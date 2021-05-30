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Соколенко Наталія (49) Буткевич Богдан (432)

Закон про олігархів, полуничка від Порошенка, дуель Мілованова і банду геть! | ПІДСВИНКИ ТИЖНЯ шоу #9. ВІДЕО

Відео Цензор.НЕТ Курйози

Приберіть їжу від монітора! Сьогодні жартуємо про олігархів, полуниці та Тимофія Мілованова, тож вітаємо на черговому випуску "ПІДСВИНКИ ТИЖНЯ шоу" на "Цензор.НЕТ"🔥

🔴 Закон про олігархів

Увага! Олігархи серед нас! Богдан Буткевич викриває цілу олігархиню Наталку Соколенко і разом вони присвячують перший УМОВНО президентський підсвинок законопроєкту "Про олігархів" та людині, яка його рекламувала – президенту Володимиру Зеленському. Текст документа оприлюднило видання ZN.ua, а у Офісі президента від документа поспішили відхреститися, настільки недолугим він виявився.

🟠 Дуелянт Мілованов

А тепер від серйозних речей переходимо до… Тимофія Мілованова. У нього цього тижня – справжній бенефіс! Мілованов за тиждень і Юрія Бутусова на "інтелектуальну" дуель викликав, і з Юлією Тимошенко в ефірі посварився, та й взагалі – колись один із найпросунутіших інтелектуалів столиці приєднався до клубу імені Тищенка-Киви.

🟡 Полуничка від Порошенка

А наш наступний підсвинок… сивочолий та нестримний, дістається… звісно ж, Петрові Порошенку! Який замість допиту в СБУ по справі Медведчука-Козака чкурнув… на передову з полуницями.

🟢 "Банду геть!"

Наступний підсвинок рушає до української креативної агенції "Banda agency". Так ось, ті самі рекламісти, які розробляли бренд України Ukraine NOW, раптом вирішили провести глибоку колабу в ясна… з росіянами.

В межах колаборації з російською агенцією SETTERS відбудеться обмін працівниками: п’ять росіян уже приїхали працювати в Київ, а 8 червня п’ятеро українців вирушать до Санкт-Петербурга.

🔴 Джинса тижня: як син мільярдера під звичайного хлопця маскувався

В рубриці "Джинса тижня" в нас святкує перемогу чудовий матеріал сайту "НВ" "Як почати свій бізнес в Україні. Історія Івана Косюка". Як гостро українцям не вистачало такої важливої статті, яка б нарешті дала відповідь на це питання: "От як? Ну от ЯК почати бізнес в Україні, якщо ти – син мільярдера?!"

Також читайте: Косоворотка головного мозку, Зелепусічка, жомові мільйони Киви і Термінатор Вірастюк | ПІДСВИНКИ ТИЖНЯ шоу #8. ВІДЕО

Який підсвинок сподобався вам найбільше? Ставте вподобайку цьому відео, залишайте коментар та підписуйтеся, щоб не нічого пропустити!

Програма "Підсвинки тижня шоу" підготовлена та розміщена каналом "Цензор.нет" в рамках реалізації проєкту з медіаграмотності та протидії дезінформації в українських медіа за підтримки Представництва "Фонду Фрідріха Науманна за Свободу" в Україні.

У програмі висловлено виключно погляди авторів. Вони не обов'язково відображають позицію Представництва "Фонду Фрідріха Науманна за Свободу" в Україні.
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Топ коментарі
+40
Порошенку респект і це я кажу від щирого серця ,
тому що Бандера в 1956 правильно сказав:
"Поки існує хоча б одна людина, яка бореться за Україну - Україна існує"
Слава Україні!
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30.05.2021 14:49
+38
Різниця без зайвих слів:

Закон про олігархів, полуничка від Порошенка, дуель Мілованова і банду геть! | ПІДСВИНКИ ТИЖНЯ шоу #9. ВІДЕО - Цензор.НЕТ 6747
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30.05.2021 14:41
+31
Якась в Олексійовича полуниця термоядерна,бо навіть від згадки про неї сєдаліща ********** вибухають з такою силою,що можна в космос запускати на пердячій тязі 😀
Це я про ку@ву Скабеєву 😡
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30.05.2021 15:04
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Поки Данилов тупим пуголовкам впарює про "санкції" на камеру,позаду за ним обіймаються Арестович і Мураєв.

Закон про олігархів, полуничка від Порошенка, дуель Мілованова і банду геть! | ПІДСВИНКИ ТИЖНЯ шоу #9. ВІДЕО - Цензор.НЕТ 8973
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31.05.2021 07:46 Відповісти
І знову "журналісти-кнурі" знайли місце для Порошенко. Сліпі ви журнащлюшки, Виходить, що не тільки Зелю і його некрадущих ворюг він турбує, а і вас. Вит в упор не бачите злдочинів "зелених" і прпавильно, а то ще прийдуть до вас з перевірками і штрафами. "Мочіть" Порошенко, це зараз дуже актуалтьно, не відставайте від російських пропагандонів і нашиш "патріотів". За "повістку!" для Порошенко ви виглядаєте жалкими і тупими. Підсвинка ми мали вручити слідаку, але ви і його призвіщпа не знаєте. Вата виє, коли чує Порошенко, так кнурчуки-журнашлюшки?
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31.05.2021 07:58 Відповісти
рошен клубничку то освятил? с олией зачетный пиар-обсер получился, с клубничкой то же самое. ну не будут за тебя голосовать петруха, не будут за такое. после лени космоса у людей иммунитет на "гречку" выработался. увольняй своих пиар-менеджеров, нужно что-то более креативное, чтобы электоратные массы возбудить.
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31.05.2021 08:42 Відповісти
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