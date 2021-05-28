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"Рука, бл#дь! Сука!!!" - співробітники "Муніципальної варти" Чорноморська відкрили вогонь по "закладнику" на території школи №1. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Події Суспільство

Співробітники "Муніципальної варти" Чорноморська відкрили вогонь по "закладнику" на території школи №1. Увага! Ненормативна лексика!

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на місцевий телеканал IT-3, інцидент стався минулого тижня. Неподалік школи №1 містяни побачили чоловіка, який ховає "закладки". На місце викликали "Муніципальну варту". Але наркозакладник дістав ніж і чинив співробітникам опір. Щоб його зупинити, муніципалам довелося здійснити попереджувальний постріл у повітря, але це не зупинило чоловіка. Співробітникам довелося вистрілити в нього гумовою кулею.

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Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+83
Травмат не зброя. Респект хлопцям.
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28.05.2021 14:25
+64
Вообще, за все стороны приятно. Во-первых, кто-то не прошел мимо и вызвал муниципальную полицию, во-вторых, последние быстро приехали, в-третьих, действовали спокойно. Респект.
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28.05.2021 14:33
+59
Таких надо отстреливать!
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28.05.2021 14:26
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По большому счету эти ребята должны сидеть вместе с закладчиком на соседних лавках в суде. Первые за незаконное использование оружия, второй за распостранение наркотиков. И еще вопрос у кого будет больший срок.
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28.05.2021 15:59 Відповісти
Сидітимуть... Відео не залишає шодо цього питання жодних сумнівів...
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28.05.2021 18:03 Відповісти
Незаконное использование оружия при задержании вооружённого преступника?
Да вы гений юриспруденции))))
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28.05.2021 23:20 Відповісти
Який вбіса ніж?? Пацан ТІКАВ, а вони його підстрелили. За таке треба судити, і за оббріхування теж.
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28.05.2021 16:02 Відповісти
За товарища по койке обидно?
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28.05.2021 23:22 Відповісти
Все правильно сделали. Один предупредительный, второй на поражение.
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28.05.2021 16:04 Відповісти
Ну тут не доколупаєшся.. Все зроблено відносно правильно.. І повезло мудаку.. Що вистріл був лише один.. Бо могли і більше.. Засадити
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29.05.2021 12:06 Відповісти
такая варта должна быть в каждой школе хотя бы на неделю.. за это время всех этих имбицилов перестреляют
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28.05.2021 16:06 Відповісти
Теперь этих "стражей" на части пустят. Стрелять они вздумали. Был состав преступления? были доказательства? Долбоебы.
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28.05.2021 16:10 Відповісти
Ну да ещё даже и суда не было что бы закладчика называть закладчиком.
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30.05.2021 08:30 Відповісти
Именно)
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30.05.2021 15:24 Відповісти
Во во можете зарезать кого угодно, не то что наркоту распространять и на вас нельзя даже косо смотреть. Слава богу ваша психология не имеет отношения к закону.
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30.05.2021 16:24 Відповісти
Законы, только для контроля стада. Всем насрать на чужую жизнь. Власти могли бы выделять деньги на образование доступное, вместо этого они выделяют горы бабла, что бы силовики трусили неугодных. Система сама себе спрос создает. Рождается человек свободным, так что не нужно тут про законы, вам надо, вы их и соблюдайте, будь те послушным.
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30.05.2021 16:39 Відповісти
Ого да вы оказывается сверх человек, раз вам законы не кчему. Вы укольчики не пропускайте, а то не будет никаких шансов хоть какое-то образование получить, только спецлечение в перерывах между закладками.
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30.05.2021 18:36 Відповісти
Остряк, смотри не порежься. И думай меньше, а то поранишься.
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31.05.2021 00:23 Відповісти
