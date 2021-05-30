"Сидів біля болота, обіймаючи собаку, і плакав", - знайшли 6-річного хлопчика, який загубився у лісі на Черкащині. ВIДЕО

Дитина зникла ввечері. До пошуку хлопчика були залучені місцеві поліцейські і військовослужбовці Національної гвардії України. Вранці маленького Сашу знайшли. Він переляканий сидів біля болота, обіймаючи свого собаку.

Як повідомили Цензор.НЕТ у Департаменті комунікації Нацполіціі, 29 травня, о 23:20 в Черкаське районне управління поліції надійшло повідомлення про те, що в лісі біля села Свидівок зник 6-річний хлопчик.

Про його зникнення повідомили батьки, які з 20:00 години вечора намагалися самостійно знайти сина проте, пошуки були марні. Вони просили допомоги поліції.

Поліцейських Черкаського районного управління, батальйону поліції особливого призначення, ювенальної превенції, сектору протидії домашнього насильства, кінологічної служби, а також військовослужбовців Національної гвардії України було піднято по тривозі.

Допомагали з пошуками інспектори роти з обслуговування водних об'єктів Управління патрульної поліції, які обстежували лісові хащі за допомогою тепловізорів. До пошуку хлопчика доєдналися небайдужі черкащани.

Поліцейські з'ясували, що малий Сашко грався у дворі. Його улюблений пес вибіг на вулицю - хлопчик побіг за ним. Амур повів малого до лісу, а там обоє зникли.

Пошукові роботи тривали всю ніч. Правоохоронці та небайдужі громадяни обстежили квадрат в районі 10-ти кілометрів. Перевіряли хащі та водно-болотні угіддя. Всі вірили, що хлопчик обов'язково знайдеться живий та неушкоджений.

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Однак, пошуки ускладнювала темна пора та те, що через розлади аутистичного спектру дитина не відгукувалася. Групи пошуковців розділилися по всьому периметру лісу. На ранок, о 5:30 , Сашка знайшли. На нього натрапили місцеві мешканці. Він зляканий сидів неподалік болота, обіймаючи свого вірного чотирилапого товариша, та плакав.

На щастя, з дитиною все було добре. Хлопчика доставили додому та передали рідним.