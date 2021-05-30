Закон про олігархів, полуничка від Порошенка, дуель Мілованова і банду геть! | ПІДСВИНКИ ТИЖНЯ шоу #9. ВІДЕО

Приберіть їжу від монітора! Сьогодні жартуємо про олігархів, полуниці та Тимофія Мілованова, тож вітаємо на черговому випуску "ПІДСВИНКИ ТИЖНЯ шоу" на "Цензор.НЕТ"🔥

🔴 Закон про олігархів

Увага! Олігархи серед нас! Богдан Буткевич викриває цілу олігархиню Наталку Соколенко і разом вони присвячують перший УМОВНО президентський підсвинок законопроєкту "Про олігархів" та людині, яка його рекламувала – президенту Володимиру Зеленському. Текст документа оприлюднило видання ZN.ua, а у Офісі президента від документа поспішили відхреститися, настільки недолугим він виявився.

🟠 Дуелянт Мілованов

А тепер від серйозних речей переходимо до… Тимофія Мілованова. У нього цього тижня – справжній бенефіс! Мілованов за тиждень і Юрія Бутусова на "інтелектуальну" дуель викликав, і з Юлією Тимошенко в ефірі посварився, та й взагалі – колись один із найпросунутіших інтелектуалів столиці приєднався до клубу імені Тищенка-Киви.

🟡 Полуничка від Порошенка

А наш наступний підсвинок… сивочолий та нестримний, дістається… звісно ж, Петрові Порошенку! Який замість допиту в СБУ по справі Медведчука-Козака чкурнув… на передову з полуницями.

🟢 "Банду геть!"

Наступний підсвинок рушає до української креативної агенції "Banda agency". Так ось, ті самі рекламісти, які розробляли бренд України Ukraine NOW, раптом вирішили провести глибоку колабу в ясна… з росіянами.

В межах колаборації з російською агенцією SETTERS відбудеться обмін працівниками: п’ять росіян уже приїхали працювати в Київ, а 8 червня п’ятеро українців вирушать до Санкт-Петербурга.

🔴 Джинса тижня: як син мільярдера під звичайного хлопця маскувався

В рубриці "Джинса тижня" в нас святкує перемогу чудовий матеріал сайту "НВ" "Як почати свій бізнес в Україні. Історія Івана Косюка". Як гостро українцям не вистачало такої важливої статті, яка б нарешті дала відповідь на це питання: "От як? Ну от ЯК почати бізнес в Україні, якщо ти – син мільярдера?!"

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Програма "Підсвинки тижня шоу" підготовлена та розміщена каналом "Цензор.нет" в рамках реалізації проєкту з медіаграмотності та протидії дезінформації в українських медіа за підтримки Представництва "Фонду Фрідріха Науманна за Свободу" в Україні.

У програмі висловлено виключно погляди авторів. Вони не обов'язково відображають позицію Представництва "Фонду Фрідріха Науманна за Свободу" в Україні.