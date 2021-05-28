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депутат (1578) бійка (715) Київська область (3133)

Депутат "Нових облич" Хвостенко на Київщині вдарив по голові колегу Сокотюк з "УДАРу", вона в лікарні. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Політика України Події

Депутат партії "Нові обличчя" Олександр Хвостенко напав на депутатку "УДАРу" Олену Сокотюк після засідання Коцюбинської сільради.

Відео бійки опубліковано в соцмережах, інформує Цензор.НЕТ.

Як повідомив в фейсбуці депутат Дмитро Білоцерківець, сутичка між депутатами сталася 27 травня після закриття сесії Коцюбинської сільської ради в залі будинку культури.

"Олена фіксувала на відео конфлікт, який почали депутати від партії "Нові обличчя". Вони тиснули на місцевого жителя Юрія Устинівського, який ставив їм "незручні" запитання як представникам провладної більшості. Олена Сокотюк голосно заявила про те, що бачить і фіксує протиправні дії. Після цього Хвостенко вибив у неї телефон з рук і вдарив", - стверджує Білоцерківець.

Він додав, що жінку госпіталізували.

Депутат від "Голосу" Наталія Коломієць в фейсбуці уточнила, що перший удар припав по руках, а другий - в голову.

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"Телефон відлетів на кілька метрів. Сокотюк виставила вперед селфі-палицю, захищаючись від Хвостенка. З криком:"Ти шо, вапще вже ?!" Хвостенко вдарив жінку з розмаху в голову!" - написала Коломієць.

Депутати вже звернулися з цього приводу до правоохоронців з вимогою ретельно дослідити справу. Також однопартійці Сокотюк закликають керівництво "Нових облич" відреагувати на негідні дії депутата їхньої партії.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+47
щас виталя тебе подправит "новое лицо"
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28.05.2021 16:55
+33
Наш нарид любит всяких новых лиц выбирать. Причем, с каждым годом лица всё ублюдочнее.
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28.05.2021 16:59
+21
Кличко, сделайте ответный удар.
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28.05.2021 16:55
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ударил ударом коллегу "УДАРа". Дожили..
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28.05.2021 16:53 Відповісти
Бандиты во власти, не удивляет такое поведение.
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28.05.2021 17:06 Відповісти
"недолице" - недосуспільства...
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28.05.2021 18:11 Відповісти
бандиты у власти сейчас, были у власти раньше и ли будут у власти потом? Вопрос конечно риторический, ответ просто - бандиты у власти всегда
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28.05.2021 18:36 Відповісти
Земельку ділять
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28.05.2021 18:25 Відповісти
Сюткин одобряе (
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28.05.2021 16:54 Відповісти
щас виталя тебе подправит "новое лицо"
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28.05.2021 16:55 Відповісти
Депутат "Новых лиц" Хвостенко на Киевщине ударил по голове коллегу Сокотюк из "УДАРа", она в больнице - Цензор.НЕТ 1798
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28.05.2021 17:34 Відповісти
Депутат "Новых лиц" Хвостенко на Киевщине ударил по голове коллегу Сокотюк из "УДАРа", она в больнице - Цензор.НЕТ 2952
"Удар" не витримав удару...
😥
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28.05.2021 16:55 Відповісти
Кличко, сделайте ответный удар.
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28.05.2021 16:55 Відповісти
ударил удар.... Депутат "Новых лиц" Хвостенко на Киевщине ударил по голове коллегу Сокотюк из "УДАРа", она в больнице - Цензор.НЕТ 3035тавтология какая то
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28.05.2021 16:57 Відповісти
Нрвое лицо ударил в голову в лицо...
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28.05.2021 18:04 Відповісти
готовиться к защите диссертации, я вам точно говорю. это все для научной работы. кивин подтвердит.
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28.05.2021 16:58 Відповісти
Наш нарид любит всяких новых лиц выбирать. Причем, с каждым годом лица всё ублюдочнее.
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28.05.2021 16:59 Відповісти
В Ударі виявляється не всі боксери
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28.05.2021 17:00 Відповісти
в зе каманді одні вумні як ківа. Депутат "Новых лиц" Хвостенко на Киевщине ударил по голове коллегу Сокотюк из "УДАРа", она в больнице - Цензор.НЕТ 4980
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28.05.2021 17:06 Відповісти
і жадібні)
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30.05.2021 07:35 Відповісти
Удар , - пора и Кличку подтренировать свою Команду , а то кому не лень бьют куда попало.
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28.05.2021 17:02 Відповісти
Ну да, Вирастюк, Беленюк явно не в той партии Депутат "Новых лиц" Хвостенко на Киевщине ударил по голове коллегу Сокотюк из "УДАРа", она в больнице - Цензор.НЕТ 1027
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28.05.2021 17:07 Відповісти
показывает кинокомпания Paramount : заседания Коцюбинского сельсовета
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28.05.2021 17:03 Відповісти
Виталику Кличко стоит разобраться на месте с "новым лицом". Подновить тому лицо, тассказать.
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28.05.2021 17:05 Відповісти
Виталик своих ничему не научил?
Нужно доработать хук левой (в правой смартфон).
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28.05.2021 17:05 Відповісти
Дерьмовые ублюдки,эти "новые лица"... А вы требуете от от меня "уважения выбора большинства ..."!Тьху!!!
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28.05.2021 17:06 Відповісти
Эх, как я Вас понимаю!
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28.05.2021 19:46 Відповісти
По чуткам башляють самому Шафіру, тому просимо любити і жалувати)
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30.05.2021 07:37 Відповісти
"лица новые", а методы - старые
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28.05.2021 17:16 Відповісти
Партія "Нові обличчя" - перший раз почув, і то після того, як одне "нове обличчя" вдарило молоду жінку по голові. Депутат "Новых лиц" Хвостенко на Киевщине ударил по голове коллегу Сокотюк из "УДАРа", она в больнице - Цензор.НЕТ 5010
Якась шайка? І сайт у них дуже "інформативний" - http://www.novi.ua/ Депутат "Новых лиц" Хвостенко на Киевщине ударил по голове коллегу Сокотюк из "УДАРа", она в больнице - Цензор.НЕТ 6648
Одним словом, "Нові обличчя" з зони з кримінальним ухилом
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28.05.2021 17:18 Відповісти
Забытые новые лица из 90-х.
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28.05.2021 17:18 Відповісти
так же, новые лица - новые методы
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28.05.2021 17:36 Відповісти
Сокотюк выхватила пробный "УДАР"
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28.05.2021 17:38 Відповісти
По голове - у депутатов это самое уязвимое место. Почему не одевают на заседание каски?
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28.05.2021 17:42 Відповісти
масквароті депутати запорука ввічливого та професійного розгляду будь яких питань та конфліктів. хіба це не зрозуміло, якщо людина за 30 років незалежності так і не спромоглась вивчити державну мову, то воно просто нездара та нікчема
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28.05.2021 18:00 Відповісти
По-моему Новые лица это просто бывшие бандюки, создавшие "партию" чтобы деребанить землю на окраине Киева. Вот и все. Помнятся плакаты , только малиновых пиджаков не хватало.
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28.05.2021 18:01 Відповісти
Так. Але більше дивують їхні виборці
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30.05.2021 09:35 Відповісти
І так 300 років... Нічого не змінилося. Приклад мертвої білоруської нації нічому не навчив.
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28.05.2021 18:06 Відповісти
губит людей не пиво....- губит людей "земля"...
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28.05.2021 18:08 Відповісти
Також однопартійці Сокотюк закликають керівництво "Нових облич" видати Сокотючці нове обличчя,а заодно нову голову із новим мозоком.
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28.05.2021 18:15 Відповісти
порараздавать им арматуру и мачете, и пусть победит сильнейший.
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28.05.2021 18:21 Відповісти
Какой бардак Депутат "Нових облич" Хвостенко на Київщині вдарив по голові колегу Сокотюк з "УДАРу", вона в лікарні - Цензор.НЕТ 6419

