Білоруський опозиціонер Цепкало оголосив збір 11 млн євро на винагороду за арешт Лукашенка. ВIДЕО

Білоруський підприємець і опозиціонер Валерій Цепкало озвучив у четвер, 27 травня, ідею нової громадської ініціативи - "Все або нічого". Організатори планують зібрати 11 млн євро для виплати винагороди представникам силових структур або громадянського суспільства, які "здійснять затримання і арешт злочинця №1" - Олександра Лукашенка, який захопив владу в Білорусі.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на DW, про свою ідею колишній претендент на пост президента Білорусі розповів на своєму каналі в YouTube.

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Виплата винагороди за арешт, зазначив Цепкало, гарантована європейським законодавством. Необхідні кошти пропонується зібрати за допомогою краудфандингу. Цепкало пояснив, що перерахувати гроші на винагороду за арешт Лукашенка може будь-хто. Зібрані кошти залишаться на рахунках жертводавців, їх спишуть тільки після того, як мета буде досягнута.

"Я дуже сподіваюся, що цього разу у нас вийде. Я абсолютно переконаний, що і всередині системи існує величезна кількість порядних, принципових людей, для яких служіння народу, служіння закону є не порожнім звуком", - сказав Цепкало.

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Засновник мінського Парку високих технологій, Валерій Цепкало збирався брати участь в президентських виборах в Білорусі в 2020 році, проте ЦВК республіки відмовила йому в реєстрації. Після початку дослідчої перевірки щодо нього бізнесмен покинув країну. Його дружина Вероніка Цепкало брала участь у виборчій кампанії Світлани Тіхановської. Зараз вона разом з чоловіком перебуває за межами Білорусі, де щодо Цепкало порушено кримінальну справу про дачу хабаря.