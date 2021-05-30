"Сидів біля болота, обіймаючи собаку, і плакав", - знайшли 6-річного хлопчика, який загубився у лісі на Черкащині. ВIДЕО
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Дитина зникла ввечері. До пошуку хлопчика були залучені місцеві поліцейські і військовослужбовці Національної гвардії України. Вранці маленького Сашу знайшли. Він переляканий сидів біля болота, обіймаючи свого собаку.
Як повідомили Цензор.НЕТ у Департаменті комунікації Нацполіціі, 29 травня, о 23:20 в Черкаське районне управління поліції надійшло повідомлення про те, що в лісі біля села Свидівок зник 6-річний хлопчик.
Про його зникнення повідомили батьки, які з 20:00 години вечора намагалися самостійно знайти сина проте, пошуки були марні. Вони просили допомоги поліції.
Поліцейських Черкаського районного управління, батальйону поліції особливого призначення, ювенальної превенції, сектору протидії домашнього насильства, кінологічної служби, а також військовослужбовців Національної гвардії України було піднято по тривозі.
Допомагали з пошуками інспектори роти з обслуговування водних об'єктів Управління патрульної поліції, які обстежували лісові хащі за допомогою тепловізорів. До пошуку хлопчика доєдналися небайдужі черкащани.
Поліцейські з'ясували, що малий Сашко грався у дворі. Його улюблений пес вибіг на вулицю - хлопчик побіг за ним. Амур повів малого до лісу, а там обоє зникли.
Пошукові роботи тривали всю ніч. Правоохоронці та небайдужі громадяни обстежили квадрат в районі 10-ти кілометрів. Перевіряли хащі та водно-болотні угіддя. Всі вірили, що хлопчик обов'язково знайдеться живий та неушкоджений.
Однак, пошуки ускладнювала темна пора та те, що через розлади аутистичного спектру дитина не відгукувалася. Групи пошуковців розділилися по всьому периметру лісу. На ранок, о 5:30 , Сашка знайшли. На нього натрапили місцеві мешканці. Він зляканий сидів неподалік болота, обіймаючи свого вірного чотирилапого товариша, та плакав.
На щастя, з дитиною все було добре. Хлопчика доставили додому та передали рідним.
Будь ласка, зачекайте...
врежь я дуба - так еще и похавало бы нахаляву
это в фильмах, о Лесси напр. - все смотрели шо пес чуть ли не мысли читает)
вначале пес убежал. малый за ним
ты пробовал догнать собаку бегущую куда нибудь? отож. малый пошел его искать. заблукал. пес вернулся к нему. думаю малому это здорово помогло ночью в лесу
у бывшей тещи и тестя была собака. переводняк но с кем то из довольно мощных и больших. меня он воспринимал за хозяина (жили тогда вместе) в отличии от тестя. того он просто боялся. к моему ребенку относился как.... к своему щенку наверно. все время старался крутиться или лежать рядом если во дворе гулял малый. "искал" его если команду дашь, позволял ребенку делать с ним что угодно - от таскания за хвост до залезания руками в пасть. при этом пес довольно злобный и зайти во двор чужому было нереально в принципе.
жалко. хороший был пес. от старости умер.
аутисты по другому воспринимают окружающий мир а не голосуют за зеленского.
я к тому что они не идиоты. они просто чуть по другому воспринимают окружающий мир.
Хто там знає що було в голові того конкретного пса.
блин - в каждой хате была куча икон и куча умерших от голода, а в некоторых хатах - бульон из детей(!)
и где этот урод был? шоб красножопые б*гоборцы тупо миллионы людей морили голодом - где был этот бох? если честно "миняажтрисет" при упоминании этого садиста, сорри
даже вот Филарет высрал на эту тему чет типо - ну типо отреклись от боха и т.д., раскаялись и вот нам независимость типо подарок от боба
я чуть не обосрался от возмущения, хотя знаю шо любой поп - лжец и лицемер, но мля, такие кошмары пережить стране, которая утыкана капищами и на 95% - все в ней веротекантропы, это полный атас)
а синагоги это те же капища, но там по кр. мере беснуются вна "честь" своего божка, в отличии от остальных христопитеков, которым Яхве "не родной" божок.
а то шо надо с капищами делать - просто снести, а жрецов - разогнать и конфисковать награбленное(включает гимн пролетариев)
кстати даже забыл - вы за По или за Зе, просто вот по коменту непонятно
забудется даже, а потом пойдет
защищать кандидатскуюв менты и станет пытать людейслужит и защищать)
Слава Богу, все добре закінчилось.
А именно « Он испуганный сидел возле болота, обнимая своего собаку.»
По-русски правильно «свою собаку», это говорит о чём? О том, что пишущий думает по-украински и это очень приятно - такое, родное.
Культурная девушка.