Закон про деолігархізацію ще не бачила, але він потрібен для правильного вектора розвитку держави, - Венедіктова. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Політика України
Україні необхідний закон про деолігархізацію, оскільки сплетіння великого бізнесу і політики впливає на вектор розвитку держави.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, таку думку висловила генеральний прокурор Ірина Венедіктова.
"Я ще не бачила проєкту закону, тому не можу коментувати, що безпосередньо в ньому. Але я вважаю, що з точки зору побудови держави з деолігархізованою системою такий закон потрібен", - сказала Венедіктова в ефірі програми "Хард" із Наталією Влащенко на каналі "Україна24" в четвер увечері.
"Треба розуміти, що коли йдеться про певні природні монополії, про великий бізнес, тісно сплетений з політикою, - це процеси, які значно впливають на вектор розвитку держави (...) Нам треба відокремлювати великий бізнес від політики", - додала генпрокурор.
Як повідомлялося, президент України Володимир Зеленський на своїй пресконференції 20 травня поінформував, що підготовка законопроєкту про деолігархізацію вже практично завершена, і документ з'явиться протягом тижня із 24 по 28 травня.
27 травня голова парламенту Дмитро Разумков повідомив, що президент України ще не подав до Верховної Ради остаточний текст законопроєкту про деолігархізацію.
Будь ласка, зачекайте...
Закон-то нужен, но не в исполнении слуг олигархов.
Олігархі́я (грец. ὀλιγαρχία(oligarchia), від дав.-гр. ὀλίγον(oligon) «небагато», та дав.-гр. ἀρχή(arche) «влада» - влада небагатьох) - політичний режим, у якому влада (політична, економічна та ін.) належить невеликій, закритій та тісно згуртованій групі осіб; група людей, які одночасно є і власниками засобів виробництва, і можновладцями. Таку групу інколи називають - олігархат.
Коло замкнулось.
Зеля ОЛІГАРХАТ і очолює.
З політологічної точки зору олігархи - це можновладці, які використовують монополізовані ними сектори економіки для зосередження у своїх руках політичної влади, а політичну владу - для збільшення власних капіталів.
А тепер - хто використовує монополізовані галузі економіки?
Скоро всі "президенти" стануть "олігархами"
«Всі ми президенти» - це ляпнув Зеленський.
Майбутнього, за патріотичної в лади, у пліснявих немає, від слова "зовсім". Тому вони рогами і ракотицями будуть підтримувати ВАЗеленського. Бо це єдиний шанс залишитися при владі, баблі і на волі.
По какому праву ты составляешь списки кому зя, кому низзя? Кто тебя или кого- либо наделил таким правом?
Вроде как у нас еще Конституция не отменена? Суды не отменены
Или уже будут "тройки" как при Сталине, которые и будут решать кого расстрелять без суда и следствия?
Кто может считаться "олигархом" и какие запреты для них подготовили в правительстве
Согласно тексту проекта закона «Об олигархах», Министерство юстиции сформулировало свое определение, в котором говорится, что "олигархом" может являться человек:
1) Принимает участие в политической жизни.
2) Имеет значительное влияние на средства массовой информации.
Подразумевается, что гражданин занимает высокую должность в госаппарате (от президента до руководителя любого центрального органа исполнительной власти), связан с высокопоставленными чиновниками, финансирует или непосредственно руководид партией или просто имеет контроль над СМИ, которые «распространяют информацию политического характера».
3) Осуществляет контроль значительной по объему хозяйственной деятельностью.
К таким относятся лица, которые являются конечными бенефициарами естественных монополий, монополисты (50% в течение года подряд) товарных рынков или просто владельцы или бенефициары активов стоимостью более миллиона прожиточных минимумов (сейчас это 2,27 млрд грн, или 84 млн долл.).
Решение о признании лица олигархом принимают в СНБО на основании представления КМУ, члена СНБО, НБУ, СБУ или Антимонопольного комитета Украины и вступает в силу со дня официального опубликования соответствующего указа президента и обязательное для исполнения.
Официально признанного олигарха включать в «Реестр лиц, имеющих значительную экономическую и политическую вес в общественной жизни (олигархов)».
Лицам, которые включены в реестр, запрещается:
1) осуществлять взносы (прямо или опосредованно через других лиц) в поддержку политических партий в соответствии с Законом Украины «О политических партиях в Украине;
2) быть бенефициаром (в том числе иметь в собственности) или контроллером средства массовой информации, который распространяет информацию политического характера;
3) быть покупателем (бенефициаром покупателя) в процессе приватизации объектов большой приватизации.
А ОЛИГАРХИ С 1 июля начнут скупать землю у украинцев
Є тільки в Класифікаторі "Роздрібна торгівля кондитерськими виробами"
Порох, що всю роздрібну торгівлю підімяв?
Чому б ні ??
Може наш буде якось по іншому називатися.
Все про галузі економіки.
Хто кому "олігарх"
75.11.1 Управління на державному рівні -олігарх Зленський, Шмигаль
КЛАСИФІКАЦІЯ
галузей економіки та видів робіт за
професійним ризиком виробництва
https://www.kmu.gov.ua/npas/1314873
Народ их не видел, но руку отрубить хочет....
ГАРАНТИРОВАННАЯ КОНСТИТУЦИЕЙ УКРАИНЫ (ст. 38) возможность
принимать участие в управлении своим государством как непосредственно, так и через свободно избранных представителей.
Борги виплатимо, ще й на розвиток вистачить. Якщо на "велике крадівництво" не витрачать.
Что еще, мой президент, тебе подтвердить и утвердить? Видишь, находим мы общий язык и твоё общее видение
Твой преданный генпрокурор
K0५EGAR
@_rage4oK
·3 ч
Не могу понять, чем второй год занимается эта курица на посту генерального прокурора.. Тем же, чем до неё занимался пан лУценко? То есть прикрывает жёпу украинскому ворью, пока те приходует бюджет страны?
А какой правильный вектор у зеленых не сказала?
Коротка довідка для тих, хто досі не розуміє чому Зеленського не запросили на саміт НАТО, а Єрмака - на зустрічі з конгресменами у США
"Кумівства у нас не буде"-ЗЕ 24.05.21 НБУ назначил членом набсовета ГосОщадбанка-мажора Александра Роднянского Сынка того самого А.Роднянского-основателя 1+1 +Хороший друг ЗЕ+Беня Сан Саныч никогда НЕработал в Банк\сфере НЕсможет даже прочитать БалансБан
Полный и тотальный обман, это не прокуратура, это не СБУ, это частная лавка ЗЕ. Работает это все на кого угодно кроме Украины. Это шедевральное предательство Украины.