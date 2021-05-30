"І не тонуть обидва", "Пенсіонери розважаються", - у мережі активно обговорюють морську прогулянку Путіна і Лукашенка. ВІДЕО
Відео Цензор.НЕТ За кордоном
У мережі показали кадри з морської прогулянки президента Росії Володимира Путіна і "президента" Білорусі Олександра Лукашенка в Сочі.
Як інформує Цензор.НЕТ, запис опублікували на YouTube-каналі БелТА.
Прогулянка була неофіційною частиною їх переговорів. На ній був присутній і син Лукашенка Микола.
Повідомляється, що Лукашенко і Путін домовилися щодо другого траншу держкредиту і відкриття нових рейсів "Белавіа".
За даними УНІАН, користувачі мережі активно обговорюють їх прогулянку:
"Поїхали обмивати транш", "Коля хоч на півдні побуває, море подивиться", "А чого Колян без автомата?", "Це вони похмелилися, виходить", "І не тонуть обидва", "Пенсіонери розважаються", "Весь світ від Лукашенка відвернувся, а наш обіймається", "Навіть дельфінів пригнали", "Мені одному здається, що вираз у Коленьки дурний?", "Два старих морських вовки і юнга", "Ось так домовляються про злиття Білорусі та Росії", "Догрався бацька", - зазначають користувачі в коментарях.
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Корабль полгода в плавании, команда на грани бунта - приходят к капитану и говорят, мол, если им не дадут женщин то они поднимут мятеж. Капитан в шоке, что делать, нет у нас женщин говорит, на корабле. На что мятежники, посоветовавшись, говорят, что молоденький смазливый юнга за женщину сойдет.
Капитан в ах*е, но что делать, выхода нет, вызывает к себе для приватного разговора юнгу. Юнга в каюте капитана, капитан излагает ситуацию, что только мальчик может спасти корабль, команда вообще неуправляемая, так что придется запускать кожаную черепаху по Галапопчанским островам... ну в смысле погружать батискаф "Моби Дик" в Марианскую впадину... Юнга в шоке, пытается отказаться, но понимает что выхода нет и говорит капитану - "Кэп, я согласен, ради корабля, но понимаете, кэп, секс без любви... никак не могу, вот хоть убейте!"
И тут, не выдержав напора с другой стороны, выламывается дверь и вваливается боцман с криком "Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ ЮНГА!!!"