"Ми не інтегруємося в європейську енергосистему, поки ми прив'язані до російської і білоруської", - Бутусов. ВIДЕО
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Українська влада повинна мати чіткий план вирішення проблеми залежності від російських енергоресурсів і реалізовувати його з допомогою європейських союзників.
Про це сказав головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов в ефірі програми "Право на владу".
"Ми ніколи не інтегруємося в європейську енергосистему доти, поки ми прив'язані до російської і білоруської ... Можливо, це потрібно робити не відразу - не треба сьогодні вимикати рубильник. Потрібен план на період, після закінчення якого ми не купуємо в Росії вугілля, газ, електрику, інші енергоресурси і не залежимо від російської енергетичної зброї. Цю дорожню карту ми повинні розробити самі, а реалізувати її з нашими європейськими партнерами. На цей момент Україна цього не робить", - заявив Бутусов.
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мощности по производству электроэнергии в Украине избыточные и так
нужно просто их запустить а не искусственно банкротить то в угоду ахметовскуму углю то в угоду бениной электроэнергии из рашки
Ось тут пишуть що за 6 місяців і 152 млн грн можна переобладнати 1 блок
І це ще завищенні суми, бо робилося вперше.
Так що не треба нам казок.
А газові магістралі у нас теж підходять до всіх великих та не дуже міст, а це означає, що і до ТЕЦ дотягти не має бути великою проблемою
попробуй сделать реконструкцию легкового автомобиля. на разрешения и сертификацию уйдет год, и куча денег. тоже надо на ЭС. от проекта, до сдачи в эксплуатацию, бумаги мин 3 года.
Просто ми звикли балансувати добові зміни споживання за допомогою ГЕС, ГАЕС та ТЕЦ, а в Бельгії, наприклад, щоб не зменшувати потужність АЕС вночі - просто додають споживання освітлюючи траси по всій країні.
Що нам заважає робити те ж саме?
Загрузка АЕС як я розумію робиться раз, за це сплачуються шалені кошти.
Потім не використовувати цю загрузку і спалювати що завгодно на ТЕС - означає фактично нецільову розтрату фінансів ЕнергоАтому
Доречі, у нас АЕС простоюють. От би і продавали
https://hromadske.ua/amp/posts/********-pochala-importuvati-elektriku-u-rosiyi
нэт.....
Ще у 2006 році Україна подала заявку на на приєднання до енергетичної системи Європи. Нагадаю, що у 2006 президентом був Ющенко, а у 2017 Порошенко. Умовою для об'єднання з європейською енергосистемою є від'єднання від єдиної енергосистеми з Росією і Білоруссю. Україна почала підготовку до від'єднання, і з червня 2018 і до серпня 2019 не імпортувала електроенергію з цих країн. Але мудрий нарід вибрав любителеля руского міра та савєцкого ватника криворізького косоворотника. І з серпня 2019 Україна знову почала купувати для Бєні рашистську електроенергію. 2022-й рік українська енергосистема повинна пропрацювати в ізольованому режимі, тобто не імпортувати електроенергію з паРаші. Якщо інтереси Бєні візьмуть гору, то ніякого об"єднання з європейською енергосистемою не буде.
Плохому танцору мешают ноги
У вас ТАКОЙ отбор проводят?
на ферме коровы привязаны, умник
Зєлю геть. Дострокові.