Будівництво президентського Університету майбутнього на території ВДНГ у Києві коштуватиме 7,2 млрд грн, - Шкарлет. ВIДЕО
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Будівництво "Президентського університету" на території державного "Експоцентру України" (ВДНГ, Київ) за три роки коштуватиме 7,2 млрд грн, заявив міністр освіти і науки Сергій Шкарлет.
"Територіально локація - це 16 гектарів на ВДНГ... Загалом розвиток президентського університету спільно з біокластером і біоклінікою є логічним завершенням просторового розвитку території ВДНГ, для того, щоб студенти мали можливість користуватися всіма об'єктами інфраструктури одночасно", - сказав він на пресконференції під час Всеукраїнського форуму "Україна 30. Освіта і наука" в понеділок, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
Згідно з представленою концепцією, територія університету займатиме 16 га, загальна площа забудови - 25,8 тис. кв.м.
На його території буде 11 кампусів, серед яких п'ять профільних наукових кампусів, адміністративний корпус, апарт-готель для студентів, апарт-готель для педагогів, лікарня, дипломатична служба і корпус з офісами іноземних компаній.
Міністр зазначив, що реалізація концепту впродовж трьох років із підготовкою документації, новим будівництвом, первинним необхідним обладнанням коштуватиме 7,2 млрд грн.
Раніше Зеленський підписав указ про створення президентського Університету майбутнього.
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Питання на 120 мільярдів: куди пішли гроші з програми Зеленського "Велике будівництво"
Из 7.2 лярда целый лярд, а это 1 000 000 000 гривень пойдет на университет, а остальные бубочке с Ленкой. И не ругать бубочку надо, а благодарить. Это-же первый универ не только в Украине, а и в Европе. Потому что он ЗЕ !
Как уточнили в пресс-службе главы государства, предполагается, что первый набор в университет составит 120 человек (шесть направлений по 20 студентов). Ранее президент заявлял, что для учебы в этом университете будут отбирать лучших детей, которым будет создано благоприятное пространство для обучения и предоставляться высокие стипендии. Источник: https://biz.censor.net/n3268475
- В Україні за інформацією Держстату, станом на 2018-2019 навчальні роки в Україні налічувалося 282 університети.
Нам мало, треба іще президентський ... Напевно, для папи Володимира Олександровича.
Ну, і бюджет пильнути. На "великому крадівництві", напевно не для всіх хватає
Зупини ідіотів!
"Мероприятие состоится в четверг, 3 июня, в 13:00, по адресу ул. Памвы Беринды, 6 (помещение Украинского института будущего).Источник: https://censor.net/ru/n3268540