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акція (1102) Київ (13825) Стерненко (374) Богачук Олег (1426)

Під офісом Зеленського вимагають справедливого суду для Стерненка: "Тобі не личить диктатура" (оновлено). ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Відео Цензор.НЕТ Київські новини Суспільство

Під Офісом президента в Києві і в інших містах України відбуваються акції на підтримку активіста Сергія Стерненка.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

Організатори нагадують, що 21 травня в Апеляційному суді Одеси закінчилися дебати сторін у справі про вигаданий "розбій за 300 гривень", за який Сергію Стерненку і Руслану Демчуку дали по 7 років і 3 місяці тюрми. Судді пішли до нарадчої кімнати.

Під офісом Зеленського вимагають справедливого суду для Стерненка: Тобі не личить диктатура (оновлено) 01
Під офісом Зеленського вимагають справедливого суду для Стерненка: Тобі не личить диктатура (оновлено) 02

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Під офісом Зеленського вимагають справедливого суду для Стерненка: Тобі не личить диктатура (оновлено) 03
Під офісом Зеленського вимагають справедливого суду для Стерненка: Тобі не личить диктатура (оновлено) 04
Під офісом Зеленського вимагають справедливого суду для Стерненка: Тобі не личить диктатура (оновлено) 05
Під офісом Зеленського вимагають справедливого суду для Стерненка: Тобі не личить диктатура (оновлено) 06
Під офісом Зеленського вимагають справедливого суду для Стерненка: Тобі не личить диктатура (оновлено) 07

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Під офісом Зеленського вимагають справедливого суду для Стерненка: Тобі не личить диктатура (оновлено) 08
Під офісом Зеленського вимагають справедливого суду для Стерненка: Тобі не личить диктатура (оновлено) 09
Під офісом Зеленського вимагають справедливого суду для Стерненка: Тобі не личить диктатура (оновлено) 10
Під офісом Зеленського вимагають справедливого суду для Стерненка: Тобі не личить диктатура (оновлено) 11
Під офісом Зеленського вимагають справедливого суду для Стерненка: Тобі не личить диктатура (оновлено) 12

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Під офісом Зеленського вимагають справедливого суду для Стерненка: Тобі не личить диктатура (оновлено) 13

"Ми знаємо, що замовниками несправедливого вироку в першій інстанції є російські агенти в Україні. На каналах держзрадника Медведчука Стерненка роками демонізували за те, що не дав себе вбити під час третього нападу. Російські помийниці поширювали фейки і брехню, намагаючись дискредитувати Сергія, щоб він залишився один на один із ворогами нашої держави.

Справа про "300 гривень" тітушки Щербіча повністю сфабрикована. Адвокати Стерненка послідовно доводили це в апеляції. Але, на жаль, в Україні це не означає нічого, оскільки довіри до суддів немає", - йдеться в повідомленні організаторів.

Вони закликають президента Володимира Зеленського провести обіцяну судову реформу.

Під офісом Зеленського вимагають справедливого суду для Стерненка: Тобі не личить диктатура (оновлено) 14

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Під офісом Зеленського вимагають справедливого суду для Стерненка: Тобі не личить диктатура (оновлено) 15
Під офісом Зеленського вимагають справедливого суду для Стерненка: Тобі не личить диктатура (оновлено) 16

Адвокат Стерненка Віталій Коломієць підкреслив, що в Україні зараз - переломний момент: або вдасться домогтися справедливих судів і країна піде вперед, або відкотиться назад.

Під офісом Зеленського вимагають справедливого суду для Стерненка: Тобі не личить диктатура (оновлено) 17
Під офісом Зеленського вимагають справедливого суду для Стерненка: Тобі не личить диктатура (оновлено) 18

До присутніх також телефоном звернувся Сергій Стерненко.

Під офісом Зеленського вимагають справедливого суду для Стерненка: Тобі не личить диктатура (оновлено) 19
Фото, відео: Олег Богачук

Організатори запевнили, що знову проведуть акції в разі обвинувального вироку 31 травня.

Читайте також: Зеленський справді пропонував Стерненку очолити СБУ Одеси. Думаю, він це зробив на автоматі, - Богдан

Нагадаємо, 23 лютого Приморський районний суд Одеси визнав одеського активіста Сергія Стерненка винним у викраденні людини та засудив його до 7 років і 3 місяців позбавлення волі та конфіскації половини майна. Вирок ухвалив суддя Попревич - уродженець Донецька, який раніше встановив біля свого будинку величезні бюсти Леніна і Сталіна.

9 квітня Одеський апеляційний суд змінив запобіжний захід Сергію Стерненку і Руслану Демчуку - їх відправили під цілодобовий домашній арешт.

