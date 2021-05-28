"Рука, бл#дь! Сука!!!" - співробітники "Муніципальної варти" Чорноморська відкрили вогонь по "закладнику" на території школи №1. ВIДЕО

Співробітники "Муніципальної варти" Чорноморська відкрили вогонь по "закладнику" на території школи №1. Увага! Ненормативна лексика!

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на місцевий телеканал IT-3, інцидент стався минулого тижня. Неподалік школи №1 містяни побачили чоловіка, який ховає "закладки". На місце викликали "Муніципальну варту". Але наркозакладник дістав ніж і чинив співробітникам опір. Щоб його зупинити, муніципалам довелося здійснити попереджувальний постріл у повітря, але це не зупинило чоловіка. Співробітникам довелося вистрілити в нього гумовою кулею.

Ваш браузер не підтримує HTML5-відео

Також дивіться: Колишні ув'язнені вирощували на покинутій фермі коноплю. ВІДЕО+ФОТОрепортаж