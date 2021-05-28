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У Києві затримали чоловіка, який стріляв у перехожих з вікна своєї квартири, - Нацполіція. ВIДЕО

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У Києві поліцейські затримали чоловіка, який стріляв у перехожих з вікна своєї квартири на вулиці Васильківській.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

По спецлінії 102 столичної поліції надійшло повідомлення, що на вулиці Васильківській нетверезий чоловік закрився у квартирі і почав стріляти з вікна.

"Оцінивши ситуацію, в якій могли постраждати люди, а чоловік відмовився вийти, ми вирішили демонтувати двері. Далі ми побачили, що власник встиг забарикадуватися меблями, при цьому погрожував самогубством, тому почали переговори. У результаті нам вдалося встановити контакт із чоловіком і припинити його дії", - розповів начальник поліції Києва Андрій Крищенко.

У Києві затримали чоловіка, який стріляв у перехожих з вікна своєї квартири, - Нацполіція 01

Жителя Голосіївського району, 1991 року народження, поліцейські затримали в порядку ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України. З місця події слідчі вилучили предмети, схожі на пістолет і гільзи, які направили на експертизу.

У Києві затримали чоловіка, який стріляв у перехожих з вікна своєї квартири, - Нацполіція 02

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Відомості про подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Слідчі готують фігуранту повідомлення про підозру і клопотання до суду для обрання запобіжного заходу. Йому загрожує до семи років тюремного ув'язнення.
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Топ коментарі
+10
Согласно ментовским инструкциям, перед тем как выдавать (или не выдавать) разрешение на приобретение оружия, участковый обязан был прийти к этому козлу.
Пообщаться с ним, с его соседями, семьей, увидеть что это за человек, насколько он адекватен.
Есть ли у него сейф, наконец.
Естественно, ментам это по барабану: неадекват купил за 300 баксов "зеленку" и ментам он не интересен.
Менты предпочитают голосить как опасно оружие для граждан, но не собираются поднимать свои жопы и выполнять свои прямые функции, препятствуя попаданию оружия в руки маргинальных дебилов, алкашей и наркоманов.
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28.05.2021 23:11
+8
Кива?
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28.05.2021 23:14
+6
Но только без научной степени!
У Києві затримали чоловіка, який стріляв у перехожих з вікна своєї квартири, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 8873
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28.05.2021 23:18
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Знову мєнтовській бєспредел. Вільні люди мають право на зброю.
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28.05.2021 23:04 Відповісти
а на фото стреляли по двери снаружи - видно по сколам краски и отсутствию следов масла и порохового нагара вокруг отверстий
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28.05.2021 23:04 Відповісти
следов масла и порохового нагара вокруг отверстий

