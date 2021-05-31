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Злива в Житомирі: люди плавають на надувному матраці та їздять на гідроциклі. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Курйози Події Суспільство

Вулиці Житомира затопило унаслідок потужної зливи, що пройшла 30 травня. Місцеві жителі викладають у соцмережах відео з водними розвагами посеред міста.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє zhitomir.info.

Зазначається, що непрохідною стала вулиця Покровська і перехрестя Покровської та Грушевського.

Пішоходи були по коліна у воді, а транспорт опинився заблокованим.

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Житомиряни плавали вулицею на надувному матраці, а деякі влаштували розваги на водному мотоциклі. Відповідні кадри опубліковано в соцмережах.
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Топ коментарі
+23
То меру треба дякувати за "якісне" і "своєчасне" обслуговування водозливів.
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30.05.2021 17:43
+17
а знаете причину?
в угаре "большого крадивництва" эти "строители" закатали в асфальт ливневки. у нас в городе месяц отдалбливали решетки. благо было весной посуху
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30.05.2021 18:06
+15
кстати...или не кстати...вчера и Кривой рог топило
Злива в Житомирі: люди плавають на надувному матраці та їздять на гідроциклі - Цензор.НЕТ 1460Злива в Житомирі: люди плавають на надувному матраці та їздять на гідроциклі - Цензор.НЕТ 6300Злива в Житомирі: люди плавають на надувному матраці та їздять на гідроциклі - Цензор.НЕТ 8704
.......
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30.05.2021 17:53
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Злива в Житомирі: люди плавають на надувному матраці та їздять на гідроциклі - Цензор.НЕТ 9468
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30.05.2021 19:36 Відповісти
цього літа засуха їм точно не загрожуватиме
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30.05.2021 19:58 Відповісти
Цікава яка статистика гідра ударів в моторах у любителів покататися по глибоких калюжах
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30.05.2021 18:22 Відповісти
Але поганий мер в Києві - дивіться не переплутайте! Злива в Житомирі: люди плавають на надувному матраці та їздять на гідроциклі - Цензор.НЕТ 9298
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30.05.2021 19:26 Відповісти
Тю новина. Миколаїв кожного року, по декілька разів плаває. Особливо в "Міщанскій ямі".
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30.05.2021 19:55 Відповісти
Десь бачив фото із затоплення в Штатах, де серед залитої вулиці під водою пливе акуляка з хвостом... Тре' було тут теж прифотошопити 🦈🦈🦈
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30.05.2021 20:00 Відповісти
___Друзья .Так работают "Правила".
Машина не может ехать/плыть. Но гидроцикл прёт.
Так , что Исключения бывают Всегда ! Злива в Житомирі: люди плавають на надувному матраці та їздять на гідроциклі - Цензор.НЕТ 9954 Злива в Житомирі: люди плавають на надувному матраці та їздять на гідроциклі - Цензор.НЕТ 2816
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30.05.2021 20:13 Відповісти
Сколько существует Украина,столько и топит этот перекрёсток.
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30.05.2021 20:17 Відповісти
Те перехрестя топило ще за часів совка. Там так завжди було. Тобі місцеві це підтвердять. Втім, прикро, що після децентралізації та значного підвищення місцевого бюджету нічого не змінилося.
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31.05.2021 04:43 Відповісти
Я это все вижу своими глазами. Потопы в данном месте и провалы на "Восточной" - вечный бич Житомира.
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31.05.2021 07:55 Відповісти
У них там своя атмосфера.
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30.05.2021 21:25 Відповісти
Главное, что люди переплывают улицу на зелёный. ПДД прежде всего.
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30.05.2021 21:57 Відповісти
Надо бубочке новый лозунг в массы кидать - каяразница, есть ямы в асфальте или есть ли вообще сам асфальт, если ливнесток забит и вода метр с лишним?
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31.05.2021 01:04 Відповісти
Украина - курортная..., а то все в Одессу, в Одессу..., не все курорты родины мы еще знаем...
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31.05.2021 12:07 Відповісти
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