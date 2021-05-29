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смерть (6558) Донбас (21733) Кульчицький (23) Слов'янськ (510)

7 років тому поблизу Слов'янська загинув Сергій Кульчицький: "Перший генерал" - епізод із фільму "Слов'янськ. Початок війни" у пам'ять про легендарного воєначальника. ВIДЕО

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Сьогодні, 29 травня, сьома річниця загибелі генерала Сергія Кульчицького та 11 нацгвардійців. Батальйон імені Кульчицького у пам'ять про трагічні події проводить поминальні заходи в різних містах і в зоні ООС.

Про це йдеться в повідомленні на фейсбук-сторінці батальйону імені генерала Кульчицького, передає Цензор.НЕТ.

Навесні 2014 року генерал-майор Кульчицький брав активну участь у створенні першого добровольчого підрозділу, сформованого з активістів Самооборони Євромайдану і разом з ним поїхав захищати Україну в найгарячішу точку бойових дій - місто Слов'янськ.

29 травня 2014 року на четвертому блокпосту поблизу міста Слов'янська Донецької області були розвантажені продукти харчування і проведена ротація особового складу. Повертаючись з району гори Карачун, вертоліт Мі-8МТ Національної гвардії України, на борту якого перебував генерал-майор Сергій Кульчицький, був обстріляний і підбитий терористами з ПЗРК. Бойовики, випустивши ракету, зникли в найближчому селі Билбасівка.

Також читайте: Завтра сьома річниця загибелі генерала Кульчицького та 11 нацгвардійців: план поминальних заходів

Під час падіння вибухнули паливні баки. В результаті катастрофи загинули 12 осіб - шість військовослужбовців Національної гвардії, включно з двома членами екіпажу, і шість представників спецпідрозділу МВС України.

20 червня 2014 року Сергію Кульчицькому присвоєно звання Героя України (посмертно). Інші загиблі нагороджені орденом "За мужність" I ступеня (посмертно).

На честь загиблого генерала названий батальйон оперативного призначення Національної гвардії України, який Кульчицький почав формувати з бійців Самооборони Майдану - "Батальйон ім. Героя України генерала Кульчицького".

Також читайте: Пам'ятник легендарному генерал-майору НГУ Кульчицькому відкрили в Чорткові. ФОТОрепортаж
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Топ коментарі
+33
Герої не вмирають!

7 років тому поблизу Слов'янська загинув Сергій Кульчицький: "Перший генерал" - епізод із фільму "Слов'янськ. Початок війни" у пам'ять про легендарного воєначальника - Цензор.НЕТ 8030
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29.05.2021 12:03
+20
Вічна пам'ять, людська шана та земний уклін полеглим за Батьківщину Героям...7 років тому поблизу Слов'янська загинув Сергій Кульчицький: "Перший генерал" - епізод із фільму "Слов'янськ. Початок війни" у пам'ять про легендарного воєначальника - Цензор.НЕТ 6219
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29.05.2021 12:56
+17
Слава героям!!!
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29.05.2021 12:14
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о, ванюкин завизжал)
бывай, слопатоед
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29.05.2021 11:40 Відповісти
7 лет назад вблизи Славянска погиб Сергей Кульчицкий: "Первый генерал" - эпизод из фильма "Славянск. Начало войны" в память о легендарном военачальнике - Цензор.НЕТ 4688
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29.05.2021 11:43 Відповісти
На Донбассе шахтеры тоже поднялись, но русский мир опустил их на самый глубокий горизонт.
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29.05.2021 11:46 Відповісти
о, срана свинособака щось хрюкнула.)

ти а чьом, підаРашка? чАво візжіш, убогій вОнюшка ?
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29.05.2021 11:48 Відповісти
Герої не вмирають!

