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Будівництво президентського Університету майбутнього на території ВДНГ у Києві коштуватиме 7,2 млрд грн, - Шкарлет. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Політика України

Будівництво "Президентського університету" на території державного "Експоцентру України" (ВДНГ, Київ) за три роки коштуватиме 7,2 млрд грн, заявив міністр освіти і науки Сергій Шкарлет.

"Територіально локація - це 16 гектарів на ВДНГ... Загалом розвиток президентського університету спільно з біокластером і біоклінікою є логічним завершенням просторового розвитку території ВДНГ, для того, щоб студенти мали можливість користуватися всіма об'єктами інфраструктури одночасно", - сказав він на пресконференції під час Всеукраїнського форуму "Україна 30. Освіта і наука" в понеділок, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Згідно з представленою концепцією, територія університету займатиме 16 га, загальна площа забудови - 25,8 тис. кв.м.

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На його території буде 11 кампусів, серед яких п'ять профільних наукових кампусів, адміністративний корпус, апарт-готель для студентів, апарт-готель для педагогів, лікарня, дипломатична служба і корпус з офісами іноземних компаній.

Міністр зазначив, що реалізація концепту впродовж трьох років із підготовкою документації, новим будівництвом, первинним необхідним обладнанням коштуватиме 7,2 млрд грн.

Раніше Зеленський підписав указ про створення президентського Університету майбутнього.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+49
Вот это аппетиты....на большом распиле нагуляли наверное.... Строительство президентского Университета будущего на территории ВДНХ в Киеве обойдется в 7,2 млрд грн, - Шкарлет - Цензор.НЕТ 3696
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31.05.2021 14:22
+22
Строительство президентского Университета будущего на территории ВДНХ в Киеве обойдется в 7,2 млрд грн, - Шкарлет - Цензор.НЕТ 197
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31.05.2021 14:28
+17
вот же ж зе-мудак: все его "найвеличнiшi iнiцiaтиви" - это тупой распил бабла на очередной стройке.
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31.05.2021 14:23
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Клоуни, а студентів де будете брати? Лілія Гриневич коли була міністром освіти позакривала приватні вузи не тільки через низький рівень освіти в них, а й тому, що з кожним роком падає кількість абітурієнтів. Останні роки вищі навчальні заклади в Україні фіксують недобір студентів. Вочевидь 120 млрд вбуханих у "велике крадівництво" виявилось замало, апетит приходить під час їжі. Ненажерливий Клоун, коли ти вже наїсися? Дивись бо подавися.
Будівництво президентського Університету майбутнього на території ВДНГ у Києві коштуватиме 7,2 млрд грн, - Шкарлет - Цензор.НЕТ 8315

Питання на 120 мільярдів: куди пішли гроші з програми Зеленського "Велике будівництво"
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31.05.2021 15:44 Відповісти
А дорог как не было, так и нет.
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31.05.2021 15:49 Відповісти
А шо там слышно насчет обещанных выселок по захолустьям министерств с Радой, шобы разгрузить киевский трафик?
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31.05.2021 15:46 Відповісти
А шо кому не нравится? Сами-же захотели, что-бы у бубочки закончилась эпоха бедности.
Из 7.2 лярда целый лярд, а это 1 000 000 000 гривень пойдет на университет, а остальные бубочке с Ленкой. И не ругать бубочку надо, а благодарить. Это-же первый универ не только в Украине, а и в Европе. Потому что он ЗЕ !
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31.05.2021 15:47 Відповісти
Полностью с вами согласен!!! Будівництво президентського Університету майбутнього на території ВДНГ у Києві коштуватиме 7,2 млрд грн, - Шкарлет - Цензор.НЕТ 1489Одно не ясно почему этот институт будет называться "Президентским"?!Ведь сам президент его за свои деньги строить не будет...да и знания у президента в области адвакатуры и шоу бизнеса-а у университета будет научно техническая направленность!!!! Будівництво президентського Університету майбутнього на території ВДНГ у Києві коштуватиме 7,2 млрд грн, - Шкарлет - Цензор.НЕТ 6866
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31.05.2021 18:03 Відповісти
у президента знания в области адвокатуры?! Смешно
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31.05.2021 19:04 Відповісти
16 га парку, площа університету 25,8 тис. кв. м., на будівництво 7,2 млрд грн для 120 студентів. Це будуть якісь золоті студенти. І хто ті щасливці "лучшие", яким пощастить вчитись у цьому університеті? Чи не ті діти, яким прЗедент обіцяв віддати Кончу-Заспу і які з ним туди переїхали?

