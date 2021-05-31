Спецоперація зі звільнення викраденої жінки в Києві: чотирьох рекетирів затримано. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У п'ятницю, 28 травня, оперативники управління стратегічних розслідувань у Києві за силової підтримки полку поліції особливого призначення провели спецоперацію зі звільнення викраденої жінки, яку зловмисники змушували віддати неіснуючий борг. Затримано чотирьох осіб.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Департамент стратегічних розслідувань Нацполіції.

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Правоохоронці встановили, що до складу угруповання входило четверо осіб віком від 23-х до 32-х років, у тому числі - вихідці з інших країн. Упродовж тривалого часу погрозами фізичної розправи вони вимагали від громадянки сплачувати їм 15 тис. грн щомісяця за погашення неіснуючого боргу.

"Для переконливості рішучості своїх дій зловмисники відібрали 30 тис. гривень та її особисті речі. Однак жінка не погоджувалася виконувати умови учасників угруповання. Тому, аби змусити потерпілу сплачувати гроші, фігуранти силою заштовхали її до свого автомобіля, побили та відібрали 15 тис. грн і мобільний телефон", - зазначено в повідомленні.

За даними правоохоронців, у п’ятницю, 28 травня, поліцейські провели спецоперацію для звільнення потерпілої та затримання учасників злочинної групи: "У Києві, на проспекті Лісовому, правоохоронці заблокували автомобіль фігурантів та затримали їх у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Під час затримання фігуранти чинили опір поліцейським та намагалися втекти. Крім того, в ході санкціонованих обшуків за місцем мешкання затриманих вилучили речі, які раніше були силою відібрані у потерпілої".

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29 травня слідчі слідчого управління поліції Києва усім затриманим повідомили про підозру за ч. 2 ст. 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини) та ч. 2 ст. 186 (грабіж) Кримінального кодексу України.

Сьогодні, 31 травня, підозрюваним обиратимуть запобіжні заходи. Прокурори Київської міської прокуратури звернулися до суду із клопотанням про обрання усім фігурантам запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.



Фото: сайт МВС

За скоєне учасникам злочинного угруповання може загрожувати до 10 років ув’язнення.





