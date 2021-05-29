Ексгравця "Шахтаря" й збірної України з футболу Шевчука затримали патрульні з ознаками алкогольного сп'яніння за кермом. ВIДЕО
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Колишній захисник "Шахтаря" В'ячеслав Шевчук був затриманий патрульної поліцією. Патрульні зупинили 42-річного українця ввечері 28 травня на бульварі Лесі Українки.
Шевчук перебував за кермом Porsche 911 з ззнаками алкогольного сп'яніння, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на tribuna.com.
Ексгравець збірної України відмовився проходити тест на наявність алкоголю в крові і почав штовхати патрульних.
Представники поліції наділи на Шевчука наручники і посадили в патрульну машину.
Сам порушник говорить, що його злили друзі з "Шахтаря".
Шевчук сьогодні потрапив в сторіз в інстаграмі українського журналіста Романа Бебеха зі святкування 85-річчя "Шахтаря". Ймовірно, він повертався з заходу.
Топ коментарі
+19 Владимир Пономаренко 336ef173
показати весь коментар29.05.2021 10:02
+14 Антон Чигур
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+8 Leshek
показати весь коментар29.05.2021 10:10
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Будь ласка, зачекайте...
Теперь о сборной. Скоро Евро. Там и увидим уровень нашей сборной. Фины туда вообще не попали. Казахи не из нашей песочницы. Матчи отбора на ЧМ еще не закончились. Если сборная даст результат и выйдет на ЧМ , тогда о неудачах с финами и казахами можно будет не волноваться.
С уровнем чемпионата, нет. Любой уровень определяется турнирной таблица, в нашем случае таблицей коэффициентов.
Ну и за сборную будем болеть. Всего Вам хорошего.
Кто представлял полицию?
Доречі