Ну то что думать это не ваше это понятно. А так продолжайте закладками заниматься, ваша версия с пациентом дурдома выглядит очень убедительно и вполне возможно защитит вас от резиновой пули, если вовремя не начнёте разыгрывать.
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31.05.2021 09:32 Відповісти
а вы попробуйте найти другой заработок
ну что вы все закладки закладываете
может так случиться что неравнодушный гражданин
пристрелит нахер и не найдешь кто сделал
разве вам не обидно будет? хоть есть за что конечно...
хотя не, трупу не обидно...
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06.06.2021 10:19 Відповісти
И вы уважаемый законов не знаете. Неравнодушный гражданин, рядом присядет потом, после геройского поступка. Дурака на 0 умножать, такая радость) Идите лучше, картошку сажайте, на благо общества)
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06.06.2021 19:55 Відповісти
Это так забавно, когда наркодилер прибегает к защите закона
для своего бизнеса... Но, согласитесь, очко все же играет?
Вдруг передоз у какого малолетки, а огорченного отца уже
и тюрьма не остановит, ему главное будет - вам укорот дать,
а там хоть трава не расти...
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10.06.2021 14:55 Відповісти
Не нужно лицемерить уважаемый. В европе за траву на в кого не стреляют. Вообще не нужно совать свой нос куда не надо. Есть своя жизнь, занимайся ею. Коментаторы мне напоминают инкасатора, который люто пытается защитить чужие деньги вместо своей жизни.
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10.06.2021 15:59 Відповісти
Кива?
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28.05.2021 16:11 Відповісти
Уважуха варте!
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28.05.2021 16:15 Відповісти
Мусора райотдела по борьбе с наркотиками остались без ужина...
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29.05.2021 19:36 Відповісти
Резбегд и мухожуки.
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28.05.2021 16:24 Відповісти
Визжащих от счастья дебилов завтра начнут отстреливать за неправильную одежду, неправильную прическу, неправильное голосование и еще хрен знает за что. Нашему населению давно ущербные мозги нужно поправить....
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28.05.2021 16:37 Відповісти
Уже отстреливают, причем не только наши преступники но и зарубежные, а вот защитится ни как не получается почему-то. Так что может это и есть начало защиты от преступников.
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30.05.2021 08:36 Відповісти
вот еслиб в глаз.... эффект был бы лучше и поучительней но потом гемор у пацанов, служебное и тд вплоть до ареста.
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28.05.2021 16:39 Відповісти
и контрольный по яйцам чтоб больше не размножалось.
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31.05.2021 07:09 Відповісти
Всю закладку и вообще всю наркоту, что нашли при нем надо засунуть ему в рот и заставить проглотить!
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28.05.2021 16:44 Відповісти
А вот это мысля хорошая.... «убегал, старался скрыть следы преступления и сам все съел»
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06.06.2021 10:20 Відповісти
Эх выпороть бы подлеца прилюдно.
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28.05.2021 17:08 Відповісти
Сперва на кол, а уж опосля...
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28.05.2021 17:22 Відповісти
А Ваш варіант получше, хоча можна за одну ногу повісить.
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28.05.2021 20:54 Відповісти
А я считаю, что вешать таких уродов надо только за горло.... И контрольный выстрел в живот.... Браво сознательным гражданам и бдительной "Варте"...
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29.05.2021 11:44 Відповісти
Юристи в треді, а тут не перевищення міри захисту? Він уже і так тікав. Чисто по людськи я не засуджую, але суд вирішить з точки зору закону...
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28.05.2021 17:11 Відповісти
Закладчик тікав. Це раз. Закладка в школі !!! Для кого?
В нас давно пора ввести смертну кару за продаж наркоти.
Більше того потрібно ідентифікувати хто Є наркоманом, а хто ні.
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28.05.2021 19:04 Відповісти
Ну, наприклад алкоголь - наркотик, ось тобі навіть посилання, читай. Пиво п'єш, наркоман? То давай тоді пиші, за які саме наркотики смертну кару пропонуєш? Важкі, легкі, всі?

