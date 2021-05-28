Депутат "Нових облич" Хвостенко на Київщині вдарив по голові колегу Сокотюк з "УДАРу", вона в лікарні. ВIДЕО

Депутат партії "Нові обличчя" Олександр Хвостенко напав на депутатку "УДАРу" Олену Сокотюк після засідання Коцюбинської сільради.

Відео бійки опубліковано в соцмережах, інформує Цензор.НЕТ.

Як повідомив в фейсбуці депутат Дмитро Білоцерківець, сутичка між депутатами сталася 27 травня після закриття сесії Коцюбинської сільської ради в залі будинку культури.

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"Олена фіксувала на відео конфлікт, який почали депутати від партії "Нові обличчя". Вони тиснули на місцевого жителя Юрія Устинівського, який ставив їм "незручні" запитання як представникам провладної більшості. Олена Сокотюк голосно заявила про те, що бачить і фіксує протиправні дії. Після цього Хвостенко вибив у неї телефон з рук і вдарив", - стверджує Білоцерківець.

Він додав, що жінку госпіталізували.

Депутат від "Голосу" Наталія Коломієць в фейсбуці уточнила, що перший удар припав по руках, а другий - в голову.

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"Телефон відлетів на кілька метрів. Сокотюк виставила вперед селфі-палицю, захищаючись від Хвостенка. З криком:"Ти шо, вапще вже ?!" Хвостенко вдарив жінку з розмаху в голову!" - написала Коломієць.

Депутати вже звернулися з цього приводу до правоохоронців з вимогою ретельно дослідити справу. Також однопартійці Сокотюк закликають керівництво "Нових облич" відреагувати на негідні дії депутата їхньої партії.