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Разумков ще не бачив законопроєкту про деолігархізацію: Найближчим часом документ з'явиться в парламенті. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Політика України
Спікер ВР Дмитро Разумков не бачив законопроєкт про деолігархізацію.
Про це він сказав на брифінгу після Погоджувальної ради ВРУ, повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.
За його словами, найближчим часом законопроєкт повинен з'явитися в парламенті, після чого його можна буде обговорювати.
Говорячи про існуючі в ВР так звані групи впливу, Разумков зазначив: "Весь парламент повинен бути групою впливу для всього народу".
Він також підкреслив, що в усьому світі є лобізм, але в Україні він часто має корупційну складову.
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Завтра на засідання ВР спробують винести законопроект 5554, який «відтерміновує українську мову фільмів та серіалів до кінця карантину», тобто хворіти і помирати українцям буде легше під працюючий тілівізар з кінішками Найвеличнішого на свинопсячій мові.
Автори Потураєв та Кравчук.
- И тем, и другим законы не писаны.
- А какая между ними разница?
- От олигофренов вреда меньше.
Тому Пороха не будуть садити, щоб не зруйнувати міф, але життя отруювати ще як(