"День радянського прикордонника" відзначили в Дніпрі. Активісти просять владу відреагувати. ВІДЕО+ФОТО
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Активісти Дніпра підготували звернення в поліцію, СБУ, Офіс президента і Український інститут національної пам'яті у зв'язку з тим, що в п'ятницю, 28 травня, в місті відбулися урочистості на честь "радянського" дня прикордонника.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Радіо Свобода".
За словами ініціатора звернень, захід проходив на Січеславській набережній 28 травня, учасники публічно розгорнули прапор з серпом і молотом. Крім того, була помічена роздача матеріалів, які пропагують Російську Федерацію, її символіку та війська.
"Ми не проти того, що ці люди, які служили, можуть зустрітися з друзями, – це їхнє право. Ми проти того, коли демонструється символіка російська й комуністична, яка заборонена законом. Ця акція складала враження проросійської, прорадянської, тому що жодного українського символу не було. Були заборонені законом серп і молот на прапорі, були матеріали із зображенням російських військ, російського прапора. Мене турбує, що долучалися діти, які були одягнені в радянську форму, тримали в руках мапу СРСР. Прославляти це – це наруга над пам’яттю", – сказав Андрій Куліш.
Активісти просять правоохоронців відкрити кримінальне провадження, а Інститут нацпам'яті - дати свою оцінку і публічно відреагувати.
Як повідомляє "Інформатор", святкування 28 травня пройшли біля пам'ятника загиблим воїнам-афганцям. Участь в них взяли понад сотню людей з квітами і в зелених кашкетах. На площі поставили колонку і включили тематичні пісні. О 10:00 колона учасників акції організовано підійшла до пам'ятника і вишикувалася в пів коло. Перед присутніми виступили голови обласних і міських спілок ветеранів, а після цього бажаючі поклали квіти в пам'ять про загиблих прикордонників.
Учасники святкувань розповіли журналістам, що знають, що в Україні день прикордонника відзначають 30 квітня, але хочуть дотримати свої старі звичаї і звички.
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і плювати, що колись всі мріяли втікти з совка десь на захід..
А це дозволила влада "какая разніца"
Люди які служили в ПВ при Союзі - святкують це свято 28 травня.
Жоден колишній радянський прикордонник без наказу не вдягне ******** однострій.
Ну , як релікт - на такому святі - ще би допустив
А за російські - мінімум 15 діб - затримання з прибиранням смітття
А те що прикордонники відносилися до КГБ -воно їх просто сильніше перевіряло - щоб хто зі зброєю просто у країну ворога не перейшов темною нічкою
Відзначати 28-го травня тим, хто служив до 2018-го, не западло.
Так відзначають і ті колишні прикордонники, які і Майдан пройшли, і воювали за Україну.
Так само, як 2 серпня відзначають ті, хто і Афган пройшов, і в "Айдарі" воював.
От тягатися із совково-парашними прапорцями і картами совка - западло.
да и все забыли что это были погранвойска КГБ СССР...и это кузница кадров...впрочем как и связь