Вирок апеляційний суд має винести 31 травня.
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Топ коментарі
+41
Ця нікчема при владі запросто може піти шляхом лукашенка.
Бо він вже так запачкався, що дорога йому лише одна - в тюрму. Але хто ж туди захоче...От і буде тримати владу з кожним роком все навіженіше...
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30.05.2021 18:51
+18
"мырнымы акцiями" зе-мародеров не прошибешь.
Під офісом Зеленського вимагають справедливого суду для Стерненка: "Тобі не личить диктатура" - Цензор.НЕТ 2747
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30.05.2021 19:08
+13
Не здивуюся, якщо завтра чи навіть сьогодні затримають організаторів або часників цього заходу за надуманим приводом.
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30.05.2021 18:49
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Не здивуюся, якщо завтра чи навіть сьогодні затримають організаторів або часників цього заходу за надуманим приводом.
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30.05.2021 18:49 Відповісти
намалюють десь свастику і припишуть їм.
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30.05.2021 18:56 Відповісти
Але ж половина з них голосувала за зе. І навіть, сам Стерненко
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31.05.2021 00:17 Відповісти
Давно пора!
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30.05.2021 18:51 Відповісти
Ця нікчема при владі запросто може піти шляхом лукашенка.
Бо він вже так запачкався, що дорога йому лише одна - в тюрму. Але хто ж туди захоче...От і буде тримати владу з кожним роком все навіженіше...
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30.05.2021 18:51 Відповісти
Так вроде Клоун? Уже не?
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30.05.2021 18:56 Відповісти
"акакаяразніца"? представники творчих професій в якості диктатора - не рідкість.
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30.05.2021 19:03 Відповісти
Клован - диктатор .... нічого дивного...
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30.05.2021 19:32 Відповісти
Гітлер був художником.
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30.05.2021 19:59 Відповісти
Тримати владу йому якось особливо не треба, до його рейтингу ніхто навіть не наближається
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30.05.2021 18:56 Відповісти
Своїм язиком, ти небезпечно близько наблизився до його рейтинга
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30.05.2021 19:05 Відповісти
ні я, ніхто інший навіть не наближається до його рейтинга Під офісом Зеленського вимагають справедливого суду для Стерненка: "Тобі не личить диктатура" - Цензор.НЕТ 1917
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30.05.2021 19:09 Відповісти
ви, лизуни Петруся, знаєте в цьому толк Під офісом Зеленського вимагають справедливого суду для Стерненка: "Тобі не личить диктатура" - Цензор.НЕТ 9908
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30.05.2021 19:14 Відповісти
хех, якраз Afanasiy - типовий зебіл, графоман, щось на зразок відомого тут Igor Lyashenko.
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30.05.2021 21:08 Відповісти
А чому з такою неповагою? Що це за самовозвеличення? Якесь там "я", "хто інший"?
Пиши як треба - "недостойный лобзать прах под Их лотосоподобными стопами червь, презренный раб, дрожа и трепеща от страха, потея и скуля подобно трусливой гиене, осмелюсь только жалко тявкнуть - не было и не будет величественный господина, царя над царями, солнцеликого и высокого Зеленского, сына Искандера..." - і далі за текстом.
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30.05.2021 20:29 Відповісти
хо-хо, але цього не треба, бо Зеленський демократ
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30.05.2021 20:45 Відповісти
Ееее.. Ви ще про показник розмовляєте чи вже про фізіологію? Під офісом Зеленського вимагають справедливого суду для Стерненка: "Тобі не личить диктатура" - Цензор.НЕТ 2584
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30.05.2021 19:09 Відповісти
рейтинги, як і партійні списки - все купується і продається. Особливо перед виборами їхні рейтинги ростуть як гриби на сонці
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30.05.2021 22:14 Відповісти
систему мирними акціями не налякати
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30.05.2021 18:54 Відповісти
...не зламати
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30.05.2021 18:56 Відповісти
не нада, блогери і акції непогано дають просратись системі.
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30.05.2021 18:57 Відповісти
Под офисом Зеленского требуют справедливого суда для Стерненко: "Тобі не личить диктатура" - Цензор.НЕТ 9672
блажен хто вірує...
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30.05.2021 18:58 Відповісти
нащо вірувати, треба лише спостерігати для початку, активно.
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30.05.2021 19:06 Відповісти
я не виключаю, що на дрібні поступки система йде...але якщо питання принципове (дуже великі гроші, преференції і.т.і) то вибачайте.
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30.05.2021 19:10 Відповісти
а при чому тут вибачайте? шо ти як кацап сам своїх слів стісняєшся.
