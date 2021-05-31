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вибух (3737) Київ (13826) Нацполіція (13914)

Здетонувало в руках: вночі в одному з будинків у Шевченківському районі Києва пролунав вибух, є постраждалий. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Події

Поліцейські встановлюють обставини вибуху в будинку в Шевченківському районі столиці. Унаслідок події постраждав чоловік, його госпіталізували.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва у Facebook.

"Сьогодні вночі до чергової частини поліції Києва надійшло повідомлення про те, що у будинку на вулиці Зоологічній стався вибух", - йдеться в повідомленні.

На місці події працювали слідчо-оперативні групи районного і головного управлінь поліції, вибухотехніки та лікарі.

Правоохоронці попередньо встановили, що у 43-річного потерпілого в руках здетонував вибухонебезпечний предмет.

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Чоловіка негайно госпіталізували. Наразі поліцейські встановлюють обставини вибуху.

Вирішується питання щодо надання правової кваліфікації події.

За даними "Магнолії-ТВ", потужний вибух пролунав у 9-поверховому будинку. Щось схоже на сильний хлопок мешканці будинку по вулиці Зоологічній почули вночі.

Як вдалося дізнатися знімальній групі, рвонуло на першому поверсі. Місцеві жителі підозрюють, що вибухнула граната, і рятувальники повідомили, що ушкодження від вибуху газу інші.

Здетонувало в руках: вночі в одному з будинків у Шевченківському районі Києва пролунав вибух, є постраждалий 01


Автор: Наталя Джума
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Нормально. Естественный отбор.
Удивительно - откуда у тупой обезьяны граната?
Не понимаю.
У меня тоже были две эфки. Все под роспись. И сдавал на ротации под роспись.
Даже мыслей не было учудить и увезти домой.
А если бы и увез - так это оружие.
Есть оружейная дисциплина.
Пьешь - даже не смотри в ту сторону.
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31.05.2021 10:15 Відповісти
Не держал в руках,но интерессно:номера на гранатах есть?
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31.05.2021 11:13 Відповісти
нет
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31.05.2021 11:16 Відповісти
Что такое "хлопОк"?
Мы уже на рассее живем?
Есть нормальное слово "взрыв".
Не уподобляйтесь ублюдочным сми рассеи.
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31.05.2021 10:32 Відповісти
не обращайте внимания, это естественный отбор. желательно только чтобы он происходил на едине.
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31.05.2021 15:21 Відповісти
 
 