Ти вже зробив петицію по боротьбі с цим наркотиком, де можна проголосувати?

>>>Згідно з Національним стандартом України ДСТУ 4221:2003 етанол - це токсична речовина з наркотичною дією, за ступенем впливу на організм людини належить до четвертого класу небезпечних речовин
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29.05.2021 01:53 Відповісти
может просто раздавать наркам дурь бесплатно ?
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29.05.2021 11:24 Відповісти
чопик, варта, менты, у нас конечно уровень тот еще. в сравнении с теми же штатами где толпой больше 10 человек кидаются на алкаша чтобы тот не рыпнулся и не нажал кнопку на поясе шахида или не достал ствол\нож, или негра по 10 минут коленом душат в ожидании подкрепления с той же целью. пульнул, попал, победа, подошел, копнул для очистки нервов, ждут скорую. ни наручников, ни какой-то веревки, прям искренняя вера в людей.
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28.05.2021 17:31 Відповісти
Тому, кто коленом удушил афроамериканца в США. "Все 12 присяжных признали Шовина виновным по всем трем пунктам обвинения. Шовин обвинялся в убийстве второй и третьей степени и непредумышленном убийстве второй степени. Убийство второй степени карается максимальным сроком в 40 лет."
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29.05.2021 17:25 Відповісти
дали то дали, но смысл в том, что их этому специально учат, всех (и наверное с какой то точки зрения это абсолютно правильно - государство вбухало дохрена денег в штатовского полисмена, и не хочет терять бабло из-за случайностей, даже очень и очень теоретических "еще нарожают" и "возьмут нового из ментовского пту, так как один хрен" там видимо не котируется, хотят (ну, хотели) профессионалов и чтобы все работало как часы.
у нас наоборот - пару случаев точно было, как майор с летехой - безоружные - поехали проверить хату какого-то урки, в результате - кажется сразу было -2, как только в двери позвонили. на что они рассчитывали хз), тут та же степь с другого ракурса. ну а с негром просто не повезло и "политическая ситуация".
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31.05.2021 18:00 Відповісти
Мастера заголовка на Цензоре, как всегда.
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28.05.2021 18:32 Відповісти
на это можно смотреть бесконечно. Браво!
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28.05.2021 18:37 Відповісти
варта красавцы...
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28.05.2021 19:02 Відповісти
Закладчиков херачить нужно всегда и везде также как и наркобарыг. Солевые мутанты нам в Украине не нужны, пусть пасутся на кацапстане/на москальщине.
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28.05.2021 19:13 Відповісти
В ГОЛОВУ НАДО СТРЕЛЯТЬ, В ГОЛОВУ !!!
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28.05.2021 20:14 Відповісти
Всё хорошо, одно плохо - пуля резиновая((((
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28.05.2021 20:28 Відповісти
Жалко одно пока суд закончится у него срок давно выйдет! а все это время он либо будет сидеть в сизо либо под ночным домашним арестом!
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28.05.2021 21:20 Відповісти
Отличный урок детям на будущее
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28.05.2021 21:20 Відповісти
хy@во шо пуля гумова
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28.05.2021 21:35 Відповісти
Нормально. Молодцы. Мало дали. Все вроде ж просто - не закладывай наркоту, не бегай с ножом от копов и никто тебя не тронет. За дело же? За дело!
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28.05.2021 21:44 Відповісти
Руку почувствовал?
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28.05.2021 21:44 Відповісти
ну тут применение оружия а именно помпового ружья было НЕ ОБОСНОВАНЫМ 365 УК Украины точно должна быть, и ***** лысый после того как чувак упал безосновательно его ударил ногой, наверное бывший мент или тупой спортсмен. да закладчик мразь однозначно но и муниципалы не лучше его. Украинцы должны быть лучше ваты!!!
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28.05.2021 21:47 Відповісти
Торговци наркотиками не имеют национальносьти и пола.
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29.05.2021 14:14 Відповісти
Тепер головне щоб "українські судді" не засудили людей і не виправдали злочинця .
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28.05.2021 22:05 Відповісти
ви ще у сумніву?так і буде.
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28.05.2021 23:07 Відповісти
Правильно сделал.
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28.05.2021 22:07 Відповісти
Хорошо, но мало!
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28.05.2021 23:15 Відповісти
Врагам нарида дали по рукам!
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28.05.2021 23:17 Відповісти
Как свинью подстрелили, как свинья кричал пидэрик. Сочуствовать могут только такие же закладчики. Пацан убегал, пацан прибегал... Ага, верим конечно.
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29.05.2021 11:55 Відповісти
Надо было еще в тех двух дебилов за оградой
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29.05.2021 12:15 Відповісти
Пацан к успеху шел, не получилось, не фартануло...
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29.05.2021 12:19 Відповісти
Вообще обнаглели твари , страх потеряли
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29.05.2021 19:08 Відповісти
Закладав у школі наркоту? Таким треба бойовим у голова стріляти.
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29.05.2021 19:16 Відповісти
ну так а шо ж не застрелили ?
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30.05.2021 11:47 Відповісти
Повністю підтримую поліцію, в цьому випадку
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30.05.2021 12:20 Відповісти
до хера этих наркоманов развелось. С современными технологиями, таких дельцов можно за неделю переловить
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30.05.2021 14:40 Відповісти
Ті закладчіки в більшості своєй наркомани, кийком їм по печінці ...
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30.05.2021 20:21 Відповісти
Бабло побеждает добро! Вот девиз современности.И крышует таких мудаков полиция! Посмотрите на ситуацию в стране! Воровство , взяточничество , контрабанда , торговля наркотиками , но занимаются наши 'правоохранители" не этим , а всеми кто может угрожать власти , или теми на кого власть указывает!
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31.05.2021 01:20 Відповісти
"Рука, бл#дь! Сука!!!" - співробітники "Муніципальної варти" Чорноморська відкрили вогонь по "закладнику" на території школи №1 - Цензор.НЕТ 2937
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31.05.2021 08:37 Відповісти
Резинострел - это не оружие. Я гарантирую, что эксперт телесняки барыги квалифицирует как легкие. Так что, с ним обошлись довольно таки гуманно, и, если у него будет хороший адвокат, уже через пару дней он сможет и дальше продолжить делать закладки в школах. А жаль, надо было с боевого шмалять.
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31.05.2021 09:30 Відповісти
Вряд ли... Теперь он точно понимает, что "стреляют" и это больно.
Очень поучительный "ай-яй-яй" для его коллег-закладчиков, да и для детворы хихикающей, снимающей видео и уверенной что "стрелять не будет"....
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31.05.2021 11:41 Відповісти
Шкода, шо руки не рубають таким ушльопкам.
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21.06.2021 19:14 Відповісти
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