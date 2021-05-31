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"День радянського прикордонника" відзначили в Дніпрі. Активісти просять владу відреагувати. ВІДЕО+ФОТО

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Активісти Дніпра підготували звернення в поліцію, СБУ, Офіс президента і Український інститут національної пам'яті у зв'язку з тим, що в п'ятницю, 28 травня, в місті відбулися урочистості на честь "радянського" дня прикордонника.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Радіо Свобода".

За словами ініціатора звернень, захід проходив на Січеславській набережній 28 травня, учасники публічно розгорнули прапор з серпом і молотом. Крім того, була помічена роздача матеріалів, які пропагують Російську Федерацію, її символіку та війська.

"Ми не проти того, що ці люди, які служили, можуть зустрітися з друзями, – це їхнє право. Ми проти того, коли демонструється символіка російська й комуністична, яка заборонена законом. Ця акція складала враження проросійської, прорадянської, тому що жодного українського символу не було. Були заборонені законом серп і молот на прапорі, були матеріали із зображенням російських військ, російського прапора. Мене турбує, що долучалися діти, які були одягнені в радянську форму, тримали в руках мапу СРСР. Прославляти це – це наруга над пам’яттю", – сказав Андрій Куліш.

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Активісти просять правоохоронців відкрити кримінальне провадження, а Інститут нацпам'яті - дати свою оцінку і публічно відреагувати.

Як повідомляє "Інформатор", святкування 28 травня пройшли біля пам'ятника загиблим воїнам-афганцям. Участь в них взяли понад сотню людей з квітами і в зелених кашкетах. На площі поставили колонку і включили тематичні пісні. О 10:00 колона учасників акції організовано підійшла до пам'ятника і вишикувалася в пів коло. Перед присутніми виступили голови обласних і міських спілок ветеранів, а після цього бажаючі поклали квіти в пам'ять про загиблих прикордонників.

Учасники святкувань розповіли журналістам, що знають, що в Україні день прикордонника відзначають 30 квітня, але хочуть дотримати свої старі звичаї і звички.

День радянського прикордонника відзначили в Дніпрі. Активісти просять владу відреагувати 01
День радянського прикордонника відзначили в Дніпрі. Активісти просять владу відреагувати 02
День радянського прикордонника відзначили в Дніпрі. Активісти просять владу відреагувати 03
День радянського прикордонника відзначили в Дніпрі. Активісти просять владу відреагувати 04
День радянського прикордонника відзначили в Дніпрі. Активісти просять владу відреагувати 05
День радянського прикордонника відзначили в Дніпрі. Активісти просять владу відреагувати 06
День радянського прикордонника відзначили в Дніпрі. Активісти просять владу відреагувати 07
День радянського прикордонника відзначили в Дніпрі. Активісти просять владу відреагувати 08
День радянського прикордонника відзначили в Дніпрі. Активісти просять владу відреагувати 09
День радянського прикордонника відзначили в Дніпрі. Активісти просять владу відреагувати 10
День радянського прикордонника відзначили в Дніпрі. Активісти просять владу відреагувати 11
День радянського прикордонника відзначили в Дніпрі. Активісти просять владу відреагувати 12

