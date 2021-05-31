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Разумков про звинувачення у блокуванні законопроєкту про ліквідацію ОАСК: Не потрібно ляпати язиком. Ще немає рішення комітету. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Політика України

Поки законопроєкт про ліквідацію Окружного адміністративного суду м Київ (ОАСК) не готовий до розгляду у Верховній Раді.

Про це на брифінгу після Погоджувальної ради сказав голова ВРУ Дмитро Разумков, передає парламентський кореспондент Цензор.НЕТ.

За його словами, поки що немає рішення профільного комітету щодо цього документа, а як тільки воно з'явиться, керівництво парламенту винесе законопроєкт до сесійної зали.

Відповідаючи на питання журналістів про те, що "злі язики" звинувачують спікера в блокуванні розгляду законопроєкту, він заявив: "А "злі язики" це хто? Передайте "злим язикам", що якщо хтось щось коментує, то потрібно це робити компетентно, в рамках нашого законодавства і не ляпати язиком, вибачте за таке не парламентський вислів. ... Для того, щоб розглянути питання по суті, потрібно відповідне рішення комітету".

Читайте також: Законопроєкт про ліквідацію Окружного адмінсуду Києва ще не підготовлений до розгляду в Раді, - Разумков

Як повідомлялося, 13 квітня президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради як невідкладний проєкт закону №5369 "Про ліквідацію Окружного адміністративного суду міста Києва" (ОАСК). Цей законопроєкт передбачає створення Київського міського окружного адмінсуду.

Автор: Анастасія Потіха
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"Не ляпай языком, как корова лопатой!"
Народная мудрость. Разумков об обвинениях в блокировании законопроекта о ликвидации ОАКС: Не нужно ляпать языком. Еще нет решения комитета - Цензор.НЕТ 2339
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31.05.2021 12:59 Відповісти
Да , - Если еще не прошел комитет , то где то чрез год может и попадет к Разумкову , а за этот период Вовк должен принять неотложные судебные решения .
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31.05.2021 13:03 Відповісти
А зелень пиз-ла что уже передала в ВР......
Надо очн ставку делать?
Хотя зелень , да и Розумков пиз-т что дышит......
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31.05.2021 13:04 Відповісти
зразу видно, що цей недоРазумков - дуже інтелігентна та освідчена людина))
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31.05.2021 13:06 Відповісти
13 апреля президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду как безотлагательный .....
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31.05.2021 14:16 Відповісти
А если вежливо спросить у разумкова какого хрена нет решения этого твоего комитета?Чем ты и твои комитеты там занимаются?(вопрос риторический) На фига ты там нужен,бездельник Разумков про звинувачення у блокуванні законопроєкту про ліквідацію ОАСК: Не потрібно ляпати язиком. Ще немає рішення комітету - Цензор.НЕТ 442
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31.05.2021 16:18 Відповісти
 
 