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28.05.2021 18:25 Відповісти
А за що бються?Напевно за право построїти в селі нову школу, чи може дорогу?
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28.05.2021 18:58 Відповісти
Скорее за нарезочки земли. Но может и подряды строительные делят.
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28.05.2021 19:29 Відповісти
Нарід страждає від дурнів та бандитів при владі.
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28.05.2021 19:23 Відповісти
А влада з якого Марсу? Хіба вона не частина наріду, ним же і обрана?
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28.05.2021 20:21 Відповісти
Ну шож,Саня Хвостенко удачно прошел очередной бой. Теперь ему предстоит встретиться с первым в рейтинге. Чувствую,тяжелый бой ему предстоит.
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28.05.2021 20:21 Відповісти
Ух ты..теперь ожидаем удар от витахи местному быку ))))
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28.05.2021 20:24 Відповісти
Хвостенко вдарив жінку з розмаху в голову!" Що за сексизм, не жінку, а депутата сільради, в нас же рівноправ'я, жінки протестують коли до них ставляться, як до жінки, слабкої статті. Депутат "Нових облич" Хвостенко на Київщині вдарив по голові колегу Сокотюк з "УДАРу", вона в лікарні - Цензор.НЕТ 358
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28.05.2021 20:54 Відповісти
новыйе лицца (c)
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28.05.2021 21:49 Відповісти
Скоро московитский барин прийдет, порядок наведет..
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28.05.2021 22:09 Відповісти
"лица новые", но дебилы старые
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29.05.2021 00:25 Відповісти
у быдла карплюка барыги застройщика с винницы все депутаты такое же быдло! Украина должна быть лучше ватного мордера! но куда быдло деть?
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29.05.2021 00:41 Відповісти
😁😁😁
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29.05.2021 06:08 Відповісти
мушкеНтер родом із саветского союза !
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29.05.2021 14:00 Відповісти
Выборы,выборы.
Кандидаты 3.14доры...
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29.05.2021 15:38 Відповісти
Дивлячись на публічну поведінку Гідранта, не дивно що б'ють жінку, тим більше "какая разница")
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29.05.2021 16:07 Відповісти
И шо. никакой букмекер не принимает ставки на такое? У нас же бои депутатов чаще чем бокс. Пора бы какую то программку выпустить. Кто с кем когда будет драться. По спорт каналам пустить - хоть польза будет.
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30.05.2021 11:36 Відповісти
Им бы в психушку всей толпой... Бедная страна. Депутат "Нових облич" Хвостенко на Київщині вдарив по голові колегу Сокотюк з "УДАРу", вона в лікарні - Цензор.НЕТ 5755
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30.05.2021 12:04 Відповісти
 
 