УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
4437 відвідувачів онлайн
Новини Відео Події
23 188 238
побиття (844) Нацполіція (13914) Ужгород (232)

В ужгородській маршрутці нетверезий чоловік побив жінку, бо її дитина не поступилася місцем пенсіонерці. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Події

В Ужгороді чоловік кілька разів ударив жінку в маршрутці. Конфлікт виник через те, що її дитина не поступилася місцем пенсіонерці.

Інформацію про інцидент Суспільному підтвердила речниця Нацполіції Закарпаття Ганна Дан, передає Цензор.НЕТ.

За її словами, сталося це вчора, 29 травня, на вулиці Грушевського. "Конфлікт виник на очах у п'ятирічної дитини. 57-річний чоловік став смикати 36-річну жінку, а коли та його відштовхнула, вдарив в обличчя, завдав ще кілька ударів і зник. Його розшукали нетверезим, свої дії правоохоронцям пояснити він не зміг", - розповіла речниця.

За фактом заподіяння умисних легких тілесних ушкоджень у поліції відкрили кримінальне провадження. Чоловікові загрожує до 850 гривень штрафу або громадські роботи терміном до двохсот годин, або виправні роботи терміном до одного року. У справі ведеться слідство.

Дивіться також: В Одесі патрульний під час "виховання" зламав ніс 17-річному юнакові, за що може отримати 8 років. ФОТО
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+19
Цей чоловік,просто сміття.
показати весь коментар
30.05.2021 22:15
+19
Ні не правильно.Немає в законах.щоб діти поступалися і стояли в маршрутках.
показати весь коментар
30.05.2021 22:26
+15
***
в трамвае бабушке с кошелкой
геннадий место уступил
она подумала с чего бы
на всякий случай прокляну
показати весь коментар
30.05.2021 23:09
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 3 з 3
З комента не зрозуміло, хто наволоч. Але це неважливо. Причина в озлобленості людей.
показати весь коментар
31.05.2021 00:21 Відповісти
А где ты там " чоловіка" увидел? Чоловік сам уступает место пенсам, а не до детей доклепуется. А это просто пьяное быдло, которое распускает руки.
показати весь коментар
31.05.2021 00:34 Відповісти
а может он сам пенс. нет аргументов обвини что пьяный...
показати весь коментар
31.05.2021 08:40 Відповісти
А заголовок и текст новости читать не пробовали? А видео посмотреть слабо?
показати весь коментар
31.05.2021 21:22 Відповісти
пнх чмо
показати весь коментар
31.05.2021 22:19 Відповісти
Мог не подписываться - и так видно.
показати весь коментар
01.06.2021 02:00 Відповісти
внесу ясность, всё вышенаписанное это про тебя, и куда тебе идти
показати весь коментар
01.06.2021 07:10 Відповісти
С какого простите перепугу кто то там кому то что то должен? Можно быть культурным и воспитанным. Но это никак не означает, что ему должны. Если человек считает нужным, он уступит место. А распускать руки и язык, уже права нет. В польше такой жест даже не приветствуется, а наши рагули всю жизнь думают что им должны!
показати весь коментар
31.05.2021 00:21 Відповісти
Этот урод сам уступить не хочет, а раскрыл пасть на женщину с ребенком. Таких надо выкидывать из автобуса и ушатывать.
показати весь коментар
06.06.2021 02:36 Відповісти
Кстати да, меня поражают такие. Я как был мальком, меня такие и шпыняли. Как то раз ехал в маршрутке, было сломано колено, уселся значит. А мне начинают мораль читать все "неравнодушные" мол, бабке не уступил место, бык молодой. Пояснил, мол с коленом беда, так еще и ******** обозвали. Так что, я свами полностью согласен, таким умным нужно в нос давать в пол силы, для на чала.
показати весь коментар
06.06.2021 20:06 Відповісти
дай ка ти ей еще -для ума
показати весь коментар
31.05.2021 00:47 Відповісти
Или тебе - для того, чтоб не лепил горбатого.
показати весь коментар
31.05.2021 04:05 Відповісти
і тобі бажано ногами
показати весь коментар
03.06.2021 22:53 Відповісти
Кацап?
показати весь коментар
05.06.2021 03:32 Відповісти
ага
показати весь коментар
05.06.2021 05:17 Відповісти
Значит я в тебе не ошибся.
показати весь коментар
06.06.2021 00:33 Відповісти
ти головне в собі не ошибісь
показати весь коментар
06.06.2021 00:58 Відповісти
А ты за меня не переживай. Любят кацапы лезть ко всем со своими советами. Страна советов. Кацапа даже можно вывезти в США, но кацапа из кацапа вывезти невозможно.
показати весь коментар
06.06.2021 02:33 Відповісти
це таких як ти то завезуть то вивезуть а нормальні люди самостійно їздять по світу
показати весь коментар
06.06.2021 06:24 Відповісти
В маршрутці.
-Бабцю,вибачте я Вам на ногу наступив.
-Та нічого синку,я тобі вже на спину плюнула.
показати весь коментар
31.05.2021 00:56 Відповісти
Скаженіле "уступаніє мєст" - це невід'ємний атрибут совка, та й будь-якого комуністично-тоталітарного суспільства. Це є взірцевий приклад подвійної моралі, де всі так, наче, "піклуються" за людину, життя якої, в той же час, не вартує нічого.
показати весь коментар
31.05.2021 01:21 Відповісти
нет ничего плохого в том что бы уступить если мест свободных нет ... или пропустить человека в очереди , или открыть перед девушкой двери ....в этом нет совка это называется ЭТИКА.
показати весь коментар
31.05.2021 20:56 Відповісти
"нет ничего плохого в том что бы уступить"

