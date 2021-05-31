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"Как тебя, п#дараса, зовут? Иди нах#й! Слышь ты, гнида, бл#дь! Стопе!", - п'яна дружина поліцейського з Дніпра у відповідь на зауваження за нетверезу їзду. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Події Суспільство
Дружина поліцейського з Дніпра сіла за кермо свого автомобіля в нетверезому стані, проігнорувавши зауваження перехожого і прохання викликати драйвера. Увага! Ненормативна лексика!
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис інциденту опубліковано на youtube-каналі користувача Поліція Дніпро.
Судячи із запису, поліцейський і його дружина, добряче випивши, намагалися виїхати з місця відпочинку, коли один з перехожих зробив їм зауваження і попросив викликати когось із тверезих знайомих, щоб той сів за кермо.
Після тривалої розмови, жінка сіла за кермо і поїхала, залишивши чоловіка.
Заступник глави МВС Антон Геращенко прокоментував Цензор.НЕТ даний інцидент. Поліцейського звільнили і проводять службове розслідування.
Топ коментарі
+106 Підлога Маккартні
показати весь коментар31.05.2021 11:24
+82 serh
показати весь коментар31.05.2021 11:24
+45 Василий Сантадок
показати весь коментар31.05.2021 11:27
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Будь ласка, зачекайте...
Как можно уволить ДО ОКОНЧАНИЯ сл. расследования, ау?!
Изучите свои приказы невiгласи!
Потом мент восстановится, получит с нас за его невынужденный прогул и будет вам факи показывать...
И будет вполне прав, раз вы такие нулевые.
От безнаказанности и вседозволенности сегодняшней, они вообще берега попутали!
Такая коррупция и преступность позволены сейчас из-за того, что такое же совершенно откровенно и не прикрыто происходит в высших эшелонах власти!