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30.05.2021 19:17 Відповісти
я у контексті того, що поступок з принципових для системи питань ви не дочекаєтесь
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30.05.2021 19:25 Відповісти
знач не знайдено підхід.
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30.05.2021 19:40 Відповісти
хочу побачити підхід до ахмета, бєні чи новинського...
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30.05.2021 19:48 Відповісти
а сам ні?
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30.05.2021 21:29 Відповісти
я своє вже відмайданив...
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30.05.2021 21:31 Відповісти
Спонсор акції- клінінгові компанії.)))
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30.05.2021 18:56 Відповісти
А двери фанерой залепили Под офисом Зеленского требуют справедливого суда для Стерненко: "Тобі не личить диктатура" - Цензор.НЕТ 1303
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30.05.2021 19:01 Відповісти
Вони ще не вирішили: скільки ще лямів треба на "прібарахліться" потрібним людям, бо ті, що виділили на відновлення вже зникли, а робота ще й не починалася
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30.05.2021 19:07 Відповісти
Не зрозумів!? Я думав нові двері заліпили,щоб... Іспанський сором Під офісом Зеленського вимагають справедливого суду для Стерненка: "Тобі не личить диктатура" - Цензор.НЕТ 74
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30.05.2021 20:00 Відповісти
Лаковані двері, розбиті шибки...
Фарба з балонів, напевне, нітрована (бо швидко сохне), а двері старі і лаковані, скоріш за все, чимось на масляній основі. І, я впевнений, що були прооліфлені... А нітрофарба з масляною утворюють "соплі" (я це виявив коли збирав моделі літаків і фарбував їх).
Заміна скла не така вже й складна, а якщо я правий про фарбу, то й чищення дверей та поновлення лакування займе не більше 3 діб... Та й коштує йе навіть не десятки тисяч...
Якось так
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30.05.2021 20:16 Відповісти
Люди с 95 квартала часто звонят Сергею Стерненко и просят прощение. один раз даже обещали приехать в тюрьму и дать концерт., а Портнов обещал Стерненко подарить уголовный кодекс, который рассчитан только действием в мирное время.
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30.05.2021 19:03 Відповісти
Реакція найвеличнішого на цю акцію очикується за тиждень-два... Це ж не Євробачення, де й 12 годин не пройшло від результатів до заяви...
До речі: за 2 роки можна було б вже й завершити реформу судів, яку почав "клятий барига", а не зупиняти її відразу після приходу до влади... Тай владувати ці "узєлєнські" почали з порушення законів. Наївно очикувати від таких справедливості для кожного...
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30.05.2021 19:05 Відповісти
Не реакція,а ерекція,і прутнем по роялю,по роялю.
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30.05.2021 20:07 Відповісти
"мырнымы акцiями" зе-мародеров не прошибешь.
Під офісом Зеленського вимагають справедливого суду для Стерненка: "Тобі не личить диктатура" - Цензор.НЕТ 2747
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30.05.2021 19:08 Відповісти
Даже не тужьтесь: отсидит 15 без амнистии. Зеленскому не нужны враги на свободе. И всех белорусских беглецов сдаст КГБ Беларуси или их посадит Аваков за хранение оружия и наркотиков. Следующим президентом будет Юзик, украинцы народ мудрый...
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30.05.2021 19:10 Відповісти
Тобто ти не українец, бовдуре.
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30.05.2021 19:13 Відповісти
Та ты шота тоже как-бы с израеля, если слово украинец пишешь без мягкого знака по-украински. Не будь лицемером и не пытайся быть националистичнее самого Степана Андреевича
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30.05.2021 19:18 Відповісти
Я тут нічого не пишу, лише диктую. А ти ще й антисеміт.
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30.05.2021 19:21 Відповісти
Так ти ще й серло: на когось хочеш списати свою геніальність. Диктуй далі, великий сіоністе
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30.05.2021 19:25 Відповісти
А ви ні?Ви любите криворогого рояліста?
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30.05.2021 20:09 Відповісти
Я взагалі політиків не люблю, ніяких.
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30.05.2021 20:11 Відповісти
Сарказм треба направляти на 73% "мудрого народу"
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30.05.2021 19:19 Відповісти
Звичайно, а в Білорусії на 80+% народу. Не позорся
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30.05.2021 22:17 Відповісти
В Україні ніхто не сидить довше одного президентського терміну, а так як перемога опозиції абсолютна очевидна зараз, то Стерненка можна чекати у депутатах ради наступного скликання )
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30.05.2021 21:37 Відповісти
Можу посперечатись, що у вашому смітті знайдеться обгортка від Петіної карамельки Під офісом Зеленського вимагають справедливого суду для Стерненка: "Тобі не личить диктатура" - Цензор.НЕТ 6270