Доволі хибне уявлення, зазвичай притаманне людині, яка народилася, та виросла у совковому/пост-совковому зоопарку, і яка помилково вважає, що за парканом такий же самий зоопарк.
В нашому місті я лише спостерігав коли китайські або учні, або студенти вдавалися до подібних практик пропонувати місце (бо є вихованими на тоталітарній подвійній моралі), що в свою чергу, виглядало геть недоречним. По-перерше, навряд чи хто погодиться на ваші пропозиції що до місця, бо це, швидше за все, викличе лише почуття сорому в тіє людини (to get embarrassed one), якій ви те пропонуєте, бо, по-суті, це є втручання в її приватне життя (privacy).
Пропонуючи місце незнайомій жінці буде миттєво сприйняте нею як намагання привернути її увагу до вас, що є неприйнятним. По-друге, це може тупо образити людину, якщо вона або похилого віку, або є інвалідом. По-перше, інваліди сприймають дуже боляче, коли будь-хто фокусується на їхніх фізіичних недоліках. По-друге, в будь-якому транспорті є місця для інвалідів, які по закону належать їм за замовчанням. По-третє, в моєму місті все налаштовано таким чином, що інвалід немає жодних перешкод з рухом ніде - ані на вулиці, ані в торгівельному центрі, ані в транспорті, разом з таксі включно. Саме так виглядає справжня турбота за ближніх, а не той антилюдяний треш, який існує в постсовку, починаючи від хамських взаємовідносин в суспільстві, закінчуючи станом цивільої інфраструктури.
В нашому суспільстві є неприйнятним виглядати жалюгідним, і є геть образливим. У левової частки людей існує загострене вічуття власної гідності, та повага до оточуючих в той же час. Коли у вашої машини раптом скінчилося пальне, то обов'язково хтось підійде, та запропонує свою jerry canister. Це саме і є головний commonwealth або mateship, на якому побудовано наше суспільсво.

Стосовно людей похилого віку: мій колишній колєга Питер є людиною за 70. Одного дня він мені каже таке:
- "Мав з'їздити в сіті на метро по справах до офісу якоїсь там bla-bla установи. Останній раз я подорожував на потязі ще тоді, коли у вагонах палили (себто, коли ще молодий був). Стою собі, та дивлюся у вікно. Раптом чую, хтось мене смикає позаду. WTF!? Обертаюсь - стоїть китайська дівчинка, яка мені каже:
- "Сідайте, сер, будь-ласка."
Я нічого не зрозумів, і питаю в неї:
-"Нахіба, я маю сідати?"
А вона каже:
"Так ви ж старенький, то вам треба надати місце"
Мене це обурило, і я кажу їй:
-"Ні, зі мною все гаразд, від'*****", а сам думаю, чи невжеж я виглядаю так погано? Було дуже неприємно!
Тоді я Пітеру розповів всю природу того явища, про подвійну тоталітарну мораль, та про те, коли у 2012 в Китаї згоріло в пожежі 600 дітей в приміщенні під час піонерських зборів, і всім було насрати на те, а уряд запопадливо видаляв в мережі всю інфу стосовно тієї трагедії.

"открыть перед девушкой двери"
по-перше, 99.9% відсотків дверей в нас відчиняється автоматично. По-друге, фіксація уваги виключно на "дєвушкє", лише виказує нехтування іншими людьми, і є проявом дикунства та безкультуря.
Для вас має бути шоком той факт, що в нашій культурі, коли чоловік і жінка під час побачення вечеяють в ресторані, то кожен з них сплачує за себе сам, а не як в совку/пост-совку, чоловік має платити за жінку. Таке є неприйнятним. якщо ваша жінка згодна, щоб за неї платили, то вона відвертий gold gigger, і вам мої співчуття, (звісно, якщо ви не селебріті, якій дарує діаманти та нерухомість за гарну гру на шкіряній флейті).

