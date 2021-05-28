УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
6017 відвідувачів онлайн
Новини Відео За кордоном Революція в Білорусі
9 113 65
Білорусь (5972) Лукашенко (2310) збір (165) Цепкало_ (18)

Білоруський опозиціонер Цепкало оголосив збір 11 млн євро на винагороду за арешт Лукашенка. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ За кордоном

Білоруський підприємець і опозиціонер Валерій Цепкало озвучив у четвер, 27 травня, ідею нової громадської ініціативи - "Все або нічого". Організатори планують зібрати 11 млн євро для виплати винагороди представникам силових структур або громадянського суспільства, які "здійснять затримання і арешт злочинця №1" - Олександра Лукашенка, який захопив владу в Білорусі.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на DW, про свою ідею колишній претендент на пост президента Білорусі розповів на своєму каналі в YouTube.

Виплата винагороди за арешт, зазначив Цепкало, гарантована європейським законодавством. Необхідні кошти пропонується зібрати за допомогою краудфандингу. Цепкало пояснив, що перерахувати гроші на винагороду за арешт Лукашенка може будь-хто. Зібрані кошти залишаться на рахунках жертводавців, їх спишуть тільки після того, як мета буде досягнута.

"Я дуже сподіваюся, що цього разу у нас вийде. Я абсолютно переконаний, що і всередині системи існує величезна кількість порядних, принципових людей, для яких служіння народу, служіння закону є не порожнім звуком", - сказав Цепкало.

Читайте також: Робота над санкціями ЄС проти режиму Лукашенка буде прискорена, - Боррель

Засновник мінського Парку високих технологій, Валерій Цепкало збирався брати участь в президентських виборах в Білорусі в 2020 році, проте ЦВК республіки відмовила йому в реєстрації. Після початку дослідчої перевірки щодо нього бізнесмен покинув країну. Його дружина Вероніка Цепкало брала участь у виборчій кампанії Світлани Тіхановської. Зараз вона разом з чоловіком перебуває за межами Білорусі, де щодо Цепкало порушено кримінальну справу про дачу хабаря.

Автор: Анастасія Потіха
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+24
Да киллера могли бы найти. Это дешевле.
показати весь коментар
28.05.2021 10:21
+14
Пусть уже и за карлика миллионов 15 собирают, чтобы два раза не ходить.
показати весь коментар
28.05.2021 10:37
+13
Они ненормальные, эти биорусы... Белорусский оппозиционер Цепкало объявил сбор 11 млн евро на вознаграждение за арест Лукашенко - Цензор.НЕТ 8127
показати весь коментар
28.05.2021 10:20
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Они ненормальные, эти биорусы... Белорусский оппозиционер Цепкало объявил сбор 11 млн евро на вознаграждение за арест Лукашенко - Цензор.НЕТ 8127
показати весь коментар
28.05.2021 10:20 Відповісти
Да киллера могли бы найти. Это дешевле.
показати весь коментар
28.05.2021 10:21 Відповісти
Белорусский оппозиционер Цепкало объявил сбор 11 млн евро на вознаграждение за арест Лукашенко - Цензор.НЕТ 4840
показати весь коментар
28.05.2021 10:43 Відповісти
Неее... Тут как в докладной записке МИ6 в книге Казино "Рояль" - В наших интересах и в интересах других стран НАТО попытаться дискредитировать и нейтрализовать крупного советского агента, помешать финансированию коммунистического профсоюза, дискредитировать эту мощную "пятую колонну", в глазах ее хозяев и развалить ее. Всего этого можно добиться при условии, что Намбер проиграет. (Убирать его бессмысленно. Хозяева Намбера постараются скрыть его финансовые махинации и представят его невинной жертвой.)

