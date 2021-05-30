Нова білоруська АЕС - це схема, "атомна війна", мета якої назавжди прив'язати Україну і Литву до російської енергосистеми, - депутат литовського сейму Павіліоніс. ВIДЕО
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Поставки електроенергії виробництва нової білоруської атомної станції - це спроба "прив'язати" Литву та Україну до російської енергосистеми.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявив в ефірі телеканалу 1 + 1 глава комітету закордонних справ сейму Литви Жигімантас Павіліоніс.
"Ми заборонили імпорт електроенергії з Білорусі тому, що для нас це імпорт з країни-агресора. Атомна станція Кремля, яка будується спільно з Китаєм. Ми її називаємо Чорнобиль-2 тому, що вона будується практично на кордоні ... Ми вдячні вашому президенту і парламенту за те, що ви заборонили поставки з білоруської АЕС ... У Білорусі планують побудувати ще один блок ... Це все для того, щоб ми, як і ви, які не синхронізувалися з Заходом. Ми хочемо "відрубатися" від цієї радянської системи, а Путін це будує тільки тому, щоб прив'язати нас до своєї системи", - сказав Павіліоніс.
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Со стороны Украины, считать себя наследником той первоначальной Руси, примерно то же самое, что для Англии, считать себя наследником Римской Империи (ведь она её завоевала!)
Вон, на дачах закупили южный склон, наставили батарей, при этом вырубили абсолютно все деревья и наделали шкоды сосодям, перебив водопроводы и канализацию своими столбами и перемолотив все, что можно своими тягачами.
Экология аж пре.
Загноить самую чистую реку Европы, перегородив ее дамбами - аналогично.
Пошли вы в одно место со своей зеленой энергетикой!
И куда они сдрыснули, кто заплати за убытки и аренду за опоры на участке?
Всем вновь вводимым после какого-то там числа этого года СЭС будут новые тарифы, существенно ниже предыдущих. В стране нет денег, чтобы закапывать их в строительство дорог, нечего их разбрасывать налево и направо. (см. взаимоотношения Зеленского и владельца компании "Автомагистраль-Юг", которая выиграла государственных тендеров в этом году больше, чем весь годовой бюджет Минкультуры и Минздрава)
Там все огорожено колючей проволкой под напряжением.
Если бы это было Сильпо, как тут рассказывают - пошел бы к упрааляющему и качал права.
А это какой-то фоп из города типо славянска, и хрен его найдешь.
Нагадаємо, імпорт електроенергії з Росії був припинений у листопаді 2015 року. Його відновили з 1 жовтня 2019 року завдяки поправці народного депутата від "Слуги народу" Андрія Геруса - було дозволено купувати за двосторонніми договорами електроенергію у країн, які не є членами Європейського Енергетичного співтовариства.
Герус пояснював важливість своєї поправки необхідністю посилити конкуренцію на ринку електроенергії, що може привести до зниження її ціни для промислових споживачів. Утім, він запевняв, що імпорт здійснюватиметься з Білорусі.
Глава енергокомітету ВР Герус пояснив імпорт електроенергії з Росії
https://www.dw.com/uk/hlava-enerhokomitetu-vr-herus-poiasnyv-import-**************-z-rosii/a-56426396