Тепер вам має бути зрозумілим рівень вашої загальної "морально-етичної" девіації.
показати весь коментар
01.06.2021 15:04 Відповісти
ахахахах))) боже какой ты п0ц) просто узколобая дичь) специально всё прочитал что бы не осталось тени сомнения ))))ааххаха
показати весь коментар
01.06.2021 16:43 Відповісти
так ясєн_красєн, шо будь-який мешканець зоопарку завжди ображений на будь-кого, хто по той бік паркану. Цивілізаційного паркану.
показати весь коментар
27.06.2021 15:59 Відповісти
тебе виднее ... олень)
показати весь коментар
27.06.2021 17:39 Відповісти
Это видео, как комментарии здесь - срез нашего общества. Мужик как и комментаторы знают, что и как должен делать кто то другой, как правильно поступать и что такое хорошо, а что такое плохо. А если кто то несогласен тут же проявляется агрессия. А мог бы просто..... сам встать и уступить место бабульке.
показати весь коментар
31.05.2021 08:20 Відповісти
Совок закончился!
И нефиг кому то уступать место.
показати весь коментар
31.05.2021 09:39 Відповісти
Шануймося українці!
Люблю Україну і ненавиджу державу в ній!
Бо про людей ніхто не думає,лиш би три шкури здерти.
Чому в межах міста,деруть штраф за непристебнутий пасок безпеки і дозволяють
перевозити стоячих в маршрутках?Що мало аварій з маршрутками?
Чи не зрозуміло,що при різкому гальмуванні,дитина на руках у сидячої мами,
отримає травми не сумісні з життям!??????????І нічо не докажеш,бо білетів нема.
ВСІ СТОЯЧІ ПАСАЖИРИ МАЮТЬ ПРАВО НА БЕЗПЛАТНИЙ ПРОЇЗД!!!!!!!!!!!!!!
показати весь коментар
31.05.2021 09:48 Відповісти
начнем с главного - само бухое тело сидело, когда бабулька стояла!

дальше все лирика и тупое словесное поносение...

но когда мамаша стала возле бухого идиота, то нужно вести себя аккуратнее. а она позволила себе не только язык распускать, но и руки... за что и получила в лицо. думать надо головой! а есть такие неадекваты, еще и пистолет достал бы, и пристрелил тупую козу! да, его бы посадили (опять же, если нет справки из дурки), только ей бы легче не было, лежа на кладбище....
показати весь коментар
31.05.2021 09:57 Відповісти
Для початку, чому п'яних взагалі до автобусу пускають? Має гроші бухати, може і на таксі знайти. Мала дитина має дивитись на якесь бидло...
щодо "культури, виховання", це оціночні категорії. У СРСР була така норма культури поступатись місцем особам похилого віку. Я би не сказав, що вона зараз має право на існування. Інвалідам, вагітній жінці так. Особі дуже, дуже похилого віку, також, а за формальними ознакою, бо він пенсіонер, ні.
До того ж, пенсіонери мають платити за проїзд, менше будуть безцільно використовувати транспорт.
показати весь коментар
31.05.2021 10:01 Відповісти
В западной Европе, куда мы так стремимся, кто первый занял место тот и сидит. Попробуйте уступить старушке где-нибудь в Германии место и удивитесь. Особенно умиляют коменты западенцев-этих носителей традиционных семейных ценностей- вы поедьте куда-нибудь дальше чем на работу в католическую Польшу и посмотрите кто там и кому уступает места. Западенцы а совок в головах усе равно засел.
показати весь коментар
31.05.2021 11:41 Відповісти
Бігме, дорослий чоловік, замість того щоб самому вступити місце бабці, вимагає цього від матері з дитиною! А потім питають, чому ми не живемо та не воюємо, як ізраїльтяни - нація, в якої діти та їхнє здоров'я і майбутнє завжди стояло на першому місці, порівняно навіть із життям та здоров'ям старушок. У що внаслідок Голодомору виродились українці? Кожен другий загартовує дітей "по Комаровському"(тобто по цигансько-англійському), внаслідок чого у мене немає сусідів, в яких дитина не перенесла б одно-два запалення легенів задовго до коронавірусу!!! Кормлять дітей пальмовими цукерками та неякісними продуктами, внаслідок чого євреї для своїх дітей роблять окремі дитсадки, де навіть самі печуть хліб, українському хлібу не довіряють більше!
Що взагалі з нацією, люди??? За що ви всі так ненавидите українських дітей?
показати весь коментар
31.05.2021 12:13 Відповісти
Высновок: во время пандемии в автобусе мало того , что не должно быть стоячих мест(за счет увеличения единиц транспорта на маршруте), но и сидеть должны через одну пустую сидушку, друг от друга. Все вопросы - к муниципальным властям - почему не организовали надлежащим образом сервис. А к распустившему зебилоиду руки нужно заехать в дюндель не отходя от кассы...
показати весь коментар
31.05.2021 18:29 Відповісти
когда я был мелкий мне было не впадло место уступить .... так что тут баба виновата ...впрочем получила заслужено ...
показати весь коментар
31.05.2021 20:51 Відповісти
Жаль что тебя, когда ты был мелкий, не пороли. Может быть научился бы уступать женщинам и детям.
показати весь коментар
06.06.2021 02:39 Відповісти
Сторінка 3 з 3
 
 