Так и тут. Убить можно, но его обьявят мучеником при исполнении. А арест, суд и срок/казнь в рамках закона своей же страні єто уже совсем другой разговор...
показати весь коментар
28.05.2021 11:28 Відповісти
11лимонов евро за скальп таракана нормалек
показати весь коментар
28.05.2021 11:30 Відповісти
Заложить бимбу в потенциальном месте появления Луки шоб расхерачило целый квартал и всё. Ну гражданскими можно пожертвовать по такому делу, главное результат!
показати весь коментар
28.05.2021 10:22 Відповісти
Отарвить водопровод в Минске... Белорусский оппозиционер Цепкало объявил сбор 11 млн евро на вознаграждение за арест Лукашенко - Цензор.НЕТ 5826
показати весь коментар
28.05.2021 10:48 Відповісти
А что, шикарная идея, даже если не выйдет, бабла срубить по легкому))))
показати весь коментар
28.05.2021 10:23 Відповісти
Незрозуміла якась цифра... чому не 10 або 15 млн, а 11?
показати весь коментар
28.05.2021 10:24 Відповісти
Мабудь цьому Цепкало не вистачає для чогось саме такої суми.
Інакше цю дивну ідею пояснити складно...
показати весь коментар
28.05.2021 10:27 Відповісти
Чувак любит футбол Белорусский оппозиционер Цепкало объявил сбор 11 млн евро на вознаграждение за арест Лукашенко - Цензор.НЕТ 3920
показати весь коментар
28.05.2021 10:27 Відповісти
11 друзей Оушена?)
показати весь коментар
28.05.2021 10:28 Відповісти
Сколько Вам нужно денег для счастья?
показати весь коментар
28.05.2021 10:44 Відповісти
10 на рукеи, а 10% откат. Все уже давно привыкли так, на пространстве СНГ.
показати весь коментар
28.05.2021 10:45 Відповісти
видимо чувак посчитал сколько людей находятся в окружении Луки ,и каждому дать по 1млн$
показати весь коментар
28.05.2021 12:49 Відповісти
А мені незрозуміла цифра 10, або 15. Чим тобі 11 погана? Що за рамки, та кліше відносно круглих цифр? Краще нестандартно мислити і діяти, ніж бути в полоні кліше.
показати весь коментар
28.05.2021 15:21 Відповісти
Да сам Лукашенко и устроил театральную показуху.
показати весь коментар
28.05.2021 10:25 Відповісти
Белорусский оппозиционер Цепкало объявил сбор 11 млн евро на вознаграждение за арест Лукашенко - Цензор.НЕТ 7276 Пізно всрався.
показати весь коментар
28.05.2021 10:25 Відповісти
Ну, если такая сумма...., то может кацапские вагнеровцы увезут его в Вейшнорию Белорусский оппозиционер Цепкало объявил сбор 11 млн евро на вознаграждение за арест Лукашенко - Цензор.НЕТ 6167
показати весь коментар
28.05.2021 10:26 Відповісти
В Центрально-Африканскую республику. Там найдут его полу-съеденным как Кука. Канибалу -канибалья смерть.
показати весь коментар
28.05.2021 10:48 Відповісти
Какой арест? Только за голову
показати весь коментар
28.05.2021 10:27 Відповісти
Не за идею, а за деньги... Белорусский оппозиционер Цепкало объявил сбор 11 млн евро на вознаграждение за арест Лукашенко - Цензор.НЕТ 3733