а если стрелять с нескольких метров ? У Києві затримали чоловіка, який стріляв у перехожих з вікна своєї квартири, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 2818
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28.05.2021 23:47 Відповісти
все равно пороховой нагар на пуле оставляет кольцо вокруг дырки с какого бы расстояния не стреляли
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29.05.2021 00:39 Відповісти
а если стрелять с 10-ти метров ? У Києві затримали чоловіка, який стріляв у перехожих з вікна своєї квартири, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 1633
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29.05.2021 01:33 Відповісти
я стреляю в качестве спорта и хобби патроны со свинцовой пулей покрашенной высокотемпературной полимерной краской - голубой, красной, золотой - каждый производитель бережет свое know how
так вот на картонной мишени видно 2 концентрических кольца - полимерной краски и черно-серой пороховой
и это видно что на 1 метре что на 25+
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29.05.2021 03:57 Відповісти
В данном случае это понятие относительно.
Снимок-то сделан из коридора или лестничной площадки.
Значит стрелял из квартиры.
)))
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29.05.2021 07:37 Відповісти
Обычная убогая комнатная дверь периода хрущевок. Стекло давным давно было заменено крашеной фанерой. Вероятно придурок наркоша заперся и отстреливался.
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29.05.2021 13:49 Відповісти
да, и оружие купил по удостоверению наркоши...
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29.05.2021 17:17 Відповісти
он стрелял с травмата, успокойся рэмбо.
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29.05.2021 07:37 Відповісти
одно дело когда тебе из травмата в жопу попадут, другое когда в голову... чувствуешь разницу? попадут почувствуешь...
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29.05.2021 17:16 Відповісти
ты сейчас с чем вообще не согласен и что оспариваешь я не пойму?))))
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31.05.2021 18:06 Відповісти
не обращай внимание, это по "научному", не всем дано с первого разу понять...
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01.06.2021 11:14 Відповісти
с таким "базаром" у тебя гораздо больше шансов получить резинку по своей грязной жопе, веришь?
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03.06.2021 09:08 Відповісти
ты сейчас с чем вообще не согласен и что оспариваешь я не пойму?))))______ чтоб тебе было легче - с обычной убогой комнатной дверью периода хрущевок...
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01.06.2021 11:32 Відповісти
а может ты просто нахуабей сходишь, мистер комодо? как тебе такой вариант ?
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03.06.2021 09:09 Відповісти
... красноармейчик, ану давай кричи-ругайся... интересно на что еще твои мозги способны?...
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03.06.2021 10:34 Відповісти
судя по твоей писанине планку ты особо высоко и не устанавливал...
иди к бате приставай, мальчик.
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03.06.2021 11:19 Відповісти
ДИТЁ, ты дебил, даже не понимаешь что над тобой и твоими "высказываниями" просто издеваются... иди свой "ОКЮ" повышай... будь здоров не кашляй, чеши грудь лопатой и не ешь на ночь сырых помидоров...
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03.06.2021 16:33 Відповісти
ого-го.... как пригорело у "издивателя" интернетного.... только перед "что" - запятая (и далее по списку), "ОКЮшник" ты наш)))))
p.s. "лопата"... "сырых помидоров".. тебе самому с себя не смешно? выстрели себе с травмата в голову, безмозглое)))) не пиши мне
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04.06.2021 18:49 Відповісти
ты перед психушкой записку напиши, чтоб знали от чего... а силы воли не читать нету? шлимазл бедненький...
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05.06.2021 14:21 Відповісти
да-да-да, всё, шагай тернистыми путями, безграмотный мамкин даун)) ПОКА
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07.06.2021 13:18 Відповісти
только перед "что" - запятая______ что, ЗНО только что здал? (запятую видишь, умник?) всё, лечись!
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05.06.2021 14:23 Відповісти
емаё, что ты несешь "дракон" безграмотный... лети нахуабей клоун, ты мне не интересен, прими этот простой факт и научись с ним жить.
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07.06.2021 13:17 Відповісти
Дасталі???
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28.05.2021 23:09 Відповісти
Согласно ментовским инструкциям, перед тем как выдавать (или не выдавать) разрешение на приобретение оружия, участковый обязан был прийти к этому козлу.
Пообщаться с ним, с его соседями, семьей, увидеть что это за человек, насколько он адекватен.
Есть ли у него сейф, наконец.
Естественно, ментам это по барабану: неадекват купил за 300 баксов "зеленку" и ментам он не интересен.
Менты предпочитают голосить как опасно оружие для граждан, но не собираются поднимать свои жопы и выполнять свои прямые функции, препятствуя попаданию оружия в руки маргинальных дебилов, алкашей и наркоманов.
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28.05.2021 23:11 Відповісти
Бздять, що їх будуть притягати до відповідальності за подібні випадки
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28.05.2021 23:59 Відповісти
Правой руке, не так просто посадить в тюрьму левую руку...
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29.05.2021 15:24 Відповісти
Кива?
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28.05.2021 23:14 Відповісти
Но только без научной степени!
У Києві затримали чоловіка, який стріляв у перехожих з вікна своєї квартири, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 8873
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28.05.2021 23:18 Відповісти
Изъяли предметы, похожие на гильзы.
Предмету, похожему на жителя Голосеевского района, готовят подозрение
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28.05.2021 23:29 Відповісти
спросите у него где был в 14 году У Києві затримали чоловіка, який стріляв у перехожих з вікна своєї квартири, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 7672
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28.05.2021 23:45 Відповісти
естественно в лугандоне
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29.05.2021 00:10 Відповісти
Кстати. Производителям масок на заметку. : если делать маски с вырезом для "высунотого" носа , то будет возможность наносить более интересные рисунки ,а также, сэкономить на материале, после изменения выкройки . У Києві затримали чоловіка, який стріляв у перехожих з вікна своєї квартири, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 4003 а это хорошие денГЫ
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29.05.2021 00:16 Відповісти
кстати тут в половине штатов нельзя было в масках заходить в магазин
меня как-то в мотоциклетном шлеме в Вегасе чуть не арестовали
а сейчас разгул преступности в масках У Києві затримали чоловіка, який стріляв у перехожих з вікна своєї квартири, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 6763
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29.05.2021 01:10 Відповісти
ну так а шо ....странно было бы ,если бы этим не воспользовались, такой возможностью ходить в маске , думаю у нас еще все впереди ))
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29.05.2021 09:57 Відповісти
Если разрешить "свободным людям свободно покупать оружие", то каждый день с окон квартир кто-то будет стрелять по другим "свободным людям". По прохожим.
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29.05.2021 07:05 Відповісти
Наборот, таких стрелков поубавится.
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29.05.2021 09:56 Відповісти
... друг-друга перестреляют... вот из-за таких идиотов и задумаешься - наверное правильно не разрешают оружие, украинский гомо-сапиенс не дорос до такого...
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29.05.2021 17:12 Відповісти
... пистолет куплю, прохожих постреляю... (Вилли Токарев)
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29.05.2021 17:10 Відповісти
Пообщаться с ним, с его соседями, семьей, увидеть что это за человек, насколько он адекватен.__________ участковый не психиатр и на момент прихода тот мог быть вполне трезвым! у семьи может быть мотивация, как "положительная" так и вынужденная...
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29.05.2021 17:09 Відповісти
 
 