Как уточнили в пресс-службе главы государства, предполагается, что первый набор в университет составит 120 человек (шесть направлений по 20 студентов). Ранее президент заявлял, что для учебы в этом университете будут отбирать лучших детей, которым будет создано благоприятное пространство для обучения и предоставляться высокие стипендии. Источник: https://biz.censor.net/n3268475
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31.05.2021 15:57 Відповісти
Здается мне в будущем за этот чудо универ кто то сядет и похоже Шкарпетка в первых рядах. В прочем у него и выхода нет .С песней не виноватая я ,он меня заставил кина не будет.
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31.05.2021 15:58 Відповісти
дитяча лікарня майбутнього - ее уже достроили?

Будівництво президентського Університету майбутнього на території ВДНГ у Києві коштуватиме 7,2 млрд грн, - Шкарлет - Цензор.НЕТ 4302
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31.05.2021 16:07 Відповісти
Так. Добудували і вона працює. Чому я про це знаю в Америці, а ти в Україні (?) -ні?
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31.05.2021 16:19 Відповісти
Можe якусь лікарню майбутнього і добудували, алe єдина, про яку я знаю, в Києві, в Голосіівському лісі, нe побудована. Моє останнє власнe спостeрeжeння у квітні 2021 р.
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01.06.2021 10:24 Відповісти
Номерний Юра Пєтров, вивчай матеріали перед тим як срати на українських ресурсах, дурнуватий ти кацап.
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31.05.2021 16:20 Відповісти
- У Німеччині при вдвічі більшій кількості населення (82,7 мільйони) - 300 університетів, з яких класичних - усього 92.
- В Україні за інформацією Держстату, станом на 2018-2019 навчальні роки в Україні налічувалося 282 університети.
Нам мало, треба іще президентський ... Напевно, для папи Володимира Олександровича.
Ну, і бюджет пильнути. На "великому крадівництві", напевно не для всіх хватає
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31.05.2021 16:14 Відповісти
Ну а що ж-це ж такий ласий шматок для зелених
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31.05.2021 19:07 Відповісти
До почесного звання "плагіатор" добавить ще і не менш почесне звання "розкрадач народних грошей"!
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31.05.2021 16:40 Відповісти
Где же теперь будут снимать "Слугу народа"? Наверное, в общественном туалете.
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31.05.2021 17:05 Відповісти
дебилы,ямы на дорогах в столице позасыпайте,какой,наер,университет,диджитально-буковельский ??
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31.05.2021 17:42 Відповісти
Подонок зеЛя и его банда за все будут отвечать!пилят бабло чмыри
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31.05.2021 17:47 Відповісти
Боже!
Зупини ідіотів!
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31.05.2021 17:48 Відповісти
Будівництво президентського Університету майбутнього на території ВДНГ у Києві коштуватиме 7,2 млрд грн, - Шкарлет - Цензор.НЕТ 2734
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31.05.2021 17:52 Відповісти
но ведь тут - 16 га в таком обжитом и престижном месте киева! парки - зеленые зоны! да какой там оборонный заказ... какие вакцины и тесты от этой "короны"! а здесь такой лакомый кусок валится в руки их загребущие! гуляй братва, пока власть наша ЗЕлёная!
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31.05.2021 17:57 Відповісти
Та побудуйте краще пту, толку більше буде, або направте ці гроші для підтримки професійної освіти. Папірці перекладати, освіти взагалі не треба
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31.05.2021 17:57 Відповісти
Какая наглая мерзость...
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31.05.2021 18:06 Відповісти
В то время когда не выполняется оборогный заказ и саботируется обеспечение армии. Тогда когда на границе копят силы орки это зеленое чмо выделяет деньги на "презедентский университет будущего". За такой саботаж раньше расстреливали..
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31.05.2021 18:13 Відповісти
Мать ващу, а института будушего вам мало?
"Мероприятие состоится в четверг, 3 июня, в 13:00, по адресу ул. Памвы Беринды, 6 (помещение Украинского института будущего).Источник: https://censor.net/ru/n3268540
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31.05.2021 18:17 Відповісти
С ... ка, а новий інститут вірусології вже побудували ??
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31.05.2021 18:23 Відповісти
дайош институт зеленого коммунизма
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31.05.2021 18:26 Відповісти
Та це аби почати - емпіричним шляхом доведено що вартість будь якого будівництва лише збільшується. Якщо будують за державні кошти збільшується експоненціально
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31.05.2021 18:44 Відповісти
Зеленский решил войти в историю еще и как великий просветитель. Стройте уже мавзолей, пацаны, не мелочитесь.
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31.05.2021 18:48 Відповісти
замість того , щоб зміцнити збройні сили, квартальне опудало краде на будівництві нікому непотрібного університету.
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31.05.2021 18:59 Відповісти
...или мерзкая наглость-суть их поступков не меняется
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31.05.2021 19:12 Відповісти
Могу поспорить, что никакого университета будущего не будет.
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31.05.2021 19:58 Відповісти
А ВДНХ ГДЕ БУДЕТ !?)
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01.06.2021 04:34 Відповісти
Не успеваю следить за аферами!
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13.06.2021 19:57 Відповісти
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