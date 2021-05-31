"День радянського прикордонника" відзначили в Дніпрі. Активісти просять владу відреагувати. ВІДЕО+ФОТО

Активісти Дніпра підготували звернення в поліцію, СБУ, Офіс президента і Український інститут національної пам'яті у зв'язку з тим, що в п'ятницю, 28 травня, в місті відбулися урочистості на честь "радянського" дня прикордонника.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Радіо Свобода".

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За словами ініціатора звернень, захід проходив на Січеславській набережній 28 травня, учасники публічно розгорнули прапор з серпом і молотом. Крім того, була помічена роздача матеріалів, які пропагують Російську Федерацію, її символіку та війська.

"Ми не проти того, що ці люди, які служили, можуть зустрітися з друзями, – це їхнє право. Ми проти того, коли демонструється символіка російська й комуністична, яка заборонена законом. Ця акція складала враження проросійської, прорадянської, тому що жодного українського символу не було. Були заборонені законом серп і молот на прапорі, були матеріали із зображенням російських військ, російського прапора. Мене турбує, що долучалися діти, які були одягнені в радянську форму, тримали в руках мапу СРСР. Прославляти це – це наруга над пам’яттю", – сказав Андрій Куліш.

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Активісти просять правоохоронців відкрити кримінальне провадження, а Інститут нацпам'яті - дати свою оцінку і публічно відреагувати.

Як повідомляє "Інформатор", святкування 28 травня пройшли біля пам'ятника загиблим воїнам-афганцям. Участь в них взяли понад сотню людей з квітами і в зелених кашкетах. На площі поставили колонку і включили тематичні пісні. О 10:00 колона учасників акції організовано підійшла до пам'ятника і вишикувалася в пів коло. Перед присутніми виступили голови обласних і міських спілок ветеранів, а після цього бажаючі поклали квіти в пам'ять про загиблих прикордонників.

Учасники святкувань розповіли журналістам, що знають, що в Україні день прикордонника відзначають 30 квітня, але хочуть дотримати свої старі звичаї і звички.























