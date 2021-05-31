Здетонувало в руках: вночі в одному з будинків у Шевченківському районі Києва пролунав вибух, є постраждалий. ВIДЕО

Поліцейські встановлюють обставини вибуху в будинку в Шевченківському районі столиці. Унаслідок події постраждав чоловік, його госпіталізували.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва у Facebook.

"Сьогодні вночі до чергової частини поліції Києва надійшло повідомлення про те, що у будинку на вулиці Зоологічній стався вибух", - йдеться в повідомленні.

На місці події працювали слідчо-оперативні групи районного і головного управлінь поліції, вибухотехніки та лікарі.

Правоохоронці попередньо встановили, що у 43-річного потерпілого в руках здетонував вибухонебезпечний предмет.

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Чоловіка негайно госпіталізували. Наразі поліцейські встановлюють обставини вибуху.

Вирішується питання щодо надання правової кваліфікації події.

За даними "Магнолії-ТВ", потужний вибух пролунав у 9-поверховому будинку. Щось схоже на сильний хлопок мешканці будинку по вулиці Зоологічній почули вночі.

Як вдалося дізнатися знімальній групі, рвонуло на першому поверсі. Місцеві жителі підозрюють, що вибухнула граната, і рятувальники повідомили, що ушкодження від вибуху газу інші.

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