно через других лиц) в поддержку политических партий в соответствии с Законом Украины «О политических партиях в Украине;
2) быть бенефициаром (в том числе иметь в собственности) или контроллером средства массовой информации, который распространяет информацию политического характера;
3) быть покупателем (бенефициаром покупателя) в процессе приватизации объектов большой приватизации.
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28.05.2021 09:16 Відповісти
Интресно , а скупленные ими предприятия Украины вернут государству ????

А ОЛИГАРХИ С 1 июля начнут скупать землю у украинцев Закон про деолігархізацію ще не бачила, але він потрібен для правильного вектора розвитку держави, - Венедіктова - Цензор.НЕТ 3250
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28.05.2021 09:18 Відповісти
И Венедиктовой выделят пару килограмм 😀😀😀
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28.05.2021 09:18 Відповісти
Як ні відкриє рота "головний юрист країни", то штанга. Як воно оріфлеймом чи меріКєєм керувало в Харкові, х/з.
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28.05.2021 09:21 Відповісти
тупо закон щоб кошмарити Порошенка
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28.05.2021 09:22 Відповісти
Щось не знайшов "галузь економіки "виробництво цукерок і тортів? Закон про деолігархізацію ще не бачила, але він потрібен для правильного вектора розвитку держави, - Венедіктова - Цензор.НЕТ 3116
Є тільки в Класифікаторі "Роздрібна торгівля кондитерськими виробами" Закон про деолігархізацію ще не бачила, але він потрібен для правильного вектора розвитку держави, - Венедіктова - Цензор.НЕТ 3116 Закон про деолігархізацію ще не бачила, але він потрібен для правильного вектора розвитку держави, - Венедіктова - Цензор.НЕТ 3116 Закон про деолігархізацію ще не бачила, але він потрібен для правильного вектора розвитку держави, - Венедіктова - Цензор.НЕТ 3116
Порох, що всю роздрібну торгівлю підімяв?
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28.05.2021 09:46 Відповісти
Ні. Тому й доводиться вояти "закон", який визнає Порошенка олігархом і заборонить конкурувати з "велічайшим лідером" Вавою.
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28.05.2021 10:12 Відповісти
виробництво продуктів харчування є ??
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28.05.2021 11:29 Відповісти
коментар відмічено як спам
люди, вы или наивные, или идиоты. или и то и другое сразу. вся власть в Украине либо напрямую, как в случае с рошеном, православной *****, мертвячуком и т.д, либо косвенно, как в случае с беней, гудком ну и другими, не буду перечислять, принадлежит олигархам. соответственно никогда не будут приняты никакие законы в ущерб этой олигархической банде. максимум будет что-то с целью укусить ту банду, которая сейчас в олигархической оппозиции, той бандой, которая выиграла "выборы". все. другого не будет.
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28.05.2021 09:25 Відповісти
У США є "антитрастовий" Закон.
Чому б ні ??
Може наш буде якось по іншому називатися.
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28.05.2021 11:31 Відповісти
Він і в Україні є і давно вже.
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28.05.2021 12:52 Відповісти
Для зейобобиків.
Все про галузі економіки.
Хто кому "олігарх"

75.11.1 Управління на державному рівні -олігарх Зленський, Шмигаль Закон про деолігархізацію ще не бачила, але він потрібен для правильного вектора розвитку держави, - Венедіктова - Цензор.НЕТ 6959

КЛАСИФІКАЦІЯ
галузей економіки та видів робіт за
професійним ризиком виробництва
https://www.kmu.gov.ua/npas/1314873
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28.05.2021 09:43 Відповісти
+5
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28.05.2021 11:31 Відповісти
Ну разве могла Венедиктова усомнится в гениальности своего кормильца?
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28.05.2021 10:02 Відповісти
Шо там с незадекларированными часами ???
Народ их не видел, но руку отрубить хочет....
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28.05.2021 10:04 Відповісти
Закон ще не бачила, але він потрібен для знищення тільки одного - Порошенко. Під нього написали цілий закон.
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28.05.2021 10:07 Відповісти
Право на участие в управлении государственными делами -
ГАРАНТИРОВАННАЯ КОНСТИТУЦИЕЙ УКРАИНЫ (ст. 38) возможность
принимать участие в управлении своим государством как непосредственно, так и через свободно избранных представителей.
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29.05.2021 14:29 Відповісти
Деоалерхизация,это когда Коломойский выймет руку из жопы Зеленского.
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28.05.2021 10:08 Відповісти
І поверне вкрадені у України 470 МЛРД доларів.
Борги виплатимо, ще й на розвиток вистачить. Якщо на "велике крадівництво" не витрачать.
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28.05.2021 10:15 Відповісти
Закон про деолігархізацію ще не бачила, але він потрібен для правильного вектора розвитку держави, - Венедіктова - Цензор.НЕТ 6755
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28.05.2021 10:09 Відповісти
Закон про деолігархізацію ще не бачила, але він потрібен для правильного вектора розвитку держави, - Венедіктова - Цензор.НЕТ 4392
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28.05.2021 10:19 Відповісти
Закон о деолигархизации еще не видела, но он с правильным вектором развития. Однозначно.
Что еще, мой президент, тебе подтвердить и утвердить? Видишь, находим мы общий язык и твоё общее видение