показати весь коментар
28.05.2021 10:27 Відповісти
Спалились, однозначно. Белорусский оппозиционер Цепкало объявил сбор 11 млн евро на вознаграждение за арест Лукашенко - Цензор.НЕТ 800
показати весь коментар
28.05.2021 10:29 Відповісти
у усатого фюрера тоже бункер есть, нет смысла собирать деньги
показати весь коментар
28.05.2021 10:30 Відповісти
смысл есть у мавродия спросите.....
показати весь коментар
28.05.2021 12:43 Відповісти
Всё, что нужно знать про белорусские протесты.
Без денег никто не пошевелится.
А это можно считать коррупцией?
показати весь коментар
28.05.2021 10:32 Відповісти
А давайте с помощью краудфандинга соберём 20 лимонов долларов на разработку беспилотника, который высокоточным боеприпасом попытается поразить усатого гестаповца... А можно ещё собрать деньги и напечатать листовок глядя на которые фашист может копыта двинуть...
показати весь коментар
28.05.2021 10:53 Відповісти
это реальние Білоруський опозиціонер Цепкало оголосив збір 11 млн євро на винагороду за арешт Лукашенка - Цензор.НЕТ 1756
показати весь коментар
28.05.2021 11:04 Відповісти
А вообще-то это даже не смешно. Слава Богу, что у нас не так как в Беларуссии или рашке, так как тоталитарное государство это страшно. Кого угодно перемелет
показати весь коментар
28.05.2021 16:17 Відповісти
Белорусский оппозиционер Цепкало объявил сбор 11 млн евро на вознаграждение за арест Лукашенко - Цензор.НЕТ 6405
показати весь коментар
28.05.2021 10:35 Відповісти
Пусть уже и за карлика миллионов 15 собирают, чтобы два раза не ходить.
показати весь коментар
28.05.2021 10:37 Відповісти
пусть купит билеты той миллонлотореи, которую цензор постоянно рекламирует. самый верный способ! там уже мабуть с полмиллиарда на кону? хватит и на обох ****** и на жирного всун впука и на остальных друзей *********. ещё и ему останется )
показати весь коментар
28.05.2021 10:51 Відповісти
оптом дешевше
показати весь коментар
28.05.2021 11:32 Відповісти
у оруженосца, младшего *********** зреет план ))
показати весь коментар
28.05.2021 10:42 Відповісти
Какой то детЦкий лепет...уровня младшей группы детского сада..
показати весь коментар
28.05.2021 10:49 Відповісти
шо беларусские опозиционэры шо мацковские... всё им шарики да цветы. да краудфандинг. цифровые ливаруционэры...
показати весь коментар
28.05.2021 10:55 Відповісти
Сливайте воду, беларусы. Вы прое*али выгодный момент. Теперь - фсё... Білоруський опозиціонер Цепкало оголосив збір 11 млн євро на винагороду за арешт Лукашенка - Цензор.НЕТ 7987
показати весь коментар
28.05.2021 10:51 Відповісти
100% Теперь на эти деньги только цветов или сухарей можно накупить
показати весь коментар
28.05.2021 12:35 Відповісти
Вознаграждение надо за голову Луки давать.