7 років тому поблизу Слов'янська загинув Сергій Кульчицький: "Перший генерал" - епізод із фільму "Слов'янськ. Початок війни" у пам'ять про легендарного воєначальника - Цензор.НЕТ 8030
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29.05.2021 12:03 Відповісти
7 років тому поблизу Слов'янська загинув Сергій Кульчицький: "Перший генерал" - епізод із фільму "Слов'янськ. Початок війни" у пам'ять про легендарного воєначальника - Цензор.НЕТ 2814
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29.05.2021 12:13 Відповісти
Слава героям!!!
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29.05.2021 12:14 Відповісти
Вічна пам'ять, людська шана та земний уклін полеглим за Батьківщину Героям...7 років тому поблизу Слов'янська загинув Сергій Кульчицький: "Перший генерал" - епізод із фільму "Слов'янськ. Початок війни" у пам'ять про легендарного воєначальника - Цензор.НЕТ 6219
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29.05.2021 12:56 Відповісти
вот это был Генерал, а ни это Гавно и предатель хомчак с ватноголовым диванным тараном, какой гАвнокомандующий (заслуженный уклонист) такие и "генералы".....
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29.05.2021 14:09 Відповісти
Як я зрозумів зелепуга , забувши свої слова, хоче йти на другий строк. Щоб запобігти цьому
треба внести зміну до виборчого закону - не може бути зареєстрованим і не може бути обраним на посаду президента чоловік не служивший у лавах збройних сил ( як перший крок) - подалі - не служивший у лавах збройних сил України. А то за членограя знов зможе проголосувати мудрий нарід. Я не впевнен що у багатьох з 72% відкрились очі і стало соромно за себе.
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29.05.2021 16:16 Відповісти
а у него другого выхода нет, во первых его хозяин беня еще не все украл, а во вторых после "вагнеровцев", полного провала вакцинации (разворовывания антиковидного фонда), великого крадивныцтва и т.д ему светит пожизняк....
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29.05.2021 18:53 Відповісти
ты что, четырежды уклонист
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29.05.2021 21:12 Відповісти
Крутий був дядько. Крутіший за кіношного Рембо
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29.05.2021 15:16 Відповісти
рембо только в боевиках, этот на деле
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29.05.2021 21:13 Відповісти
Сегодня, 29 мая, седьмая годовщина гибели генерала Сергея Кульчицкого и 11 нацгвардейцев. Батальон имени Кульчицкого в память о трагических событиях проводит поминальные мероприятия в разных городах и в зоне ООС. Источник: https://censor.net/ru/v3268220

Пам ятаю ті події - людина яка могла закінчити АТО за два тижні якось підозріло загинула
у авіакастрофі гелікоптера ....Правда вспливе рано чи пізно і винні понесуть покарання.

Земля пухом Герою України Кульчицькому 7 років тому поблизу Слов'янська загинув Сергій Кульчицький: "Перший генерал" - епізод із фільму "Слов'янськ. Початок війни" у пам'ять про легендарного воєначальника - Цензор.НЕТ 8274
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29.05.2021 20:43 Відповісти
Не понимаю, ЗАЧЕМ врать о 12 нацгвардейцах? Там было 6 "беркутов" из Ивано-Франковска и 6 нацгвардейцев. просто вертушка была нацгвардейская. Неужели так страшно признать, что половина погибших была таки из "Беркута"?
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29.05.2021 23:16 Відповісти
Вкратце о Кульчицком. Был генерал ВВ, который организовывал солдат против майдана. Но, когда возникла угроза его стране - он набрал тех майдановцев, которые готовы были воевать. И начал их обучать. Майдановцы возмущались, что из не бросают сразу в бой, но Кульчицкий разработал ускоренный курс обучения и сказал: "либо вы проходите курс, а потом идете воевать, либо валите на все четыре стороны". Кое-кто свалил. Но те, кто прошел курс полностью, потом признавали, что, если бы не Кульчицкий - они б не выжили в первые дни АТО. Так что, сами решайте, КЕМ был этот Генерал.
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29.05.2021 23:21 Відповісти
Профи. Он набрал батальон из гражданских и за две недели сделал из них солдат. Я не буду сейчас пафосно говорить, и без меня это сделают. Просто скажу: ПРОФИ
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29.05.2021 23:24 Відповісти
 
 