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+41
Советские тараканы в голове-самые живучие...
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31.05.2021 16:30
+24
бо ідеологічні.
і плювати, що колись всі мріяли втікти з совка десь на захід..
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31.05.2021 16:30
+23
Так и зарплату таким людям в советских рублях давать.
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31.05.2021 16:41
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Советские тараканы в голове-самые живучие...
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31.05.2021 16:30 Відповісти
бо ідеологічні.
і плювати, що колись всі мріяли втікти з совка десь на захід..
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31.05.2021 16:30 Відповісти
Цікаво- чому ці клони не стали свого часу на захист совка, коли той розвалювався?!
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31.05.2021 19:50 Відповісти
Скільки ще вати в країні...
А це дозволила влада "какая разніца"
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31.05.2021 16:30 Відповісти
"День советского пограничника" отметили в Днепре. Активисты просят власти отреагировать - Цензор.НЕТ 4675
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31.05.2021 16:34 Відповісти
А що тут такого?
Люди які служили в ПВ при Союзі - святкують це свято 28 травня.
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31.05.2021 16:32 Відповісти
Так и зарплату таким людям в советских рублях давать.
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31.05.2021 16:41 Відповісти
Можна ще магнітофонами "Весна" "День радянського прикордонника" відзначили в Дніпрі. Активісти просять владу відреагувати - Цензор.НЕТ 668
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31.05.2021 16:55 Відповісти
Это уже две зарплаты и охренительная очередь (сли повезет).
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31.05.2021 18:01 Відповісти
украинская погранслужба тоже 28-го отмечала до недавних пор. празнуйте, пожалуйста, это ваше право и ваши воспоминания. запрещенную символику только не тащите на люди и лицо не теряйте.
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31.05.2021 16:45 Відповісти
Ви фуру коли-небудь бачили? Будь-яку, не обов'язково зелену. Там є і зірка і серп з молотком. Нагрудні знаки "відмінник прикордонних військ" 1 та 2 ступенів містять символіку КДБ СРСР, не кажучи вже про бойові нагороди. Тож нарікати слід на закон, а не на його невиконання.
Жоден колишній радянський прикордонник без наказу не вдягне ******** однострій.
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31.05.2021 17:05 Відповісти
ну, можна и молитвой лоб разбить. выходите в центр киева/москвы/тель-авива/ситинейм, взяв в руки плакат со свастикой и обьясняйте, что это древний арийский и ведический символ плодородия.
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31.05.2021 20:03 Відповісти
Эти олени просрали СССР хотят просрать и Украину.
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31.05.2021 16:59 Відповісти
Твоє "СРСР" - це була московська імперська байка для оленів. Просто черговому поколінню українців набридло прикидатися оленям. Тож коли якісь придурки на московії оголосили "незалежність" від окупованих територій, то в Україні проти цього ніхто не був проти. )))
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31.05.2021 17:25 Відповісти
На фото - ні радянських , ні тим більше - російських прапорів - не показано !
Ну , як релікт - на такому святі - ще би допустив "День радянського прикордонника" відзначили в Дніпрі. Активісти просять владу відреагувати - Цензор.НЕТ 9478
А за російські - мінімум 15 діб - затримання з прибиранням смітття "День радянського прикордонника" відзначили в Дніпрі. Активісти просять владу відреагувати - Цензор.НЕТ 1947
А те що прикордонники відносилися до КГБ -воно їх просто сильніше перевіряло - щоб хто зі зброєю просто у країну ворога не перейшов темною нічкою "День радянського прикордонника" відзначили в Дніпрі. Активісти просять владу відреагувати - Цензор.НЕТ 318 "День радянського прикордонника" відзначили в Дніпрі. Активісти просять владу відреагувати - Цензор.НЕТ 7695
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31.05.2021 22:05 Відповісти
времена сейчас настали, что активистов вполне могут отправить пограничником куда-нибудь на Кушку, чтобы не доставали своим присутствием здесь.
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31.05.2021 16:34 Відповісти
Ну помечтай...
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31.05.2021 19:03 Відповісти
Старые пердуны вишли похайповать...
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31.05.2021 16:36 Відповісти
Відмазаний у 90-х?
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31.05.2021 17:06 Відповісти
какая власть должна отреагировать ? Если власть в Украине теперь сепарная.
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31.05.2021 16:36 Відповісти
Т.к. в 2014 г. у Коломойского было соответствующее настроение, то по Днепру ездили микроавтобусы с "братвой". И как только собиралась малейшая толпа подобной ваты, подъезжали и битами поясняли "за Украину". Не взирая на возраст и пол. Лично видел как оголтелых ватных пенсионеров с красными флагами выносили с носаря. И через месяц такой профилактики ... Днепр - самый проукраинский город.
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31.05.2021 16:37 Відповісти
Жопошники з "Радіо Сволота" знають що День прикордонника був офіційно встановлений указом Президента ще в 2003 році і проіснував в цій даті до 2018? Якими мерзенним бидлом треба бути, щоб не знати свою власну історію. А люди пам'ятають де вони служили і це їх право святкувати. А іншим - щасливо політати на своєму пердячому пару))) "День радянського прикордонника" відзначили в Дніпрі. Активісти просять владу відреагувати - Цензор.НЕТ 8533