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30.05.2021 20:02 Відповісти
"було два обраних. Один все вже зрозумів, інша поїхала" (с).
Хотілося би коментарів від автора цього висліву
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30.05.2021 19:16 Відповісти
Волю Стерненку!
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30.05.2021 19:22 Відповісти
По перше дійсно, такими мирними акціями ніякого віслюка не переймеш, а по друге сьогодні неділя. А в неділю Вова в п'ятниці по понеділок гуляє безпробудно. Навіть якщо б його Опу захопити - до вівторка ніхто б не поворушився.
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30.05.2021 19:23 Відповісти
Весна придет и будет висеть клоун на Киевских каштанах
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30.05.2021 19:26 Відповісти
Післязавтра вже літо,ви мабуть Зелений,проспали?
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30.05.2021 20:11 Відповісти
Ото й питаннячко: а судді хто?
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30.05.2021 20:46 Відповісти
А чим відрізняєтьсяя Зебілятко від своїх кумирів --Лукашеско та Путлєра? І той і другий беруть своїх оппонентів у заручники. Але Бубочка настільки тупа, що не розуміє, що коли за яйця візьмуть його, на захист не вийде ніхто, як і за Мертвечука.
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30.05.2021 19:31 Відповісти
Він хоче сказати,тупа курка,що коли зекретина будуть вбивати,то захисників не знайдеться
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30.05.2021 20:28 Відповісти
З Медведчуком- то шоу для лохів.
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30.05.2021 20:34 Відповісти
Цікаво, як швидко Гантоша Геращенко зробить заяву про причетність Пороху , та коли хтось намалює свастику?
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30.05.2021 19:33 Відповісти
Вихідний. Завтра обізветься.
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30.05.2021 19:48 Відповісти
на ІСТV. Готується
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30.05.2021 21:11 Відповісти
Побільше набирає в рот лайна.
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30.05.2021 21:15 Відповісти
Клоун впевнено крокує до авторитаризму. Але, він не розуміє, що помилився Країною. Нічого йому не світить, Українці не москалі, царя не терпітимуть
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30.05.2021 19:54 Відповісти
Сначала избрали психа, потом жалуются на жизнь.
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30.05.2021 20:28 Відповісти
тобі личить зашморг на шиї.
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30.05.2021 20:30 Відповісти
Ето на етом здании Антошка Геращенко вечером увидит нарисованную свастику и надпись "dork"?
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30.05.2021 20:33 Відповісти
Під офісом Зеленського вимагають справедливого суду для Стерненка: "Тобі не личить диктатура" (оновлено) - Цензор.НЕТ 6916
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30.05.2021 20:47 Відповісти
Ваві не личить президенство в принципі, не те що диктатура.
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30.05.2021 21:06 Відповісти
Був на акції.
Не прихильник Порошенка.
Вважаю, що Стерненка треба боронити від русні.
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30.05.2021 21:23 Відповісти
Є лише дві речі, якими можна змусити когось робити так, як тобі потрібно. Це шантаж або сила. У цих акцій нема ані сили, ані можливості шантажу.
Як показує досвід на мирні беззубі акції ніхто не реагує, а ось коли показуєш силу, то влада починає торг.
План мінімум зараз це поставити майдан, сформувати самооборону і почати торг
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30.05.2021 21:27 Відповісти
З невідомих причин, більшість наших журналістів покірно мовчать про земельну аферу століття нікчеми при владі, за якою Україну хочуть позбавити власної території без війни і жодного пострілу. Здача Криму виглядає дитячою забавкою на цьому фоні.
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30.05.2021 22:21 Відповісти
ой, прям диктатура, 37-год, гулаг, караульчик, спасите-помогите.
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30.05.2021 23:50 Відповісти
Печаль.
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31.05.2021 01:25 Відповісти
путіну поскаржиться треба, реакція буде така ж, це ж блазень кремля.
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31.05.2021 07:17 Відповісти
а де мільони ,котрі віділили на ремонт оли.?двері як були поламані ,так мабуть до слідуючого преза і простоять. а стерненку бажано присісти у буцигарню.бо срок він сам собі нагадав, вибиравши собі тюремщика-зелю!
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31.05.2021 09:36 Відповісти
Кейс Стерненко, це потужний удар по зеленському, тому треба цим користуватись незважаючи на те ким він був чи є. Просто використати його на свою користь.
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31.05.2021 13:37 Відповісти
Переломный момент? Адвокат еще верит этой власти? Зеленый электорат как 1937-м, если к ним прийдут ночью то будут думать что зеленскиц ничего не знает, что это чудовищная ошибка, и пискть письма авакову.
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31.05.2021 10:39 Відповісти
 
 