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"Київ змінюється, але незмінною залишається наша любов до нього", - Кличко привітав киян із Днем міста. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Київські новини

Лідер партії "Удар" Віталій Кличко привітав киян та гостей столиці з днем Києва.

Вітання мера оприлюднив на своїй сторінці в соцмережі Фейсбук глава виконкому партії "Удар" Артур Палатний, інформує Цензор.НЕТ.

"Київ змінюється, але незмінною залишається наша любов до нього. З днем народження тебе, улюблене місто!" - зазначив мер у відеозверненні, яке починається рядками добре всім відомої пісні "Як тебе не любити, Києве мій".

Також читайте: "Якби Київ був людиною, сьогодні я хотів би просто обійняти його і сказати: "Люблю тебе, старенький!" З днем народження, Києве!" - привітання Зеленського з Днем міста
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Топ коментарі
+28
Больше, чем От Кличка, зебуинов корёжет только от Пастора и Пороха. "Киев меняется, но неизменной остается наша любовь к нему", - Кличко поздравил киевлян с Днем города - Цензор.НЕТ 5438
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30.05.2021 13:42
+16
"Киев меняется, но неизменной остается наша любовь к нему", - Кличко поздравил киевлян с Днем города - Цензор.НЕТ 9873
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30.05.2021 13:46
+16
"Киев меняется, но неизменной остается наша любовь к нему", - Кличко поздравил киевлян с Днем города - Цензор.НЕТ 7794
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30.05.2021 14:02
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ты сидишь на бутылке, чмо лишнехромосомное "Київ змінюється, але незмінною залишається наша любов до нього", - Кличко привітав киян із Днем міста - Цензор.НЕТ 1737 с треснутым мозгом "Київ змінюється, але незмінною залишається наша любов до нього", - Кличко привітав киян із Днем міста - Цензор.НЕТ 5831
какой еще тебе адекватный ответ нужен, кацап?
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30.05.2021 16:14 Відповісти
Кацапское петушило, твой мозг давно треснул, а с мостом там все впорядке.
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30.05.2021 16:30 Відповісти
Найвідоміші київські мурали «ожили» до Дня Києва і заспівали «Київський Вальс» https://www.youtube.com/watch?v=QnIPuDkFbYQ.

Це зробили завдяки додатку Reface.
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30.05.2021 16:24 Відповісти
Нехай поїде в ботанічний на печерськ,відвідає дитячий майданчик-такого сорому і вбогості вже давно не бачив!!! Київ міняється,тільки не в кращу сторону!!! Злодії і мерзотники не зміняться ніколи!!!
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30.05.2021 17:47 Відповісти
"Киев меняется, но неизменной остается наша любовь к нему. С днем ​​рождения тебя, любимый город!", - отметил мэр в видеообращении, которое начинается строчками хорошо всем известной песни "Як тебе не любити, Києве мій".
Не, в исполнении педалика поздравление должно было начинаться так: "Як тебе не пилити, Києве мій". "Київ змінюється, але незмінною залишається наша любов до нього", - Кличко привітав киян із Днем міста - Цензор.НЕТ 4120
Всех киевлян c днём города!
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30.05.2021 18:59 Відповісти
хорошо, спасибо.
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31.05.2021 00:01 Відповісти
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