Із загиблим під час пожежі в бліндажі воїном 58-ї ОМПБр Василем Килюшиком попрощалися на Рівненщині. ВIДЕО

Учора, 27 травня, у місті Вараш Рівненської області відбулася церемонія прощання з Василем Олеговичем Килюшиком, 1998 року народження, військовослужбовцем, командиром відділення-командиром бойової машини 2-го взводу 2-ї роти 16-го окремого мотопіхотного батальйону 58-ї окремої мотопіхотної бригади, який загинув 20 лютого цього року поблизу села Водяне Донецької області (район ДАП) унаслідок пожежі в бліндажі. Разом з ним загинув старший солдат Микола Лебідь. Третій військовослужбовець Михайло Капран зазнав 90% опіків тіла, внаслідок чого помер 22 лютого в Харківському опіковому центрі.

Щоб встановити особу Василя Килюшика знадобилася експертиза ДНК, що тривала три місяці. Про це повідомляє місцеве видання Рівне 1, передає Цензор.НЕТ.

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"Домовину з прахом Василя Килюшика пронесли містом Вараш під стягами у супроводі рідних, знайомих, військових та жителів громади. Сотні людей зібралися, аби попрощатися із Героєм України. Напередодні, через 3 місяці після смерті, прах молодого воїна нарешті привезли додому. Його зустрічали на колінах зі сльозами.

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Василь Килюшик п’ять років служив у 58-й окремій мотопіхотній бригаді імені гетьмана Івана Виговського, був командиром відділення, командиром бойової машини. Проте внаслідок раптової нічної пожежі у бліндажі він та ще двоє військових загинули.

Про те, що Василь Килюшик загинув, сім'я дізналася із новин. Лише згодом зателефонував військовий комісар та попросив приїхати на опізнання. Побратими, які приїхали на Рівненщину попрощатися, кажуть, це великий удар для усього взводу.

23-річний Василь мав у рідному місті багато друзів, але після закінчення школи хлопець не захотів продовжувати навчання, одразу вирішив піти на фронт.

27 травня у Вараші оголосили Днем жалоби з метою гідного вшанування пам’яті військовослужбовця. Попрощатися із захисником прийшли сотні людей.

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Після прощання у міському палаці культури, траурна процесія рушили містом до цвинтаря у Старій Рафалівці, де солдата поховали під почесті військового салюту", - зазначається в повідомленні.

Василь Килюшик