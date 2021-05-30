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"Київ змінюється, але незмінною залишається наша любов до нього", - Кличко привітав киян із Днем міста. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Київські новини
Лідер партії "Удар" Віталій Кличко привітав киян та гостей столиці з днем Києва.
Вітання мера оприлюднив на своїй сторінці в соцмережі Фейсбук глава виконкому партії "Удар" Артур Палатний, інформує Цензор.НЕТ.
"Київ змінюється, але незмінною залишається наша любов до нього. З днем народження тебе, улюблене місто!" - зазначив мер у відеозверненні, яке починається рядками добре всім відомої пісні "Як тебе не любити, Києве мій".
Топ коментарі
+28 Zelya Vsyo
показати весь коментар30.05.2021 13:42
+16 Не один из 73%
показати весь коментар30.05.2021 13:46
+16 саша паламарчук
показати весь коментар30.05.2021 14:02
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какой еще тебе адекватный ответ нужен, кацап?
Це зробили завдяки додатку Reface.
Не, в исполнении педалика поздравление должно было начинаться так: "Як тебе не пилити, Києве мій".
Всех киевлян c днём города!