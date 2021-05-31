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Разумков ще не бачив законопроєкту про деолігархізацію: Найближчим часом документ з'явиться в парламенті. ВIДЕО

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Спікер ВР Дмитро Разумков не бачив законопроєкт про деолігархізацію.

Про це він сказав на брифінгу після Погоджувальної ради ВРУ, повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

За його словами, найближчим часом законопроєкт повинен з'явитися в парламенті, після чого його можна буде обговорювати.

Говорячи про існуючі в ВР так звані групи впливу, Разумков зазначив: "Весь парламент повинен бути групою впливу для всього народу".

Він також підкреслив, що в усьому світі є лобізм, але в Україні він часто має корупційну складову.

Також читайте: ЗМІ опублікували не той законопроєкт про олігархів, - Данілов

Автор: Анастасія Потіха
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свічка@svecha6

Завтра на засідання ВР спробують винести законопроект 5554, який «відтерміновує українську мову фільмів та серіалів до кінця карантину», тобто хворіти і помирати українцям буде легше під працюючий тілівізар з кінішками Найвеличнішого на свинопсячій мові.
Автори Потураєв та Кравчук.
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31.05.2021 12:35 Відповісти
Это такой же "закон" как и "закон" о депутатской неприкосновенности. Лично Зеля будет решать кто олигарх, а кто нет. Дорвалось до власти квартальное чучело...
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31.05.2021 12:36 Відповісти
- Что общего у олигархов и олигофренов?
- И тем, и другим законы не писаны.
- А какая между ними разница?
- От олигофренов вреда меньше.
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31.05.2021 12:39 Відповісти
Олигарх без взяточника- чиновника нолевая величина.
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31.05.2021 12:39 Відповісти
Пішаки олігархів клЕпають деолігархічне законодавство...🥴
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31.05.2021 13:04 Відповісти
Закон має бути виписаний так - олігарх це людина, яка хворіє діабетом, виробляє продукцію "Рошен", ходить в ПЦУ і володіє телевізійними каналами "Прямий" і "5".
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31.05.2021 13:10 Відповісти
Так і буде, бо в зелених фантазіях наріду існує міф, якщо щоколядного баригу посадити в тюрму, то в Україні наступить рай: Ху..ло поверне Крим, Лугандонія щезне, війна закінчиться перемогою ЗСУ, квартплата і податки зменшаться, зарпалата і пенсії збільшаться, іншими словами всім буде за потребами по махсимуму, а від кожного в залежності від бажання (в наріду бажання зрозуміло яке)
Тому Пороха не будуть садити, щоб не зруйнувати міф, але життя отруювати ще як(
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31.05.2021 14:35 Відповісти
 
 