УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
4451 відвідувач онлайн
Новини Відео За кордоном
29 097 108
Лукашенко (2308) Путін (21420) Сочі (45)

"І не тонуть обидва", "Пенсіонери розважаються", - у мережі активно обговорюють морську прогулянку Путіна і Лукашенка. ВІДЕО

Відео Цензор.НЕТ За кордоном

У мережі показали кадри з морської прогулянки президента Росії Володимира Путіна і "президента" Білорусі Олександра Лукашенка в Сочі.

Як інформує Цензор.НЕТ, запис опублікували на YouTube-каналі БелТА.

Прогулянка була неофіційною частиною їх переговорів. На ній був присутній і син Лукашенка Микола.

Повідомляється, що Лукашенко і Путін домовилися щодо другого траншу держкредиту і відкриття нових рейсів "Белавіа".

За даними УНІАН, користувачі мережі активно обговорюють їх прогулянку:

"Поїхали обмивати транш", "Коля хоч на півдні побуває, море подивиться", "А чого Колян без автомата?", "Це вони похмелилися, виходить", "І не тонуть обидва", "Пенсіонери розважаються", "Весь світ від Лукашенка відвернувся, а наш обіймається", "Навіть дельфінів пригнали", "Мені одному здається, що вираз у Коленьки дурний?", "Два старих морських вовки і юнга", "Ось так домовляються про злиття Білорусі та Росії", "Догрався бацька", - зазначають користувачі в коментарях.
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+101
"И не тонут оба", "Пенсионеры развлекаются", - в сети активно обсуждают морскую прогулку Путина и Лукашенко - Цензор.НЕТ 6255
показати весь коментар
30.05.2021 09:02
+51
"И не тонут оба", "Пенсионеры развлекаются", - в сети активно обсуждают морскую прогулку Путина и Лукашенко - Цензор.НЕТ 3598
показати весь коментар
30.05.2021 09:10
+47
"И не тонут оба", "Пенсионеры развлекаются", - в сети активно обсуждают морскую прогулку Путина и Лукашенко - Цензор.НЕТ 6610
показати весь коментар
30.05.2021 09:01
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
Було б просто ідеально, якби вони просто втопились нах... Але,на жаль,гімно не тоне...
показати весь коментар
30.05.2021 15:48 Відповісти
понятно кто кого имеет "І не тонуть обидва", "Пенсіонери розважаються", - у мережі активно обговорюють морську прогулянку Путіна і Лукашенка - Цензор.НЕТ 2233
показати весь коментар
30.05.2021 17:39 Відповісти
27 лет строят сооветский ГУЛАГ типа кольхоз имени йосифа Сралина,этьо мировой реккод "І не тонуть обидва", "Пенсіонери розважаються", - у мережі активно обговорюють морську прогулянку Путіна і Лукашенка - Цензор.НЕТ 6124 "І не тонуть обидва", "Пенсіонери розважаються", - у мережі активно обговорюють морську прогулянку Путіна і Лукашенка - Цензор.НЕТ 6124 "І не тонуть обидва", "Пенсіонери розважаються", - у мережі активно обговорюють морську прогулянку Путіна і Лукашенка - Цензор.НЕТ 6124
показати весь коментар
30.05.2021 18:04 Відповісти
"І не тонуть обидва", "Пенсіонери розважаються", - у мережі активно обговорюють морську прогулянку Путіна і Лукашенка - Цензор.НЕТ 8037
показати весь коментар
30.05.2021 18:08 Відповісти
І у вогні не горять. (загадка: ,,Що у вогні не горить і у воді не тоне? Відповідь: ,,Г...но".
показати весь коментар
30.05.2021 20:16 Відповісти
Е-е-еее... Якраз авно нормально горить - кізяки з давніх часів юзають як паливо для печі... 💩🔥💩🔥💩🔥
показати весь коментар
31.05.2021 03:44 Відповісти
"Два старых морских волка и юнга" - тут оце не згадували?

Корабль полгода в плавании, команда на грани бунта - приходят к капитану и говорят, мол, если им не дадут женщин то они поднимут мятеж. Капитан в шоке, что делать, нет у нас женщин говорит, на корабле. На что мятежники, посоветовавшись, говорят, что молоденький смазливый юнга за женщину сойдет.
Капитан в ах*е, но что делать, выхода нет, вызывает к себе для приватного разговора юнгу. Юнга в каюте капитана, капитан излагает ситуацию, что только мальчик может спасти корабль, команда вообще неуправляемая, так что придется запускать кожаную черепаху по Галапопчанским островам... ну в смысле погружать батискаф "Моби Дик" в Марианскую впадину... Юнга в шоке, пытается отказаться, но понимает что выхода нет и говорит капитану - "Кэп, я согласен, ради корабля, но понимаете, кэп, секс без любви... никак не могу, вот хоть убейте!"
И тут, не выдержав напора с другой стороны, выламывается дверь и вваливается боцман с криком "Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ ЮНГА!!!"
показати весь коментар
31.05.2021 03:57 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 