"Ми не інтегруємося в європейську енергосистему, поки ми прив'язані до російської і білоруської", - Бутусов. ВIДЕО

Українська влада повинна мати чіткий план вирішення проблеми залежності від російських енергоресурсів і реалізовувати його з допомогою європейських союзників.

Про це сказав головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов в ефірі програми "Право на владу".

"Ми ніколи не інтегруємося в європейську енергосистему доти, поки ми прив'язані до російської і білоруської ... Можливо, це потрібно робити не відразу - не треба сьогодні вимикати рубильник. Потрібен план на період, після закінчення якого ми не купуємо в Росії вугілля, газ, електрику, інші енергоресурси і не залежимо від російської енергетичної зброї. Цю дорожню карту ми повинні розробити самі, а реалізувати її з нашими європейськими партнерами. На цей момент Україна цього не робить", - заявив Бутусов.

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