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31.05.2021 16:40 Відповісти
гебня святкує 🤨
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31.05.2021 16:41 Відповісти
таки да, КГБешников бывших не бывает
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31.05.2021 19:14 Відповісти
Ну не знаю, день прикордонника України до 2018 теж був 28 травня, Указом Президента України від 21 травня 2003 року № 431[3] «Про внесення зміни до Указу Президента України від 25 травня 1992 року N 308» свято встановлено 28 травня.
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31.05.2021 16:42 Відповісти
Это встреча и вспоминание о прошлом прекрасном нелегком времени и осуждать людей которые отдали лучшие годы своей жизни службой в армии СССР и отмечают день пограничника - удел тупости...
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31.05.2021 16:45 Відповісти
Тут справа наіть не в СРСР, більшість українських прикордонників теж звикли справляти 28 травня, хоча і не ******* москалів.
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31.05.2021 16:47 Відповісти
В Сумах до речі, також святкували День прикордонника 28 травня.
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31.05.2021 16:46 Відповісти
Походу на их фоне ЛГБТ меркнет "День радянського прикордонника" відзначили в Дніпрі. Активісти просять владу відреагувати - Цензор.НЕТ 2168
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31.05.2021 16:49 Відповісти
советские пограничники стреляли в тех кто хотел вырваться из коммунистического "рая"..граница на замке!
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31.05.2021 16:49 Відповісти
Зная, что представлял из себя ссср, "красоваться" с кокардой могут только совковые пердуны.
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31.05.2021 16:57 Відповісти
Хизуватися кокардою можуть лише ті, у кого вона є. Йдеться про виконаний обов'язок, а не про переконання.
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31.05.2021 17:14 Відповісти
РуССкі свині - невиліковні!
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31.05.2021 17:03 Відповісти
А вот это очень легко исправить при желании...просто вот всем этим "вытиранским" клоповникам прекратить финансирование и возобновить только на определенных условиях..и в следующий раз все эти вытираны будут выползать только с украинскими флагами и под "путин х..ло"!!!))))
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31.05.2021 17:08 Відповісти
Желание отсутствует!
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01.06.2021 09:27 Відповісти
погранцы - по умолчанию кэгэбисты. бывших кэгэбистов не бывает.
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31.05.2021 17:22 Відповісти
Так то так, но ненавистный московии Ющ тоже савецким пограничником был
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31.05.2021 18:43 Відповісти
Та ладно. Не помню, чтоб я за диссидентами гонялся.
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31.05.2021 19:04 Відповісти
Эти совки при очередной оккупации Украины рашенфашистами будут встречать их с цветами.
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31.05.2021 17:24 Відповісти
Ви погано розумієтеся на позастатутних відносинах у радянській армії, тому й ототожнюєте українців із запарєбріковим вінігрєтом.
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31.05.2021 17:31 Відповісти
А я точно знаю одного - в ДАПе воевал. Как так?
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31.05.2021 19:05 Відповісти
ФИО, плиз! Или одни понты?
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01.06.2021 09:32 Відповісти
Чье ФИО? Того кто в ДАПе был?
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01.06.2021 12:33 Відповісти
А ШО, тайна-тайная???!
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01.06.2021 17:24 Відповісти
Наскільки я пам'ятаю, ні зелених беретів, ні зелених тільняшок при совку не було.
Відзначати 28-го травня тим, хто служив до 2018-го, не западло.
Так відзначають і ті колишні прикордонники, які і Майдан пройшли, і воювали за Україну.
Так само, як 2 серпня відзначають ті, хто і Афган пройшов, і в "Айдарі" воював.
От тягатися із совково-парашними прапорцями і картами совка - западло.
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31.05.2021 17:52 Відповісти
Насколько помню, зелёный берет у погранцов появился на излёте совка
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31.05.2021 18:50 Відповісти
Только фуражка...ибо на советских попугаев должны были смотреть с противоположной стороны.....
да и все забыли что это были погранвойска КГБ СССР...и это кузница кадров...впрочем как и связь
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31.05.2021 19:18 Відповісти
Ошибаешься!!!
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01.06.2021 09:28 Відповісти
Берети, у погранцiв, були у польовiй формi одягу, але не скрiзь! З свого я давно какарду зняв, але вважаю помилкою те, що ДШВ залишили без тэльнiкiв! Дядя Вася, який iх ввiв, родом з Украiни, пам"ятник йому у Днiпрi стоiть! Ще до вiйни, усi хлопцi, що звiльнилися у запас, з 25ОВДБр, фотографувалися бiля нього ( моi сини також), а в бригаду приiздили сини Маргэлова В.Ф., спiлкуватися з хлопцями.
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01.06.2021 09:54 Відповісти
Отрыжка совка.
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31.05.2021 19:41 Відповісти
Речь идет о воспоминаниях о выполненном служебном долге, а не ополитических убеждениях. Ганица на замке и вне политики. 17 ПЗ - Мульванети.
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31.05.2021 20:17 Відповісти
Ну так это ж те самые погранцы которые Гираиных в 14 году пропускали в Украину мо 500$ за человека.
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31.05.2021 20:46 Відповісти
 
 