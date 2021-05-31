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"Как тебя, п#дараса, зовут? Иди нах#й! Слышь ты, гнида, бл#дь! Стопе!", - п'яна дружина поліцейського з Дніпра у відповідь на зауваження за нетверезу їзду. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Події Суспільство

Дружина поліцейського з Дніпра сіла за кермо свого автомобіля в нетверезому стані, проігнорувавши зауваження перехожого і прохання викликати драйвера. Увага! Ненормативна лексика!

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис інциденту опубліковано на youtube-каналі користувача Поліція Дніпро.

Судячи із запису, поліцейський і його дружина, добряче випивши, намагалися виїхати з місця відпочинку, коли один з перехожих зробив їм зауваження і попросив викликати когось із тверезих знайомих, щоб той сів за кермо.

Після тривалої розмови, жінка сіла за кермо і поїхала, залишивши чоловіка.

Заступник глави МВС Антон Геращенко прокоментував Цензор.НЕТ даний інцидент. Поліцейського звільнили і проводять службове розслідування.

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Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+106
Быдло-скот "Как тебя, п#дараса, зовут? Иди нах#й! Слышь ты, гнида, бл#дь! Стопе!", - пьяная жена полицейского из Днепра в ответ на замечание за нетрезвую езду - Цензор.НЕТ 1956
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31.05.2021 11:24
+82
"Орлы" Авакова
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31.05.2021 11:24
+45
Свиносемья. Общество деградирует, данная свиносемья - депилов, этому отличное подтверждение.
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31.05.2021 11:27
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"...Геращенко прокомментировал данный инцидент. Полицейского уволили и проводят служебное расследование".

Как можно уволить ДО ОКОНЧАНИЯ сл. расследования, ау?!
Изучите свои приказы невiгласи!
Потом мент восстановится, получит с нас за его невынужденный прогул и будет вам факи показывать...
И будет вполне прав, раз вы такие нулевые.

"Как тебя, п#дараса, зовут? Иди нах#й! Слышь ты, гнида, бл#дь! Стопе!", - п'яна дружина поліцейського з Дніпра у відповідь на зауваження за нетверезу їзду - Цензор.НЕТ 8421
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01.06.2021 09:30 Відповісти
Респект Петру. Все таки молодежь у нас небезразличная растет, ни разу не совок, не первый раз с этим сталкиваюсь.
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01.06.2021 09:30 Відповісти
Кто такой?
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01.06.2021 11:50 Відповісти
Петя був посланий у вірному напрямку. Хай порно дома знімає, збочинець.
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02.07.2021 19:30 Відповісти
Быдло сейчас цветет и пенится по всей стране!
От безнаказанности и вседозволенности сегодняшней, они вообще берега попутали!
Такая коррупция и преступность позволены сейчас из-за того, что такое же совершенно откровенно и не прикрыто происходит в высших эшелонах власти! "Как тебя, п#дараса, зовут? Иди нах#й! Слышь ты, гнида, бл#дь! Стопе!", - п'яна дружина поліцейського з Дніпра у відповідь на зауваження за нетверезу їзду - Цензор.НЕТ 6465
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01.06.2021 10:18 Відповісти
Парадокс: здесь праведные комментаторы иногда хамовитей, злее и агрессивней этих людей на видео. И ничего: остальные лайкуют и поддакивают; ну и по ходу вздыхают о низком уровне культуры и эмпатии в обществе. "Как тебя, п#дараса, зовут? Иди нах#й! Слышь ты, гнида, бл#дь! Стопе!", - п'яна дружина поліцейського з Дніпра у відповідь на зауваження за нетверезу їзду - Цензор.НЕТ 6928
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01.06.2021 10:28 Відповісти
Наоборот, полицейский довольно добродушный и учтивый.
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01.06.2021 10:35 Відповісти
А дама вообще- супер.😄
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02.07.2021 19:31 Відповісти
Про що з кобилою їбучою можно стільки говорити?Витягнути за патли і обісцяти
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01.06.2021 14:31 Відповісти
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