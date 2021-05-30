Під офісом Зеленського вимагають справедливого суду для Стерненка: "Тобі не личить диктатура" (оновлено). ВІДЕО+ФОТОрепортаж
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Під Офісом президента в Києві і в інших містах України відбуваються акції на підтримку активіста Сергія Стерненка.
Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.
Організатори нагадують, що 21 травня в Апеляційному суді Одеси закінчилися дебати сторін у справі про вигаданий "розбій за 300 гривень", за який Сергію Стерненку і Руслану Демчуку дали по 7 років і 3 місяці тюрми. Судді пішли до нарадчої кімнати.
"Ми знаємо, що замовниками несправедливого вироку в першій інстанції є російські агенти в Україні. На каналах держзрадника Медведчука Стерненка роками демонізували за те, що не дав себе вбити під час третього нападу. Російські помийниці поширювали фейки і брехню, намагаючись дискредитувати Сергія, щоб він залишився один на один із ворогами нашої держави.
Справа про "300 гривень" тітушки Щербіча повністю сфабрикована. Адвокати Стерненка послідовно доводили це в апеляції. Але, на жаль, в Україні це не означає нічого, оскільки довіри до суддів немає", - йдеться в повідомленні організаторів.
Вони закликають президента Володимира Зеленського провести обіцяну судову реформу.
Адвокат Стерненка Віталій Коломієць підкреслив, що в Україні зараз - переломний момент: або вдасться домогтися справедливих судів і країна піде вперед, або відкотиться назад.
До присутніх також телефоном звернувся Сергій Стерненко.
Організатори запевнили, що знову проведуть акції в разі обвинувального вироку 31 травня.
Нагадаємо, 23 лютого Приморський районний суд Одеси визнав одеського активіста Сергія Стерненка винним у викраденні людини та засудив його до 7 років і 3 місяців позбавлення волі та конфіскації половини майна. Вирок ухвалив суддя Попревич - уродженець Донецька, який раніше встановив біля свого будинку величезні бюсти Леніна і Сталіна.
9 квітня Одеський апеляційний суд змінив запобіжний захід Сергію Стерненку і Руслану Демчуку - їх відправили під цілодобовий домашній арешт.
Вирок апеляційний суд має винести 31 травня.
Будь ласка, зачекайте...
Бо він вже так запачкався, що дорога йому лише одна - в тюрму. Але хто ж туди захоче...От і буде тримати владу з кожним роком все навіженіше...
Пиши як треба - "недостойный лобзать прах под Их лотосоподобными стопами червь, презренный раб, дрожа и трепеща от страха, потея и скуля подобно трусливой гиене, осмелюсь только жалко тявкнуть - не было и не будет величественный господина, царя над царями, солнцеликого и высокого Зеленского, сына Искандера..." - і далі за текстом.
блажен хто вірує...
Фарба з балонів, напевне, нітрована (бо швидко сохне), а двері старі і лаковані, скоріш за все, чимось на масляній основі. І, я впевнений, що були прооліфлені... А нітрофарба з масляною утворюють "соплі" (я це виявив коли збирав моделі літаків і фарбував їх).
Заміна скла не така вже й складна, а якщо я правий про фарбу, то й чищення дверей та поновлення лакування займе не більше 3 діб... Та й коштує йе навіть не десятки тисяч...
Якось так
До речі: за 2 роки можна було б вже й завершити реформу судів, яку почав "клятий барига", а не зупиняти її відразу після приходу до влади... Тай владувати ці "узєлєнські" почали з порушення законів. Наївно очикувати від таких справедливості для кожного...
Хотілося би коментарів від автора цього висліву
Не прихильник Порошенка.
Вважаю, що Стерненка треба боронити від русні.
Як показує досвід на мирні беззубі акції ніхто не реагує, а ось коли показуєш силу, то влада починає торг.
План мінімум зараз це поставити майдан, сформувати самооборону і почати торг