7 років тому поблизу Слов'янська загинув Сергій Кульчицький: "Перший генерал" - епізод із фільму "Слов'янськ. Початок війни" у пам'ять про легендарного воєначальника. ВIДЕО
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Сьогодні, 29 травня, сьома річниця загибелі генерала Сергія Кульчицького та 11 нацгвардійців. Батальйон імені Кульчицького у пам'ять про трагічні події проводить поминальні заходи в різних містах і в зоні ООС.
Про це йдеться в повідомленні на фейсбук-сторінці батальйону імені генерала Кульчицького, передає Цензор.НЕТ.
Навесні 2014 року генерал-майор Кульчицький брав активну участь у створенні першого добровольчого підрозділу, сформованого з активістів Самооборони Євромайдану і разом з ним поїхав захищати Україну в найгарячішу точку бойових дій - місто Слов'янськ.
29 травня 2014 року на четвертому блокпосту поблизу міста Слов'янська Донецької області були розвантажені продукти харчування і проведена ротація особового складу. Повертаючись з району гори Карачун, вертоліт Мі-8МТ Національної гвардії України, на борту якого перебував генерал-майор Сергій Кульчицький, був обстріляний і підбитий терористами з ПЗРК. Бойовики, випустивши ракету, зникли в найближчому селі Билбасівка.
Під час падіння вибухнули паливні баки. В результаті катастрофи загинули 12 осіб - шість військовослужбовців Національної гвардії, включно з двома членами екіпажу, і шість представників спецпідрозділу МВС України.
20 червня 2014 року Сергію Кульчицькому присвоєно звання Героя України (посмертно). Інші загиблі нагороджені орденом "За мужність" I ступеня (посмертно).
На честь загиблого генерала названий батальйон оперативного призначення Національної гвардії України, який Кульчицький почав формувати з бійців Самооборони Майдану - "Батальйон ім. Героя України генерала Кульчицького".
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бывай, слопатоед
ти а чьом, підаРашка? чАво візжіш, убогій вОнюшка ?
треба внести зміну до виборчого закону - не може бути зареєстрованим і не може бути обраним на посаду президента чоловік не служивший у лавах збройних сил ( як перший крок) - подалі - не служивший у лавах збройних сил України. А то за членограя знов зможе проголосувати мудрий нарід. Я не впевнен що у багатьох з 72% відкрились очі і стало соромно за себе.
Пам ятаю ті події - людина яка могла закінчити АТО за два тижні якось підозріло загинула
у авіакастрофі гелікоптера ....Правда вспливе рано чи пізно і винні понесуть покарання.
Земля пухом Герою України Кульчицькому