Твой преданный генпрокурор
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28.05.2021 10:22 Відповісти
Снаради в голові тирчать , взяти все і поділити , шарікови.
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28.05.2021 11:19 Відповісти
Щось той "вектор розвитку держави" більше вказує на ЗНИЩЕННЯ ДЕРЖАВИ, окрім 100відсоткових "ВІРНОПІДКЛАДЕНИХ" під зрадників!!!
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28.05.2021 13:01 Відповісти
Чем-то она мне Брюса Ли напоминает. Особенно в белой кофточке.
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28.05.2021 17:55 Відповісти
ДБЛ БЛД,если вкратце.
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28.05.2021 18:30 Відповісти
Закон про деолігархізацію ще не бачила, але він потрібен для правильного вектора розвитку держави, - Венедіктова - Цензор.НЕТ 815
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28.05.2021 20:52 Відповісти








K0५EGAR

@_rage4oK

·3 ч

Не могу понять, чем второй год занимается эта курица на посту генерального прокурора.. Тем же, чем до неё занимался пан лУценко? То есть прикрывает жёпу украинскому ворью, пока те приходует бюджет страны?
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28.05.2021 21:39 Відповісти
Мы Пастернака не читали, но решительно согласны с решением родного ЦК КПСС
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29.05.2021 08:18 Відповісти
А антимонопольными законами не пробовали пользоваться? Во всем цивилизационном мире именно антимонопольное законодательство используют в целях, чтобы не было олигархов, а у нас пытаются придумать "колесо"....
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29.05.2021 11:13 Відповісти
Сенсепарша подрабативает адвокатом у олигархов.
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29.05.2021 12:39 Відповісти
"правильного вектора развития государства"?

А какой правильный вектор у зеленых не сказала?
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29.05.2021 14:04 Відповісти
Radio Lemberg:
Коротка довідка для тих, хто досі не розуміє чому Зеленського не запросили на саміт НАТО, а Єрмака - на зустрічі з конгресменами у США

Закон про деолігархізацію ще не бачила, але він потрібен для правильного вектора розвитку держави, - Венедіктова - Цензор.НЕТ 9978
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29.05.2021 18:31 Відповісти
Украине нужен закон о девенедиктивизации, деавакизации, деермакизации, депортновизации и детатаровизации, как минимум
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29.05.2021 18:36 Відповісти
Каждый раз, когда со сцены уходит старшее поколение, на его смену должна встать еще более мощная когорта заблаговременно подготовленных и окрепших молодых евреев Создавайте свои коллективы и этими коллективами выталкивайте неевреев Катехизис еврея в СССР Тель-Авив 1958 г.

"Кумівства у нас не буде"-ЗЕ 24.05.21 НБУ назначил членом набсовета ГосОщадбанка-мажора Александра Роднянского Сынка того самого А.Роднянского-основателя 1+1 +Хороший друг ЗЕ+Беня Сан Саныч никогда НЕработал в Банк\сфере НЕсможет даже прочитать БалансБан

Закон про деолігархізацію ще не бачила, але він потрібен для правильного вектора розвитку держави, - Венедіктова - Цензор.НЕТ 2221
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30.05.2021 08:47 Відповісти
Вона закон не бачила,бо він існує лишень в уяві Зєленського - цього типового продукта (чи висера) олігархічної системи.Можливо,і з"явиться щось проти олігархів,таке беззубе,лояльне,але скоріш за все закінчиться оця "безкомпромісна борьба" черговим роликом президента на біговій доріжці,де він зі сльозами скаже,што боролся...но сістєма очєнь сільна...і он просіт поддєржкі...І наш легковірний охлос в черговий раз розвісить вуха,обтяжені локшиною...
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30.05.2021 17:04 Відповісти
Легче или совсем нельзя найти где нас не обманывает ЗЕ.
Полный и тотальный обман, это не прокуратура, это не СБУ, это частная лавка ЗЕ. Работает это все на кого угодно кроме Украины. Это шедевральное предательство Украины.
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31.05.2021 01:46 Відповісти
Такие "строители" способны лишь развалить построеное по принципу - ломать не строить.
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31.05.2021 07:23 Відповісти
 
 