Так быстрее, проще и надежнее.
показати весь коментар
28.05.2021 10:53 Відповісти
Скиньтесь деньгами этой продажной макаке. А то ему уже бухать не за что.
показати весь коментар
28.05.2021 10:54 Відповісти
прихлопнуть таракана за 11лямов это силно.....
сафари начинается.......
инересно сколько таракан отвалит за ликвидацию Цепкало или как всегда петров и боширов а заплатят за это расейские пенсионеры и бюджетники........
показати весь коментар
28.05.2021 11:01 Відповісти
это лотерея для болотных лохов. сначала деньги на счет, потом пинкод карточки. Как рабы будут лукавого арестовывать? шариками завалят воздушными?
показати весь коментар
28.05.2021 11:01 Відповісти
А зачем его арестовывать ,упыря надо проткнуть осиновым колом 😡 и сжечь , а то будут потом у...бки ходить ,как к сралину 😡
показати весь коментар
28.05.2021 11:09 Відповісти
Кожен дуріе по своему
показати весь коментар
28.05.2021 11:14 Відповісти
Цепкало беларуский клован?
показати весь коментар
28.05.2021 11:16 Відповісти
Русский аватар, говорят многие
показати весь коментар
28.05.2021 12:35 Відповісти
Так, а у нас тоже далеко не пішов... Білоруський опозиціонер Цепкало оголосив збір 11 млн євро на винагороду за арешт Лукашенка - Цензор.НЕТ 3191
показати весь коментар
28.05.2021 12:37 Відповісти
Це так на всі сто, наш Косоворотько ще той совок
показати весь коментар
28.05.2021 12:40 Відповісти
Трепещи, картофельный батя Білоруський опозиціонер Цепкало оголосив збір 11 млн євро на винагороду за арешт Лукашенка - Цензор.НЕТ 3778
показати весь коментар
28.05.2021 11:18 Відповісти
дивна пропонуція щоб не сказати - дибільна, думаю старий придурок лукашеску вже назначив ціну в 12 млн. євро за цього Цепкало, нема найменшого сумніву кого першого "арештують".
показати весь коментар
28.05.2021 11:37 Відповісти
Что-то мне подсказывает, что когда объём собраных средств позволит приобрести пузырь зубровки, то эта иннициатива заглохнет
показати весь коментар
28.05.2021 11:39 Відповісти
позорники импотентные. У нас на Майдане никто не раздавал 11 млн евро за атаку с деревянными щитами под пули....никто за вас вашу работу не сделает. Не можете-не скулите уже тогда
показати весь коментар
28.05.2021 11:41 Відповісти
И что? Уберут они этого будьбенфюрера - но система-то останется. У нас тоже быдлюковича погнали, но дело его живет. Куча быдла ватного на местах как было, так и остается.
показати весь коментар
28.05.2021 12:06 Відповісти
Лука дізнається, сам себе заарештує
показати весь коментар
28.05.2021 12:12 Відповісти
Звісно, дві сотні озброєних найманців зможуть підказати півмільонному квітковому мітінгу куди найкраще запхати квіти.
показати весь коментар
28.05.2021 12:24 Відповісти
нажаль в Білорусі опозиція ялова прокацапська шайка.
показати весь коментар
28.05.2021 12:28 Відповісти
Тренинг по жестикуляции проводил лично Киселев Білоруський опозиціонер Цепкало оголосив збір 11 млн євро на винагороду за арешт Лукашенка - Цензор.НЕТ 7284 Білоруський опозиціонер Цепкало оголосив збір 11 млн євро на винагороду за арешт Лукашенка - Цензор.НЕТ 8444
Заколебала гебня своими видосиками Білоруський опозиціонер Цепкало оголосив збір 11 млн євро на винагороду за арешт Лукашенка - Цензор.НЕТ 8612
показати весь коментар
28.05.2021 12:32 Відповісти
Оппозиционер? Цепкало лично возил Лукашенко в Москву в 1994 году, чтобы представить его в Кремле. Один из самых доверенных его людей был долгие годы.
показати весь коментар
28.05.2021 12:35 Відповісти
о ещё один голоборотько..... десять понятно а один..... тоже понятно
показати весь коментар
28.05.2021 12:39 Відповісти
Прикинь как Лука будет дрыстать когда каждый охранник будет думать о том хочет ли он быть миллионером
показати весь коментар
28.05.2021 13:05 Відповісти
Когда цифра перевалит за 50 БлекВотер возьмет заказ в разработку
показати весь коментар
28.05.2021 13:07 Відповісти
КРАЩЕ КІЛЛЕРА ЗАМОВТЕ!
показати весь коментар
28.05.2021 13:44 Відповісти
А почему именно 11 млн., а не там 10-15? Кстати, Цепкало, а вам оппозиционеры не нужны? Готов примкнуть за ... пару %% от выше названной суммы Білоруський опозиціонер Цепкало оголосив збір 11 млн євро на винагороду за арешт Лукашенка - Цензор.НЕТ 7803
показати весь коментар
28.05.2021 15:06 Відповісти
Замовили б луку алькаїді, чи Хамасу...
За такі гроші знайдуться охочі.
показати весь коментар
28.05.2021 16:24 Відповісти
 
 