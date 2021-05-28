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"Рука, бл#дь! Сука!!!" - співробітники "Муніципальної варти" Чорноморська відкрили вогонь по "закладнику" на території школи №1. ВIДЕО
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Співробітники "Муніципальної варти" Чорноморська відкрили вогонь по "закладнику" на території школи №1. Увага! Ненормативна лексика!
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на місцевий телеканал IT-3, інцидент стався минулого тижня. Неподалік школи №1 містяни побачили чоловіка, який ховає "закладки". На місце викликали "Муніципальну варту". Але наркозакладник дістав ніж і чинив співробітникам опір. Щоб його зупинити, муніципалам довелося здійснити попереджувальний постріл у повітря, але це не зупинило чоловіка. Співробітникам довелося вистрілити в нього гумовою кулею.
Топ коментарі
+83 Muni
показати весь коментар28.05.2021 14:25
+64 Dmitry Yermak
показати весь коментар28.05.2021 14:33
+59 МГМ
показати весь коментар28.05.2021 14:26
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Будь ласка, зачекайте...
Да вы гений юриспруденции))))
ну что вы все закладки закладываете
может так случиться что неравнодушный гражданин
пристрелит нахер и не найдешь кто сделал
разве вам не обидно будет? хоть есть за что конечно...
хотя не, трупу не обидно...
для своего бизнеса... Но, согласитесь, очко все же играет?
Вдруг передоз у какого малолетки, а огорченного отца уже
и тюрьма не остановит, ему главное будет - вам укорот дать,
а там хоть трава не расти...
В нас давно пора ввести смертну кару за продаж наркоти.
Більше того потрібно ідентифікувати хто Є наркоманом, а хто ні.
Ти вже зробив петицію по боротьбі с цим наркотиком, де можна проголосувати?
>>>Згідно з Національним стандартом України ДСТУ 4221:2003 етанол - це токсична речовина з наркотичною дією, за ступенем впливу на організм людини належить до четвертого класу небезпечних речовин
чтобы тот не рыпнулся и не нажал кнопку на поясе шахида или не достал ствол\нож,или негра по 10 минут коленом душат в ожидании подкрепления с той же целью. пульнул, попал, победа,подошел, копнул для очистки нервов, ждут скорую. ни наручников, ни какой-то веревки, прям искренняя вера в людей.
у нас наоборот - пару случаев точно было, как майор с летехой - безоружные - поехали проверить хату какого-то урки, в результате - кажется сразу было -2, как только в двери позвонили. на что они рассчитывали хз), тут та же степь с другого ракурса. ну а с негром просто не повезло и "политическая ситуация".
Очень поучительный "ай-яй-яй" для его коллег-закладчиков, да и для детворы хихикающей, снимающей видео и уверенной что "стрелять не будет"....