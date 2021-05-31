УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
13720 відвідувачів онлайн
Новини Відео Події
24 130 17
Київ (13826) МВС (2874) Нацполіція (13917) викрадення (772)

Спецоперація зі звільнення викраденої жінки в Києві: чотирьох рекетирів затримано. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Відео Цензор.НЕТ Події

У п'ятницю, 28 травня, оперативники управління стратегічних розслідувань у Києві за силової підтримки полку поліції особливого призначення провели спецоперацію зі звільнення викраденої жінки, яку зловмисники змушували віддати неіснуючий борг. Затримано чотирьох осіб.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Департамент стратегічних розслідувань Нацполіції.

Правоохоронці встановили, що до складу угруповання входило четверо осіб віком від 23-х до 32-х років, у тому числі - вихідці з інших країн. Упродовж тривалого часу погрозами фізичної розправи вони вимагали від громадянки сплачувати їм 15 тис. грн щомісяця за погашення неіснуючого боргу.

"Для переконливості рішучості своїх дій зловмисники відібрали 30 тис. гривень та її особисті речі. Однак жінка не погоджувалася виконувати умови учасників угруповання. Тому, аби змусити потерпілу сплачувати гроші, фігуранти силою заштовхали її до свого автомобіля, побили та відібрали 15 тис. грн і мобільний телефон", - зазначено в повідомленні.

Спецоперація зі звільнення викраденої жінки в Києві: чотирьох рекетирів затримано 01

За даними правоохоронців, у п’ятницю, 28 травня, поліцейські провели спецоперацію для звільнення потерпілої та затримання учасників злочинної групи: "У Києві, на проспекті Лісовому, правоохоронці заблокували автомобіль фігурантів та затримали їх у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Під час затримання фігуранти чинили опір поліцейським та намагалися втекти. Крім того, в ході санкціонованих обшуків за місцем мешкання затриманих вилучили речі, які раніше були силою відібрані у потерпілої".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Під Києвом біля банкомату викрали 21-річного хлопця, - поліція. ФОТОрепортаж

Спецоперація зі звільнення викраденої жінки в Києві: чотирьох рекетирів затримано 02

29 травня слідчі слідчого управління поліції Києва усім затриманим повідомили про підозру за ч. 2 ст. 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини) та ч. 2 ст. 186 (грабіж) Кримінального кодексу України.

Сьогодні, 31 травня, підозрюваним обиратимуть запобіжні заходи. Прокурори Київської міської прокуратури звернулися до суду із клопотанням про обрання усім фігурантам запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Спецоперація зі звільнення викраденої жінки в Києві: чотирьох рекетирів затримано 03
Фото: сайт МВС

За скоєне учасникам злочинного угруповання може загрожувати до 10 років ув’язнення.

Спецоперація зі звільнення викраденої жінки в Києві: чотирьох рекетирів затримано 04

Спецоперація зі звільнення викраденої жінки в Києві: чотирьох рекетирів затримано 05
Спецоперація зі звільнення викраденої жінки в Києві: чотирьох рекетирів затримано 06
Спецоперація зі звільнення викраденої жінки в Києві: чотирьох рекетирів затримано 07

Автор: Наталя Джума
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Топ коментарі
+3
Выходцы из других стран? А почему не говорите конкретно; каких стран?
показати весь коментар
31.05.2021 16:21
+3
Эти морды нужно было по асфальту протащить
показати весь коментар
31.05.2021 16:22
+2
Швейцария, Сингапур, Япония, Австрия, Финляндия, конечно. На заработки гастролируют.
показати весь коментар
31.05.2021 16:55
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Какая-то фантазия . Копайте глубже . Может и не долг . Слуг не похищают . Полицейские провели спецоперацию по освобождению похищенной женщины в Киеве, четверо злоумышленников задержаны, - МВД - Цензор.НЕТ 4934
показати весь коментар
31.05.2021 14:53 Відповісти
Вангуешь недорого?
показати весь коментар
31.05.2021 15:00 Відповісти
ага... таких хитровы***х отдолжить и не отдавать нужно на органы пускать! У меня сейчас ситуация, поставки в торговую сеть, не возврат 300тыс грн. Не отказываются от долга но и не отдают...
Что делать? Судится??? В Украине???... ну такое!
показати весь коментар
31.05.2021 18:23 Відповісти
За такие суммы кого то похищать, что то тут не так.
показати весь коментар
31.05.2021 15:05 Відповісти
А где морды лиц ?
показати весь коментар
31.05.2021 15:21 Відповісти
Эти морды нужно было по асфальту протащить
показати весь коментар
31.05.2021 16:22 Відповісти
Самое главное,где Малюска с паяльником....
показати весь коментар
31.05.2021 15:56 Відповісти
Он занят. Создает блок со шмыгалём.
Будет блок Малюська Шмыгаль
показати весь коментар
31.05.2021 17:00 Відповісти
Выходцы из других стран? А почему не говорите конкретно; каких стран?
показати весь коментар
31.05.2021 16:21 Відповісти
Швейцария, Сингапур, Япония, Австрия, Финляндия, конечно. На заработки гастролируют.
показати весь коментар
31.05.2021 16:55 Відповісти
Без датчан и норвежцев тоже вряд ли обошлось))
показати весь коментар
31.05.2021 17:41 Відповісти
в наших краях обычно это спустившиеся с гор Кавказа
показати весь коментар
31.05.2021 19:54 Відповісти
Не , кавказцы эще те бандиты , но честь - бурегут Спецоперація зі звільнення викраденої жінки в Києві: чотирьох рекетирів затримано - Цензор.НЕТ 2383
Разве что их использовали - подставили Спецоперація зі звільнення викраденої жінки в Києві: чотирьох рекетирів затримано - Цензор.НЕТ 5360
показати весь коментар
31.05.2021 20:25 Відповісти
у бандитов есть честь ?
чурки ведут себя у нас как окупанты , и понимают только язык силы , и если они взяли заложников за выкуп - нахватать ихней родни и в яму , только так- все за одного
показати весь коментар
31.05.2021 21:41 Відповісти
И кто впустил их и дал разрешение въехать в страну и за какие такие заслуги? Вечная загадка.
показати весь коментар
01.06.2021 11:15 Відповісти
 
 